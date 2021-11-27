Турция: Суперлига 2021-2022
1:0
Второй тайм: 55'
Стадион: Caykur Didi Stadyumu
1:0
48' ГолАй Селим
23
Аккан
Гёкхан
5
Ай
Селим
52
Сабо
Эрик
50
Умар
Амину
33
Лунг
Силвиу
27
Булут
Онур
10
Кеман
Оливье
23
Парлак
Илхан
- Основной состав
-
23 Аккан ГёкханВратарь
- Защитник
-
5 Ай СелимЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
52 Сабо ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
-
50 Умар АминуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
35 Коч АлберкЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Дабо БрайанПолузащитник
-
19 Хуммет ДенисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Hamza Hamzaoglu
- Основной состав
-
33 Лунг СилвиуВратарь
-
27 Булут ОнурЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Кеман ОливьеПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Парлак ИлханПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Баязит БилалВратарь
-
15 Демирок УгурЗащитник
- Защитник
-
32 Субаши ЯсирЗащитник
-
14 Демир ЭмреПолузащитник
-
20 Мане КарлушПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Караман Хикмет
Ход матча
48'
1:0
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 1
-
4 Угловые 2
-
2 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 8
-
61 Владение мячом, % 39
История личных встреч
Ризеспор
Кайсериспор
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед
11 матчей
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед
17 матчей
23.5%
29.4%
47.1%
4 победы 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
17.6%
47.1%
35.3%
3 победы 8 ничьих 6 побед
Второй тайм
23.5%
35.3%
41.2%
4 победы 6 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ризеспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джокович Дамьян
|4 (3)
|0.29
|Похьянпало Йоэль
|2
|0.14
|Ай Селим
|2
|0.14
|Болдрин Фернандо
|1
|0.07
|Боласье Янник
|1
|0.07
|Сертель Джемали
|1
|0.07
|Сабо Эрик
|0
|0
|Бойд Тайлер
|0
|0
|Фири Лебоганг
|0
|0
|Умар Амину
|0
|0
Кайсериспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тиам Маме
|4 (1)
|0.29
|Гавранович Марио
|3
|0.21
|Башсан Эмрах
|2
|0.14
|Менса Бернард
|2
|0.14
|Булут Онур
|1
|0.07
|Аттама Джозеф
|1
|0.07
|Кардозу Мигел
|1
|0.07
|Пектемек Мустафа
|1
|0.07
|Парлак Илхан
|1
|0.07
|Gokhan Sazdagi
|1
|0.07
|Коловециос Димитрис
|1
|0.07
|Фернандеш Мануэл
|0
|0
Карточки
Ризеспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бойд Тайлер
|2
|1
|Дабо Брайан
|3
|0
|Ай Селим
|3
|0
|Хольмен Себастьян
|3
|0
|Сантос Фабрисио
|3
|0
|Боласье Янник
|2
|0
|Сабо Эрик
|2
|0
|Генюл Гёкхан
|1
|0
|Пехливан Ясин
|1
|0
|Джокович Дамьян
|1
|0
|Фири Лебоганг
|1
|0
|Умар Амину
|1
|0
|Болдрин Фернандо
|1
|0
|Топчу Эмир Хан
|1
|0
|Четин Тарык
|1
|0
Кайсериспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Акдаг Ибрахим
|5
|0
|Демирок Угур
|3
|0
|Булут Онур
|1
|1
|Хоссейни Маджид
|2
|0
|Лунг Силвиу
|2
|0
|Кеман Оливье
|2
|0
|Коловециос Димитрис
|2
|0
|Парлак Илхан
|1
|0
|Кароль Лионель
|1
|0
|Башсан Эмрах
|1
|0
|Мане Карлуш
|1
|0
|Аттама Джозеф
|1
|0
|Дживелек Рамазан
|1
|0
|Менса Бернард
|1
|0
|Кампаньяро Густаво
|1
|0
|Кардозу Мигел
|1
|0
|Тиам Маме
|1
|0
|Субаши Ясир
|1
|0
|Демир Эмре
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
9
4 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 5
9 Не забивали 8
2
29%
4
44%
1-15
2
29%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
1
11%
61-75
2
29%
1
11%
76-90
Пропущено
8
15
2 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 6
1
13%
3
20%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
1
13%
3
20%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
3
38%
1
7%
61-75
3
38%
5
33%
76-90
Забито
5
10
1 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
10%
16-30
0
0%
5
50%
31-45
1
20%
1
10%
46-60
2
40%
1
10%
61-75
1
20%
2
20%
76-90
Пропущено
18
5
7 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
2
11%
1
20%
1-15
2
11%
1
20%
16-30
3
17%
0
0%
31-45
3
17%
1
20%
46-60
4
22%
1
20%
61-75
4
22%
1
20%
76-90
Забито
12
19
5 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 9
5 Не забивали 2
2
17%
4
21%
1-15
3
25%
3
16%
16-30
0
0%
6
32%
31-45
1
8%
1
5%
46-60
3
25%
2
11%
61-75
3
25%
3
16%
76-90
Пропущено
26
20
9 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 10
3
12%
4
20%
1-15
2
8%
2
10%
16-30
4
15%
3
15%
31-45
3
12%
3
15%
46-60
7
27%
2
10%
61-75
7
27%
6
30%
76-90
Результаты последних матчей
Ризеспор
(20 матчей)
20%
5%
75%
4 победы 1 ничья 15 поражений
Коньяспор - Ризеспор 3:0 Ризеспор - Эрзурумспор 1:4 Ризеспор - Аланьяспор 2:0 Трабзонспор - Ризеспор 2:1
Ризеспор - Касымпаша 2:1 Гиресунспор - Ризеспор 2:0 Ризеспор - Галатасарай 2:3 Истанбул Башакшехир - Ризеспор 3:0 Ризеспор - Алтай 1:2 Адана Демирспор - Ризеспор 3:1 Ризеспор - Хатайспор 0:2 Антальяспор - Ризеспор 2:1 Антальяспор - Ризеспор 3:2 Ризеспор - Фатих Карагюмрюк 0:0 Бешикташ - Ризеспор 3:0 Аланьяспор - Ризеспор 2:0 Ризеспор - Истанбул Башакшехир 0:2 Газиантеп - Ризеспор 4:5 Ризеспор - Малатьяспор 0:4 Денизлиспор - Ризеспор 0:1
Кайсериспор
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Кайсериспор - Гёзтепе 1:1 Кайсериспор - Сивасспор 1:1 Фенербахче - Кайсериспор 2:2 Кайсериспор - Фатих Карагюмрюк 2:1
Кайсериспор - Артвин 3:0 Коньяспор - Кайсериспор 2:0 Аланьяспор - Кайсериспор 6:3 Кайсериспор - Генчлербирлиги 2:0 Кайсериспор - Трабзонспор 1:2 Гиресунспор - Кайсериспор 1:1 Кайсериспор - Галатасарай 3:0 Хатайспор - Кайсериспор 2:1 Кайсериспор - Касымпаша 2:0 Истанбул Башакшехир - Кайсериспор 0:1 Кайсериспор - Адана Демирспор 1:1 Алтай - Кайсериспор 3:0 Бешикташ - Кайсериспор 0:3 Кайсериспор - ФК Балканы 1:1 Самсунспор - Кайсериспор 1:0 Кайсериспор - Фенербахче 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Трабзонспор
|13
|10
|3
|0
|27 - 11
|33
|2.
|Хатайспор
|13
|8
|2
|3
|23 - 10
|26
|3.
|Коньяспор
|13
|7
|5
|1
|21 - 10
|26
|4.
|Аланьяспор
|14
|7
|3
|4
|20 - 22
|24
|5.
|Фенербахче
|13
|7
|2
|4
|19 - 16
|23
|6.
|Фатих Карагюмрюк
|13
|6
|4
|3
|21 - 16
|22
|7.
|Истанбул Башакшехир
|14
|7
|1
|6
|20 - 16
|22
|8.
|Галатасарай
|13
|6
|3
|4
|19 - 17
|21
|9.
|Адана Демирспор
|14
|5
|5
|4
|20 - 18
|20
|10.
|Бешикташ
|13
|6
|2
|5
|21 - 17
|20
|11.
|Антальяспор
|14
|5
|3
|6
|18 - 20
|18
|12.
|Алтай
|14
|5
|2
|7
|18 - 21
|17
|13.
|Кайсериспор
|0:1
|14
|4
|4
|6
|18 - 22
|16
|14.
|Газиантеп
|13
|4
|3
|6
|14 - 19
|15
|15.
|Гиресунспор
|13
|3
|4
|6
|8 - 12
|13
|16.
|Сивасспор
|13
|2
|7
|4
|16 - 15
|13
|17.
|Малатьяспор
|13
|4
|0
|9
|12 - 23
|12
|18.
|Гёзтепе
|13
|2
|4
|7
|12 - 19
|10
|19.
|Ризеспор
|1:0
|14
|3
|1
|10
|12 - 27
|10
|20.
|Касымпаша
|14
|2
|4
|8
|13 - 21
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коньяспор
|7
|5
|2
|0
|15 - 6
|17
|2.
|Хатайспор
|7
|5
|1
|1
|15 - 6
|16
|3.
|Истанбул Башакшехир
|8
|5
|1
|2
|12 - 6
|16
|4.
|Бешикташ
|7
|5
|1
|1
|15 - 7
|16
|5.
|Трабзонспор
|6
|4
|2
|0
|13 - 6
|14
|6.
|Газиантеп
|6
|4
|2
|0
|10 - 2
|14
|7.
|Антальяспор
|8
|4
|1
|3
|13 - 10
|13
|8.
|Аланьяспор
|6
|4
|1
|1
|14 - 9
|13
|9.
|Галатасарай
|6
|4
|0
|2
|8 - 5
|12
|10.
|Фатих Карагюмрюк
|6
|3
|3
|0
|12 - 5
|12
|11.
|Фенербахче
|6
|3
|2
|1
|10 - 7
|11
|12.
|Адана Демирспор
|7
|3
|2
|2
|9 - 5
|11
|13.
|Кайсериспор
|0:1
|6
|3
|2
|1
|10 - 5
|11
|14.
|Алтай
|7
|3
|1
|3
|9 - 9
|10
|15.
|Ризеспор
|1:0
|7
|3
|1
|3
|8 - 8
|10
|16.
|Касымпаша
|7
|2
|2
|3
|10 - 10
|8
|17.
|Гиресунспор
|7
|2
|2
|3
|5 - 6
|8
|18.
|Сивасспор
|7
|1
|5
|1
|10 - 7
|8
|19.
|Малатьяспор
|7
|2
|0
|5
|9 - 16
|6
|20.
|Гёзтепе
|6
|1
|0
|5
|2 - 8
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Трабзонспор
|7
|6
|1
|0
|14 - 5
|19
|2.
|Фенербахче
|7
|4
|0
|3
|9 - 9
|12
|3.
|Аланьяспор
|8
|3
|2
|3
|6 - 13
|11
|4.
|Хатайспор
|6
|3
|1
|2
|8 - 4
|10
|5.
|Фатих Карагюмрюк
|7
|3
|1
|3
|9 - 11
|10
|6.
|Галатасарай
|7
|2
|3
|2
|11 - 12
|9
|7.
|Коньяспор
|6
|2
|3
|1
|6 - 4
|9
|8.
|Адана Демирспор
|7
|2
|3
|2
|11 - 13
|9
|9.
|Алтай
|7
|2
|1
|4
|9 - 12
|7
|10.
|Гёзтепе
|7
|1
|4
|2
|10 - 11
|7
|11.
|Истанбул Башакшехир
|6
|2
|0
|4
|8 - 10
|6
|12.
|Малатьяспор
|6
|2
|0
|4
|3 - 7
|6
|13.
|Антальяспор
|6
|1
|2
|3
|5 - 10
|5
|14.
|Сивасспор
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
|15.
|Кайсериспор
|0:1
|8
|1
|2
|5
|8 - 17
|5
|16.
|Гиресунспор
|6
|1
|2
|3
|3 - 6
|5
|17.
|Бешикташ
|6
|1
|1
|4
|6 - 10
|4
|18.
|Касымпаша
|7
|0
|2
|5
|3 - 11
|2
|19.
|Газиантеп
|7
|0
|1
|6
|4 - 17
|1
|20.
|Ризеспор
|1:0
|7
|0
|0
|7
|4 - 19
|0