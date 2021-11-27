  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2021-2022

Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Сампдория
3:1
Конец матча

Стадион:
Верона
0'
0:1
37' Гол
Тамез Адриен
1:1
51' Гол
Кандрева Антонио
56' Желтая карточка
Берешиньски Бартош
65' Желтая карточка
Фараони Марко
69' Желтая карточка
Экдаль Альбин
70' Желтая карточка
Торсби Мортен
2:1
77' Гол
Экдаль Альбин
80' Желтая карточка
Квальярелла Фабио
3:1
90' Гол
Мурру Никола
90'+5
1
Аудеро
Эмиль
24
Берешиньски
Бартош
25
Феррари
Алекс
15
Колли
Омар
3
Ауджелло
Томмазо
87
Кандрева
Антонио
2
Торсби
Мортен
6
Экдаль
Альбин
8
Верре
Валерио
10
Капуто
Франческо
27
Квальярелла
Фабио
96
Монтипо
Лоренцо
16
Казале
Николо
27
Давидович
Павел
17
Чеккерини
Федерико
5
Фараони
Марко
61
Тамез
Адриен
14
Илич
Иван
8
Лазович
Дарко
7
Барак
Антонин
10
Капрари
Джанлука
99
Симеоне
Джованни
Сампдория
4-4-2
Верона
3-4-2-1

Ход матча

35'
Йосида Майя
Феррари Алекс
 
37'
0:1
Тамез Адриен
51'
Кандрева Антонио
(Капуто Франческо)
1:1
56'
Берешиньски Бартош
 
65'
 
Фараони Марко
66'
Адриен Силва
Верре Валерио
 
67'
 
Ласанья Кевин
Симеоне Джованни
69'
Экдаль Альбин
 
70'
Торсби Мортен
 
74'
 
Велозу Мигель
Тамез Адриен
77'
Экдаль Альбин
(Кандрева Антонио)
2:1
80'
Квальярелла Фабио
 
84'
 
Канчельери Маттео
Казале Николо
86'
Мурру Никола
Ауджелло Томмазо
 
86'
Дрэгушин Раду
Капуто Франческо
 
86'
Габбьядини Маноло
Квальярелла Фабио
 
90'
Мурру Никола
3:1

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 6
  • 5 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 5
  • 1 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 16
  • 4 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

История личных встреч

Сампдория
Верона

12 матчей

91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

58.3%
25%
16.7%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

58.3%
25%
16.7%
7 побед 3 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 3 победы

17 матчей

64.7%
17.6%
17.7%
11 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

41.2%
41.2%
17.6%
7 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

41.2%
41.2%
17.6%
7 побед 7 ничьих 3 победы

История матчей

ТМК
1:0
СA
3:1
СA
1:2
СA
2:1
СA
2:0
СA
2:0
СA
0:0
ТМК
0:1
СA
0:3
СA
4:1
СA
1:1
СA
1:3
СA
5:0
К
4:1
СA
2:0
СB
2:0
СB
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Сампдория
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кандрева Антонио 6 0.43
Йосида Майя 2 0.14
Торсби Мортен 2 0.14
Квальярелла Фабио 1 (1) 0.07
Экдаль Альбин 1 0.07
Мурру Никола 1 0.07
Ауджелло Томмазо 1 0.07
Берешиньски Бартош 0 0
Адриен Силва 0 0
Габбьядини Маноло 0 0
Верона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Симеоне Джованни 9 0.64
Барак Антонин 5 (3) 0.36
Капрари Джанлука 3 0.21
Калинич Никола 3 0.21
Фараони Марко 2 0.14
Тамез Адриен 2 0.14
Дзакканьи Маттиа 2 (1) 0.14
Илич Иван 1 0.07
Бесса Даниэль 1 0.07
Лазович Дарко 0 0
Велозу Мигель 0 0
Казале Николо 0 0

Карточки

Сампдория
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Берешиньски Бартош 7 0
Торсби Мортен 7 0
Экдаль Альбин 5 0
Колли Омар 4 0
Аскилдсен Кристоффер 4 0
Мурру Никола 3 0
Шабо Юлиан 3 0
Адриен Силва 1 1
Кандрева Антонио 2 0
Габбьядини Маноло 2 0
Роберто Д'Аверса 0 1
Квальярелла Фабио 1 0
Йосида Майя 1 0
Торрегросса Эрнесто 1 0
Депаоли Фабио 1 0
Дамсгор Миккель 1 0
Дрэгушин Раду 1 0
Верона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Велозу Мигель 4 1
Калинич Никола 3 1
Фараони Марко 4 0
Чеккерини Федерико 3 0
Давидович Павел 3 0
Барак Антонин 3 0
Казале Николо 3 0
Бесса Даниэль 1 1
Гюнтер Корай 2 0
Маньяни Джанджакомо 2 0
Илич Иван 2 0
Игорь Тудор 1 0
Лазович Дарко 1 0
Ди Кармине Самуэль 1 0
Тамез Адриен 1 0
Симеоне Джованни 1 0
Капрари Джанлука 1 0
Хонгла Мартин 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
11
4 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 5
8 Не забивали 8
1
9%
4
36%
1-15
1
9%
2
18%
16-30
2
18%
1
9%
31-45
3
27%
1
9%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
3
27%
3
27%
76-90

Пропущено

18
13
11 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 7
4
22%
1
8%
1-15
3
17%
1
8%
16-30
4
22%
1
8%
31-45
3
17%
2
15%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
22%
8
62%
76-90

Забито

7
19
3 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 11
1 Забивали первыми 5
10 Не забивали 7
0
0%
5
26%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
3
43%
2
11%
31-45
1
14%
4
21%
46-60
1
14%
4
21%
61-75
2
29%
3
16%
76-90

Пропущено

10
10
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 6
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
2
20%
31-45
2
20%
3
30%
46-60
1
10%
1
10%
61-75
2
20%
4
40%
76-90

Забито

18
30
7 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 15
2 Забивали первыми 10
4 Не забивали 1
1
6%
9
30%
1-15
1
6%
3
10%
16-30
5
28%
3
10%
31-45
4
22%
5
17%
46-60
2
11%
4
13%
61-75
5
28%
6
20%
76-90

Пропущено

28
23
16 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 18
11 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 13
6
21%
1
4%
1-15
4
14%
1
4%
16-30
6
21%
3
13%
31-45
5
18%
5
22%
46-60
1
4%
1
4%
61-75
6
21%
12
52%
76-90

Результаты последних матчей

Сампдория
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Салернитана - Сампдория 0:2 Сампдория - Болонья 1:2 Торино - Сампдория 3:0 Сампдория - Аталанта 1:3
Сампдория - Специя 2:1 Кальяри - Сампдория 3:1 Сампдория - Удинезе 3:3 Ювентус - Сампдория 3:2 Сампдория - Наполи 0:4 Эмполи - Сампдория 0:3 Сампдория - Интер Милан 2:2 Сампдория - Тернана 3:1 Сассуоло - Сампдория 0:0 Сампдория - Милан 0:1 Сампдория - Алессандрия 3:2 Сампдория - Верона 1:0 Сампдория - Пьяченца 2:0 Сампдория - Кастильоне 11:1 Сампдория - Парма 3:0 Удинезе - Сампдория 0:1
Верона
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Верона - Эмполи 2:1 Наполи - Верона 1:1 Верона - Ювентус 2:1 Удинезе - Верона 1:1
Верона - Лацио 4:1 Милан - Верона 3:2 Верона - Специя 4:0 Дженоа - Верона 3:3 Салернитана - Верона 2:2 Верона - Рома 3:2 Болонья - Верона 1:0 Верона - Интер Милан 1:3 Верона - Сассуоло 2:3 Верона - Катанзаро 3:0 Сампдория - Верона 1:0 Верона - Модена 3:2 Виртус Верона - Верона 0:0 Верона - Реал Виченца 5:0 Наполи - Верона 1:1 Верона - Болонья 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 13 10 2 1 26 - 7 32
2. Милан Заявка 13 10 2 1 29 - 15 32
3. Аталанта 1:0 Заявка 14 8 4 2 28 - 17 28
4. Интер Милан Заявка 13 8 4 1 32 - 15 28
5. Рома Заявка 13 7 1 5 23 - 15 22
6. Ювентус 0:1 Заявка 14 6 3 5 18 - 16 21
7. Лацио Заявка 13 6 3 4 25 - 21 21
8. Фиорентина Заявка 14 7 0 7 21 - 19 21
9. Верона Заявка 14 5 4 5 28 - 25 19
10. Эмполи Заявка 14 6 1 7 21 - 26 19
11. Болонья Заявка 13 5 3 5 19 - 24 18
12. Торино Заявка 13 5 2 6 17 - 13 17
13. Сассуоло Заявка 13 4 3 6 19 - 20 15
14. Венеция Заявка 13 4 3 6 12 - 19 15
15. Сампдория Заявка 14 4 3 7 20 - 26 15
16. Удинезе Заявка 13 3 5 5 16 - 20 14
17. Специя Заявка 13 3 2 8 15 - 31 11
18. Дженоа Заявка 13 1 6 6 17 - 26 9
19. Салернитана Заявка 14 2 2 10 11 - 29 8
20. Кальяри Заявка 14 1 5 8 16 - 29 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 6 5 1 0 11 - 2 16
2. Милан Заявка 6 5 1 0 13 - 4 16
3. Лацио Заявка 7 5 1 1 18 - 8 16
4. Верона Заявка 7 5 0 2 18 - 11 15
5. Интер Милан Заявка 6 4 2 0 18 - 6 14
6. Рома Заявка 6 4 1 1 9 - 4 13
7. Торино Заявка 7 4 1 2 14 - 7 13
8. Болонья Заявка 7 4 1 2 13 - 9 13
9. Фиорентина Заявка 6 4 0 2 14 - 9 12
10. Ювентус 0:1 Заявка 7 3 1 3 7 - 7 10
11. Удинезе Заявка 7 2 3 2 10 - 11 9
12. Аталанта 1:0 Заявка 7 2 3 2 13 - 11 9
13. Сассуоло Заявка 7 2 2 3 8 - 8 8
14. Сампдория Заявка 8 2 2 4 12 - 17 8
15. Специя Заявка 6 2 1 3 7 - 8 7
16. Венеция Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
17. Эмполи Заявка 8 2 1 5 11 - 19 7
18. Кальяри Заявка 8 1 3 4 11 - 14 6
19. Салернитана Заявка 7 1 1 5 5 - 14 4
20. Дженоа Заявка 6 0 3 3 7 - 11 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта 1:0 Заявка 7 6 1 0 15 - 6 19
2. Наполи Заявка 7 5 1 1 15 - 5 16
3. Милан Заявка 7 5 1 1 16 - 11 16
4. Интер Милан Заявка 7 4 2 1 14 - 9 14
5. Эмполи Заявка 6 4 0 2 10 - 7 12
6. Ювентус 0:1 Заявка 7 3 2 2 11 - 9 11
7. Рома Заявка 7 3 0 4 14 - 11 9
8. Фиорентина Заявка 8 3 0 5 7 - 10 9
9. Венеция Заявка 8 2 2 4 5 - 12 8
10. Сассуоло Заявка 6 2 1 3 11 - 12 7
11. Сампдория Заявка 6 2 1 3 8 - 9 7
12. Дженоа Заявка 7 1 3 3 10 - 15 6
13. Болонья Заявка 6 1 2 3 6 - 15 5
14. Удинезе Заявка 6 1 2 3 6 - 9 5
15. Лацио Заявка 6 1 2 3 7 - 13 5
16. Торино Заявка 6 1 1 4 3 - 6 4
17. Верона Заявка 7 0 4 3 10 - 14 4
18. Специя Заявка 7 1 1 5 8 - 23 4
19. Салернитана Заявка 7 1 1 5 6 - 15 4
20. Кальяри Заявка 6 0 2 4 5 - 15 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Luigi Ferraris. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 133
Сампдория 44.4% (59)
X 40.6% (54)
Верона 15% (20)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
Где смотреть матч Сампдория 3:1 Верона онлайн


Прогнозы на матч Сампдория 3:1 Верона

Исход игры
Сампдория
44.4% (59)
Ничья
40.6% (54)
Верона
15% (20)
Тотал 2.5
Больше
47.69% (62)
Меньше
52.31% (68)
Обе команды забьют
Да
82.31% (107)
Нет
17.69% (23)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.8% (45)
2:1 Сампдория
27.1% (36)
1:2 Верона
12.8% (17)
1:0 Сампдория
9.8% (13)
2:2 Ничья
5.3% (7)
2:0 Сампдория
5.3% (7)
0:1 Верона
1.5% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 