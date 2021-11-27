Италия: Серия A 2021-2022
3:1
Конец матча
Стадион: Луиджи Феррарис
0:1
37' ГолТамез Адриен
1:1
51' ГолКандрева Антонио
56' Желтая карточкаБерешиньски Бартош
65' Желтая карточкаФараони Марко
69' Желтая карточкаЭкдаль Альбин
70' Желтая карточкаТорсби Мортен
2:1
77' ГолЭкдаль Альбин
80' Желтая карточкаКвальярелла Фабио
3:1
90' ГолМурру Никола
15
Колли
Омар
61
Тамез
Адриен
14
Илич
Иван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Колли ОмарЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Йосида МайяЗащитник
-
29 Мурру НиколаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Йепес ЖерарПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Д'Аверса Роберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
61 Тамез АдриенПолузащитник
-
14 Илич ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
21 Гюнтер КорайЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Рюэгг КевинПолузащитник
- Полузащитник
-
31 Шутало БошкоПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Тудор Игор
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
Ход матча
37'
0:1
51'
65'
69'
70'
77'
90'
3:1
Статистика матча
-
3 Голы 1
-
4 Удары по воротам 6
-
5 Удары в створ 3
-
4 Угловые 5
-
1 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 16
-
4 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
42 Владение мячом, % 58
Владение мячом
История личных встреч
Сампдория
Верона
12 матчей
91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
58.3%
25%
16.7%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
58.3%
25%
16.7%
7 побед 3 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 3 победы
17 матчей
64.7%
17.6%
17.7%
11 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
41.2%
41.2%
17.6%
7 побед 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
41.2%
41.2%
17.6%
7 побед 7 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сампдория
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кандрева Антонио
|6
|0.43
|Йосида Майя
|2
|0.14
|Торсби Мортен
|2
|0.14
|Квальярелла Фабио
|1 (1)
|0.07
|Экдаль Альбин
|1
|0.07
|Мурру Никола
|1
|0.07
|Ауджелло Томмазо
|1
|0.07
|Берешиньски Бартош
|0
|0
|Адриен Силва
|0
|0
|Габбьядини Маноло
|0
|0
Верона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Симеоне Джованни
|9
|0.64
|Барак Антонин
|5 (3)
|0.36
|Капрари Джанлука
|3
|0.21
|Калинич Никола
|3
|0.21
|Фараони Марко
|2
|0.14
|Тамез Адриен
|2
|0.14
|Дзакканьи Маттиа
|2 (1)
|0.14
|Илич Иван
|1
|0.07
|Бесса Даниэль
|1
|0.07
|Лазович Дарко
|0
|0
|Велозу Мигель
|0
|0
|Казале Николо
|0
|0
Карточки
Сампдория
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Берешиньски Бартош
|7
|0
|Торсби Мортен
|7
|0
|Экдаль Альбин
|5
|0
|Колли Омар
|4
|0
|Аскилдсен Кристоффер
|4
|0
|Мурру Никола
|3
|0
|Шабо Юлиан
|3
|0
|Адриен Силва
|1
|1
|Кандрева Антонио
|2
|0
|Габбьядини Маноло
|2
|0
|Роберто Д'Аверса
|0
|1
|Квальярелла Фабио
|1
|0
|Йосида Майя
|1
|0
|Торрегросса Эрнесто
|1
|0
|Депаоли Фабио
|1
|0
|Дамсгор Миккель
|1
|0
|Дрэгушин Раду
|1
|0
Верона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Велозу Мигель
|4
|1
|Калинич Никола
|3
|1
|Фараони Марко
|4
|0
|Чеккерини Федерико
|3
|0
|Давидович Павел
|3
|0
|Барак Антонин
|3
|0
|Казале Николо
|3
|0
|Бесса Даниэль
|1
|1
|Гюнтер Корай
|2
|0
|Маньяни Джанджакомо
|2
|0
|Илич Иван
|2
|0
|Игорь Тудор
|1
|0
|Лазович Дарко
|1
|0
|Ди Кармине Самуэль
|1
|0
|Тамез Адриен
|1
|0
|Симеоне Джованни
|1
|0
|Капрари Джанлука
|1
|0
|Хонгла Мартин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
11
4 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 5
8 Не забивали 8
1
9%
4
36%
1-15
1
9%
2
18%
16-30
2
18%
1
9%
31-45
3
27%
1
9%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
3
27%
3
27%
76-90
Пропущено
18
13
11 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 7
4
22%
1
8%
1-15
3
17%
1
8%
16-30
4
22%
1
8%
31-45
3
17%
2
15%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
22%
8
62%
76-90
Забито
7
19
3 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 11
1 Забивали первыми 5
10 Не забивали 7
0
0%
5
26%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
3
43%
2
11%
31-45
1
14%
4
21%
46-60
1
14%
4
21%
61-75
2
29%
3
16%
76-90
Пропущено
10
10
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 6
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
2
20%
31-45
2
20%
3
30%
46-60
1
10%
1
10%
61-75
2
20%
4
40%
76-90
Забито
18
30
7 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 15
2 Забивали первыми 10
4 Не забивали 1
1
6%
9
30%
1-15
1
6%
3
10%
16-30
5
28%
3
10%
31-45
4
22%
5
17%
46-60
2
11%
4
13%
61-75
5
28%
6
20%
76-90
Пропущено
28
23
16 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 18
11 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 13
6
21%
1
4%
1-15
4
14%
1
4%
16-30
6
21%
3
13%
31-45
5
18%
5
22%
46-60
1
4%
1
4%
61-75
6
21%
12
52%
76-90
Результаты последних матчей
Сампдория
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Салернитана - Сампдория 0:2 Сампдория - Болонья 1:2 Торино - Сампдория 3:0 Сампдория - Аталанта 1:3
Сампдория - Специя 2:1 Кальяри - Сампдория 3:1 Сампдория - Удинезе 3:3 Ювентус - Сампдория 3:2 Сампдория - Наполи 0:4 Эмполи - Сампдория 0:3 Сампдория - Интер Милан 2:2 Сампдория - Тернана 3:1 Сассуоло - Сампдория 0:0 Сампдория - Милан 0:1 Сампдория - Алессандрия 3:2 Сампдория - Верона 1:0 Сампдория - Пьяченца 2:0 Сампдория - Кастильоне 11:1 Сампдория - Парма 3:0 Удинезе - Сампдория 0:1
Верона
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Верона - Эмполи 2:1 Наполи - Верона 1:1 Верона - Ювентус 2:1 Удинезе - Верона 1:1
Верона - Лацио 4:1 Милан - Верона 3:2 Верона - Специя 4:0 Дженоа - Верона 3:3 Салернитана - Верона 2:2 Верона - Рома 3:2 Болонья - Верона 1:0 Верона - Интер Милан 1:3 Верона - Сассуоло 2:3 Верона - Катанзаро 3:0 Сампдория - Верона 1:0 Верона - Модена 3:2 Виртус Верона - Верона 0:0 Верона - Реал Виченца 5:0 Наполи - Верона 1:1 Верона - Болонья 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|26 - 7
|32
|2.
|Милан
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|29 - 15
|32
|3.
|Аталанта
|1:0 Заявка
|14
|8
|4
|2
|28 - 17
|28
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|32 - 15
|28
|5.
|Рома
|Заявка
|13
|7
|1
|5
|23 - 15
|22
|6.
|Ювентус
|0:1 Заявка
|14
|6
|3
|5
|18 - 16
|21
|7.
|Лацио
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|25 - 21
|21
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|14
|7
|0
|7
|21 - 19
|21
|9.
|Верона
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|28 - 25
|19
|10.
|Эмполи
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|21 - 26
|19
|11.
|Болонья
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|19 - 24
|18
|12.
|Торино
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|17 - 13
|17
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|19 - 20
|15
|14.
|Венеция
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|12 - 19
|15
|15.
|Сампдория
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|20 - 26
|15
|16.
|Удинезе
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|16 - 20
|14
|17.
|Специя
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|15 - 31
|11
|18.
|Дженоа
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|17 - 26
|9
|19.
|Салернитана
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|11 - 29
|8
|20.
|Кальяри
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|16 - 29
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|11 - 2
|16
|2.
|Милан
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|13 - 4
|16
|3.
|Лацио
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|18 - 8
|16
|4.
|Верона
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|18 - 11
|15
|5.
|Интер Милан
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|18 - 6
|14
|6.
|Рома
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 4
|13
|7.
|Торино
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|14 - 7
|13
|8.
|Болонья
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|13 - 9
|13
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|14 - 9
|12
|10.
|Ювентус
|0:1 Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 7
|10
|11.
|Удинезе
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 11
|9
|12.
|Аталанта
|1:0 Заявка
|7
|2
|3
|2
|13 - 11
|9
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 8
|8
|14.
|Сампдория
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|12 - 17
|8
|15.
|Специя
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|16.
|Венеция
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|17.
|Эмполи
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|11 - 19
|7
|18.
|Кальяри
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|11 - 14
|6
|19.
|Салернитана
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 14
|4
|20.
|Дженоа
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|7 - 11
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аталанта
|1:0 Заявка
|7
|6
|1
|0
|15 - 6
|19
|2.
|Наполи
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|15 - 5
|16
|3.
|Милан
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|16 - 11
|16
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 9
|14
|5.
|Эмполи
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|10 - 7
|12
|6.
|Ювентус
|0:1 Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 9
|11
|7.
|Рома
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|14 - 11
|9
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|7 - 10
|9
|9.
|Венеция
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|5 - 12
|8
|10.
|Сассуоло
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|11 - 12
|7
|11.
|Сампдория
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 9
|7
|12.
|Дженоа
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|10 - 15
|6
|13.
|Болонья
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 15
|5
|14.
|Удинезе
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|15.
|Лацио
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 13
|5
|16.
|Торино
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 6
|4
|17.
|Верона
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|10 - 14
|4
|18.
|Специя
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|8 - 23
|4
|19.
|Салернитана
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 15
|4
|20.
|Кальяри
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 15
|2
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Прогнозы на матч Сампдория 3:1 Верона
Исход игры
Сампдория
44.4% (59)
Ничья
40.6% (54)
Верона
15% (20)
Тотал 2.5
Больше
47.69% (62)
Меньше
52.31% (68)
Обе команды забьют
Да
82.31% (107)
Нет
17.69% (23)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.8% (45)
2:1 Сампдория
27.1% (36)
1:2 Верона
12.8% (17)
1:0 Сампдория
9.8% (13)
2:2 Ничья
5.3% (7)
2:0 Сампдория
5.3% (7)
0:1 Верона
1.5% (2)
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