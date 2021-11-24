Италия: Серия A 2021-2022
Позже
Стадион: Пьерлуиджи Пенцо
Бомбардиры внутри турнира
Венеция
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Араму Маттиа
|4 (2)
|0.31
|Окереке Давид
|4
|0.31
|Бузио Джанлука
|1
|0.08
|Анри Тома
|1
|0.08
|Кальдара Маттиа
|1
|0.08
|Чеккарони Пьетро
|1
|0.08
|Ампаду Этан
|0
|0
|Молинаро Кристиан
|0
|0
|Хейманс Дан
|0
|0
Интер Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джеко Эдин
|7
|0.54
|Мартинес Лаутаро
|6 (1)
|0.46
|Корреа Хоакин
|4
|0.31
|Чалханоглу Хакан
|3 (2)
|0.23
|Перишич Иван
|3 (1)
|0.23
|Димарко Федерико
|2
|0.15
|Шкриньяр Милан
|2
|0.15
|Барелла Николо
|1
|0.08
|Видаль Артуро
|1
|0.08
|Дармиан Маттео
|1
|0.08
|Д'Амброзио Данило
|1
|0.08
|Весино Матиас
|1
|0.08
|Санчес Алексис
|0
|0
|Дюмфрис Дензел
|0
|0
|Брозович Марсело
|0
|0
|Гальярдини Роберто
|0
|0
Карточки
Венеция
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ампаду Этан
|4
|1
|Хейманс Дан
|4
|0
|Араму Маттиа
|3
|0
|Кальдара Маттиа
|3
|0
|Чеккарони Пьетро
|3
|0
|Маццокки Паскуале
|3
|0
|Бузио Джанлука
|3
|0
|Ромеро Серхио
|2
|0
|Форте Франческо
|2
|0
|Вакка Антонио
|2
|0
|Кийине Софиан
|2
|0
|Джонсон Деннис
|2
|0
|Занетти Паоло
|1
|0
|Чрнигой Домен
|1
|0
|Маенпяя Ники
|1
|0
|Хапс Ридгесиано
|1
|0
|Леццерини Лука
|1
|0
|Эбюэхи Тайронн
|1
|0
|Анри Тома
|1
|0
|Фьордилино Антонио
|1
|0
|Шнегг Давид
|1
|0
|Тессманн Таннер
|1
|0
Интер Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Индзаги Симоне
|2
|1
|Брозович Марсело
|3
|0
|Чалханоглу Хакан
|3
|0
|Барелла Николо
|3
|0
|Джеко Эдин
|2
|0
|Видаль Артуро
|2
|0
|Дармиан Маттео
|2
|0
|Перишич Иван
|2
|0
|Гальярдини Роберто
|2
|0
|Корреа Хоакин
|2
|0
|Мартинес Лаутаро
|2
|0
|Бастони Алессандро
|2
|0
|Ханданович Самир
|1
|0
|Де Врей Стефан
|1
|0
|Весино Матиас
|1
|0
|Шкриньяр Милан
|1
|0
|Дюмфрис Дензел
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
15
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 4
8 Не забивали 6
2
29%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
14%
2
13%
31-45
1
14%
4
27%
46-60
2
29%
1
7%
61-75
1
14%
4
27%
76-90
Пропущено
7
8
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
14%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
2
29%
1
13%
31-45
1
14%
1
13%
46-60
1
14%
1
13%
61-75
2
29%
2
25%
76-90
Забито
6
18
2 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 5
9 Не забивали 7
1
17%
4
22%
1-15
0
0%
3
17%
16-30
1
17%
2
11%
31-45
1
17%
2
11%
46-60
2
33%
6
33%
61-75
1
17%
1
6%
76-90
Пропущено
11
6
3 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
18%
2
33%
16-30
1
9%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
5
45%
0
0%
61-75
3
27%
3
50%
76-90
Забито
13
33
5 В 1-м тайме 15
8 Во 2-м тайме 18
6 Забивали первыми 9
4 Не забивали 0
3
23%
6
18%
1-15
0
0%
5
15%
16-30
2
15%
4
12%
31-45
2
15%
6
18%
46-60
4
31%
7
21%
61-75
2
15%
5
15%
76-90
Пропущено
18
14
6 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 9
1
6%
1
7%
1-15
2
11%
4
29%
16-30
3
17%
2
14%
31-45
1
6%
1
7%
46-60
6
33%
1
7%
61-75
5
28%
5
36%
76-90
Результаты последних матчей
Венеция
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Болонья - Венеция 0:1 Табор Сежана - Венеция 2:1 Венеция - Рома 3:2 Дженоа - Венеция 0:0
Венеция - Салернитана 1:2 Сассуоло - Венеция 3:1 Венеция - Фиорентина 1:0 Кальяри - Венеция 1:1 Венеция - Торино 1:1 Милан - Венеция 2:0 Венеция - Специя 1:2 Эмполи - Венеция 1:2 Брешия - Венеция 4:0 Удинезе - Венеция 3:0 Наполи - Венеция 2:0 Венеция - Фрозиноне 1:1 Гронинген - Венеция 0:0 Твенте - Венеция 0:1 Утрехт - Венеция 2:3 Венеция - Читтаделла 1:1
Интер Милан
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Интер Милан - Шахтёр Донецк 2:0 Интер Милан - Наполи 3:2 Милан - Интер Милан 1:1 Шериф - Интер Милан 1:3
Интер Милан - Удинезе 2:0 Эмполи - Интер Милан 0:2 Интер Милан - Ювентус 1:1 Интер Милан - Шериф 3:1 Лацио - Интер Милан 3:1 Сассуоло - Интер Милан 1:2 Шахтёр Донецк - Интер Милан 0:0 Интер Милан - Аталанта 2:2 Фиорентина - Интер Милан 1:3 Интер Милан - Болонья 6:1 Интер Милан - Реал Мадрид 0:1 Сампдория - Интер Милан 2:2 Верона - Интер Милан 1:3 Интер Милан - Дженоа 4:0 Интер Милан - Динамо Киев 3:0 Парма - Интер Милан 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|26 - 7
|32
|2.
|Милан
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|29 - 15
|32
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|32 - 15
|28
|4.
|Аталанта
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|27 - 17
|25
|5.
|Рома
|Заявка
|13
|7
|1
|5
|23 - 15
|22
|6.
|Ювентус
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|18 - 15
|21
|7.
|Лацио
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|25 - 21
|21
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|13
|7
|0
|6
|20 - 17
|21
|9.
|Верона
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|27 - 22
|19
|10.
|Болонья
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|19 - 24
|18
|11.
|Торино
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|17 - 13
|17
|12.
|Эмполи
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|19 - 25
|16
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|19 - 20
|15
|14.
|Венеция
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|12 - 19
|15
|15.
|Удинезе
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|16 - 20
|14
|16.
|Сампдория
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|17 - 25
|12
|17.
|Специя
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|15 - 31
|11
|18.
|Дженоа
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|17 - 26
|9
|19.
|Салернитана
|Заявка
|13
|2
|1
|10
|10 - 28
|7
|20.
|Кальяри
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|15 - 28
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|11 - 2
|16
|2.
|Милан
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|13 - 4
|16
|3.
|Лацио
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|18 - 8
|16
|4.
|Верона
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|18 - 11
|15
|5.
|Интер Милан
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|18 - 6
|14
|6.
|Рома
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 4
|13
|7.
|Торино
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|14 - 7
|13
|8.
|Болонья
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|13 - 9
|13
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|14 - 9
|12
|10.
|Ювентус
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|10
|11.
|Удинезе
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 11
|9
|12.
|Аталанта
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|13 - 11
|9
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 8
|8
|14.
|Специя
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|15.
|Венеция
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|16.
|Кальяри
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 13
|5
|17.
|Сампдория
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|9 - 16
|5
|18.
|Эмполи
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|9 - 18
|4
|19.
|Салернитана
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 14
|4
|20.
|Дженоа
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|7 - 11
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|15 - 5
|16
|2.
|Милан
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|16 - 11
|16
|3.
|Аталанта
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|14 - 6
|16
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 9
|14
|5.
|Эмполи
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|10 - 7
|12
|6.
|Ювентус
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 9
|11
|7.
|Рома
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|14 - 11
|9
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|6 - 8
|9
|9.
|Венеция
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|5 - 12
|8
|10.
|Сампдория
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 9
|7
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|11 - 12
|7
|12.
|Дженоа
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|10 - 15
|6
|13.
|Болонья
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 15
|5
|14.
|Удинезе
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|15.
|Лацио
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 13
|5
|16.
|Специя
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|8 - 23
|4
|17.
|Торино
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 6
|4
|18.
|Верона
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|9 - 11
|4
|19.
|Салернитана
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|5 - 14
|3
|20.
|Кальяри
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 15
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Венеция - Интер Милан
Исход игры
Венеция
0% (0)
Ничья
3.3% (1)
Интер Милан
96.7% (29)
Тотал 2.5
Больше
64.29% (18)
Меньше
35.71% (10)
Обе команды забьют
Да
60.71% (17)
Нет
39.29% (11)
Популярный счёт
1:2 Интер Милан
43.3% (13)
0:2 Интер Милан
30% (9)
1:3 Интер Милан
10% (3)
0:3 Интер Милан
6.7% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!