Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

49' Команда Верона имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

49' Монтипо Лоренцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Выглядело как неплохой момент. Кандрева Антонио из команды Сампдория закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

47' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Сампдория выполняет удар от ворот.

46' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Капуто Франческо имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!

44' Удар от ворот произведет Сампдория

44' Чеккерини Федерико из команды Верона не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

44' Ауджелло Томмазо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Илич Иван навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

42' Монтипо Лоренцо взял и забрал мяч на выходе

42' Кандрева Антонио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

42' Матч возобновлен

41' Ох, нехорошо это выглядит. Квальярелла Фабио получил травму и медбригада забирает его с поля.

41' Квальярелла Фабио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

40' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

40' Давидович Павел выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

40' Чеккерини Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Монтипо Лоренцо взял и забрал мяч на выходе

39' Барак Антонин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Кандрева Антонио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

38' Команда Верона забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

37' Г О О О О Л - Тамез Адриен из команды Верона забивает после удара правой ногой. Мяч из-за рикошета пролетел мимо голкипера.

37' Плохо сыграл Йосида Майя - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

37' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

35' Матч возобновлен

35' Ох, нехорошо это выглядит. Феррари Алекс получил травму и медбригада забирает его с поля.

34' Феррари Алекс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

33' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

32' Матч возобновлен

32' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

31' Верона выполняет удар от ворот.

30' Давидович Павел выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

29' Удар от ворот произведет Верона

28' Кандрева Антонио из команды Сампдория наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

27' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

27' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

26' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

26' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Матч возобновлен

25' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

25' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

23' Монтипо Лоренцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Удар от ворот произведет Сампдория

21' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Сампдория выполняет удар от ворот.

19' Феррари Алекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Удар от ворот произведет Сампдория

17' Казале Николо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Аудеро Эмиль взял и забрал мяч на выходе

14' Феррари Алекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Феррари Алекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Колли Омар предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

13' Фараони Марко из команды Верона делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

12' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Монтипо Лоренцо взял и забрал мяч на выходе

11' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Фараони Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Матч возобновлен

9' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

8' Удар от ворот произведет Сампдория

7' Матч возобновлен

7' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

7' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Монтипо Лоренцо взял и забрал мяч на выходе

5' Казале Николо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Удар от ворот произведет Сампдория

4' Барак Антонин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

4' Ауджелло Томмазо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Берешиньски Бартош предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Верона начинает с центра поля