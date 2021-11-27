Греция: Суперлига 2021-2022
0:0
Первый тайм: 17'
Стадион: Gipedo Rizoupolis Georgios Kamaras
22
Алвеш
Бруну
21
Кастро
Фабри
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Алвеш БрунуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Кастро ФабриПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Сали УадждиНападающий
-
27 Дауда АбиолаНападающий
-
-
Главный тренер: Феста Джанлука
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Шаранов БоянВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Винтра ЛукасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Григориу Михаил
Ход матча
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 3
-
48 Владение мячом, % 52
История личных встреч
Аполлон Смирнис
Ламия
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
133.3%
1 победа 4 ничьи 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 1 победа
11 матчей
18.2%
36.4%
45.4%
2 победы 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
9.1%
54.5%
36.4%
1 победа 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
9.1%
81.8%
9.1%
1 победа 9 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Аполлон Смирнис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иоаннидис Николаос
|3
|0.27
|Памлидис Георгиос
|2
|0.18
|Дауда Абиола
|1
|0.09
|Мартинес Николас II
|0
|0
|Цилулис Сотирис
|0
|0
Ламия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Арабули Бачана
|2
|0.18
|Тайрон Густаво
|1
|0.09
|Манусос Йоргос
|1 (1)
|0.09
|Караманос Тасос
|1
|0.09
|Големич Владимир
|1
|0.09
|Kyriakos Mazoulouxis
|1
|0.09
|Cristopher Nunez
|1
|0.09
|Романич Лазар
|0
|0
Карточки
Аполлон Смирнис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фатион Антони
|5
|1
|Баксеванидис Димос
|4
|1
|Цилулис Сотирис
|4
|1
|Сливка Выкинтас
|3
|0
|Кастро Фабри
|3
|0
|Алвеш Бруну
|2
|0
|Лисгарас Христос
|2
|0
|Дентакис Антонис
|2
|0
|Домингес Луис Густаво
|2
|0
|Иоаннидис Николаос
|1
|0
Ламия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Манусос Йоргос
|3
|0
|Бехарано Данни
|3
|0
|Адежо Даниэл
|2
|0
|Големич Владимир
|2
|0
|Theofanis Tsandaris
|2
|0
|Романич Лазар
|2
|0
|Элефтериадис Христос
|0
|1
|Гентсоглу Савас
|1
|0
|Шаранов Боян
|1
|0
|Караманос Тасос
|1
|0
|Сарамантас Гиоргос
|1
|0
|Цукалос Николаос
|1
|0
|Тайрон Густаво
|1
|0
|Мартинес Анхель II
|1
|0
|Kyriakos Mazoulouxis
|1
|0
|Cristopher Nunez
|1
|0
|Провидакис Константинос
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
2
67%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
6
5
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
2
33%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
8 Не забивали 6
1
50%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
50%
1
20%
76-90
Пропущено
13
11
4 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
2
15%
1
9%
1-15
1
8%
2
18%
16-30
1
8%
2
18%
31-45
1
8%
3
27%
46-60
5
38%
0
0%
61-75
3
23%
3
27%
76-90
Забито
6
8
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
1
17%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
17%
1
13%
31-45
1
17%
2
25%
46-60
2
33%
2
25%
61-75
1
17%
1
13%
76-90
Пропущено
19
16
6 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
4
21%
2
13%
1-15
1
5%
3
19%
16-30
1
5%
4
25%
31-45
3
16%
3
19%
46-60
6
32%
1
6%
61-75
4
21%
3
19%
76-90
Результаты последних матчей
Аполлон Смирнис
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Панетоликос - Аполлон Смирнис 1:0 Аполлон Смирнис - АЕК 2:2 Кифисия - Аполлон Смирнис 1:0 ПАОК - Аполлон Смирнис 4:1
Аполлон Смирнис - ПАС Янина 1:0 Аполлон Смирнис - Астерас 0:1 Арис Салоники - Аполлон Смирнис 0:0 Аполлон Смирнис - Ионикос 0:0 Олимпиакос - Аполлон Смирнис 4:1 Аполлон Смирнис - Волос 1:3 Панатинаикос - Аполлон Смирнис 4:0 ПАС Янина - Аполлон Смирнис 0:2 Аполлон Смирнис - Ламия 0:1 Аполлон Смирнис - Волос 0:0 Панетоликос - Аполлон Смирнис 1:0 Аполлон Смирнис - ОФИ 0:0 Атромитос - Аполлон Смирнис 1:1 Аполлон Смирнис - Лариса 0:2 Аполлон Смирнис - Панетоликос 1:0 АЕК - Аполлон Смирнис 2:0
Ламия
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Ламия - Панатинаикос 1:3 Астерас - Ламия 0:1 Ламия - Атромитос 2:2 Ilioupoli GS - Ламия 0:3
ОФИ - Ламия 0:0 Ламия - Арис Салоники 0:1 Ионикос - Ламия 1:2 Ламия - Панетоликос 2:2 АЕК - Ламия 1:0 Ламия - Олимпиакос 1:2 Волос - Ламия 2:1 Аполлон Смирнис - Ламия 0:1 Ламия - ОФИ 0:2 Атромитос - Ламия 0:0 Ламия - Лариса 0:0 ПАС Янина - Ламия 1:2 Ламия - Волос 1:1 Панетоликос - Ламия 0:3 Ламия - Атромитос 0:0 Ламия - Лариса 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|10
|8
|2
|0
|18 - 7
|26
|2.
|АЕК
|1:1
|11
|6
|3
|2
|23 - 14
|21
|3.
|ПАОК
|10
|6
|1
|3
|20 - 13
|19
|4.
|ПАС Янина
|1:1
|11
|4
|5
|2
|15 - 7
|17
|5.
|Арис Салоники
|10
|5
|2
|3
|13 - 11
|17
|6.
|ОФИ
|10
|3
|6
|1
|11 - 8
|15
|7.
|Панатинаикос
|10
|4
|2
|4
|18 - 10
|14
|8.
|Волос
|10
|4
|2
|4
|18 - 20
|14
|9.
|Астерас
|11
|3
|4
|4
|12 - 11
|13
|10.
|Ламия
|0:0
|11
|2
|4
|5
|10 - 14
|10
|11.
|Ионикос
|10
|2
|4
|4
|7 - 12
|10
|12.
|Панетоликос
|10
|2
|2
|6
|10 - 20
|8
|13.
|Аполлон Смирнис
|0:0
|11
|1
|4
|6
|6 - 19
|7
|14.
|Атромитос
|11
|1
|3
|7
|9 - 24
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЕК
|1:1
|5
|4
|0
|1
|11 - 4
|12
|2.
|Олимпиакос
|5
|3
|2
|0
|7 - 2
|11
|3.
|Панатинаикос
|5
|3
|1
|1
|14 - 5
|10
|4.
|Волос
|6
|3
|0
|3
|9 - 9
|9
|5.
|ПАС Янина
|1:1
|6
|2
|3
|1
|8 - 5
|9
|6.
|Арис Салоники
|5
|2
|2
|1
|6 - 6
|8
|7.
|ПАОК
|4
|2
|1
|1
|10 - 6
|7
|8.
|Астерас
|5
|2
|0
|3
|8 - 7
|6
|9.
|Ионикос
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|10.
|ОФИ
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|11.
|Аполлон Смирнис
|0:0
|6
|1
|3
|2
|4 - 6
|6
|12.
|Панетоликос
|6
|1
|1
|4
|5 - 9
|4
|13.
|Атромитос
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|14.
|Ламия
|0:0
|5
|0
|2
|3
|6 - 10
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|5
|5
|0
|0
|11 - 5
|15
|2.
|ПАОК
|6
|4
|0
|2
|10 - 7
|12
|3.
|АЕК
|1:1
|6
|2
|3
|1
|12 - 10
|9
|4.
|Арис Салоники
|5
|3
|0
|2
|7 - 5
|9
|5.
|ОФИ
|5
|2
|3
|0
|5 - 2
|9
|6.
|ПАС Янина
|1:1
|5
|2
|2
|1
|7 - 2
|8
|7.
|Ламия
|0:0
|6
|2
|2
|2
|4 - 4
|8
|8.
|Астерас
|6
|1
|4
|1
|4 - 4
|7
|9.
|Волос
|4
|1
|2
|1
|9 - 11
|5
|10.
|Панетоликос
|4
|1
|1
|2
|5 - 11
|4
|11.
|Панатинаикос
|5
|1
|1
|3
|4 - 5
|4
|12.
|Ионикос
|5
|1
|1
|3
|3 - 8
|4
|13.
|Атромитос
|6
|0
|2
|4
|4 - 16
|2
|14.
|Аполлон Смирнис
|0:0
|5
|0
|1
|4
|2 - 13
|1