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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Венеция
 
Позже

Стадион:
Интер Милан
88
Ромеро
Серхио
7
Маццокки
Паскуале
31
Кальдара
Маттиа
32
Чеккарони
Пьетро
55
Хапс
Ридгесиано
44
Ампаду
Этан
5
Вакка
Антонио
27
Бузио
Джанлука
10
Араму
Маттиа
77
Окереке
Давид
23
Кийине
Софиан
1
Ханданович
Самир
37
Шкриньяр
Милан
95
Бастони
Алессандро
32
Димарко
Федерико
36
Дармиан
Маттео
23
Барелла
Николо
77
Брозович
Марсело
20
Чалханоглу
Хакан
14
Перишич
Иван
9
Джеко
Эдин
19
Корреа
Хоакин
Венеция
4-3-3
Интер Милан
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Венеция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Араму Маттиа 4 (2) 0.31
Окереке Давид 4 0.31
Бузио Джанлука 1 0.08
Анри Тома 1 0.08
Кальдара Маттиа 1 0.08
Чеккарони Пьетро 1 0.08
Ампаду Этан 0 0
Молинаро Кристиан 0 0
Хейманс Дан 0 0
Интер Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джеко Эдин 7 0.54
Мартинес Лаутаро 6 (1) 0.46
Корреа Хоакин 4 0.31
Чалханоглу Хакан 3 (2) 0.23
Перишич Иван 3 (1) 0.23
Димарко Федерико 2 0.15
Шкриньяр Милан 2 0.15
Барелла Николо 1 0.08
Видаль Артуро 1 0.08
Дармиан Маттео 1 0.08
Д'Амброзио Данило 1 0.08
Весино Матиас 1 0.08
Санчес Алексис 0 0
Дюмфрис Дензел 0 0
Брозович Марсело 0 0
Гальярдини Роберто 0 0

Карточки

Венеция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ампаду Этан 4 1
Хейманс Дан 4 0
Араму Маттиа 3 0
Кальдара Маттиа 3 0
Чеккарони Пьетро 3 0
Маццокки Паскуале 3 0
Бузио Джанлука 3 0
Ромеро Серхио 2 0
Форте Франческо 2 0
Вакка Антонио 2 0
Кийине Софиан 2 0
Джонсон Деннис 2 0
Занетти Паоло 1 0
Чрнигой Домен 1 0
Маенпяя Ники 1 0
Хапс Ридгесиано 1 0
Леццерини Лука 1 0
Эбюэхи Тайронн 1 0
Анри Тома 1 0
Фьордилино Антонио 1 0
Шнегг Давид 1 0
Тессманн Таннер 1 0
Интер Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Индзаги Симоне 2 1
Брозович Марсело 3 0
Чалханоглу Хакан 3 0
Барелла Николо 3 0
Джеко Эдин 2 0
Видаль Артуро 2 0
Дармиан Маттео 2 0
Перишич Иван 2 0
Гальярдини Роберто 2 0
Корреа Хоакин 2 0
Мартинес Лаутаро 2 0
Бастони Алессандро 2 0
Ханданович Самир 1 0
Де Врей Стефан 1 0
Весино Матиас 1 0
Шкриньяр Милан 1 0
Дюмфрис Дензел 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
15
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 4
8 Не забивали 6
2
29%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
14%
2
13%
31-45
1
14%
4
27%
46-60
2
29%
1
7%
61-75
1
14%
4
27%
76-90

Пропущено

7
8
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
14%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
2
29%
1
13%
31-45
1
14%
1
13%
46-60
1
14%
1
13%
61-75
2
29%
2
25%
76-90

Забито

6
18
2 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 5
9 Не забивали 7
1
17%
4
22%
1-15
0
0%
3
17%
16-30
1
17%
2
11%
31-45
1
17%
2
11%
46-60
2
33%
6
33%
61-75
1
17%
1
6%
76-90

Пропущено

11
6
3 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
18%
2
33%
16-30
1
9%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
5
45%
0
0%
61-75
3
27%
3
50%
76-90

Забито

13
33
5 В 1-м тайме 15
8 Во 2-м тайме 18
6 Забивали первыми 9
4 Не забивали 0
3
23%
6
18%
1-15
0
0%
5
15%
16-30
2
15%
4
12%
31-45
2
15%
6
18%
46-60
4
31%
7
21%
61-75
2
15%
5
15%
76-90

Пропущено

18
14
6 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 9
1
6%
1
7%
1-15
2
11%
4
29%
16-30
3
17%
2
14%
31-45
1
6%
1
7%
46-60
6
33%
1
7%
61-75
5
28%
5
36%
76-90

Результаты последних матчей

Венеция
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Болонья - Венеция 0:1 Табор Сежана - Венеция 2:1 Венеция - Рома 3:2 Дженоа - Венеция 0:0
Венеция - Салернитана 1:2 Сассуоло - Венеция 3:1 Венеция - Фиорентина 1:0 Кальяри - Венеция 1:1 Венеция - Торино 1:1 Милан - Венеция 2:0 Венеция - Специя 1:2 Эмполи - Венеция 1:2 Брешия - Венеция 4:0 Удинезе - Венеция 3:0 Наполи - Венеция 2:0 Венеция - Фрозиноне 1:1 Гронинген - Венеция 0:0 Твенте - Венеция 0:1 Утрехт - Венеция 2:3 Венеция - Читтаделла 1:1
Интер Милан
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Интер Милан - Шахтёр Донецк 2:0 Интер Милан - Наполи 3:2 Милан - Интер Милан 1:1 Шериф - Интер Милан 1:3
Интер Милан - Удинезе 2:0 Эмполи - Интер Милан 0:2 Интер Милан - Ювентус 1:1 Интер Милан - Шериф 3:1 Лацио - Интер Милан 3:1 Сассуоло - Интер Милан 1:2 Шахтёр Донецк - Интер Милан 0:0 Интер Милан - Аталанта 2:2 Фиорентина - Интер Милан 1:3 Интер Милан - Болонья 6:1 Интер Милан - Реал Мадрид 0:1 Сампдория - Интер Милан 2:2 Верона - Интер Милан 1:3 Интер Милан - Дженоа 4:0 Интер Милан - Динамо Киев 3:0 Парма - Интер Милан 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 13 10 2 1 26 - 7 32
2. Милан Заявка 13 10 2 1 29 - 15 32
3. Аталанта Заявка 14 8 4 2 28 - 17 28
4. Интер Милан Заявка 13 8 4 1 32 - 15 28
5. Рома Заявка 13 7 1 5 23 - 15 22
6. Ювентус Заявка 14 6 3 5 18 - 16 21
7. Лацио Заявка 13 6 3 4 25 - 21 21
8. Фиорентина Заявка 14 7 0 7 21 - 19 21
9. Верона Заявка 14 5 4 5 28 - 25 19
10. Эмполи Заявка 14 6 1 7 21 - 26 19
11. Болонья Заявка 13 5 3 5 19 - 24 18
12. Торино Заявка 13 5 2 6 17 - 13 17
13. Сассуоло Заявка 13 4 3 6 19 - 20 15
14. Венеция Заявка 13 4 3 6 12 - 19 15
15. Сампдория Заявка 14 4 3 7 20 - 26 15
16. Удинезе Заявка 13 3 5 5 16 - 20 14
17. Специя Заявка 13 3 2 8 15 - 31 11
18. Дженоа Заявка 13 1 6 6 17 - 26 9
19. Салернитана Заявка 14 2 2 10 11 - 29 8
20. Кальяри Заявка 14 1 5 8 16 - 29 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 6 5 1 0 11 - 2 16
2. Милан Заявка 6 5 1 0 13 - 4 16
3. Лацио Заявка 7 5 1 1 18 - 8 16
4. Верона Заявка 7 5 0 2 18 - 11 15
5. Интер Милан Заявка 6 4 2 0 18 - 6 14
6. Рома Заявка 6 4 1 1 9 - 4 13
7. Торино Заявка 7 4 1 2 14 - 7 13
8. Болонья Заявка 7 4 1 2 13 - 9 13
9. Фиорентина Заявка 6 4 0 2 14 - 9 12
10. Ювентус Заявка 7 3 1 3 7 - 7 10
11. Удинезе Заявка 7 2 3 2 10 - 11 9
12. Аталанта Заявка 7 2 3 2 13 - 11 9
13. Сассуоло Заявка 7 2 2 3 8 - 8 8
14. Сампдория Заявка 8 2 2 4 12 - 17 8
15. Специя Заявка 6 2 1 3 7 - 8 7
16. Венеция Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
17. Эмполи Заявка 8 2 1 5 11 - 19 7
18. Кальяри Заявка 8 1 3 4 11 - 14 6
19. Салернитана Заявка 7 1 1 5 5 - 14 4
20. Дженоа Заявка 6 0 3 3 7 - 11 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта Заявка 7 6 1 0 15 - 6 19
2. Наполи Заявка 7 5 1 1 15 - 5 16
3. Милан Заявка 7 5 1 1 16 - 11 16
4. Интер Милан Заявка 7 4 2 1 14 - 9 14
5. Эмполи Заявка 6 4 0 2 10 - 7 12
6. Ювентус Заявка 7 3 2 2 11 - 9 11
7. Рома Заявка 7 3 0 4 14 - 11 9
8. Фиорентина Заявка 8 3 0 5 7 - 10 9
9. Венеция Заявка 8 2 2 4 5 - 12 8
10. Сассуоло Заявка 6 2 1 3 11 - 12 7
11. Сампдория Заявка 6 2 1 3 8 - 9 7
12. Дженоа Заявка 7 1 3 3 10 - 15 6
13. Болонья Заявка 6 1 2 3 6 - 15 5
14. Удинезе Заявка 6 1 2 3 6 - 9 5
15. Лацио Заявка 6 1 2 3 7 - 13 5
16. Торино Заявка 6 1 1 4 3 - 6 4
17. Верона Заявка 7 0 4 3 10 - 14 4
18. Специя Заявка 7 1 1 5 8 - 23 4
19. Салернитана Заявка 7 1 1 5 6 - 15 4
20. Кальяри Заявка 6 0 2 4 5 - 15 2
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Венеция - Интер Милан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 ноября 2021, осталось 14 минут.

    Главный судья: Маринелли Ливио

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 139
    Венеция 1.4% (2)
    X 4.3% (6)
    Интер Милан 94.2% (131)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Венеция
    Ничья
    Интер Милан
    8.73
    5.35
    1.40
    Все Коэффициенты
    Новости
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Где смотреть матч Венеция - Интер Милан онлайн


    Прогнозы на матч Венеция - Интер Милан

    Исход игры
    Венеция
    1.4% (2)
    Ничья
    4.2% (6)
    Интер Милан
    94.4% (135)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.33% (77)
    Меньше
    41.67% (55)
    Обе команды забьют
    Да
    56.82% (75)
    Нет
    43.18% (57)
    Популярный счёт
    1:2 Интер Милан
    37.8% (54)
    0:2 Интер Милан
    29.4% (42)
    1:3 Интер Милан
    9.8% (14)
    0:1 Интер Милан
    5.6% (8)
    0:3 Интер Милан
    4.2% (6)
    1:1 Ничья
    2.8% (4)
    2:3 Интер Милан
    1.4% (2)
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