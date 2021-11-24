Италия: Серия A 2021-2022
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Стадион: Альянц Стэдиум
История личных встреч
Ювентус
Аталанта
27 матчей
85.2%
14.8%
23 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
59.3%
22.2%
18.5%
16 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
70.4%
14.8%
14.8%
19 побед 4 ничьи 0 побед
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
120%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 5 побед
32 матча
71.9%
21.9%
6.2%
23 победы 7 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
37.5%
12.5%
16 побед 12 ничьих 4 победы
Второй тайм
59.4%
25%
15.6%
19 побед 8 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ювентус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дибала Пауло
|3 (1)
|0.23
|Бонуччи Леонардо
|3 (3)
|0.23
|Локателли Мануэль
|2
|0.15
|Куадрадо Хуан
|2
|0.15
|Мората Альваро
|2
|0.15
|Кин Мойзе
|2
|0.15
|Маккенни Уэстон
|2
|0.15
|Кьеза Федерико
|1
|0.08
|Де Лихт Маттайс
|1
|0.08
|Бентанкур Родриго
|0
|0
|Данило Луис
|0
|0
|Рабио Адриен
|0
|0
|Кулушевски Деян
|0
|0
Аталанта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сапата Дуван
|8 (3)
|0.62
|Пашалич Марио
|4
|0.31
|Иличич Йосип
|3
|0.23
|Малиновский Руслан
|3
|0.23
|Муриэль Луис
|2
|0.15
|Дзаппакоста Давиде
|1
|0.08
|Толой Рафаэл
|1
|0.08
|Де Рон Мартен
|1
|0.08
|Госенс Робин
|1
|0.08
|Пикколи Роберто
|1
|0.08
|Миранчук Алексей
|0
|0
|Коопмейнерс Теун
|0
|0
|Демирал Мерих
|0
|0
Карточки
Ювентус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Данило Луис
|4
|0
|Куадрадо Хуан
|3
|0
|Кьеллини Джорджо
|2
|0
|Щесны Войцех
|2
|0
|Мората Альваро
|2
|0
|Роналду Криштиану
|1
|0
|Бонуччи Леонардо
|1
|0
|Алекс Сандро
|1
|0
|Дибала Пауло
|1
|0
|Де Шильо Маттиа
|1
|0
|Ругани Даниэле
|1
|0
|Бернардески Федерико
|1
|0
|Бентанкур Родриго
|1
|0
|Локателли Мануэль
|1
|0
|Мело Артур
|1
|0
|Кин Мойзе
|1
|0
|Кулушевски Деян
|1
|0
|Массимилиано Аллегри
|1
|0
Аталанта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паломино Хосе
|5
|0
|Фройлер Ремо
|3
|0
|Малиновский Руслан
|3
|0
|Демирал Мерих
|3
|0
|Толой Рафаэл
|2
|0
|Госенс Робин
|2
|0
|Пеццелла Джузеппе
|2
|0
|Меле Йоаким
|2
|0
|Коопмейнерс Теун
|2
|0
|Джан Пьеро Гасперини
|0
|1
|Иличич Йосип
|1
|0
|Де Рон Мартен
|1
|0
|Сапата Дуван
|1
|0
|Муссо Хуан
|1
|0
|Дзаппакоста Давиде
|1
|0
|Пашалич Марио
|1
|0
|Ловато Маттео
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
12
4 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
2
29%
3
25%
1-15
1
14%
3
25%
16-30
1
14%
2
17%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
29%
3
25%
76-90
Пропущено
6
8
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
0
0%
2
25%
1-15
1
17%
3
38%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
3
50%
1
13%
76-90
Забито
11
13
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
2
18%
1
8%
1-15
3
27%
1
8%
16-30
0
0%
4
31%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
2
18%
1
8%
61-75
4
36%
5
38%
76-90
Пропущено
9
11
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
2
22%
2
18%
1-15
1
11%
1
9%
16-30
1
11%
3
27%
31-45
3
33%
1
9%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
2
22%
3
27%
76-90
Забито
18
25
9 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 6
1 Не забивали 1
4
22%
4
16%
1-15
4
22%
4
16%
16-30
1
6%
6
24%
31-45
1
6%
1
4%
46-60
2
11%
2
8%
61-75
6
33%
8
32%
76-90
Пропущено
15
19
7 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 11
2
13%
4
21%
1-15
2
13%
4
21%
16-30
3
20%
3
16%
31-45
3
20%
2
11%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
5
33%
4
21%
76-90
Результаты последних матчей
Ювентус
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Челси - Ювентус 4:0 Лацио - Ювентус 0:2 Ювентус - Фиорентина 1:0 Ювентус - Зенит 4:2
Верона - Ювентус 2:1 Ювентус - Сассуоло 1:2 Интер Милан - Ювентус 1:1 Зенит - Ювентус 0:1 Ювентус - Рома 1:0 Торино - Ювентус 0:1 Ювентус - Челси 1:0 Ювентус - Сампдория 3:2 Специя - Ювентус 2:3 Ювентус - Милан 1:1 Мальмё - Ювентус 0:3 Наполи - Ювентус 2:1 Ювентус - Эмполи 0:1 Удинезе - Ювентус 2:2 Ювентус - Аталанта 3:1 Барселона - Ювентус 3:0
Аталанта
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Янг Бойз - Аталанта 3:3 Аталанта - Специя 5:2 Кальяри - Аталанта 1:2 Аталанта - Манчестер Юнайтед 2:2
Аталанта - Лацио 2:2 Сампдория - Аталанта 1:3 Аталанта - Удинезе 1:1 Манчестер Юнайтед - Аталанта 3:2 Эмполи - Аталанта 1:4 Аталанта - Милан 2:3 Аталанта - Янг Бойз 1:0 Интер Милан - Аталанта 2:2 Аталанта - Сассуоло 2:1 Салернитана - Аталанта 0:1 Вильярреал - Аталанта 2:2 Аталанта - Фиорентина 1:2 Аталанта - Болонья 0:0 Торино - Аталанта 1:2 Ювентус - Аталанта 3:1 Аталанта - Алессандрия 7:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|26 - 7
|32
|2.
|Милан
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|29 - 15
|32
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|32 - 15
|28
|4.
|Аталанта
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|27 - 17
|25
|5.
|Рома
|Заявка
|13
|7
|1
|5
|23 - 15
|22
|6.
|Ювентус
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|18 - 15
|21
|7.
|Лацио
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|25 - 21
|21
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|13
|7
|0
|6
|20 - 17
|21
|9.
|Верона
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|27 - 22
|19
|10.
|Болонья
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|19 - 24
|18
|11.
|Торино
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|17 - 13
|17
|12.
|Эмполи
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|19 - 25
|16
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|19 - 20
|15
|14.
|Венеция
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|12 - 19
|15
|15.
|Удинезе
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|16 - 20
|14
|16.
|Сампдория
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|17 - 25
|12
|17.
|Специя
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|15 - 31
|11
|18.
|Дженоа
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|17 - 26
|9
|19.
|Салернитана
|Заявка
|13
|2
|1
|10
|10 - 28
|7
|20.
|Кальяри
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|15 - 28
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|11 - 2
|16
|2.
|Милан
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|13 - 4
|16
|3.
|Лацио
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|18 - 8
|16
|4.
|Верона
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|18 - 11
|15
|5.
|Интер Милан
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|18 - 6
|14
|6.
|Рома
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 4
|13
|7.
|Торино
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|14 - 7
|13
|8.
|Болонья
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|13 - 9
|13
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|14 - 9
|12
|10.
|Ювентус
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|10
|11.
|Удинезе
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 11
|9
|12.
|Аталанта
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|13 - 11
|9
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 8
|8
|14.
|Специя
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|15.
|Венеция
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|16.
|Кальяри
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 13
|5
|17.
|Сампдория
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|9 - 16
|5
|18.
|Эмполи
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|9 - 18
|4
|19.
|Салернитана
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 14
|4
|20.
|Дженоа
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|7 - 11
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|15 - 5
|16
|2.
|Милан
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|16 - 11
|16
|3.
|Аталанта
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|14 - 6
|16
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 9
|14
|5.
|Эмполи
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|10 - 7
|12
|6.
|Ювентус
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 9
|11
|7.
|Рома
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|14 - 11
|9
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|6 - 8
|9
|9.
|Венеция
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|5 - 12
|8
|10.
|Сампдория
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 9
|7
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|11 - 12
|7
|12.
|Дженоа
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|10 - 15
|6
|13.
|Болонья
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 15
|5
|14.
|Удинезе
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|15.
|Лацио
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 13
|5
|16.
|Специя
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|8 - 23
|4
|17.
|Торино
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 6
|4
|18.
|Верона
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|9 - 11
|4
|19.
|Салернитана
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|5 - 14
|3
|20.
|Кальяри
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 15
|2
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Прогнозы на матч Ювентус - Аталанта
Исход игры
Ювентус
77.4% (24)
Ничья
16.1% (5)
Аталанта
6.5% (2)
Тотал 2.5
Больше
80% (24)
Меньше
20% (6)
Обе команды забьют
Да
83.33% (25)
Нет
16.67% (5)
Популярный счёт
2:1 Ювентус
48.4% (15)
2:2 Ничья
12.9% (4)
2:0 Ювентус
12.9% (4)
1:2 Аталанта
6.5% (2)
3:1 Ювентус
6.5% (2)
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