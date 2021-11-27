Греция: Суперлига 2021-2022
6:2
Конец матча
Стадион: Теодорос Колокотронис
1:0
7' ГолСони Кевен
2:0
20' ГолРиера Адриан
40' Желтая карточкаСаломон Патрик
3:0
41' ГолСони Кевен
3:1
45' ГолМуньис Хуан
47' Желтая карточкаМуньис Хуан
54' Желтая карточкаГалвао Лукас
62' Желтая карточкаХарисис Харилаос
4:1
65' ГолРехис Франсеск
5:1
67' ГолРехис Франсеск
80' Вторая желтая карточкаГалвао Лукас
5:2
84' ГолКулурис Эфтимос
6:2
90' ГолРиера Адриан
18
Атьенса
Пичу
27
Сони
Кевен
22
Бенито
Асьер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Атьенса ПичуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Сони КевенПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Бенито АсьерНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Риера АдрианПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Milan Rastavac
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Муньис ХуанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Georgios Paraschos
Ход матча
7'
1:0
20'
2:0
40'
41'
3:0
45'
3:1
47'
54'
62'
65'
4:1
67'
5:1
80'
84'
5:2
90'
6:2
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 2
-
7 Удары в створ 5
-
2 Угловые 0
-
1 Офсайды 2
-
15 Нарушения правил 13
-
53 Владение мячом, % 47
История личных встреч
Астерас
Атромитос
19 матчей
68.4%
31.6%
13 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
47.4%
63.2%
9 побед 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
63.2%
42.1%
12 побед 8 ничьих 0 побед
21 матч
28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 15 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 12 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 12 ничьих 8 побед
40 матчей
32.5%
30%
37.5%
13 побед 12 ничьих 15 побед
Первый тайм
22.5%
47.5%
30%
9 побед 19 ничьих 12 побед
Второй тайм
30%
50%
20%
12 побед 20 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Астерас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сони Кевен
|4
|0.36
|Рехис Франсеск
|2
|0.18
|Риера Адриан
|2
|0.18
|Барралес Джеронимо
|2 (1)
|0.18
|Паскуаль Андрес
|1
|0.09
|Тилика Лео
|1
|0.09
|Альварес Федерико
|0
|0
|Кармона Давид
|0
|0
|Вальенте Хосе
|0
|0
Атромитос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кулурис Эфтимос
|3 (1)
|0.27
|Струнгис Стефанос
|2
|0.18
|Муньис Хуан
|1
|0.09
|Клонаридис Виктор
|1
|0.09
|Спиридонович Срджан
|1
|0.09
|Василантонопулос Ставрос
|1
|0.09
|Денич Джордже
|0
|0
Карточки
Астерас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Барралес Джеронимо
|3
|1
|Костаньо Хосе
|3
|0
|Альварес Федерико
|2
|0
|Сони Кевен
|2
|0
|Гарсия Рубен II
|2
|0
|Daniel Santafe
|2
|0
|Цифцис Антонис
|2
|0
|Вальенте Хосе
|2
|0
|Мунафо Хуан
|1
|0
|Христос Тасулис
|1
|0
|Паскуаль Андрес
|1
|0
|Кармона Давид
|1
|0
|Иглесиас Матиас
|1
|0
|Бенито Асьер
|1
|0
|Атьенса Пичу
|1
|0
|Рехис Франсеск
|1
|0
|Риера Адриан
|1
|0
|Канеллопулос Гиоргос
|1
|0
Атромитос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Саломон Патрик
|4
|0
|Томас Бединелли
|2
|1
|Галвао Лукас
|2
|1
|Кулурис Эфтимос
|3
|0
|Кастельяно Дани
|2
|0
|Денич Джордже
|2
|0
|Коцопулос Костас
|2
|0
|Пападопулос Кирьякос
|1
|0
|Matias Pisano
|1
|0
|Муньис Хуан
|1
|0
|Клонаридис Виктор
|1
|0
|Харисис Харилаос
|1
|0
|Василантонопулос Ставрос
|1
|0
|Пирич Кенан
|1
|0
|Струнгис Стефанос
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
5
6 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
8 Не забивали 9
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
1
20%
16-30
3
33%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
1
20%
76-90
Пропущено
6
15
5 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
17%
3
20%
1-15
3
50%
2
13%
16-30
1
17%
1
7%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
1
17%
6
40%
76-90
Забито
4
5
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
0
0%
1
20%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
3
60%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
4
8
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
25%
1
13%
1-15
1
25%
1
13%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
1
25%
2
25%
76-90
Забито
13
10
8 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 4
4 Не забивали 5
1
8%
1
10%
1-15
3
23%
1
10%
16-30
4
31%
5
50%
31-45
1
8%
1
10%
46-60
2
15%
1
10%
61-75
2
15%
1
10%
76-90
Пропущено
10
23
8 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
2
20%
4
17%
1-15
4
40%
3
13%
16-30
2
20%
1
4%
31-45
0
0%
2
9%
46-60
0
0%
5
22%
61-75
2
20%
8
35%
76-90
Результаты последних матчей
Астерас
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Ионикос - Астерас 1:1 Астерас - Ламия 0:1 ПАС Янина - Астерас 1:1 Левадиакос - Астерас 1:0
Астерас - Панатинаикос 2:1 Аполлон Смирнис - Астерас 0:1 Волос - Астерас 2:1 Астерас - Олимпиакос 0:2 ОФИ - Астерас 0:0 Астерас - ПАОК 0:1 Панетоликос - Астерас 0:0 ПАОК - Астерас 0:1 Астерас - АЕК 1:1 Астерас - Олимпиакос 0:0 Панатинаикос - Астерас 2:2 Астерас - Арис Салоники 1:1 Олимпиакос - Астерас 1:0 АЕК - Астерас 3:1 Астерас - ПАОК 1:1 Арис Салоники - Астерас 2:0
Атромитос
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Атромитос - ПАОК 2:0 ОФИ - Атромитос 2:0 Ламия - Атромитос 2:2 Атромитос - Панатинаикос 0:1
Атромитос - Ионикос 0:2 АЕК - Атромитос 3:0 Атромитос - ПАС Янина 1:1 Атромитос - Арис Салоники 1:3 Волос - Атромитос 3:0 Атромитос - Панетоликос 1:2 Олимпиакос - Атромитос 0:0 Леванте - Атромитос 2:1 Хетафе - Атромитос 3:0 Валенсия - Атромитос 3:0 Эльче - Атромитос 6:1 Атромитос - Волос 1:0 Панетоликос - Атромитос 1:3 Атромитос - Ламия 0:0 ОФИ - Атромитос 1:1 Атромитос - Лариса 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|10
|8
|2
|0
|18 - 7
|26
|2.
|АЕК
|1:1
|11
|6
|3
|2
|23 - 14
|21
|3.
|ПАОК
|10
|6
|1
|3
|20 - 13
|19
|4.
|ПАС Янина
|1:1
|11
|4
|5
|2
|15 - 7
|17
|5.
|Арис Салоники
|10
|5
|2
|3
|13 - 11
|17
|6.
|ОФИ
|10
|3
|6
|1
|11 - 8
|15
|7.
|Панатинаикос
|10
|4
|2
|4
|18 - 10
|14
|8.
|Волос
|10
|4
|2
|4
|18 - 20
|14
|9.
|Астерас
|11
|3
|4
|4
|12 - 11
|13
|10.
|Ламия
|0:0
|11
|2
|4
|5
|10 - 14
|10
|11.
|Ионикос
|10
|2
|4
|4
|7 - 12
|10
|12.
|Панетоликос
|10
|2
|2
|6
|10 - 20
|8
|13.
|Аполлон Смирнис
|0:0
|11
|1
|4
|6
|6 - 19
|7
|14.
|Атромитос
|11
|1
|3
|7
|9 - 24
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЕК
|1:1
|5
|4
|0
|1
|11 - 4
|12
|2.
|Олимпиакос
|5
|3
|2
|0
|7 - 2
|11
|3.
|Панатинаикос
|5
|3
|1
|1
|14 - 5
|10
|4.
|Волос
|6
|3
|0
|3
|9 - 9
|9
|5.
|ПАС Янина
|1:1
|6
|2
|3
|1
|8 - 5
|9
|6.
|Арис Салоники
|5
|2
|2
|1
|6 - 6
|8
|7.
|ПАОК
|4
|2
|1
|1
|10 - 6
|7
|8.
|Астерас
|5
|2
|0
|3
|8 - 7
|6
|9.
|Ионикос
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|10.
|ОФИ
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|11.
|Аполлон Смирнис
|0:0
|6
|1
|3
|2
|4 - 6
|6
|12.
|Панетоликос
|6
|1
|1
|4
|5 - 9
|4
|13.
|Атромитос
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|14.
|Ламия
|0:0
|5
|0
|2
|3
|6 - 10
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|5
|5
|0
|0
|11 - 5
|15
|2.
|ПАОК
|6
|4
|0
|2
|10 - 7
|12
|3.
|АЕК
|1:1
|6
|2
|3
|1
|12 - 10
|9
|4.
|Арис Салоники
|5
|3
|0
|2
|7 - 5
|9
|5.
|ОФИ
|5
|2
|3
|0
|5 - 2
|9
|6.
|ПАС Янина
|1:1
|5
|2
|2
|1
|7 - 2
|8
|7.
|Ламия
|0:0
|6
|2
|2
|2
|4 - 4
|8
|8.
|Астерас
|6
|1
|4
|1
|4 - 4
|7
|9.
|Волос
|4
|1
|2
|1
|9 - 11
|5
|10.
|Панетоликос
|4
|1
|1
|2
|5 - 11
|4
|11.
|Панатинаикос
|5
|1
|1
|3
|4 - 5
|4
|12.
|Ионикос
|5
|1
|1
|3
|3 - 8
|4
|13.
|Атромитос
|6
|0
|2
|4
|4 - 16
|2
|14.
|Аполлон Смирнис
|0:0
|5
|0
|1
|4
|2 - 13
|1