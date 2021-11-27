Первый тайм

11' Бонавентура запустил перспективный низовой проникающий пас, но он оказался сильноватым для Влаховича.

9' В основном игра проходит сейчас в центре поля.

8' "Фиорентина" сегодня в белой гостевой форме, а "Эмполи" в домашней синей.

7' Вот и "фиалки" как-то показали себя в атаке, а то раньше в этом плане больше старались хозяева.