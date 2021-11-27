Первый тайм

11' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Фараони Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Матч возобновлен

9' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

8' Удар от ворот произведет Сампдория

7' Матч возобновлен

7' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

7' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Монтипо Лоренцо взял и забрал мяч на выходе

5' Казале Николо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Удар от ворот произведет Сампдория

4' Барак Антонин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

4' Ауджелло Томмазо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Берешиньски Бартош предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Верона начинает с центра поля