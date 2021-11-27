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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Эмполи
0:0
Первый тайм: 11'

Стадион:
Фиорентина
0' 11'
13
Викарио
Гульельмо
30
Стоянович
Петар
26
Тонелли
Лоренцо
33
Луперто
Себастьяно
65
Паризи
Фабьяно
27
Журковски
Шимон
28
Риччи
Самуэле
8
Хендерсон
Лиам
11
Ди
Франческо
Федерико
99
Пинамонти
Андреа
9
Кутроне
Патрик
1
Терраччиано
Пьетро
29
Одриосола
Альваро
4
Миленкович
Никола
2
Мартинес
Лукас
II
3
Бираги
Кристиано
5
Бонавентура
Джакомо
18
Торрейра
Лукас
32
Дункан
Альфред
7
Кальехон
Хосе
9
Влахович
Душан
8
Сапонара
Риккардо
Эмполи
4-3-1-2
Фиорентина
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

История личных встреч

Эмполи
Фиорентина

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

133.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 6 побед

11 матчей

27.3%
18.2%
54.5%
3 победы 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

36.4%
9.1%
54.5%
4 победы 1 ничья 6 побед

История матчей

СA
1:0
СA
3:1
СA
1:2
СA
0:4
СA
2:0
СA
2:2
СA
2:3
СA
1:1
К
2:1
К
1:0
СA
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Эмполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пинамонти Андреа 4 (2) 0.31
Ди Франческо Федерико 3 0.23
Журковски Шимон 2 0.15
Байрами Недим 2 (2) 0.15
Штулац Лео 1 0.08
Бандинелли Филиппо 1 0.08
Романьоли Симоне 1 0.08
Манкузо Леонардо 1 0.08
Кутроне Патрик 1 0.08
Риччи Самуэле 1 0.08
Хаас Николас 0 0
Хендерсон Лиам 0 0
Стоянович Петар 0 0
Паризи Фабьяно 0 0
Фиорентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Влахович Душан 10 (4) 0.77
Сапонара Риккардо 2 0.15
Гонсалес Николас 2 0.15
Бонавентура Джакомо 1 0.08
Дункан Альфред 1 0.08
Соттил Рикардо 1 0.08
Мартинес Лукас II 1 0.08
Миленкович Никола 1 0.08
Бираги Кристиано 1 (1) 0.08
Кальехон Хосе 0 0
Кастровилли Гаэтано 0 0
Пульгар Эрик 0 0
Одриосола Альваро 0 0

Карточки

Эмполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стоянович Петар 5 0
Хаас Николас 3 0
Луперто Себастьяно 3 0
Исмайли Ардиан 3 0
Риччи Самуэле 1 1
Марчицца Риккардо 2 0
Бандинелли Филиппо 2 0
Пинамонти Андреа 2 0
Журковски Шимон 2 0
Хендерсон Лиам 1 0
Ди Франческо Федерико 1 0
Штулац Лео 1 0
Кутроне Патрик 1 0
Фиорентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартинес Лукас II 5 0
Миленкович Никола 3 1
Бонавентура Джакомо 4 0
Одриосола Альваро 4 0
Кастровилли Гаэтано 3 0
Соттил Рикардо 1 1
Гонсалес Николас 1 1
Бираги Кристиано 2 0
Амрабат Софьян 2 0
Пульгар Эрик 2 0
Влахович Душан 2 0
Дронговски Бартломей 0 1
Итальяно Виченцо 1 0
Кокорин Александр 1 0
Роша Игор II 1 0
Настасич Матия 1 0
Бенасси Марко 1 0
Дункан Альфред 1 0
Венути Лоренцо 1 0
Мале Юссеф 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
6
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
1
17%
16-30
1
11%
1
17%
31-45
2
22%
3
50%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
1
17%
76-90

Пропущено

18
8
11 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
6
33%
0
0%
1-15
1
6%
1
13%
16-30
4
22%
1
13%
31-45
1
6%
1
13%
46-60
3
17%
2
25%
61-75
3
17%
3
38%
76-90

Забито

11
15
6 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 6
8 Не забивали 7
2
18%
1
7%
1-15
2
18%
3
20%
16-30
2
18%
4
27%
31-45
1
9%
2
13%
46-60
2
18%
3
20%
61-75
2
18%
2
13%
76-90

Пропущено

6
8
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 4
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
13%
31-45
3
50%
3
38%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
17%
2
25%
76-90

Забито

20
21
9 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 9
3 Не забивали 3
3
15%
1
5%
1-15
3
15%
4
19%
16-30
3
15%
5
24%
31-45
3
15%
5
24%
46-60
4
20%
3
14%
61-75
4
20%
3
14%
76-90

Пропущено

24
16
13 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 10
7
29%
29%
0
0%
1-15
1
4%
1
6%
16-30
5
21%
2
13%
31-45
4
17%
4
25%
46-60
3
13%
4
25%
61-75
4
17%
5
31%
76-90

Результаты последних матчей

Эмполи
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Верона - Эмполи 2:1 Эмполи - Перуджа 1:1 Эмполи - Дженоа 2:2 Сассуоло - Эмполи 1:2
Эмполи - Интер Милан 0:2 Салернитана - Эмполи 2:4 Эмполи - Аталанта 1:4 Рома - Эмполи 2:0 Эмполи - Болонья 4:2 Кальяри - Эмполи 0:2 Эмполи - Сампдория 0:3 Эмполи - Венеция 1:2 Реал Форте Куэрчета - Эмполи 2:8 Ювентус - Эмполи 0:1 Эмполи - Лацио 1:3 Эмполи - Виченца Виртус 4:2 Удинезе - Эмполи 1:0 Эмполи - Монтекатини 9:0 Эмполи - Понтедера 3:0 Castelfiorentino - Эмполи 0:12
Фиорентина
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Фиорентина - Милан 4:3 Ювентус - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Специя 3:0 Лацио - Фиорентина 1:0
Фиорентина - Кальяри 3:0 Венеция - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Наполи 1:2 Удинезе - Фиорентина 0:1 Фиорентина - Интер Милан 1:3 Дженоа - Фиорентина 1:2 Аталанта - Фиорентина 1:2 Фиорентина - Торино 2:1 Рома - Фиорентина 3:1 Фиорентина - Козенца 4:0 Фиорентина - Эспаньол 0:0 Фиорентина - Виртус Верона 4:0 Фиорентина - Левико Терме 9:0 Фиорентина - Фолиньо 11:0 Фиорентина - SV Ostermuenchen 7:1 Кротоне - Фиорентина 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 13 10 2 1 26 - 7 32
2. Милан Заявка 13 10 2 1 29 - 15 32
3. Интер Милан Заявка 13 8 4 1 32 - 15 28
4. Аталанта Заявка 13 7 4 2 27 - 17 25
5. Рома Заявка 13 7 1 5 23 - 15 22
6. Фиорентина 0:0 Заявка 14 7 1 6 20 - 17 22
7. Ювентус Заявка 13 6 3 4 18 - 15 21
8. Лацио Заявка 13 6 3 4 25 - 21 21
9. Верона 0:0 Заявка 14 5 5 4 27 - 22 20
10. Болонья Заявка 13 5 3 5 19 - 24 18
11. Торино Заявка 13 5 2 6 17 - 13 17
12. Эмполи 0:0 Заявка 14 5 2 7 19 - 25 17
13. Сассуоло Заявка 13 4 3 6 19 - 20 15
14. Венеция Заявка 13 4 3 6 12 - 19 15
15. Удинезе Заявка 13 3 5 5 16 - 20 14
16. Сампдория 0:0 Заявка 14 3 4 7 17 - 25 13
17. Специя Заявка 13 3 2 8 15 - 31 11
18. Дженоа Заявка 13 1 6 6 17 - 26 9
19. Салернитана Заявка 14 2 2 10 11 - 29 8
20. Кальяри Заявка 14 1 5 8 16 - 29 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 6 5 1 0 11 - 2 16
2. Милан Заявка 6 5 1 0 13 - 4 16
3. Лацио Заявка 7 5 1 1 18 - 8 16
4. Верона 0:0 Заявка 7 5 0 2 18 - 11 15
5. Интер Милан Заявка 6 4 2 0 18 - 6 14
6. Рома Заявка 6 4 1 1 9 - 4 13
7. Торино Заявка 7 4 1 2 14 - 7 13
8. Болонья Заявка 7 4 1 2 13 - 9 13
9. Фиорентина 0:0 Заявка 6 4 0 2 14 - 9 12
10. Ювентус Заявка 6 3 1 2 7 - 6 10
11. Удинезе Заявка 7 2 3 2 10 - 11 9
12. Аталанта Заявка 7 2 3 2 13 - 11 9
13. Сассуоло Заявка 7 2 2 3 8 - 8 8
14. Специя Заявка 6 2 1 3 7 - 8 7
15. Венеция Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
16. Кальяри Заявка 8 1 3 4 11 - 14 6
17. Сампдория 0:0 Заявка 8 1 3 4 9 - 16 6
18. Эмполи 0:0 Заявка 8 1 2 5 9 - 18 5
19. Салернитана Заявка 7 1 1 5 5 - 14 4
20. Дженоа Заявка 6 0 3 3 7 - 11 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта Заявка 6 5 1 0 14 - 6 16
2. Наполи Заявка 7 5 1 1 15 - 5 16
3. Милан Заявка 7 5 1 1 16 - 11 16
4. Интер Милан Заявка 7 4 2 1 14 - 9 14
5. Эмполи 0:0 Заявка 6 4 0 2 10 - 7 12
6. Ювентус Заявка 7 3 2 2 11 - 9 11
7. Фиорентина 0:0 Заявка 8 3 1 4 6 - 8 10
8. Рома Заявка 7 3 0 4 14 - 11 9
9. Венеция Заявка 8 2 2 4 5 - 12 8
10. Сампдория 0:0 Заявка 6 2 1 3 8 - 9 7
11. Сассуоло Заявка 6 2 1 3 11 - 12 7
12. Дженоа Заявка 7 1 3 3 10 - 15 6
13. Болонья Заявка 6 1 2 3 6 - 15 5
14. Верона 0:0 Заявка 7 0 5 2 9 - 11 5
15. Удинезе Заявка 6 1 2 3 6 - 9 5
16. Лацио Заявка 6 1 2 3 7 - 13 5
17. Специя Заявка 7 1 1 5 8 - 23 4
18. Торино Заявка 6 1 1 4 3 - 6 4
19. Салернитана Заявка 7 1 1 5 6 - 15 4
20. Кальяри Заявка 6 0 2 4 5 - 15 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Первый тайм
  • 11'
    Бонавентура запустил перспективный низовой проникающий пас, но он оказался сильноватым для Влаховича.
  • 9'
    В основном игра проходит сейчас в центре поля.
  • 8'
    "Фиорентина" сегодня в белой гостевой форме, а "Эмполи" в домашней синей.
  • 7'
    Вот и "фиалки" как-то показали себя в атаке, а то раньше в этом плане больше старались хозяева.
  • Опасный момент
    6'
    Бираги включил дальнюю пушку, Викарио отразил этот удар, а Кальехон на добивании не попал в створ. Возможно, он исполнял прострел, но Лукас Мартинес в подкате до мяча не дотянулся.
  • Фол, нарушение
    5'
    Хендерсон подтолкнул Бонавентуру метрах в 30-35 от своей штрафной.
  • Угловой
    4'
    Разыграли хозяева правофланговый угловой и потеряли мяч.
  • 4'
    Кутроне нанёс дальний удар, который был заблокирован. 
  • 3'
    Паризи отобрал мяч на чужой половине поля. "Эмполи" активней в дебюте матча.
  • 2'
    Первые полторы минуты прошли без остроты.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался.
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Carlo Castellani. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Где смотреть матч Эмполи 0:0 Фиорентина онлайн


Прогнозы на матч Эмполи 0:0 Фиорентина

Исход игры
Эмполи
9.8% (13)
Ничья
24.2% (32)
Фиорентина
65.9% (87)
Тотал 2.5
Больше
64.34% (83)
Меньше
35.66% (46)
Обе команды забьют
Да
79.84% (103)
Нет
20.16% (26)
Популярный счёт
1:2 Фиорентина
43.9% (58)
1:1 Ничья
18.2% (24)
0:1 Фиорентина
9.1% (12)
1:3 Фиорентина
6.1% (8)
2:1 Эмполи
5.3% (7)
1:0 Эмполи
3% (4)
0:3 Фиорентина
3% (4)
2:2 Ничья
3% (4)
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