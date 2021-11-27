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Турция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Ризеспор
1:0
Конец матча

Стадион:
Кайсериспор
0'
1:0
48' Гол
Ай Селим
86' Желтая карточка
Мане Карлуш
90'+6
23
Аккан
Гёкхан
27
Сантос
Фабрисио
5
Ай
Селим
3
Хольмен
Себастьян
88
Сертель
Джемали
52
Сабо
Эрик
8
Джокович
Дамьян
50
Умар
Амину
10
Болдрин
Фернандо
9
Бойд
Тайлер
20
Похьянпало
Йоэль
33
Лунг
Силвиу
27
Булут
Онур
5
Хоссейни
Маджид
4
Коловециос
Димитрис
21
Кароль
Лионель
88
Кампаньяро
Густаво
10
Кеман
Оливье
24
Акдаг
Ибрахим
23
Парлак
Илхан
9
Пектемек
Мустафа
19
Гавранович
Марио
Ризеспор
4-2-3-1
Кайсериспор
4-1-4-1

Ход матча

48'
Ай Селим
(Болдрин Фернандо)
1:0
55'
 
Мане Карлуш
Акдаг Ибрахим
56'
 
Gokhan Sazdagi
Пектемек Мустафа
73'
Хуммет Денис
Бойд Тайлер
 
73'
Пехливан Ясин
Похьянпало Йоэль
 
73'
 
Субаши Ясир
Кароль Лионель
80'
 
Дживелек Рамазан
Парлак Илхан
84'
Потук Алпер
Сабо Эрик
 
86'
 
Мане Карлуш
90'
Дабо Брайан
Умар Амину
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 7
  • 3 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 5
  • 3 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 13
  • 53 Владение мячом, % 47

История личных встреч

Ризеспор
Кайсериспор

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед

17 матчей

23.5%
29.4%
47.1%
4 победы 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

17.6%
47.1%
35.3%
3 победы 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

23.5%
35.3%
41.2%
4 победы 6 ничьих 7 побед

История матчей

С
2:1
С
1:0
С
3:2
С
1:0
С
3:0
С
2:2
С
2:4
С
2:1
С
0:0
С
0:0
С
0:2
С
0:2
ТМС
1:1
С
3:0
К
4:1
К
0:3
С
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Ризеспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джокович Дамьян 4 (3) 0.29
Ай Селим 3 0.21
Похьянпало Йоэль 2 0.14
Болдрин Фернандо 1 0.07
Боласье Янник 1 0.07
Сертель Джемали 1 0.07
Сабо Эрик 0 0
Бойд Тайлер 0 0
Фири Лебоганг 0 0
Умар Амину 0 0
Кайсериспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тиам Маме 4 (1) 0.29
Гавранович Марио 3 0.21
Башсан Эмрах 2 0.14
Менса Бернард 2 0.14
Булут Онур 1 0.07
Аттама Джозеф 1 0.07
Кардозу Мигел 1 0.07
Пектемек Мустафа 1 0.07
Парлак Илхан 1 0.07
Gokhan Sazdagi 1 0.07
Коловециос Димитрис 1 0.07
Фернандеш Мануэл 0 0

Карточки

Ризеспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бойд Тайлер 2 1
Дабо Брайан 3 0
Ай Селим 3 0
Хольмен Себастьян 3 0
Сантос Фабрисио 3 0
Боласье Янник 2 0
Сабо Эрик 2 0
Генюл Гёкхан 1 0
Пехливан Ясин 1 0
Джокович Дамьян 1 0
Фири Лебоганг 1 0
Умар Амину 1 0
Болдрин Фернандо 1 0
Топчу Эмир Хан 1 0
Четин Тарык 1 0
Кайсериспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Акдаг Ибрахим 5 0
Демирок Угур 3 0
Булут Онур 1 1
Хоссейни Маджид 2 0
Мане Карлуш 2 0
Лунг Силвиу 2 0
Кеман Оливье 2 0
Коловециос Димитрис 2 0
Парлак Илхан 1 0
Кароль Лионель 1 0
Башсан Эмрах 1 0
Аттама Джозеф 1 0
Дживелек Рамазан 1 0
Менса Бернард 1 0
Кампаньяро Густаво 1 0
Кардозу Мигел 1 0
Тиам Маме 1 0
Субаши Ясир 1 0
Демир Эмре 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
9
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 5
9 Не забивали 9
2
25%
4
44%
1-15
2
25%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
1
11%
61-75
2
25%
1
11%
76-90

Пропущено

8
16
2 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 7
1
13%
3
19%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
1
13%
3
19%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
3
38%
1
6%
61-75
3
38%
5
31%
76-90

Забито

5
10
1 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
10 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
10%
16-30
0
0%
5
50%
31-45
1
20%
1
10%
46-60
2
40%
1
10%
61-75
1
20%
2
20%
76-90

Пропущено

18
5
7 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
2
11%
1
20%
1-15
2
11%
1
20%
16-30
3
17%
0
0%
31-45
3
17%
1
20%
46-60
4
22%
1
20%
61-75
4
22%
1
20%
76-90

Забито

13
19
5 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 9
5 Не забивали 3
2
15%
4
21%
1-15
3
23%
3
16%
16-30
0
0%
6
32%
31-45
2
15%
1
5%
46-60
3
23%
2
11%
61-75
3
23%
3
16%
76-90

Пропущено

26
21
9 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 11
3
12%
4
19%
1-15
2
8%
2
10%
16-30
4
15%
3
14%
31-45
3
12%
4
19%
46-60
7
27%
2
10%
61-75
7
27%
6
29%
76-90

Результаты последних матчей

Ризеспор
(20 матчей)
20%
5%
75%
4 победы 1 ничья 15 поражений
Коньяспор - Ризеспор 3:0 Ризеспор - Эрзурумспор 1:4 Ризеспор - Аланьяспор 2:0 Трабзонспор - Ризеспор 2:1
Ризеспор - Касымпаша 2:1 Гиресунспор - Ризеспор 2:0 Ризеспор - Галатасарай 2:3 Истанбул Башакшехир - Ризеспор 3:0 Ризеспор - Алтай 1:2 Адана Демирспор - Ризеспор 3:1 Ризеспор - Хатайспор 0:2 Антальяспор - Ризеспор 2:1 Антальяспор - Ризеспор 3:2 Ризеспор - Фатих Карагюмрюк 0:0 Бешикташ - Ризеспор 3:0 Аланьяспор - Ризеспор 2:0 Ризеспор - Истанбул Башакшехир 0:2 Газиантеп - Ризеспор 4:5 Ризеспор - Малатьяспор 0:4 Денизлиспор - Ризеспор 0:1
Кайсериспор
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Кайсериспор - Гёзтепе 1:1 Кайсериспор - Сивасспор 1:1 Фенербахче - Кайсериспор 2:2 Кайсериспор - Фатих Карагюмрюк 2:1
Кайсериспор - Артвин 3:0 Коньяспор - Кайсериспор 2:0 Аланьяспор - Кайсериспор 6:3 Кайсериспор - Генчлербирлиги 2:0 Кайсериспор - Трабзонспор 1:2 Гиресунспор - Кайсериспор 1:1 Кайсериспор - Галатасарай 3:0 Хатайспор - Кайсериспор 2:1 Кайсериспор - Касымпаша 2:0 Истанбул Башакшехир - Кайсериспор 0:1 Кайсериспор - Адана Демирспор 1:1 Алтай - Кайсериспор 3:0 Бешикташ - Кайсериспор 0:3 Кайсериспор - ФК Балканы 1:1 Самсунспор - Кайсериспор 1:0 Кайсериспор - Фенербахче 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Трабзонспор 13 10 3 0 27 - 11 33
2. Хатайспор 13 8 2 3 23 - 10 26
3. Коньяспор 13 7 5 1 21 - 10 26
4. Аланьяспор 14 7 3 4 20 - 22 24
5. Фенербахче 13 7 2 4 19 - 16 23
6. Фатих Карагюмрюк 13 6 4 3 21 - 16 22
7. Истанбул Башакшехир 14 7 1 6 20 - 16 22
8. Бешикташ 0:0 14 6 3 5 21 - 17 21
9. Галатасарай 13 6 3 4 19 - 17 21
10. Адана Демирспор 14 5 5 4 20 - 18 20
11. Антальяспор 14 5 3 6 18 - 20 18
12. Алтай 14 5 2 7 18 - 21 17
13. Кайсериспор 14 4 4 6 18 - 22 16
14. Газиантеп 13 4 3 6 14 - 19 15
15. Гиресунспор 0:0 14 3 5 6 8 - 12 14
16. Сивасспор 13 2 7 4 16 - 15 13
17. Малатьяспор 13 4 0 9 12 - 23 12
18. Гёзтепе 13 2 4 7 12 - 19 10
19. Ризеспор 14 3 1 10 12 - 27 10
20. Касымпаша 14 2 4 8 13 - 21 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коньяспор 7 5 2 0 15 - 6 17
2. Бешикташ 0:0 8 5 2 1 15 - 7 17
3. Хатайспор 7 5 1 1 15 - 6 16
4. Истанбул Башакшехир 8 5 1 2 12 - 6 16
5. Трабзонспор 6 4 2 0 13 - 6 14
6. Газиантеп 6 4 2 0 10 - 2 14
7. Антальяспор 8 4 1 3 13 - 10 13
8. Аланьяспор 6 4 1 1 14 - 9 13
9. Галатасарай 6 4 0 2 8 - 5 12
10. Фатих Карагюмрюк 6 3 3 0 12 - 5 12
11. Фенербахче 6 3 2 1 10 - 7 11
12. Адана Демирспор 7 3 2 2 9 - 5 11
13. Кайсериспор 6 3 2 1 10 - 5 11
14. Алтай 7 3 1 3 9 - 9 10
15. Ризеспор 7 3 1 3 8 - 8 10
16. Касымпаша 7 2 2 3 10 - 10 8
17. Гиресунспор 0:0 7 2 2 3 5 - 6 8
18. Сивасспор 7 1 5 1 10 - 7 8
19. Малатьяспор 7 2 0 5 9 - 16 6
20. Гёзтепе 6 1 0 5 2 - 8 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Трабзонспор 7 6 1 0 14 - 5 19
2. Фенербахче 7 4 0 3 9 - 9 12
3. Аланьяспор 8 3 2 3 6 - 13 11
4. Хатайспор 6 3 1 2 8 - 4 10
5. Фатих Карагюмрюк 7 3 1 3 9 - 11 10
6. Галатасарай 7 2 3 2 11 - 12 9
7. Коньяспор 6 2 3 1 6 - 4 9
8. Адана Демирспор 7 2 3 2 11 - 13 9
9. Алтай 7 2 1 4 9 - 12 7
10. Гёзтепе 7 1 4 2 10 - 11 7
11. Истанбул Башакшехир 6 2 0 4 8 - 10 6
12. Гиресунспор 0:0 7 1 3 3 3 - 6 6
13. Малатьяспор 6 2 0 4 3 - 7 6
14. Антальяспор 6 1 2 3 5 - 10 5
15. Сивасспор 6 1 2 3 6 - 8 5
16. Кайсериспор 8 1 2 5 8 - 17 5
17. Бешикташ 0:0 6 1 1 4 6 - 10 4
18. Касымпаша 7 0 2 5 3 - 11 2
19. Газиантеп 7 0 1 6 4 - 17 1
20. Ризеспор 7 0 0 7 4 - 19 0
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Ризеспор 1:0 Кайсериспор онлайн


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