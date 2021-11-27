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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Сампдория
0:0
Первый тайм: 9'

Стадион:
Верона
0' 9'
1
Аудеро
Эмиль
24
Берешиньски
Бартош
25
Феррари
Алекс
15
Колли
Омар
3
Ауджелло
Томмазо
87
Кандрева
Антонио
2
Торсби
Мортен
6
Экдаль
Альбин
8
Верре
Валерио
10
Капуто
Франческо
27
Квальярелла
Фабио
96
Монтипо
Лоренцо
27
Давидович
Павел
17
Чеккерини
Федерико
16
Казале
Николо
5
Фараони
Марко
61
Тамез
Адриен
14
Илич
Иван
8
Лазович
Дарко
7
Барак
Антонин
10
Капрари
Джанлука
99
Симеоне
Джованни
Сампдория
4-4-2
Верона
3-4-2-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

История личных встреч

Сампдория
Верона

12 матчей

91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

58.3%
25%
16.7%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

58.3%
25%
16.7%
7 побед 3 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 3 победы

17 матчей

64.7%
17.6%
17.7%
11 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

41.2%
41.2%
17.6%
7 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

41.2%
41.2%
17.6%
7 побед 7 ничьих 3 победы

История матчей

ТМК
1:0
СA
3:1
СA
1:2
СA
2:1
СA
2:0
СA
2:0
СA
0:0
ТМК
0:1
СA
0:3
СA
4:1
СA
1:1
СA
1:3
СA
5:0
К
4:1
СA
2:0
СB
2:0
СB
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Сампдория
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кандрева Антонио 5 0.38
Йосида Майя 2 0.15
Торсби Мортен 2 0.15
Квальярелла Фабио 1 (1) 0.08
Ауджелло Томмазо 1 0.08
Берешиньски Бартош 0 0
Адриен Силва 0 0
Габбьядини Маноло 0 0
Верона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Симеоне Джованни 9 0.69
Барак Антонин 5 (3) 0.38
Капрари Джанлука 3 0.23
Калинич Никола 3 0.23
Фараони Марко 2 0.15
Дзакканьи Маттиа 2 (1) 0.15
Илич Иван 1 0.08
Бесса Даниэль 1 0.08
Тамез Адриен 1 0.08
Лазович Дарко 0 0
Велозу Мигель 0 0
Казале Николо 0 0

Карточки

Сампдория
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Берешиньски Бартош 6 0
Торсби Мортен 6 0
Экдаль Альбин 4 0
Колли Омар 4 0
Аскилдсен Кристоффер 4 0
Мурру Никола 3 0
Шабо Юлиан 3 0
Адриен Силва 1 1
Кандрева Антонио 2 0
Габбьядини Маноло 2 0
Роберто Д'Аверса 0 1
Йосида Майя 1 0
Торрегросса Эрнесто 1 0
Депаоли Фабио 1 0
Дамсгор Миккель 1 0
Дрэгушин Раду 1 0
Верона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Велозу Мигель 4 1
Калинич Никола 3 1
Фараони Марко 3 0
Чеккерини Федерико 3 0
Давидович Павел 3 0
Барак Антонин 3 0
Казале Николо 3 0
Бесса Даниэль 1 1
Гюнтер Корай 2 0
Маньяни Джанджакомо 2 0
Илич Иван 2 0
Игорь Тудор 1 0
Лазович Дарко 1 0
Ди Кармине Самуэль 1 0
Тамез Адриен 1 0
Симеоне Джованни 1 0
Капрари Джанлука 1 0
Хонгла Мартин 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
10
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
1
13%
4
40%
1-15
1
13%
2
20%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
1
10%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
3
30%
76-90

Пропущено

17
10
10 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 6
4
24%
1
10%
1-15
3
18%
1
10%
16-30
3
18%
1
10%
31-45
3
18%
1
10%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
24%
6
60%
76-90

Забито

7
19
3 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 11
1 Забивали первыми 5
9 Не забивали 6
0
0%
5
26%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
3
43%
2
11%
31-45
1
14%
4
21%
46-60
1
14%
4
21%
61-75
2
29%
3
16%
76-90

Пропущено

10
10
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 6
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
2
20%
31-45
2
20%
3
30%
46-60
1
10%
1
10%
61-75
2
20%
4
40%
76-90

Забито

15
29
7 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 15
2 Забивали первыми 9
4 Не забивали 1
1
7%
9
31%
1-15
1
7%
3
10%
16-30
5
33%
2
7%
31-45
3
20%
5
17%
46-60
2
13%
4
14%
61-75
3
20%
6
21%
76-90

Пропущено

27
20
15 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 12
6
22%
1
5%
1-15
4
15%
1
5%
16-30
5
19%
3
15%
31-45
5
19%
4
20%
46-60
1
4%
1
5%
61-75
6
22%
10
50%
76-90

Результаты последних матчей

Сампдория
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Салернитана - Сампдория 0:2 Сампдория - Болонья 1:2 Торино - Сампдория 3:0 Сампдория - Аталанта 1:3
Сампдория - Специя 2:1 Кальяри - Сампдория 3:1 Сампдория - Удинезе 3:3 Ювентус - Сампдория 3:2 Сампдория - Наполи 0:4 Эмполи - Сампдория 0:3 Сампдория - Интер Милан 2:2 Сампдория - Тернана 3:1 Сассуоло - Сампдория 0:0 Сампдория - Милан 0:1 Сампдория - Алессандрия 3:2 Сампдория - Верона 1:0 Сампдория - Пьяченца 2:0 Сампдория - Кастильоне 11:1 Сампдория - Парма 3:0 Удинезе - Сампдория 0:1
Верона
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Верона - Эмполи 2:1 Наполи - Верона 1:1 Верона - Ювентус 2:1 Удинезе - Верона 1:1
Верона - Лацио 4:1 Милан - Верона 3:2 Верона - Специя 4:0 Дженоа - Верона 3:3 Салернитана - Верона 2:2 Верона - Рома 3:2 Болонья - Верона 1:0 Верона - Интер Милан 1:3 Верона - Сассуоло 2:3 Верона - Катанзаро 3:0 Сампдория - Верона 1:0 Верона - Модена 3:2 Виртус Верона - Верона 0:0 Верона - Реал Виченца 5:0 Наполи - Верона 1:1 Верона - Болонья 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 13 10 2 1 26 - 7 32
2. Милан Заявка 13 10 2 1 29 - 15 32
3. Интер Милан Заявка 13 8 4 1 32 - 15 28
4. Аталанта Заявка 13 7 4 2 27 - 17 25
5. Рома Заявка 13 7 1 5 23 - 15 22
6. Фиорентина 0:0 Заявка 14 7 1 6 20 - 17 22
7. Ювентус Заявка 13 6 3 4 18 - 15 21
8. Лацио Заявка 13 6 3 4 25 - 21 21
9. Верона 0:0 Заявка 14 5 5 4 27 - 22 20
10. Болонья Заявка 13 5 3 5 19 - 24 18
11. Торино Заявка 13 5 2 6 17 - 13 17
12. Эмполи 0:0 Заявка 14 5 2 7 19 - 25 17
13. Сассуоло Заявка 13 4 3 6 19 - 20 15
14. Венеция Заявка 13 4 3 6 12 - 19 15
15. Удинезе Заявка 13 3 5 5 16 - 20 14
16. Сампдория 0:0 Заявка 14 3 4 7 17 - 25 13
17. Специя Заявка 13 3 2 8 15 - 31 11
18. Дженоа Заявка 13 1 6 6 17 - 26 9
19. Салернитана Заявка 14 2 2 10 11 - 29 8
20. Кальяри Заявка 14 1 5 8 16 - 29 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 6 5 1 0 11 - 2 16
2. Милан Заявка 6 5 1 0 13 - 4 16
3. Лацио Заявка 7 5 1 1 18 - 8 16
4. Верона 0:0 Заявка 7 5 0 2 18 - 11 15
5. Интер Милан Заявка 6 4 2 0 18 - 6 14
6. Рома Заявка 6 4 1 1 9 - 4 13
7. Торино Заявка 7 4 1 2 14 - 7 13
8. Болонья Заявка 7 4 1 2 13 - 9 13
9. Фиорентина 0:0 Заявка 6 4 0 2 14 - 9 12
10. Ювентус Заявка 6 3 1 2 7 - 6 10
11. Удинезе Заявка 7 2 3 2 10 - 11 9
12. Аталанта Заявка 7 2 3 2 13 - 11 9
13. Сассуоло Заявка 7 2 2 3 8 - 8 8
14. Специя Заявка 6 2 1 3 7 - 8 7
15. Венеция Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
16. Кальяри Заявка 8 1 3 4 11 - 14 6
17. Сампдория 0:0 Заявка 8 1 3 4 9 - 16 6
18. Эмполи 0:0 Заявка 8 1 2 5 9 - 18 5
19. Салернитана Заявка 7 1 1 5 5 - 14 4
20. Дженоа Заявка 6 0 3 3 7 - 11 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта Заявка 6 5 1 0 14 - 6 16
2. Наполи Заявка 7 5 1 1 15 - 5 16
3. Милан Заявка 7 5 1 1 16 - 11 16
4. Интер Милан Заявка 7 4 2 1 14 - 9 14
5. Эмполи 0:0 Заявка 6 4 0 2 10 - 7 12
6. Ювентус Заявка 7 3 2 2 11 - 9 11
7. Фиорентина 0:0 Заявка 8 3 1 4 6 - 8 10
8. Рома Заявка 7 3 0 4 14 - 11 9
9. Венеция Заявка 8 2 2 4 5 - 12 8
10. Сампдория 0:0 Заявка 6 2 1 3 8 - 9 7
11. Сассуоло Заявка 6 2 1 3 11 - 12 7
12. Дженоа Заявка 7 1 3 3 10 - 15 6
13. Болонья Заявка 6 1 2 3 6 - 15 5
14. Верона 0:0 Заявка 7 0 5 2 9 - 11 5
15. Удинезе Заявка 6 1 2 3 6 - 9 5
16. Лацио Заявка 6 1 2 3 7 - 13 5
17. Специя Заявка 7 1 1 5 8 - 23 4
18. Торино Заявка 6 1 1 4 3 - 6 4
19. Салернитана Заявка 7 1 1 5 6 - 15 4
20. Кальяри Заявка 6 0 2 4 5 - 15 2
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  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Luigi Ferraris. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 133
Сампдория 44.4% (59)
X 40.6% (54)
Верона 15% (20)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сампдория
Ничья
Верона
2.95
3.70
2.64
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Сампдория 0:0 Верона онлайн


Прогнозы на матч Сампдория 0:0 Верона

Исход игры
Сампдория
44.4% (59)
Ничья
40.6% (54)
Верона
15% (20)
Тотал 2.5
Больше
47.69% (62)
Меньше
52.31% (68)
Обе команды забьют
Да
82.31% (107)
Нет
17.69% (23)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.8% (45)
2:1 Сампдория
27.1% (36)
1:2 Верона
12.8% (17)
1:0 Сампдория
9.8% (13)
2:0 Сампдория
5.3% (7)
2:2 Ничья
5.3% (7)
0:1 Верона
1.5% (2)
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