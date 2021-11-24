Италия: Серия A 2021-2022
Позже
Стадион: Карло Кастеллани
История личных встреч
Эмполи
Фиорентина
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
100%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
133.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 6 побед
11 матчей
27.3%
18.2%
54.5%
3 победы 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
36.4%
9.1%
54.5%
4 победы 1 ничья 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Эмполи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пинамонти Андреа
|4 (2)
|0.31
|Ди Франческо Федерико
|3
|0.23
|Журковски Шимон
|2
|0.15
|Байрами Недим
|2 (2)
|0.15
|Штулац Лео
|1
|0.08
|Бандинелли Филиппо
|1
|0.08
|Романьоли Симоне
|1
|0.08
|Манкузо Леонардо
|1
|0.08
|Кутроне Патрик
|1
|0.08
|Риччи Самуэле
|1
|0.08
|Хаас Николас
|0
|0
|Хендерсон Лиам
|0
|0
|Стоянович Петар
|0
|0
|Паризи Фабьяно
|0
|0
Фиорентина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Влахович Душан
|10 (4)
|0.77
|Сапонара Риккардо
|2
|0.15
|Гонсалес Николас
|2
|0.15
|Бонавентура Джакомо
|1
|0.08
|Дункан Альфред
|1
|0.08
|Соттил Рикардо
|1
|0.08
|Мартинес Лукас II
|1
|0.08
|Миленкович Никола
|1
|0.08
|Бираги Кристиано
|1 (1)
|0.08
|Кальехон Хосе
|0
|0
|Кастровилли Гаэтано
|0
|0
|Пульгар Эрик
|0
|0
|Одриосола Альваро
|0
|0
Карточки
Эмполи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стоянович Петар
|5
|0
|Хаас Николас
|3
|0
|Луперто Себастьяно
|3
|0
|Исмайли Ардиан
|3
|0
|Риччи Самуэле
|1
|1
|Марчицца Риккардо
|2
|0
|Бандинелли Филиппо
|2
|0
|Пинамонти Андреа
|2
|0
|Журковски Шимон
|2
|0
|Хендерсон Лиам
|1
|0
|Ди Франческо Федерико
|1
|0
|Штулац Лео
|1
|0
|Кутроне Патрик
|1
|0
Фиорентина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартинес Лукас II
|5
|0
|Миленкович Никола
|3
|1
|Бонавентура Джакомо
|4
|0
|Одриосола Альваро
|4
|0
|Кастровилли Гаэтано
|3
|0
|Соттил Рикардо
|1
|1
|Гонсалес Николас
|1
|1
|Бираги Кристиано
|2
|0
|Амрабат Софьян
|2
|0
|Пульгар Эрик
|2
|0
|Влахович Душан
|2
|0
|Дронговски Бартломей
|0
|1
|Итальяно Виченцо
|1
|0
|Кокорин Александр
|1
|0
|Роша Игор II
|1
|0
|Настасич Матия
|1
|0
|Бенасси Марко
|1
|0
|Дункан Альфред
|1
|0
|Венути Лоренцо
|1
|0
|Мале Юссеф
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
6
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
1
17%
16-30
1
11%
1
17%
31-45
2
22%
3
50%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
1
17%
76-90
Пропущено
18
8
11 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
6
33%
0
0%
1-15
1
6%
1
13%
16-30
4
22%
1
13%
31-45
1
6%
1
13%
46-60
3
17%
2
25%
61-75
3
17%
3
38%
76-90
Забито
11
15
6 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 6
8 Не забивали 7
2
18%
1
7%
1-15
2
18%
3
20%
16-30
2
18%
4
27%
31-45
1
9%
2
13%
46-60
2
18%
3
20%
61-75
2
18%
2
13%
76-90
Пропущено
6
8
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 4
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
13%
31-45
3
50%
3
38%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
17%
2
25%
76-90
Забито
20
21
9 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 9
3 Не забивали 3
3
15%
1
5%
1-15
3
15%
4
19%
16-30
3
15%
5
24%
31-45
3
15%
5
24%
46-60
4
20%
3
14%
61-75
4
20%
3
14%
76-90
Пропущено
24
16
13 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 10
7
29%
29%
0
0%
1-15
1
4%
1
6%
16-30
5
21%
2
13%
31-45
4
17%
4
25%
46-60
3
13%
4
25%
61-75
4
17%
5
31%
76-90
Результаты последних матчей
Эмполи
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Верона - Эмполи 2:1 Эмполи - Перуджа 1:1 Эмполи - Дженоа 2:2 Сассуоло - Эмполи 1:2
Эмполи - Интер Милан 0:2 Салернитана - Эмполи 2:4 Эмполи - Аталанта 1:4 Рома - Эмполи 2:0 Эмполи - Болонья 4:2 Кальяри - Эмполи 0:2 Эмполи - Сампдория 0:3 Эмполи - Венеция 1:2 Реал Форте Куэрчета - Эмполи 2:8 Ювентус - Эмполи 0:1 Эмполи - Лацио 1:3 Эмполи - Виченца Виртус 4:2 Удинезе - Эмполи 1:0 Эмполи - Монтекатини 9:0 Эмполи - Понтедера 3:0 Castelfiorentino - Эмполи 0:12
Фиорентина
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Фиорентина - Милан 4:3 Ювентус - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Специя 3:0 Лацио - Фиорентина 1:0
Фиорентина - Кальяри 3:0 Венеция - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Наполи 1:2 Удинезе - Фиорентина 0:1 Фиорентина - Интер Милан 1:3 Дженоа - Фиорентина 1:2 Аталанта - Фиорентина 1:2 Фиорентина - Торино 2:1 Рома - Фиорентина 3:1 Фиорентина - Козенца 4:0 Фиорентина - Эспаньол 0:0 Фиорентина - Виртус Верона 4:0 Фиорентина - Левико Терме 9:0 Фиорентина - Фолиньо 11:0 Фиорентина - SV Ostermuenchen 7:1 Кротоне - Фиорентина 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|26 - 7
|32
|2.
|Милан
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|29 - 15
|32
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|32 - 15
|28
|4.
|Аталанта
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|27 - 17
|25
|5.
|Рома
|Заявка
|13
|7
|1
|5
|23 - 15
|22
|6.
|Ювентус
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|18 - 15
|21
|7.
|Лацио
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|25 - 21
|21
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|13
|7
|0
|6
|20 - 17
|21
|9.
|Верона
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|27 - 22
|19
|10.
|Болонья
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|19 - 24
|18
|11.
|Торино
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|17 - 13
|17
|12.
|Эмполи
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|19 - 25
|16
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|19 - 20
|15
|14.
|Венеция
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|12 - 19
|15
|15.
|Удинезе
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|16 - 20
|14
|16.
|Сампдория
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|17 - 25
|12
|17.
|Специя
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|15 - 31
|11
|18.
|Дженоа
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|17 - 26
|9
|19.
|Салернитана
|Заявка
|13
|2
|1
|10
|10 - 28
|7
|20.
|Кальяри
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|15 - 28
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|11 - 2
|16
|2.
|Милан
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|13 - 4
|16
|3.
|Лацио
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|18 - 8
|16
|4.
|Верона
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|18 - 11
|15
|5.
|Интер Милан
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|18 - 6
|14
|6.
|Рома
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 4
|13
|7.
|Торино
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|14 - 7
|13
|8.
|Болонья
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|13 - 9
|13
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|14 - 9
|12
|10.
|Ювентус
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|10
|11.
|Удинезе
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 11
|9
|12.
|Аталанта
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|13 - 11
|9
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 8
|8
|14.
|Специя
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|15.
|Венеция
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|16.
|Кальяри
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 13
|5
|17.
|Сампдория
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|9 - 16
|5
|18.
|Эмполи
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|9 - 18
|4
|19.
|Салернитана
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 14
|4
|20.
|Дженоа
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|7 - 11
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|15 - 5
|16
|2.
|Милан
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|16 - 11
|16
|3.
|Аталанта
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|14 - 6
|16
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 9
|14
|5.
|Эмполи
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|10 - 7
|12
|6.
|Ювентус
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 9
|11
|7.
|Рома
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|14 - 11
|9
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|6 - 8
|9
|9.
|Венеция
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|5 - 12
|8
|10.
|Сампдория
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 9
|7
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|11 - 12
|7
|12.
|Дженоа
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|10 - 15
|6
|13.
|Болонья
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 15
|5
|14.
|Удинезе
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|15.
|Лацио
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 13
|5
|16.
|Специя
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|8 - 23
|4
|17.
|Торино
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 6
|4
|18.
|Верона
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|9 - 11
|4
|19.
|Салернитана
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|5 - 14
|3
|20.
|Кальяри
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 15
|2
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Эмполи - Фиорентина
Исход игры
Эмполи
12.9% (4)
Ничья
9.7% (3)
Фиорентина
77.4% (24)
Тотал 2.5
Больше
74.19% (23)
Меньше
25.81% (8)
Обе команды забьют
Да
77.42% (24)
Нет
22.58% (7)
Популярный счёт
1:2 Фиорентина
54.8% (17)
1:1 Ничья
9.7% (3)
2:1 Эмполи
9.7% (3)
0:2 Фиорентина
9.7% (3)
0:3 Фиорентина
6.5% (2)
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