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Греция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Аполлон Смирнис
0:0
Первый тайм: 17'

Стадион:
Ламия
0' 17'
1
Коцарис
Костас
2
Дентакис
Антонис
22
Алвеш
Бруну
64
Фатион
Антони
31
Лисгарас
Христос
7
Памлидис
Георгиос
17
Тютюарима
Йорди
21
Кастро
Фабри
23
Цилулис
Сотирис
14
Сливка
Выкинтас
9
Иоаннидис
Николаос
1
Гаравелис
Атанасиос
2
Провидакис
Константинос
5
Дзанетпулос
Адам-Кристоф
4
Адежо
Даниэл
12
Мартинес
Анхель
II
16
Бехарано
Данни
88
Kyriakos
Mazoulouxis
8
Арабули
Бачана
33
Гентсоглу
Савас
10
Тайрон
Густаво
20
Элефтериадис
Христос
Аполлон Смирнис
4-4-2
Ламия
4-4-2

Ход матча

15'
Ван ла Парра Райив
Цилулис Сотирис
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 3
  • 48 Владение мячом, % 52

История личных встреч

Аполлон Смирнис
Ламия

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
133.3%
1 победа 4 ничьи 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 1 победа

11 матчей

18.2%
36.4%
45.4%
2 победы 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

9.1%
54.5%
36.4%
1 победа 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

9.1%
81.8%
9.1%
1 победа 9 ничьих 1 победа

История матчей

С
0:1
С
0:1
С
1:0
С
0:3
С
2:1
С
0:0
С
1:1
ФЛ
0:0
ФЛ
1:0
ФЛ
1:0
ФЛ
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Аполлон Смирнис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иоаннидис Николаос 3 0.27
Памлидис Георгиос 2 0.18
Дауда Абиола 1 0.09
Мартинес Николас II 0 0
Цилулис Сотирис 0 0
Ламия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Арабули Бачана 2 0.18
Тайрон Густаво 1 0.09
Манусос Йоргос 1 (1) 0.09
Караманос Тасос 1 0.09
Големич Владимир 1 0.09
Kyriakos Mazoulouxis 1 0.09
Cristopher Nunez 1 0.09
Романич Лазар 0 0

Карточки

Аполлон Смирнис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фатион Антони 5 1
Баксеванидис Димос 4 1
Цилулис Сотирис 4 1
Сливка Выкинтас 3 0
Кастро Фабри 3 0
Алвеш Бруну 2 0
Лисгарас Христос 2 0
Дентакис Антонис 2 0
Домингес Луис Густаво 2 0
Иоаннидис Николаос 1 0
Ламия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Манусос Йоргос 3 0
Бехарано Данни 3 0
Адежо Даниэл 2 0
Големич Владимир 2 0
Theofanis Tsandaris 2 0
Романич Лазар 2 0
Элефтериадис Христос 0 1
Гентсоглу Савас 1 0
Шаранов Боян 1 0
Караманос Тасос 1 0
Сарамантас Гиоргос 1 0
Цукалос Николаос 1 0
Тайрон Густаво 1 0
Мартинес Анхель II 1 0
Kyriakos Mazoulouxis 1 0
Cristopher Nunez 1 0
Провидакис Константинос 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
2
67%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
5
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
2
33%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
8 Не забивали 6
1
50%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
50%
1
20%
76-90

Пропущено

13
11
4 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
2
15%
1
9%
1-15
1
8%
2
18%
16-30
1
8%
2
18%
31-45
1
8%
3
27%
46-60
5
38%
0
0%
61-75
3
23%
3
27%
76-90

Забито

6
8
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
1
17%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
17%
1
13%
31-45
1
17%
2
25%
46-60
2
33%
2
25%
61-75
1
17%
1
13%
76-90

Пропущено

19
16
6 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
4
21%
2
13%
1-15
1
5%
3
19%
16-30
1
5%
4
25%
31-45
3
16%
3
19%
46-60
6
32%
1
6%
61-75
4
21%
3
19%
76-90

Результаты последних матчей

Аполлон Смирнис
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Панетоликос - Аполлон Смирнис 1:0 Аполлон Смирнис - АЕК 2:2 Кифисия - Аполлон Смирнис 1:0 ПАОК - Аполлон Смирнис 4:1
Аполлон Смирнис - ПАС Янина 1:0 Аполлон Смирнис - Астерас 0:1 Арис Салоники - Аполлон Смирнис 0:0 Аполлон Смирнис - Ионикос 0:0 Олимпиакос - Аполлон Смирнис 4:1 Аполлон Смирнис - Волос 1:3 Панатинаикос - Аполлон Смирнис 4:0 ПАС Янина - Аполлон Смирнис 0:2 Аполлон Смирнис - Ламия 0:1 Аполлон Смирнис - Волос 0:0 Панетоликос - Аполлон Смирнис 1:0 Аполлон Смирнис - ОФИ 0:0 Атромитос - Аполлон Смирнис 1:1 Аполлон Смирнис - Лариса 0:2 Аполлон Смирнис - Панетоликос 1:0 АЕК - Аполлон Смирнис 2:0
Ламия
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Ламия - Панатинаикос 1:3 Астерас - Ламия 0:1 Ламия - Атромитос 2:2 Ilioupoli GS - Ламия 0:3
ОФИ - Ламия 0:0 Ламия - Арис Салоники 0:1 Ионикос - Ламия 1:2 Ламия - Панетоликос 2:2 АЕК - Ламия 1:0 Ламия - Олимпиакос 1:2 Волос - Ламия 2:1 Аполлон Смирнис - Ламия 0:1 Ламия - ОФИ 0:2 Атромитос - Ламия 0:0 Ламия - Лариса 0:0 ПАС Янина - Ламия 1:2 Ламия - Волос 1:1 Панетоликос - Ламия 0:3 Ламия - Атромитос 0:0 Ламия - Лариса 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 10 8 2 0 18 - 7 26
2. АЕК 1:1 11 6 3 2 23 - 14 21
3. ПАОК 10 6 1 3 20 - 13 19
4. ПАС Янина 1:1 11 4 5 2 15 - 7 17
5. Арис Салоники 10 5 2 3 13 - 11 17
6. ОФИ 10 3 6 1 11 - 8 15
7. Панатинаикос 10 4 2 4 18 - 10 14
8. Волос 10 4 2 4 18 - 20 14
9. Астерас 11 3 4 4 12 - 11 13
10. Ламия 0:0 11 2 4 5 10 - 14 10
11. Ионикос 10 2 4 4 7 - 12 10
12. Панетоликос 10 2 2 6 10 - 20 8
13. Аполлон Смирнис 0:0 11 1 4 6 6 - 19 7
14. Атромитос 11 1 3 7 9 - 24 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЕК 1:1 5 4 0 1 11 - 4 12
2. Олимпиакос 5 3 2 0 7 - 2 11
3. Панатинаикос 5 3 1 1 14 - 5 10
4. Волос 6 3 0 3 9 - 9 9
5. ПАС Янина 1:1 6 2 3 1 8 - 5 9
6. Арис Салоники 5 2 2 1 6 - 6 8
7. ПАОК 4 2 1 1 10 - 6 7
8. Астерас 5 2 0 3 8 - 7 6
9. Ионикос 5 1 3 1 4 - 4 6
10. ОФИ 5 1 3 1 6 - 6 6
11. Аполлон Смирнис 0:0 6 1 3 2 4 - 6 6
12. Панетоликос 6 1 1 4 5 - 9 4
13. Атромитос 5 1 1 3 5 - 8 4
14. Ламия 0:0 5 0 2 3 6 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 5 5 0 0 11 - 5 15
2. ПАОК 6 4 0 2 10 - 7 12
3. АЕК 1:1 6 2 3 1 12 - 10 9
4. Арис Салоники 5 3 0 2 7 - 5 9
5. ОФИ 5 2 3 0 5 - 2 9
6. ПАС Янина 1:1 5 2 2 1 7 - 2 8
7. Ламия 0:0 6 2 2 2 4 - 4 8
8. Астерас 6 1 4 1 4 - 4 7
9. Волос 4 1 2 1 9 - 11 5
10. Панетоликос 4 1 1 2 5 - 11 4
11. Панатинаикос 5 1 1 3 4 - 5 4
12. Ионикос 5 1 1 3 3 - 8 4
13. Атромитос 6 0 2 4 4 - 16 2
14. Аполлон Смирнис 0:0 5 0 1 4 2 - 13 1
Лучшие коэффициенты
Аполлон Смирнис
Ничья
Ламия
2.60
2.75
3.60
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Аполлон Смирнис 0:0 Ламия онлайн


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