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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Ювентус
 
Позже

Стадион:
Аталанта

История личных встреч

Ювентус
Аталанта

27 матчей

85.2%
14.8%
23 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

59.3%
22.2%
18.5%
16 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

70.4%
14.8%
14.8%
19 побед 4 ничьи 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

120%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 5 побед

32 матча

71.9%
21.9%
6.2%
23 победы 7 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
37.5%
12.5%
16 побед 12 ничьих 4 победы

Второй тайм

59.4%
25%
15.6%
19 побед 8 ничьих 5 побед

История матчей

ТМК
3:1
К
1:2
СA
1:0
СA
1:1
СA
2:2
СA
1:3
СA
1:1
К
3:0
СA
2:2
СA
2:0
К
1:0
К
0:1
СA
2:2
СA
2:2
К
3:2
СA
3:1
СA
0:2
СA
2:0
СA
2:1
СA
0:3
СA
1:0
СA
1:4
СA
0:1
СA
3:0
СA
3:1
СA
0:2
СA
2:1
СA
2:5
СA
2:2
СA
1:3
СA
0:4
СA
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Ювентус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дибала Пауло 3 (1) 0.23
Бонуччи Леонардо 3 (3) 0.23
Локателли Мануэль 2 0.15
Куадрадо Хуан 2 0.15
Мората Альваро 2 0.15
Кин Мойзе 2 0.15
Маккенни Уэстон 2 0.15
Кьеза Федерико 1 0.08
Де Лихт Маттайс 1 0.08
Бентанкур Родриго 0 0
Данило Луис 0 0
Рабио Адриен 0 0
Кулушевски Деян 0 0
Аталанта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сапата Дуван 8 (3) 0.62
Пашалич Марио 4 0.31
Иличич Йосип 3 0.23
Малиновский Руслан 3 0.23
Муриэль Луис 2 0.15
Дзаппакоста Давиде 1 0.08
Толой Рафаэл 1 0.08
Де Рон Мартен 1 0.08
Госенс Робин 1 0.08
Пикколи Роберто 1 0.08
Миранчук Алексей 0 0
Коопмейнерс Теун 0 0
Демирал Мерих 0 0

Карточки

Ювентус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Данило Луис 4 0
Куадрадо Хуан 3 0
Кьеллини Джорджо 2 0
Щесны Войцех 2 0
Мората Альваро 2 0
Роналду Криштиану 1 0
Бонуччи Леонардо 1 0
Алекс Сандро 1 0
Дибала Пауло 1 0
Де Шильо Маттиа 1 0
Ругани Даниэле 1 0
Бернардески Федерико 1 0
Бентанкур Родриго 1 0
Локателли Мануэль 1 0
Мело Артур 1 0
Кин Мойзе 1 0
Кулушевски Деян 1 0
Массимилиано Аллегри 1 0
Аталанта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паломино Хосе 5 0
Фройлер Ремо 3 0
Малиновский Руслан 3 0
Демирал Мерих 3 0
Толой Рафаэл 2 0
Госенс Робин 2 0
Пеццелла Джузеппе 2 0
Меле Йоаким 2 0
Коопмейнерс Теун 2 0
Джан Пьеро Гасперини 0 1
Иличич Йосип 1 0
Де Рон Мартен 1 0
Сапата Дуван 1 0
Муссо Хуан 1 0
Дзаппакоста Давиде 1 0
Пашалич Марио 1 0
Ловато Маттео 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
12
4 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
2
29%
3
25%
1-15
1
14%
3
25%
16-30
1
14%
2
17%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
29%
3
25%
76-90

Пропущено

6
8
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
0
0%
2
25%
1-15
1
17%
3
38%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
3
50%
1
13%
76-90

Забито

11
13
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
2
18%
1
8%
1-15
3
27%
1
8%
16-30
0
0%
4
31%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
2
18%
1
8%
61-75
4
36%
5
38%
76-90

Пропущено

9
11
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
2
22%
2
18%
1-15
1
11%
1
9%
16-30
1
11%
3
27%
31-45
3
33%
1
9%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
2
22%
3
27%
76-90

Забито

18
25
9 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 6
1 Не забивали 1
4
22%
4
16%
1-15
4
22%
4
16%
16-30
1
6%
6
24%
31-45
1
6%
1
4%
46-60
2
11%
2
8%
61-75
6
33%
8
32%
76-90

Пропущено

15
19
7 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 11
2
13%
4
21%
1-15
2
13%
4
21%
16-30
3
20%
3
16%
31-45
3
20%
2
11%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
5
33%
4
21%
76-90

Результаты последних матчей

Ювентус
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Челси - Ювентус 4:0 Лацио - Ювентус 0:2 Ювентус - Фиорентина 1:0 Ювентус - Зенит 4:2
Верона - Ювентус 2:1 Ювентус - Сассуоло 1:2 Интер Милан - Ювентус 1:1 Зенит - Ювентус 0:1 Ювентус - Рома 1:0 Торино - Ювентус 0:1 Ювентус - Челси 1:0 Ювентус - Сампдория 3:2 Специя - Ювентус 2:3 Ювентус - Милан 1:1 Мальмё - Ювентус 0:3 Наполи - Ювентус 2:1 Ювентус - Эмполи 0:1 Удинезе - Ювентус 2:2 Ювентус - Аталанта 3:1 Барселона - Ювентус 3:0
Аталанта
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Янг Бойз - Аталанта 3:3 Аталанта - Специя 5:2 Кальяри - Аталанта 1:2 Аталанта - Манчестер Юнайтед 2:2
Аталанта - Лацио 2:2 Сампдория - Аталанта 1:3 Аталанта - Удинезе 1:1 Манчестер Юнайтед - Аталанта 3:2 Эмполи - Аталанта 1:4 Аталанта - Милан 2:3 Аталанта - Янг Бойз 1:0 Интер Милан - Аталанта 2:2 Аталанта - Сассуоло 2:1 Салернитана - Аталанта 0:1 Вильярреал - Аталанта 2:2 Аталанта - Фиорентина 1:2 Аталанта - Болонья 0:0 Торино - Аталанта 1:2 Ювентус - Аталанта 3:1 Аталанта - Алессандрия 7:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 13 10 2 1 26 - 7 32
2. Милан Заявка 13 10 2 1 29 - 15 32
3. Интер Милан Заявка 13 8 4 1 32 - 15 28
4. Аталанта Заявка 13 7 4 2 27 - 17 25
5. Рома Заявка 13 7 1 5 23 - 15 22
6. Ювентус Заявка 13 6 3 4 18 - 15 21
7. Лацио Заявка 13 6 3 4 25 - 21 21
8. Фиорентина Заявка 13 7 0 6 20 - 17 21
9. Верона Заявка 13 5 4 4 27 - 22 19
10. Болонья Заявка 13 5 3 5 19 - 24 18
11. Торино Заявка 13 5 2 6 17 - 13 17
12. Эмполи Заявка 13 5 1 7 19 - 25 16
13. Сассуоло Заявка 13 4 3 6 19 - 20 15
14. Венеция Заявка 13 4 3 6 12 - 19 15
15. Удинезе Заявка 13 3 5 5 16 - 20 14
16. Сампдория Заявка 13 3 3 7 17 - 25 12
17. Специя Заявка 13 3 2 8 15 - 31 11
18. Дженоа Заявка 13 1 6 6 17 - 26 9
19. Салернитана Заявка 13 2 1 10 10 - 28 7
20. Кальяри Заявка 13 1 4 8 15 - 28 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 6 5 1 0 11 - 2 16
2. Милан Заявка 6 5 1 0 13 - 4 16
3. Лацио Заявка 7 5 1 1 18 - 8 16
4. Верона Заявка 7 5 0 2 18 - 11 15
5. Интер Милан Заявка 6 4 2 0 18 - 6 14
6. Рома Заявка 6 4 1 1 9 - 4 13
7. Торино Заявка 7 4 1 2 14 - 7 13
8. Болонья Заявка 7 4 1 2 13 - 9 13
9. Фиорентина Заявка 6 4 0 2 14 - 9 12
10. Ювентус Заявка 6 3 1 2 7 - 6 10
11. Удинезе Заявка 7 2 3 2 10 - 11 9
12. Аталанта Заявка 7 2 3 2 13 - 11 9
13. Сассуоло Заявка 7 2 2 3 8 - 8 8
14. Специя Заявка 6 2 1 3 7 - 8 7
15. Венеция Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
16. Кальяри Заявка 7 1 2 4 10 - 13 5
17. Сампдория Заявка 7 1 2 4 9 - 16 5
18. Эмполи Заявка 7 1 1 5 9 - 18 4
19. Салернитана Заявка 7 1 1 5 5 - 14 4
20. Дженоа Заявка 6 0 3 3 7 - 11 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 7 5 1 1 15 - 5 16
2. Милан Заявка 7 5 1 1 16 - 11 16
3. Аталанта Заявка 6 5 1 0 14 - 6 16
4. Интер Милан Заявка 7 4 2 1 14 - 9 14
5. Эмполи Заявка 6 4 0 2 10 - 7 12
6. Ювентус Заявка 7 3 2 2 11 - 9 11
7. Рома Заявка 7 3 0 4 14 - 11 9
8. Фиорентина Заявка 7 3 0 4 6 - 8 9
9. Венеция Заявка 8 2 2 4 5 - 12 8
10. Сампдория Заявка 6 2 1 3 8 - 9 7
11. Сассуоло Заявка 6 2 1 3 11 - 12 7
12. Дженоа Заявка 7 1 3 3 10 - 15 6
13. Болонья Заявка 6 1 2 3 6 - 15 5
14. Удинезе Заявка 6 1 2 3 6 - 9 5
15. Лацио Заявка 6 1 2 3 7 - 13 5
16. Специя Заявка 7 1 1 5 8 - 23 4
17. Торино Заявка 6 1 1 4 3 - 6 4
18. Верона Заявка 6 0 4 2 9 - 11 4
19. Салернитана Заявка 6 1 0 5 5 - 14 3
20. Кальяри Заявка 6 0 2 4 5 - 15 2
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ювентус - Аталанта от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 ноября 2021, осталось 2 дня 9 часов 58 минут.

    Главный судья: Giovanni Ayroldi

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 31
    Ювентус 77.4% (24)
    X 16.1% (5)
    Аталанта 6.5% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ювентус
    Ничья
    Аталанта
    2.24
    3.60
    3.62
    Все Коэффициенты
    Новости
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Где смотреть матч Ювентус - Аталанта онлайн


    Прогнозы на матч Ювентус - Аталанта

    Исход игры
    Ювентус
    77.4% (24)
    Ничья
    16.1% (5)
    Аталанта
    6.5% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    80% (24)
    Меньше
    20% (6)
    Обе команды забьют
    Да
    83.33% (25)
    Нет
    16.67% (5)
    Популярный счёт
    2:1 Ювентус
    48.4% (15)
    2:2 Ничья
    12.9% (4)
    2:0 Ювентус
    12.9% (4)
    1:2 Аталанта
    6.5% (2)
    3:1 Ювентус
    6.5% (2)
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    1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (7) Обзор Играть
    2 Бонус: 10000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
    3 Бонус: 2000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
    4 Бонус: 7000 ₽ Отзывы (10) Обзор Играть
    5 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 3500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    7 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (47) Обзор Играть
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