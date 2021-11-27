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Австралия: A-Лига 2021-2022

2021-2022
Аделаида Юнайтед
0:2
Второй тайм: 67'

Стадион:
Мельбурн Сити
0'
0:1
28' Гол
Макларен Джейми
36' Желтая карточка
Джеймисон Скотт
53' Желтая карточка
О'Нил Эйден
58' Желтая карточка
Хави Лопеc
0:2
61' Гол
Нэббаут Эндрю
67'
1
Делянов
Джеймс
21
Хави
Лопеc
23
Тратт
Джейкоб
22
Michael
Jakobsen
II
27
Кавалло
Джошуа
6
Д`Арриго
Луис
10
Sanchez
Cortes
Isaias
8
Маук
Стефан
26
Халлоран
Бен
9
Йенги
Кусини
7
Китто
Райан
1
Гловер
Том
2
Геллоуэй
Скотт
4
Рейш
Нуну
22
Гуд
Кёртис
3
Джеймисон
Скотт
8
О'Нил
Эйден
18
Меткалф
Коннор
7
Леки
Мэттью
10
Беренгер
Флорен
15
Нэббаут
Эндрю
9
Макларен
Джейми
Аделаида Юнайтед
Мельбурн Сити

История личных встреч

Аделаида Юнайтед
Мельбурн Сити

18 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
14 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

77.8%
44.4%
14 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

77.8%
27.8%
14 побед 5 ничьих 0 побед

17 матчей

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед

Первый тайм

11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 11 побед

Второй тайм

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 12 побед

35 матчей

40%
22.9%
37.1%
14 побед 8 ничьих 13 побед

Первый тайм

40%
28.6%
31.4%
14 побед 10 ничьих 11 побед

Второй тайм

40%
25.7%
34.3%
14 побед 9 ничьих 12 побед

История матчей

4:1
2:0
2:2
3:1
КФ
4:0
2:1
1:0
0:0
1:1
0:2
1:1
5:0
0:2
1:0
2:1
2:1
4:1
0:2
0:1
2:4
4:1
3:1
3:1
1:2
2:2
2:2
3:3
0:2
2:0
1:0
ХАЛ
1:3
ХАЛ
1:1
ХАЛ
1:2
ХАЛ
0:2
ХАЛ
3:2

Бомбардиры внутри турнира

Аделаида Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йенги Кусини 1 0.5
Халлоран Бен 0 0
Мельбурн Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нэббаут Эндрю 1 0.5
Гуд Кёртис 1 0.5
Макларен Джейми 1 0.5
Меткалф Коннор 1 0.5
Рейш Нуну 0 0
Джеймисон Скотт 0 0

Карточки

Аделаида Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хави Лопеc 1 0
Sanchez Cortes Isaias 1 0
Мельбурн Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джеймисон Скотт 1 0
О'Нил Эйден 1 0
Меткалф Коннор 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Аделаида Юнайтед
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Перт Глори - Аделаида Юнайтед 1:1 Аделаида Олимпик - Аделаида Юнайтед 0:1 Флорит Афина - Аделаида Юнайтед 1:3 Сидней - Аделаида Юнайтед 2:1
Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед 1:2 Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Аделаида Юнайтед - Сидней 1:4 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 0:1 Перт Глори - Аделаида Юнайтед 2:1 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 1:0 Мельбурн Сити - Аделаида Юнайтед 4:1 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:0 Аделаида Юнайтед - Вестерн Юнайтед 0:0 Веллингтон Феникс - Аделаида Юнайтед 2:1 Сидней - Аделаида Юнайтед 2:2 Аделаида Юнайтед - Макартур 3:1 Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Сентрал Кост Маринерз - Аделаида Юнайтед 2:1 Аделаида Юнайтед - Сидней 1:0 Ньюкасл Джетс - Аделаида Юнайтед 1:4
Мельбурн Сити
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Мельбурн Сити - Брисбен Роар 2:1 Саус Мельбурн - Мельбурн Сити 0:3 Мельбурн Сити - Сидней 3:1 Мельбурн Сити - Макартур 2:0
Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 1:2 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 1:1 Брисбен Роар - Мельбурн Сити 3:0 Мельбурн Сити - Сентрал Кост Маринерз 1:0 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 2:2 Мельбурн Сити - Аделаида Юнайтед 4:1 Мельбурн Сити - Брисбен Роар 3:2 Перт Глори - Мельбурн Сити 1:3 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 3:1 Макартур - Мельбурн Сити 1:1 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 7:0 Сидней - Мельбурн Сити 1:1 Веллингтон Феникс - Мельбурн Сити 2:3 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 2:1 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 4:1 Мельбурн Сити - Сентрал Кост Маринерз 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 2:0 2 2 0 0 4 - 1 6
2. Веллингтон Феникс 2 1 1 0 3 - 2 4
3. Макартур 1:0 2 1 1 0 2 - 1 4
4. Мельбурн Виктори 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Вестерн Юнайтед 2 1 0 1 1 - 1 3
6. Сентрал Кост Маринерз 2 1 0 1 3 - 3 3
7. Вестерн Сидней Уондерерс 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Перт Глори 2 0 1 1 1 - 2 1
9. Сидней 0:1 2 0 1 1 0 - 1 1
10. Аделаида Юнайтед 0:2 2 0 1 1 1 - 3 1
11. Брисбен Роар 1 0 0 1 1 - 2 0
12. Ньюкасл Джетс 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Веллингтон Феникс 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Мельбурн Сити 2:0 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Вестерн Юнайтед 2 1 0 1 1 - 1 3
4. Перт Глори 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Вестерн Сидней Уондерерс 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Макартур 1:0 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Брисбен Роар 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Сентрал Кост Маринерз 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Мельбурн Виктори 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Ньюкасл Джетс 1 0 0 1 1 - 2 0
11. Сидней 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Аделаида Юнайтед 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Мельбурн Виктори 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Макартур 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Сентрал Кост Маринерз 2 1 0 1 3 - 3 3
5. Аделаида Юнайтед 0:2 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Сидней 0:1 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Веллингтон Феникс 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Ньюкасл Джетс 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Вестерн Юнайтед 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Вестерн Сидней Уондерерс 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Перт Глори 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Брисбен Роар 1 0 0 1 1 - 2 0
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    36'
    Джеймисон Скотт получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    28'
    Г О О О О Л - Макларен Джейми бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Аделаида Юнайтед
Ничья
Мельбурн Сити
4.90
5.00
1.71
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Аделаида Юнайтед 0:2 Мельбурн Сити онлайн


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