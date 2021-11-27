Греция: Суперлига 2021-2022
1:1
Первый тайм: 16'
Стадион: Зоссимадес
1:0
5' ПенальтиЭррамуспе Родриго
1:1
9' ГолАмрабат Нордин
10' Желтая карточкаКарахалиос Зисис
11
Переа
Хуан
17
Цубер
Стивен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Переа ХуанНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Iraklis Metaxas
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Цубер СтивенНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
12 Рота ЛазаросЗащитник
- Полузащитник
-
88 Йевтич ДаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Argirios Giannikis
Ход матча
5'
9'
1:1
10'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 1
-
1 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 2
-
55 Владение мячом, % 45
История личных встреч
ПАС Янина
АЕК
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 6 побед
13 матчей
23.1%
23.1%
53.8%
3 победы 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
23.1%
30.8%
46.1%
3 победы 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
15.4%
38.5%
46.1%
2 победы 5 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ПАС Янина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эррамуспе Родриго
|3 (3)
|0.27
|Милинчану Николай
|2
|0.18
|Переа Хуан
|2
|0.18
|Морейра Ахмад Мендес
|2
|0.18
|Гардавски Михаэль
|1
|0.09
|Каргас Яннис
|1
|0.09
|Шнайдер Ян-Марк
|1
|0.09
|Конде Педро
|1
|0.09
|Бренер Фабрисио
|1
|0.09
|Пеерсман Марвин
|0
|0
|Салиакас Манолис
|0
|0
|Leonid Mina
|0
|0
АЕК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Араужо Серхио
|6
|0.55
|Цубер Стивен
|5 (1)
|0.45
|Ансарифард Карим
|2
|0.18
|Гарсия Леви
|2
|0.18
|Враньеш Огнен
|2
|0.18
|Манталос Петрос
|1 (1)
|0.09
|Амрабат Нордин
|1 (1)
|0.09
|Ле Таллек Дамьен
|1
|0.09
|Хаджсафи Эсхан
|1
|0.09
|Митоглу Герасимос
|1
|0.09
|Шахов Евгений
|0
|0
|Танкович Муамер
|0
|0
|Шимански Дамиан
|0
|0
|Мохаммади Милад
|0
|0
Карточки
ПАС Янина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гардавски Михаэль
|3
|0
|Эррамуспе Родриго
|3
|0
|Переа Хуан
|3
|0
|Домингес Хуан
|2
|0
|Лодыгин Юрий
|2
|0
|Каргас Яннис
|2
|0
|Салиакас Манолис
|2
|0
|Пеерсман Марвин
|1
|0
|Шнайдер Ян-Марк
|1
|0
|Конде Педро
|1
|0
|Карахалиос Зисис
|1
|0
|Бренер Фабрисио
|1
|0
АЕК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ле Таллек Дамьен
|4
|0
|Враньеш Огнен
|3
|0
|Манталос Петрос
|3
|0
|Цавелас Георгиос
|2
|0
|Ансарифард Карим
|2
|0
|Симоэш Андре
|2
|0
|Гарсия Леви
|0
|1
|Митоглу Герасимос
|0
|1
|Шахов Евгений
|1
|0
|Амрабат Нордин
|1
|0
|Араужо Серхио
|1
|0
|Шимански Дамиан
|1
|0
|Рота Лазарос
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
11
5 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
5 Не забивали 6
1
14%
3
27%
1-15
1
14%
1
9%
16-30
3
43%
3
27%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
9%
61-75
0
0%
3
27%
76-90
Пропущено
4
9
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 5
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
25%
5
56%
76-90
Забито
7
11
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 5
1
14%
2
18%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
14%
1
9%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
3
27%
61-75
3
43%
3
27%
76-90
Пропущено
2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
50%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
14
22
7 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 8
2 Не забивали 1
2
14%
5
23%
1-15
1
7%
3
14%
16-30
4
29%
4
18%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
2
14%
4
18%
61-75
3
21%
6
27%
76-90
Пропущено
6
13
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 7
2
33%
1
8%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
3
23%
31-45
1
17%
1
8%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
1
17%
5
38%
76-90
Результаты последних матчей
ПАС Янина
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Арис Салоники - ПАС Янина 0:5 ПАС Янина - Панетоликос 3:0 ПАС Янина - Астерас 1:1 Лариса - ПАС Янина 1:1
Аполлон Смирнис - ПАС Янина 1:0 ПАС Янина - Олимпиакос 1:2 Атромитос - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - ОФИ 1:1 Ионикос - ПАС Янина 0:0 ПАС Янина - Панатинаикос 1:0 ПАОК - ПАС Янина 0:1 ПАС Янина - Аполлон Смирнис 0:2 Лариса - ПАС Янина 2:0 Олимпиакос - ПАС Янина 3:1 ПАС Янина - Панетоликос 0:1 Волос - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - Ламия 1:2 ПАС Янина - Олимпиакос 1:1 ОФИ - ПАС Янина 2:1 ПАС Янина - Атромитос 1:0
АЕК
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
АЕК - Олимпиакос 2:3 Аполлон Смирнис - АЕК 2:2 АЕК - Арис Салоники 2:1 Волос - АЕК 1:3
АЕК - Атромитос 3:0 Панетоликос - АЕК 1:3 ПАОК - АЕК 2:0 АЕК - Ламия 1:0 ОФИ - АЕК 3:3 АЕК - Ионикос 3:0 АЕК - Вележ 1:0 Вележ - АЕК 2:1 Брюгге - АЕК 2:1 Антверпен - АЕК 0:2 Фейеноорд - АЕК 3:1 Витесс - АЕК 1:3 АЕК - Арис Салоники 0:0 Астерас - АЕК 1:1 Панатинаикос - АЕК 0:1 АЕК - ПАОК 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|10
|8
|2
|0
|18 - 7
|26
|2.
|АЕК
|1:1
|11
|6
|3
|2
|23 - 14
|21
|3.
|ПАОК
|10
|6
|1
|3
|20 - 13
|19
|4.
|ПАС Янина
|1:1
|11
|4
|5
|2
|15 - 7
|17
|5.
|Арис Салоники
|10
|5
|2
|3
|13 - 11
|17
|6.
|ОФИ
|10
|3
|6
|1
|11 - 8
|15
|7.
|Панатинаикос
|10
|4
|2
|4
|18 - 10
|14
|8.
|Волос
|10
|4
|2
|4
|18 - 20
|14
|9.
|Астерас
|11
|3
|4
|4
|12 - 11
|13
|10.
|Ламия
|0:0
|11
|2
|4
|5
|10 - 14
|10
|11.
|Ионикос
|10
|2
|4
|4
|7 - 12
|10
|12.
|Панетоликос
|10
|2
|2
|6
|10 - 20
|8
|13.
|Аполлон Смирнис
|0:0
|11
|1
|4
|6
|6 - 19
|7
|14.
|Атромитос
|11
|1
|3
|7
|9 - 24
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЕК
|1:1
|5
|4
|0
|1
|11 - 4
|12
|2.
|Олимпиакос
|5
|3
|2
|0
|7 - 2
|11
|3.
|Панатинаикос
|5
|3
|1
|1
|14 - 5
|10
|4.
|Волос
|6
|3
|0
|3
|9 - 9
|9
|5.
|ПАС Янина
|1:1
|6
|2
|3
|1
|8 - 5
|9
|6.
|Арис Салоники
|5
|2
|2
|1
|6 - 6
|8
|7.
|ПАОК
|4
|2
|1
|1
|10 - 6
|7
|8.
|Астерас
|5
|2
|0
|3
|8 - 7
|6
|9.
|Ионикос
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|10.
|ОФИ
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|11.
|Аполлон Смирнис
|0:0
|6
|1
|3
|2
|4 - 6
|6
|12.
|Панетоликос
|6
|1
|1
|4
|5 - 9
|4
|13.
|Атромитос
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|14.
|Ламия
|0:0
|5
|0
|2
|3
|6 - 10
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|5
|5
|0
|0
|11 - 5
|15
|2.
|ПАОК
|6
|4
|0
|2
|10 - 7
|12
|3.
|АЕК
|1:1
|6
|2
|3
|1
|12 - 10
|9
|4.
|Арис Салоники
|5
|3
|0
|2
|7 - 5
|9
|5.
|ОФИ
|5
|2
|3
|0
|5 - 2
|9
|6.
|ПАС Янина
|1:1
|5
|2
|2
|1
|7 - 2
|8
|7.
|Ламия
|0:0
|6
|2
|2
|2
|4 - 4
|8
|8.
|Астерас
|6
|1
|4
|1
|4 - 4
|7
|9.
|Волос
|4
|1
|2
|1
|9 - 11
|5
|10.
|Панетоликос
|4
|1
|1
|2
|5 - 11
|4
|11.
|Панатинаикос
|5
|1
|1
|3
|4 - 5
|4
|12.
|Ионикос
|5
|1
|1
|3
|3 - 8
|4
|13.
|Атромитос
|6
|0
|2
|4
|4 - 16
|2
|14.
|Аполлон Смирнис
|0:0
|5
|0
|1
|4
|2 - 13
|1