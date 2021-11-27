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Турция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Ризеспор
1:0
Второй тайм: 55'

Стадион:
Кайсериспор
0'
1:0
48' Гол
Ай Селим
55'
23
Аккан
Гёкхан
27
Сантос
Фабрисио
5
Ай
Селим
3
Хольмен
Себастьян
88
Сертель
Джемали
52
Сабо
Эрик
8
Джокович
Дамьян
50
Умар
Амину
10
Болдрин
Фернандо
9
Бойд
Тайлер
20
Похьянпало
Йоэль
33
Лунг
Силвиу
27
Булут
Онур
5
Хоссейни
Маджид
4
Коловециос
Димитрис
21
Кароль
Лионель
88
Кампаньяро
Густаво
10
Кеман
Оливье
24
Акдаг
Ибрахим
23
Парлак
Илхан
9
Пектемек
Мустафа
19
Гавранович
Марио
Ризеспор
4-2-3-1
Кайсериспор
4-1-4-1

Ход матча

48'
Ай Селим
(Болдрин Фернандо)
1:0

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 2
  • 2 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 8
  • 61 Владение мячом, % 39

История личных встреч

Ризеспор
Кайсериспор

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед

17 матчей

23.5%
29.4%
47.1%
4 победы 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

17.6%
47.1%
35.3%
3 победы 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

23.5%
35.3%
41.2%
4 победы 6 ничьих 7 побед

История матчей

С
2:1
С
1:0
С
3:2
С
1:0
С
3:0
С
2:2
С
2:4
С
2:1
С
0:0
С
0:0
С
0:2
С
0:2
ТМС
1:1
С
3:0
К
4:1
К
0:3
С
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Ризеспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джокович Дамьян 4 (3) 0.29
Похьянпало Йоэль 2 0.14
Ай Селим 2 0.14
Болдрин Фернандо 1 0.07
Боласье Янник 1 0.07
Сертель Джемали 1 0.07
Сабо Эрик 0 0
Бойд Тайлер 0 0
Фири Лебоганг 0 0
Умар Амину 0 0
Кайсериспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тиам Маме 4 (1) 0.29
Гавранович Марио 3 0.21
Башсан Эмрах 2 0.14
Менса Бернард 2 0.14
Булут Онур 1 0.07
Аттама Джозеф 1 0.07
Кардозу Мигел 1 0.07
Пектемек Мустафа 1 0.07
Парлак Илхан 1 0.07
Gokhan Sazdagi 1 0.07
Коловециос Димитрис 1 0.07
Фернандеш Мануэл 0 0

Карточки

Ризеспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бойд Тайлер 2 1
Дабо Брайан 3 0
Ай Селим 3 0
Хольмен Себастьян 3 0
Сантос Фабрисио 3 0
Боласье Янник 2 0
Сабо Эрик 2 0
Генюл Гёкхан 1 0
Пехливан Ясин 1 0
Джокович Дамьян 1 0
Фири Лебоганг 1 0
Умар Амину 1 0
Болдрин Фернандо 1 0
Топчу Эмир Хан 1 0
Четин Тарык 1 0
Кайсериспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Акдаг Ибрахим 5 0
Демирок Угур 3 0
Булут Онур 1 1
Хоссейни Маджид 2 0
Лунг Силвиу 2 0
Кеман Оливье 2 0
Коловециос Димитрис 2 0
Парлак Илхан 1 0
Кароль Лионель 1 0
Башсан Эмрах 1 0
Мане Карлуш 1 0
Аттама Джозеф 1 0
Дживелек Рамазан 1 0
Менса Бернард 1 0
Кампаньяро Густаво 1 0
Кардозу Мигел 1 0
Тиам Маме 1 0
Субаши Ясир 1 0
Демир Эмре 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
9
4 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 5
9 Не забивали 8
2
29%
4
44%
1-15
2
29%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
1
11%
61-75
2
29%
1
11%
76-90

Пропущено

8
15
2 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 6
1
13%
3
20%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
1
13%
3
20%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
3
38%
1
7%
61-75
3
38%
5
33%
76-90

Забито

5
10
1 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
10%
16-30
0
0%
5
50%
31-45
1
20%
1
10%
46-60
2
40%
1
10%
61-75
1
20%
2
20%
76-90

Пропущено

18
5
7 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
2
11%
1
20%
1-15
2
11%
1
20%
16-30
3
17%
0
0%
31-45
3
17%
1
20%
46-60
4
22%
1
20%
61-75
4
22%
1
20%
76-90

Забито

12
19
5 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 9
5 Не забивали 2
2
17%
4
21%
1-15
3
25%
3
16%
16-30
0
0%
6
32%
31-45
1
8%
1
5%
46-60
3
25%
2
11%
61-75
3
25%
3
16%
76-90

Пропущено

26
20
9 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 10
3
12%
4
20%
1-15
2
8%
2
10%
16-30
4
15%
3
15%
31-45
3
12%
3
15%
46-60
7
27%
2
10%
61-75
7
27%
6
30%
76-90

Результаты последних матчей

Ризеспор
(20 матчей)
20%
5%
75%
4 победы 1 ничья 15 поражений
Коньяспор - Ризеспор 3:0 Ризеспор - Эрзурумспор 1:4 Ризеспор - Аланьяспор 2:0 Трабзонспор - Ризеспор 2:1
Ризеспор - Касымпаша 2:1 Гиресунспор - Ризеспор 2:0 Ризеспор - Галатасарай 2:3 Истанбул Башакшехир - Ризеспор 3:0 Ризеспор - Алтай 1:2 Адана Демирспор - Ризеспор 3:1 Ризеспор - Хатайспор 0:2 Антальяспор - Ризеспор 2:1 Антальяспор - Ризеспор 3:2 Ризеспор - Фатих Карагюмрюк 0:0 Бешикташ - Ризеспор 3:0 Аланьяспор - Ризеспор 2:0 Ризеспор - Истанбул Башакшехир 0:2 Газиантеп - Ризеспор 4:5 Ризеспор - Малатьяспор 0:4 Денизлиспор - Ризеспор 0:1
Кайсериспор
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Кайсериспор - Гёзтепе 1:1 Кайсериспор - Сивасспор 1:1 Фенербахче - Кайсериспор 2:2 Кайсериспор - Фатих Карагюмрюк 2:1
Кайсериспор - Артвин 3:0 Коньяспор - Кайсериспор 2:0 Аланьяспор - Кайсериспор 6:3 Кайсериспор - Генчлербирлиги 2:0 Кайсериспор - Трабзонспор 1:2 Гиресунспор - Кайсериспор 1:1 Кайсериспор - Галатасарай 3:0 Хатайспор - Кайсериспор 2:1 Кайсериспор - Касымпаша 2:0 Истанбул Башакшехир - Кайсериспор 0:1 Кайсериспор - Адана Демирспор 1:1 Алтай - Кайсериспор 3:0 Бешикташ - Кайсериспор 0:3 Кайсериспор - ФК Балканы 1:1 Самсунспор - Кайсериспор 1:0 Кайсериспор - Фенербахче 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Трабзонспор 13 10 3 0 27 - 11 33
2. Хатайспор 13 8 2 3 23 - 10 26
3. Коньяспор 13 7 5 1 21 - 10 26
4. Аланьяспор 14 7 3 4 20 - 22 24
5. Фенербахче 13 7 2 4 19 - 16 23
6. Фатих Карагюмрюк 13 6 4 3 21 - 16 22
7. Истанбул Башакшехир 14 7 1 6 20 - 16 22
8. Галатасарай 13 6 3 4 19 - 17 21
9. Адана Демирспор 14 5 5 4 20 - 18 20
10. Бешикташ 13 6 2 5 21 - 17 20
11. Антальяспор 14 5 3 6 18 - 20 18
12. Алтай 14 5 2 7 18 - 21 17
13. Кайсериспор 0:1 14 4 4 6 18 - 22 16
14. Газиантеп 13 4 3 6 14 - 19 15
15. Гиресунспор 13 3 4 6 8 - 12 13
16. Сивасспор 13 2 7 4 16 - 15 13
17. Малатьяспор 13 4 0 9 12 - 23 12
18. Гёзтепе 13 2 4 7 12 - 19 10
19. Ризеспор 1:0 14 3 1 10 12 - 27 10
20. Касымпаша 14 2 4 8 13 - 21 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коньяспор 7 5 2 0 15 - 6 17
2. Хатайспор 7 5 1 1 15 - 6 16
3. Истанбул Башакшехир 8 5 1 2 12 - 6 16
4. Бешикташ 7 5 1 1 15 - 7 16
5. Трабзонспор 6 4 2 0 13 - 6 14
6. Газиантеп 6 4 2 0 10 - 2 14
7. Антальяспор 8 4 1 3 13 - 10 13
8. Аланьяспор 6 4 1 1 14 - 9 13
9. Галатасарай 6 4 0 2 8 - 5 12
10. Фатих Карагюмрюк 6 3 3 0 12 - 5 12
11. Фенербахче 6 3 2 1 10 - 7 11
12. Адана Демирспор 7 3 2 2 9 - 5 11
13. Кайсериспор 0:1 6 3 2 1 10 - 5 11
14. Алтай 7 3 1 3 9 - 9 10
15. Ризеспор 1:0 7 3 1 3 8 - 8 10
16. Касымпаша 7 2 2 3 10 - 10 8
17. Гиресунспор 7 2 2 3 5 - 6 8
18. Сивасспор 7 1 5 1 10 - 7 8
19. Малатьяспор 7 2 0 5 9 - 16 6
20. Гёзтепе 6 1 0 5 2 - 8 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Трабзонспор 7 6 1 0 14 - 5 19
2. Фенербахче 7 4 0 3 9 - 9 12
3. Аланьяспор 8 3 2 3 6 - 13 11
4. Хатайспор 6 3 1 2 8 - 4 10
5. Фатих Карагюмрюк 7 3 1 3 9 - 11 10
6. Галатасарай 7 2 3 2 11 - 12 9
7. Коньяспор 6 2 3 1 6 - 4 9
8. Адана Демирспор 7 2 3 2 11 - 13 9
9. Алтай 7 2 1 4 9 - 12 7
10. Гёзтепе 7 1 4 2 10 - 11 7
11. Истанбул Башакшехир 6 2 0 4 8 - 10 6
12. Малатьяспор 6 2 0 4 3 - 7 6
13. Антальяспор 6 1 2 3 5 - 10 5
14. Сивасспор 6 1 2 3 6 - 8 5
15. Кайсериспор 0:1 8 1 2 5 8 - 17 5
16. Гиресунспор 6 1 2 3 3 - 6 5
17. Бешикташ 6 1 1 4 6 - 10 4
18. Касымпаша 7 0 2 5 3 - 11 2
19. Газиантеп 7 0 1 6 4 - 17 1
20. Ризеспор 1:0 7 0 0 7 4 - 19 0
  • Второй тайм
  • Описание гола
    48'
    Г О О О О Л - Ай Селим бьет в цель!
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Ризеспор
Ничья
Кайсериспор
2.70
3.45
3.53
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Ризеспор 1:0 Кайсериспор онлайн


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