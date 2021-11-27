Австралия: A-Лига 2021-2022
0:2
Второй тайм: 67'
Стадион: Куперс
0:1
28' ГолМакларен Джейми
36' Желтая карточкаДжеймисон Скотт
53' Желтая карточкаО'Нил Эйден
58' Желтая карточкаХави Лопеc
0:2
61' ГолНэббаут Эндрю
21
Хави
Лопеc
26
Халлоран
Бен
22
Гуд
Кёртис
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Хави ЛопеcЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Халлоран БенНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
46 Госи ДжоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Дукули ЯяПолузащитник
-
17 Туре МохамедНападающий
-
11 Гудвин КрейгНападающий
-
18 Joe Caletti
-
Главный тренер: Carl Veart
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Гуд КёртисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
23 Тилио МаркоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
34 Jordon Hall
-
38 Jordan Bos
-
Главный тренер: Patrick Kisnorbo
Ход матча
28'
0:1
36'
53'
58'
61'
0:2
История личных встреч
Аделаида Юнайтед
Мельбурн Сити
18 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
14 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
77.8%
44.4%
14 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
77.8%
27.8%
14 побед 5 ничьих 0 побед
17 матчей
23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед
Первый тайм
11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 11 побед
Второй тайм
23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 12 побед
35 матчей
40%
22.9%
37.1%
14 побед 8 ничьих 13 побед
Первый тайм
40%
28.6%
31.4%
14 побед 10 ничьих 11 побед
Второй тайм
40%
25.7%
34.3%
14 побед 9 ничьих 12 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Аделаида Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йенги Кусини
|1
|0.5
|Халлоран Бен
|0
|0
Мельбурн Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нэббаут Эндрю
|1
|0.5
|Гуд Кёртис
|1
|0.5
|Макларен Джейми
|1
|0.5
|Меткалф Коннор
|1
|0.5
|Рейш Нуну
|0
|0
|Джеймисон Скотт
|0
|0
Карточки
Аделаида Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хави Лопеc
|1
|0
|Sanchez Cortes Isaias
|1
|0
Мельбурн Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джеймисон Скотт
|1
|0
|О'Нил Эйден
|1
|0
|Меткалф Коннор
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Аделаида Юнайтед
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Перт Глори - Аделаида Юнайтед 1:1 Аделаида Олимпик - Аделаида Юнайтед 0:1 Флорит Афина - Аделаида Юнайтед 1:3 Сидней - Аделаида Юнайтед 2:1
Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед 1:2 Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Аделаида Юнайтед - Сидней 1:4 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 0:1 Перт Глори - Аделаида Юнайтед 2:1 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 1:0 Мельбурн Сити - Аделаида Юнайтед 4:1 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:0 Аделаида Юнайтед - Вестерн Юнайтед 0:0 Веллингтон Феникс - Аделаида Юнайтед 2:1 Сидней - Аделаида Юнайтед 2:2 Аделаида Юнайтед - Макартур 3:1 Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Сентрал Кост Маринерз - Аделаида Юнайтед 2:1 Аделаида Юнайтед - Сидней 1:0 Ньюкасл Джетс - Аделаида Юнайтед 1:4
Мельбурн Сити
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Мельбурн Сити - Брисбен Роар 2:1 Саус Мельбурн - Мельбурн Сити 0:3 Мельбурн Сити - Сидней 3:1 Мельбурн Сити - Макартур 2:0
Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 1:2 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 1:1 Брисбен Роар - Мельбурн Сити 3:0 Мельбурн Сити - Сентрал Кост Маринерз 1:0 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 2:2 Мельбурн Сити - Аделаида Юнайтед 4:1 Мельбурн Сити - Брисбен Роар 3:2 Перт Глори - Мельбурн Сити 1:3 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 3:1 Макартур - Мельбурн Сити 1:1 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 7:0 Сидней - Мельбурн Сити 1:1 Веллингтон Феникс - Мельбурн Сити 2:3 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 2:1 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 4:1 Мельбурн Сити - Сентрал Кост Маринерз 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|2:0
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|Веллингтон Феникс
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3.
|Макартур
|1:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|Мельбурн Виктори
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Вестерн Юнайтед
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|6.
|Сентрал Кост Маринерз
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|7.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Перт Глори
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|9.
|Сидней
|0:1
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|10.
|Аделаида Юнайтед
|0:2
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|11.
|Брисбен Роар
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|Ньюкасл Джетс
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Веллингтон Феникс
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|Мельбурн Сити
|2:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Вестерн Юнайтед
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|4.
|Перт Глори
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Макартур
|1:0
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Брисбен Роар
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Сентрал Кост Маринерз
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Мельбурн Виктори
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Ньюкасл Джетс
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|11.
|Сидней
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Аделаида Юнайтед
|0:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|2:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Мельбурн Виктори
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Макартур
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Сентрал Кост Маринерз
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|5.
|Аделаида Юнайтед
|0:2
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Сидней
|0:1
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Веллингтон Феникс
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Ньюкасл Джетс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Вестерн Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Перт Глори
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Брисбен Роар
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0