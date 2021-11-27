Турция: Суперлига 2021-2022
3:0
Конец матча
Стадион: Анталья Арена
35' Желтая карточкаАвазьем Чидозье
1:0
40' ГолБалчи Бюньямин
54' Желтая карточкаАмилтон Минервино
59' Желтая карточкаБингол Тайфур
65' Вторая желтая карточкаБингол Тайфур
2:0
68' ГолМукайру Пол
3:0
90' ГолФлоранюс Шерел
25
Боффин
Рууд
89
Сари
Вейсел
15
Поли
Андреа
16
Фреди
Гомеш
11
Вурал
Гюрай
12
Мукайру
Пол
25
Мевля
Миха
20
Аксой
Фатих
23
Акбаба
Эмре
91
Давидсон
- Основной состав
-
25 Боффин РуудВратарь
-
89 Сари ВейселЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Поли АндреаПолузащитник
-
16 Фреди ГомешПолузащитник
-
11 Вурал ГюрайПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Мукайру ПолНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
88 Озмерт ХаканПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Зехир ЭрсинПолузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Грунендейк Альфонс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Мевля МихаЗащитник
-
20 Аксой ФатихЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Акбаба ЭмреПолузащитник
-
91 ДавидсонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Карагёз ЮсуфВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
35 Furkan Bayir
-
-
Главный тренер: Булнет Коркмаз
Ход матча
35'
40'
1:0
59'
65'
68'
2:0
71'
90'
3:0
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 1
-
2 Угловые 1
-
2 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 6
-
52 Владение мячом, % 48
История личных встреч
Антальяспор
Аланьяспор
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
71.4%
71.4%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
12 матчей
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
19 матчей
31.6%
31.6%
36.8%
6 побед 6 ничьих 7 побед
Первый тайм
26.3%
52.6%
21.1%
5 побед 10 ничьих 4 победы
Второй тайм
26.3%
36.8%
36.9%
5 побед 7 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Антальяспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фреди Гомеш
|4 (1)
|0.29
|Райт Хаджи
|4 (2)
|0.29
|Мукайру Пол
|3
|0.21
|Балчи Бюньямин
|2
|0.14
|Вурал Гюрай
|1
|0.07
|Сари Вейсел
|1
|0.07
|Синик Догукан
|1
|0.07
|Флоранюс Шерел
|1
|0.07
|Houssam Ghacha
|1
|0.07
|Поли Андреа
|0
|0
Аланьяспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Давидсон
|4
|0.29
|Дьедью Фамара
|4
|0.29
|Караджа Эфеджан
|2
|0.14
|Акбаба Эмре
|1
|0.07
|Милунович Неманья
|1
|0.07
|Аксой Фатих
|1
|0.07
|Бабакар Хоума
|1
|0.07
|Кандеяш Даниэл
|1
|0.07
|Борха Кристиан
|1
|0.07
|Авазьем Чидозье
|1
|0.07
|Бекироглу Эфкан
|1
|0.07
|Гюнеш Умут
|1
|0.07
|Хуанфран Морено
|0
|0
|Бингол Тайфур
|0
|0
|Новаиш Жоау
|0
|0
Карточки
Антальяспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Налдо Гомес
|4
|0
|Амилтон Минервино
|3
|0
|Боффин Рууд
|3
|0
|Фреди Гомеш
|3
|0
|Озмерт Хакан
|2
|0
|Поли Андреа
|2
|0
|Вурал Гюрай
|2
|0
|Кривелли Энцо
|2
|0
|Райт Хаджи
|2
|0
|Байракдар Гокдениз
|2
|0
|Альбайрак Эрен
|1
|0
|Сари Вейсел
|1
|0
|Синик Догукан
|1
|0
|Зехир Эрсин
|1
|0
|Houssam Ghacha
|1
|0
|Балчи Бюньямин
|1
|0
|Мукайру Пол
|1
|0
Аланьяспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дьедью Фамара
|5
|1
|Аксой Фатих
|4
|0
|Давидсон
|4
|0
|Караджа Эфеджан
|2
|1
|Милунович Неманья
|3
|0
|Авазьем Чидозье
|3
|0
|Бингол Тайфур
|1
|1
|Кырынтылы Серкан
|2
|0
|Хуанфран Морено
|1
|0
|Борха Кристиан
|1
|0
|Сиопис Манолис
|1
|0
|Новаиш Жоау
|1
|0
|Акбаба Эмре
|1
|0
|Гюнеш Умут
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
7
5 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 5
6 Не забивали 9
0
0%
1
14%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
4
31%
1
14%
31-45
3
23%
1
14%
46-60
1
8%
1
14%
61-75
4
31%
3
43%
76-90
Пропущено
10
12
2 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
2
17%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
20%
3
25%
31-45
2
20%
1
8%
46-60
2
20%
2
17%
61-75
4
40%
3
25%
76-90
Забито
5
13
4 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 4
11 Не забивали 8
0
0%
4
31%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
2
40%
1
8%
31-45
1
20%
2
15%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
0
0%
5
38%
76-90
Пропущено
10
10
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
10%
2
20%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
2
20%
1
10%
31-45
1
10%
1
10%
46-60
1
10%
1
10%
61-75
5
50%
3
30%
76-90
Забито
18
20
9 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 9
3 Не забивали 3
0
0%
5
25%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
6
33%
2
10%
31-45
4
22%
3
15%
46-60
1
6%
2
10%
61-75
4
22%
8
40%
76-90
Пропущено
20
22
5 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
1
5%
4
18%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
4
20%
4
18%
31-45
3
15%
2
9%
46-60
3
15%
3
14%
61-75
9
45%
6
27%
76-90
Результаты последних матчей
Антальяспор
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Хатайспор - Антальяспор 3:1 Самсунспор - Антальяспор 1:1 Антальяспор - Алтай 1:0 Гиресунспор - Антальяспор 1:2
Антальяспор - Диярбакырспор 5:0 Антальяспор - Истанбул Башакшехир 1:2 Сивасспор - Антальяспор 2:2 Антальяспор - Адана Демирспор 1:2 Антальяспор - Малатьяспор 1:0 Фатих Карагюмрюк - Антальяспор 0:0 Антальяспор - Бешикташ 2:3 Газиантеп - Антальяспор 2:0 Антальяспор - Ризеспор 2:1 Антальяспор - Ризеспор 3:2 Фенербахче - Антальяспор 2:0 Антальяспор - Гёзтепе 1:1 Антальяспор - Алтай 0:1 Коньяспор - Антальяспор 1:0 Антальяспор - Умраньеспор 1:1 Антальяспор - Менемен Беледиеспор 4:1
Аланьяспор
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Аланьяспор - Бешикташ 2:0 Ризеспор - Аланьяспор 2:0 Аланьяспор - Гёзтепе 2:2 Фенербахче - Аланьяспор 1:2
Аланьяспор - Кайсериспор 6:3 Коньяспор - Аланьяспор 1:1 Трабзонспор - Аланьяспор 1:1 Аланьяспор - Касымпаша 2:0 Галатасарай - Аланьяспор 0:1 Аланьяспор - Гиресунспор 1:0 Хатайспор - Аланьяспор 5:0 Аланьяспор - Алтай 1:4 Истанбул Башакшехир - Аланьяспор 0:1 Аланьяспор - Ризеспор 2:0 Аланьяспор - Хатайспор 2:2 Анкарагюджю - Аланьяспор 0:1 Аланьяспор - Эрзурумспор 2:3 Касымпаша - Аланьяспор 3:0 Аланьяспор - Фенербахче 0:0 Истанбул Башакшехир - Аланьяспор 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Трабзонспор
|13
|10
|3
|0
|27 - 11
|33
|2.
|Хатайспор
|13
|8
|2
|3
|23 - 10
|26
|3.
|Коньяспор
|13
|7
|5
|1
|21 - 10
|26
|4.
|Аланьяспор
|14
|7
|3
|4
|20 - 22
|24
|5.
|Фенербахче
|13
|7
|2
|4
|19 - 16
|23
|6.
|Фатих Карагюмрюк
|13
|6
|4
|3
|21 - 16
|22
|7.
|Истанбул Башакшехир
|14
|7
|1
|6
|20 - 16
|22
|8.
|Галатасарай
|13
|6
|3
|4
|19 - 17
|21
|9.
|Адана Демирспор
|14
|5
|5
|4
|20 - 18
|20
|10.
|Бешикташ
|13
|6
|2
|5
|21 - 17
|20
|11.
|Антальяспор
|14
|5
|3
|6
|18 - 20
|18
|12.
|Алтай
|14
|5
|2
|7
|18 - 21
|17
|13.
|Кайсериспор
|0:1
|14
|4
|4
|6
|18 - 22
|16
|14.
|Газиантеп
|13
|4
|3
|6
|14 - 19
|15
|15.
|Гиресунспор
|13
|3
|4
|6
|8 - 12
|13
|16.
|Сивасспор
|13
|2
|7
|4
|16 - 15
|13
|17.
|Малатьяспор
|13
|4
|0
|9
|12 - 23
|12
|18.
|Гёзтепе
|13
|2
|4
|7
|12 - 19
|10
|19.
|Ризеспор
|1:0
|14
|3
|1
|10
|12 - 27
|10
|20.
|Касымпаша
|14
|2
|4
|8
|13 - 21
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коньяспор
|7
|5
|2
|0
|15 - 6
|17
|2.
|Хатайспор
|7
|5
|1
|1
|15 - 6
|16
|3.
|Истанбул Башакшехир
|8
|5
|1
|2
|12 - 6
|16
|4.
|Бешикташ
|7
|5
|1
|1
|15 - 7
|16
|5.
|Трабзонспор
|6
|4
|2
|0
|13 - 6
|14
|6.
|Газиантеп
|6
|4
|2
|0
|10 - 2
|14
|7.
|Антальяспор
|8
|4
|1
|3
|13 - 10
|13
|8.
|Аланьяспор
|6
|4
|1
|1
|14 - 9
|13
|9.
|Галатасарай
|6
|4
|0
|2
|8 - 5
|12
|10.
|Фатих Карагюмрюк
|6
|3
|3
|0
|12 - 5
|12
|11.
|Фенербахче
|6
|3
|2
|1
|10 - 7
|11
|12.
|Адана Демирспор
|7
|3
|2
|2
|9 - 5
|11
|13.
|Кайсериспор
|0:1
|6
|3
|2
|1
|10 - 5
|11
|14.
|Алтай
|7
|3
|1
|3
|9 - 9
|10
|15.
|Ризеспор
|1:0
|7
|3
|1
|3
|8 - 8
|10
|16.
|Касымпаша
|7
|2
|2
|3
|10 - 10
|8
|17.
|Гиресунспор
|7
|2
|2
|3
|5 - 6
|8
|18.
|Сивасспор
|7
|1
|5
|1
|10 - 7
|8
|19.
|Малатьяспор
|7
|2
|0
|5
|9 - 16
|6
|20.
|Гёзтепе
|6
|1
|0
|5
|2 - 8
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Трабзонспор
|7
|6
|1
|0
|14 - 5
|19
|2.
|Фенербахче
|7
|4
|0
|3
|9 - 9
|12
|3.
|Аланьяспор
|8
|3
|2
|3
|6 - 13
|11
|4.
|Хатайспор
|6
|3
|1
|2
|8 - 4
|10
|5.
|Фатих Карагюмрюк
|7
|3
|1
|3
|9 - 11
|10
|6.
|Галатасарай
|7
|2
|3
|2
|11 - 12
|9
|7.
|Коньяспор
|6
|2
|3
|1
|6 - 4
|9
|8.
|Адана Демирспор
|7
|2
|3
|2
|11 - 13
|9
|9.
|Алтай
|7
|2
|1
|4
|9 - 12
|7
|10.
|Гёзтепе
|7
|1
|4
|2
|10 - 11
|7
|11.
|Истанбул Башакшехир
|6
|2
|0
|4
|8 - 10
|6
|12.
|Малатьяспор
|6
|2
|0
|4
|3 - 7
|6
|13.
|Антальяспор
|6
|1
|2
|3
|5 - 10
|5
|14.
|Сивасспор
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
|15.
|Кайсериспор
|0:1
|8
|1
|2
|5
|8 - 17
|5
|16.
|Гиресунспор
|6
|1
|2
|3
|3 - 6
|5
|17.
|Бешикташ
|6
|1
|1
|4
|6 - 10
|4
|18.
|Касымпаша
|7
|0
|2
|5
|3 - 11
|2
|19.
|Газиантеп
|7
|0
|1
|6
|4 - 17
|1
|20.
|Ризеспор
|1:0
|7
|0
|0
|7
|4 - 19
|0