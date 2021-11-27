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Кубок Либертадорес 2021

2021
Палмейрас Сан-Паулу
1:0
Второй тайм: 51'
Фламенго
0'
1:0
5' Гол
Вейга Рафаэль
51'
21
Перейра
Вевертон
12
Майке
Роша
15
Гомес
Густаво
13
Луан
Гарсия
IV
22
Joaquin
Piquerez
28
Данило
Ларанжера
8
Рафаэл
Жозе
43
Dudu
X
23
Вейга
Рафаэль
14
Скарпа
Густаво
7
Рони
III
1
Алвес
Диего
44
Исла
Маурисио
3
Кайо
Родриго
23
Луис
Давид
16
Луис
Филипе
5
Виллиан
Арао
18
Перейра
Андреас
7
Рибейро
Эвертон
14
Де
Арраскаэта
Джорджиан
27
Энрике
Бруно
9
Габриэл
Барбоза
Палмейрас Сан-Паулу
4-1-4-1
Фламенго
4-2-3-1

История личных встреч

Палмейрас Сан-Паулу
Фламенго

13 матчей

61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

38.5%
46.2%
15.3%
5 побед 6 ничьих 0 побед

13 матчей

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 10 побед

26 матчей

30.8%
34.6%
34.6%
8 побед 9 ничьих 9 побед

Первый тайм

26.9%
50%
23.1%
7 побед 13 ничьих 6 побед

Второй тайм

19.2%
42.3%
38.5%
5 побед 11 ничьих 10 побед

История матчей

СA
1:3
СA
1:0
СA
2:0
СA
1:1
СA
1:3
СA
3:0
СA
1:1
СA
1:1
СA
2:0
СA
2:2
СA
1:1
СA
1:2
СA
1:2
СA
4:2
БСА
2:2
БСА
4:2
СA
1:1
СA
1:0
СA
1:1
СA
0:0
СA
1:3
СA
0:1
СA
0:2
СA
1:2
СA
5:2
СA
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рони III 6 0.46
Вейга Рафаэль 5 (2) 0.38
Каррейро Патрик 3 0.23
Виллиан Сикейра 2 0.15
Рафаэл Жозе 2 0.15
Dudu X 2 0.15
Адриано Луис 1 0.08
Гомес Густаво 1 0.08
Роша Маркос 1 0.08
Данило Ларанжера 1 0.08
Скарпа Густаво 1 0.08
Данило Барбоза 1 0.08
Винья Матиас 1 0.08
Renan Victor 1 0.08
Фламенго
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Габриэл Барбоза 10 (4) 0.77
Энрике Бруно 6 0.46
Де Арраскаэта Джорджиан 4 0.31
Виллиан Арао 3 0.23
Витиньо Виктор 3 0.23
Педро Гильерме 2 0.15
Кайо Родриго 1 0.08
Энрике Густаво 1 0.08
Michael 3 1 0.08

Карточки

Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мело Фелипе 4 0
Роша Маркос 3 0
Каррейро Патрик 3 0
Renan Victor 3 0
Эмпереур Алан 1 1
Vanderlan 1 1
Скарпа Густаво 2 0
Луан Гарсия IV 2 0
Данило Ларанжера 1 0
Луис Виктор 1 0
Рафаэл Жозе 1 0
Уэсли Лопес 1 0
Перейра Вевертон 1 0
Dudu X 1 0
Винья Матиас 1 0
Фламенго
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Энрике Густаво 4 0
Виллиан Арао 2 1
Диего Рибас 3 0
Энрике Бруно 3 0
Луис Филипе 2 0
Кайо Родриго 2 0
Де Арраскаэта Джорджиан 2 0
Витиньо Виктор 2 0
Жерсон Сантос 2 0
Габриэл Барбоза 2 0
Лео Перейра 0 1
Исла Маурисио 1 0
Алвес Диего 1 0
Рибейро Эвертон 1 0
Да Мотта Роберт 1 0
Перейра Андреас 1 0
Joao Gomes 1 0
Виана Бруно 1 0
Батиста Габриэл 1 0
Hugo Nogueira 1 0
Hugo Moura 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
16
8 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
3
17%
1
6%
1-15
1
6%
5
31%
16-30
4
22%
3
19%
31-45
2
11%
2
13%
46-60
4
22%
1
6%
61-75
4
22%
4
25%
76-90

Пропущено

4
6
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 4
1
25%
1
17%
1-15
1
25%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
25%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

9
16
3 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
6 Не забивали 7
0
0%
1
6%
1-15
1
11%
2
13%
16-30
2
22%
5
31%
31-45
3
33%
1
6%
46-60
2
22%
1
6%
61-75
1
11%
6
38%
76-90

Пропущено

5
6
0 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
2
40%
3
50%
46-60
3
60%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

27
32
11 В 1-м тайме 17
16 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 9
1 Не забивали 1
3
11%
2
6%
1-15
2
7%
7
22%
16-30
6
22%
8
25%
31-45
5
19%
3
9%
46-60
6
22%
2
6%
61-75
5
19%
10
31%
76-90

Пропущено

9
12
2 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 8
1
11%
1
8%
1-15
1
11%
1
8%
16-30
0
0%
4
33%
31-45
3
33%
5
42%
46-60
3
33%
1
8%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 2:2 Форталеза - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 0:2 Флуминенсе - Палмейрас Сан-Паулу 2:1
Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Гойяненсе 4:0 Сантос - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Гремио - Палмейрас Сан-Паулу 1:3 Палмейрас Сан-Паулу - Спорт Ресифи 2:1 Сеара - Палмейрас Сан-Паулу 1:2 Палмейрас Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Байя - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Брагантино 2:4 Америка Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Жувентуде 1:1 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Коринтианс - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0 Шапекоэнсе - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 1:3 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 2:1
Фламенго
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Гремио - Фламенго 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Фламенго 1:2 Фламенго - Коринтианс 1:0 Сан-Паулу - Фламенго 0:4
Фламенго - Байя 3:0 Шапекоэнсе - Фламенго 2:2 Фламенго - Атлетико Гойяненсе 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 2:2 Фламенго - Атлетико Минейро 1:0 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 0:3 Флуминенсе - Фламенго 3:1 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 2:2 Фламенго - Куяба 0:0 Фламенго - Жувентуде 3:1 Форталеза - Фламенго 0:3 Брагантино - Фламенго 1:1 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 3:0 Барселона Гуаякиль - Фламенго 0:2 Америка Минейро - Фламенго 1:1 Фламенго - Барселона Гуаякиль 2:0
1/8 финала
4 Сан-Паулу
2 Расинг Авельянеда
0 Универсидад Католика Чили
2 Палмейрас Сан-Паулу
3 Ривер Плейт
1 Аргентинос Хуниорс
1 Бока Хуниорс
3 Атлетико Минейро
5 Олимпия Асунсьон
4 Интернасьонал Порту Алегре
1 Дефенса и Хустисия
5 Фламенго
0 Серро Портеньо
3 Флуминенсе
2 Велес Сарсфилд
3 Барселона Гуаякиль
1/4 финала
1 Сан-Паулу
4 Палмейрас Сан-Паулу
0 Ривер Плейт
4 Атлетико Минейро
2 Олимпия Асунсьон
9 Фламенго
3 Флуминенсе
3 Барселона Гуаякиль
1/2 финала
1 Палмейрас Сан-Паулу
1 Атлетико Минейро
4 Фламенго
0 Барселона Гуаякиль
Финал
0 Палмейрас Сан-Паулу
0 Фламенго
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 32'
    Филипе Луис уходит с поля. Мартинс Родригес выходит вместо него
  • Описание гола
    5'
    Г О О О О Л - Вейга Рафаэль бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Палмейрас Сан-Паулу
Ничья
Фламенго
4.25
3.62
5.50
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Фламенго онлайн


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