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Греция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Астерас
3:0
Первый тайм: 45'

Стадион:
Атромитос
0'
1:0
7' Гол
Сони Кевен
2:0
20' Гол
Риера Адриан
40' Желтая карточка
Саломон Патрик
3:0
41' Гол
Сони Кевен
45'
99
Цифцис
Антонис
12
Кармона
Давид
18
Атьенса
Пичу
19
Костаньо
Хосе
29
Альварес
Федерико
24
Канеллопулос
Гиоргос
6
Вальенте
Хосе
7
Тилика
Лео
27
Сони
Кевен
40
Паскуаль
Андрес
22
Бенито
Асьер
92
Янниотис
Андреас
19
Кивракидис
Кириакос
29
Струнгис
Стефанос
44
Пападопулос
Кирьякос
3
Галвао
Лукас
33
Кастельяно
Дани
2
Василантонопулос
Ставрос
21
Саломон
Патрик
8
Харисис
Харилаос
20
Кулурис
Эфтимос
14
Муньис
Хуан
Астерас
4-2-3-1
Атромитос
5-3-2

Ход матча

7'
Сони Кевен
(Альварес Федерико)
1:0
12'
Риера Адриан
Паскуаль Андрес
 
20'
Риера Адриан
(Кармона Давид)
2:0
40'
 
Саломон Патрик
41'
Сони Кевен
3:0

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 0
  • 1 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 2
  • 50 Владение мячом, % 50

История личных встреч

Астерас
Атромитос

19 матчей

68.4%
31.6%
13 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

47.4%
63.2%
9 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.2%
42.1%
12 побед 8 ничьих 0 побед

21 матч

28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 15 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 12 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 12 ничьих 8 побед

40 матчей

32.5%
30%
37.5%
13 побед 12 ничьих 15 побед

Первый тайм

22.5%
47.5%
30%
9 побед 19 ничьих 12 побед

Второй тайм

30%
50%
20%
12 побед 20 ничьих 8 побед

История матчей

С
1:1
С
2:0
ТМС
1:0
С
1:1
С
2:1
С
2:1
С
1:1
С
3:2
С
0:1
К
1:0
К
0:1
С
1:0
С
0:1
С
1:0
С
2:1
С
1:0
С
1:0
С
0:0
С
1:0
С
4:3
ТМС
3:2
С
3:1
С
1:0
С
3:1
С
2:2
С
0:0
С
2:1
С
0:2
С
3:0
К
2:2
К
0:0
С
0:1
С
0:0
С
0:0
С
1:1
С
0:0
С
1:2
С
0:2
К
0:1
С
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Астерас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сони Кевен 4 0.36
Барралес Джеронимо 2 (1) 0.18
Паскуаль Андрес 1 0.09
Тилика Лео 1 0.09
Риера Адриан 1 0.09
Альварес Федерико 0 0
Кармона Давид 0 0
Рехис Франсеск 0 0
Атромитос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Струнгис Стефанос 2 0.18
Кулурис Эфтимос 2 (1) 0.18
Клонаридис Виктор 1 0.09
Спиридонович Срджан 1 0.09
Василантонопулос Ставрос 1 0.09
Муньис Хуан 0 0
Денич Джордже 0 0

Карточки

Астерас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Барралес Джеронимо 3 1
Костаньо Хосе 3 0
Альварес Федерико 2 0
Сони Кевен 2 0
Гарсия Рубен II 2 0
Daniel Santafe 2 0
Цифцис Антонис 2 0
Вальенте Хосе 2 0
Мунафо Хуан 1 0
Христос Тасулис 1 0
Паскуаль Андрес 1 0
Кармона Давид 1 0
Иглесиас Матиас 1 0
Бенито Асьер 1 0
Атьенса Пичу 1 0
Рехис Франсеск 1 0
Риера Адриан 1 0
Канеллопулос Гиоргос 1 0
Атромитос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Саломон Патрик 4 0
Томас Бединелли 2 1
Кулурис Эфтимос 3 0
Кастельяно Дани 2 0
Денич Джордже 2 0
Коцопулос Костас 2 0
Пападопулос Кирьякос 1 0
Matias Pisano 1 0
Клонаридис Виктор 1 0
Василантонопулос Ставрос 1 0
Галвао Лукас 1 0
Пирич Кенан 1 0
Струнгис Стефанос 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
3
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
8 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
2
67%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
9
4 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
25%
2
22%
1-15
3
75%
1
11%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
5
56%
76-90

Забито

4
5
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
0
0%
1
20%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
3
60%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

4
8
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
25%
1
13%
1-15
1
25%
1
13%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
1
25%
2
25%
76-90

Забито

7
8
5 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 4
4 Не забивали 5
0
0%
1
13%
1-15
2
29%
1
13%
16-30
3
43%
4
50%
31-45
1
14%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

8
17
7 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
2
25%
3
18%
1-15
4
50%
2
12%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
2
12%
46-60
0
0%
3
18%
61-75
1
13%
7
41%
76-90

Результаты последних матчей

Астерас
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Ионикос - Астерас 1:1 Астерас - Ламия 0:1 ПАС Янина - Астерас 1:1 Левадиакос - Астерас 1:0
Астерас - Панатинаикос 2:1 Аполлон Смирнис - Астерас 0:1 Волос - Астерас 2:1 Астерас - Олимпиакос 0:2 ОФИ - Астерас 0:0 Астерас - ПАОК 0:1 Панетоликос - Астерас 0:0 ПАОК - Астерас 0:1 Астерас - АЕК 1:1 Астерас - Олимпиакос 0:0 Панатинаикос - Астерас 2:2 Астерас - Арис Салоники 1:1 Олимпиакос - Астерас 1:0 АЕК - Астерас 3:1 Астерас - ПАОК 1:1 Арис Салоники - Астерас 2:0
Атромитос
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Атромитос - ПАОК 2:0 ОФИ - Атромитос 2:0 Ламия - Атромитос 2:2 Атромитос - Панатинаикос 0:1
Атромитос - Ионикос 0:2 АЕК - Атромитос 3:0 Атромитос - ПАС Янина 1:1 Атромитос - Арис Салоники 1:3 Волос - Атромитос 3:0 Атромитос - Панетоликос 1:2 Олимпиакос - Атромитос 0:0 Леванте - Атромитос 2:1 Хетафе - Атромитос 3:0 Валенсия - Атромитос 3:0 Эльче - Атромитос 6:1 Атромитос - Волос 1:0 Панетоликос - Атромитос 1:3 Атромитос - Ламия 0:0 ОФИ - Атромитос 1:1 Атромитос - Лариса 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 10 8 2 0 18 - 7 26
2. АЕК 10 6 2 2 22 - 13 20
3. ПАОК 10 6 1 3 20 - 13 19
4. Арис Салоники 10 5 2 3 13 - 11 17
5. ПАС Янина 10 4 4 2 14 - 6 16
6. ОФИ 10 3 6 1 11 - 8 15
7. Панатинаикос 10 4 2 4 18 - 10 14
8. Волос 10 4 2 4 18 - 20 14
9. Астерас 3:0 11 3 4 4 9 - 9 13
10. Ионикос 10 2 4 4 7 - 12 10
11. Ламия 10 2 3 5 10 - 14 9
12. Панетоликос 10 2 2 6 10 - 20 8
13. Аполлон Смирнис 10 1 3 6 6 - 19 6
14. Атромитос 0:3 11 1 3 7 7 - 21 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЕК 5 4 0 1 11 - 4 12
2. Олимпиакос 5 3 2 0 7 - 2 11
3. Панатинаикос 5 3 1 1 14 - 5 10
4. Волос 6 3 0 3 9 - 9 9
5. ПАС Янина 5 2 2 1 7 - 4 8
6. Арис Салоники 5 2 2 1 6 - 6 8
7. ПАОК 4 2 1 1 10 - 6 7
8. Астерас 3:0 5 2 0 3 5 - 5 6
9. Ионикос 5 1 3 1 4 - 4 6
10. ОФИ 5 1 3 1 6 - 6 6
11. Аполлон Смирнис 5 1 2 2 4 - 6 5
12. Панетоликос 6 1 1 4 5 - 9 4
13. Атромитос 0:3 5 1 1 3 5 - 8 4
14. Ламия 5 0 2 3 6 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 5 5 0 0 11 - 5 15
2. ПАОК 6 4 0 2 10 - 7 12
3. Арис Салоники 5 3 0 2 7 - 5 9
4. ОФИ 5 2 3 0 5 - 2 9
5. ПАС Янина 5 2 2 1 7 - 2 8
6. АЕК 5 2 2 1 11 - 9 8
7. Ламия 5 2 1 2 4 - 4 7
8. Астерас 3:0 6 1 4 1 4 - 4 7
9. Волос 4 1 2 1 9 - 11 5
10. Панетоликос 4 1 1 2 5 - 11 4
11. Панатинаикос 5 1 1 3 4 - 5 4
12. Ионикос 5 1 1 3 3 - 8 4
13. Атромитос 0:3 6 0 2 4 2 - 13 2
14. Аполлон Смирнис 5 0 1 4 2 - 13 1
Лучшие коэффициенты
Астерас
Ничья
Атромитос
1.94
3.32
51.00
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Астерас 3:0 Атромитос онлайн


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