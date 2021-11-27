  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Греция
  4. Суперлига 2021-2022

Греция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
ПАС Янина
1:2
Конец матча

Стадион:
АЕК
0'
1:0
5' Пенальти
Эррамуспе Родриго
1:1
9' Гол
Амрабат Нордин
10' Желтая карточка
Карахалиос Зисис
33' Желтая карточка
Враньеш Огнен
50' Желтая карточка
Шимански Дамиан
52' Желтая карточка
Бренер Фабрисио
88' Желтая карточка
Переа Хуан
1:2
90' Гол
Шахов Евгений
90'+5
1
Лодыгин
Юрий
2
Салиакас
Манолис
15
Эррамуспе
Родриго
6
Каргас
Яннис
43
Пеерсман
Марвин
17
Шнайдер
Ян-Марк
5
Карахалиос
Зисис
10
Домингес
Хуан
8
Бренер
Фабрисио
21
Милинчану
Николай
11
Переа
Хуан
23
Станкович
Цицан
19
Мишлен
Клеман
21
Враньеш
Огнен
24
Митоглу
Герасимос
3
Мохаммади
Милад
4
Шимански
Дамиан
8
Симоэш
Андре
7
Амрабат
Нордин
20
Манталос
Петрос
17
Цубер
Стивен
11
Араужо
Серхио
ПАС Янина
4-4-2
АЕК
4-2-3-1

История личных встреч

ПАС Янина
АЕК

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 6 побед

13 матчей

23.1%
23.1%
53.8%
3 победы 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

23.1%
30.8%
46.1%
3 победы 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

15.4%
38.5%
46.1%
2 победы 5 ничьих 6 побед

История матчей

С
0:2
С
0:1
С
0:4
С
2:0
С
3:1
С
0:0
С
1:1
С
1:1
С
0:2
С
3:1
С
2:0
С
2:1
С
2:1

Бомбардиры внутри турнира

ПАС Янина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эррамуспе Родриго 4 (4) 0.36
Милинчану Николай 2 0.18
Переа Хуан 2 0.18
Морейра Ахмад Мендес 2 0.18
Гардавски Михаэль 1 0.09
Каргас Яннис 1 0.09
Шнайдер Ян-Марк 1 0.09
Конде Педро 1 0.09
Бренер Фабрисио 1 0.09
Пеерсман Марвин 0 0
Салиакас Манолис 0 0
Leonid Mina 0 0
АЕК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Араужо Серхио 6 0.55
Цубер Стивен 5 (1) 0.45
Амрабат Нордин 2 (1) 0.18
Ансарифард Карим 2 0.18
Гарсия Леви 2 0.18
Враньеш Огнен 2 0.18
Манталос Петрос 1 (1) 0.09
Шахов Евгений 1 0.09
Ле Таллек Дамьен 1 0.09
Хаджсафи Эсхан 1 0.09
Митоглу Герасимос 1 0.09
Танкович Муамер 0 0
Шимански Дамиан 0 0
Мохаммади Милад 0 0

Карточки

ПАС Янина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Переа Хуан 4 0
Гардавски Михаэль 3 0
Эррамуспе Родриго 3 0
Домингес Хуан 2 0
Лодыгин Юрий 2 0
Каргас Яннис 2 0
Салиакас Манолис 2 0
Карахалиос Зисис 2 0
Бренер Фабрисио 2 0
Пеерсман Марвин 1 0
Шнайдер Ян-Марк 1 0
Конде Педро 1 0
АЕК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Враньеш Огнен 4 0
Ле Таллек Дамьен 4 0
Манталос Петрос 3 0
Цавелас Георгиос 2 0
Ансарифард Карим 2 0
Симоэш Андре 2 0
Шимански Дамиан 2 0
Гарсия Леви 0 1
Митоглу Герасимос 0 1
Шахов Евгений 1 0
Амрабат Нордин 1 0
Араужо Серхио 1 0
Рота Лазарос 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
13
6 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
5 Не забивали 6
2
25%
4
31%
1-15
1
13%
1
8%
16-30
3
38%
3
23%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
1
8%
61-75
0
0%
4
31%
76-90

Пропущено

6
10
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 6
2
33%
1
10%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
2
33%
5
50%
76-90

Забито

7
11
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 6
1
14%
2
18%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
14%
1
9%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
3
27%
61-75
3
43%
3
27%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
50%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

15
24
8 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 8
2 Не забивали 1
3
20%
6
25%
1-15
1
7%
3
13%
16-30
4
27%
4
17%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
2
13%
4
17%
61-75
3
20%
7
29%
29%
76-90

Пропущено

8
14
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 8
3
38%
2
14%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
3
21%
31-45
1
13%
1
7%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
2
25%
5
36%
76-90

Результаты последних матчей

ПАС Янина
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Арис Салоники - ПАС Янина 0:5 ПАС Янина - Панетоликос 3:0 ПАС Янина - Астерас 1:1 Лариса - ПАС Янина 1:1
Аполлон Смирнис - ПАС Янина 1:0 ПАС Янина - Олимпиакос 1:2 Атромитос - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - ОФИ 1:1 Ионикос - ПАС Янина 0:0 ПАС Янина - Панатинаикос 1:0 ПАОК - ПАС Янина 0:1 ПАС Янина - Аполлон Смирнис 0:2 Лариса - ПАС Янина 2:0 Олимпиакос - ПАС Янина 3:1 ПАС Янина - Панетоликос 0:1 Волос - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - Ламия 1:2 ПАС Янина - Олимпиакос 1:1 ОФИ - ПАС Янина 2:1 ПАС Янина - Атромитос 1:0
АЕК
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
АЕК - Олимпиакос 2:3 Аполлон Смирнис - АЕК 2:2 АЕК - Арис Салоники 2:1 Волос - АЕК 1:3
АЕК - Атромитос 3:0 Панетоликос - АЕК 1:3 ПАОК - АЕК 2:0 АЕК - Ламия 1:0 ОФИ - АЕК 3:3 АЕК - Ионикос 3:0 АЕК - Вележ 1:0 Вележ - АЕК 2:1 Брюгге - АЕК 2:1 Антверпен - АЕК 0:2 Фейеноорд - АЕК 3:1 Витесс - АЕК 1:3 АЕК - Арис Салоники 0:0 Астерас - АЕК 1:1 Панатинаикос - АЕК 0:1 АЕК - ПАОК 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 10 8 2 0 18 - 7 26
2. АЕК 11 7 2 2 24 - 14 23
3. ПАОК 10 6 1 3 20 - 13 19
4. Арис Салоники 10 5 2 3 13 - 11 17
5. ПАС Янина 11 4 4 3 15 - 8 16
6. ОФИ 10 3 6 1 11 - 8 15
7. Панатинаикос 10 4 2 4 18 - 10 14
8. Волос 10 4 2 4 18 - 20 14
9. Астерас 11 3 4 4 12 - 11 13
10. Ламия 11 2 4 5 10 - 14 10
11. Ионикос 10 2 4 4 7 - 12 10
12. Панетоликос 10 2 2 6 10 - 20 8
13. Аполлон Смирнис 11 1 4 6 6 - 19 7
14. Атромитос 11 1 3 7 9 - 24 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЕК 5 4 0 1 11 - 4 12
2. Олимпиакос 5 3 2 0 7 - 2 11
3. Панатинаикос 5 3 1 1 14 - 5 10
4. Волос 6 3 0 3 9 - 9 9
5. ПАС Янина 6 2 2 2 8 - 6 8
6. Арис Салоники 5 2 2 1 6 - 6 8
7. ПАОК 4 2 1 1 10 - 6 7
8. Астерас 5 2 0 3 8 - 7 6
9. Ионикос 5 1 3 1 4 - 4 6
10. ОФИ 5 1 3 1 6 - 6 6
11. Аполлон Смирнис 6 1 3 2 4 - 6 6
12. Панетоликос 6 1 1 4 5 - 9 4
13. Атромитос 5 1 1 3 5 - 8 4
14. Ламия 5 0 2 3 6 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 5 5 0 0 11 - 5 15
2. ПАОК 6 4 0 2 10 - 7 12
3. АЕК 6 3 2 1 13 - 10 11
4. Арис Салоники 5 3 0 2 7 - 5 9
5. ОФИ 5 2 3 0 5 - 2 9
6. ПАС Янина 5 2 2 1 7 - 2 8
7. Ламия 6 2 2 2 4 - 4 8
8. Астерас 6 1 4 1 4 - 4 7
9. Волос 4 1 2 1 9 - 11 5
10. Панетоликос 4 1 1 2 5 - 11 4
11. Панатинаикос 5 1 1 3 4 - 5 4
12. Ионикос 5 1 1 3 3 - 8 4
13. Атромитос 6 0 2 4 4 - 16 2
14. Аполлон Смирнис 5 0 1 4 2 - 13 1
Где смотреть матч ПАС Янина 1:2 АЕК онлайн


Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 