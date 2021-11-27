Кубок Либертадорес 2021
1:0
Второй тайм: 51'
1:0
5' ГолВейга Рафаэль
12
Майке
Роша
43
Dudu
X
7
Рони
III
23
Луис
Давид
16
Луис
Филипе
27
Энрике
Бруно
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Майке РошаЗащитник
- Защитник
-
13 Луан ГарсияЗащитник
- Защитник
-
28 ДанилоПолузащитник
- Полузащитник
-
43 Dudu XПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
7 Рони IIIНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
30 Мело ФелипеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Уэсли ЛопесПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Лопес БреноПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Адриано ЛуисНападающий
-
Главный тренер: Феррейра Абел
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Луис ДавидЗащитник
-
16 Луис ФилипеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Энрике БруноПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Виана БруноЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Диего РибасПолузащитник
-
33 Тьяго МаияПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Michael 3
-
-
Главный тренер: Ренато Гаучо
Ход матча
5'
1:0
История личных встреч
Палмейрас Сан-Паулу
Фламенго
13 матчей
61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
38.5%
46.2%
15.3%
5 побед 6 ничьих 0 побед
13 матчей
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 10 побед
26 матчей
30.8%
34.6%
34.6%
8 побед 9 ничьих 9 побед
Первый тайм
26.9%
50%
23.1%
7 побед 13 ничьих 6 побед
Второй тайм
19.2%
42.3%
38.5%
5 побед 11 ничьих 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Палмейрас Сан-Паулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рони III
|6
|0.46
|Вейга Рафаэль
|5 (2)
|0.38
|Каррейро Патрик
|3
|0.23
|Виллиан Сикейра
|2
|0.15
|Рафаэл Жозе
|2
|0.15
|Dudu X
|2
|0.15
|Адриано Луис
|1
|0.08
|Гомес Густаво
|1
|0.08
|Роша Маркос
|1
|0.08
|Данило Ларанжера
|1
|0.08
|Скарпа Густаво
|1
|0.08
|Данило Барбоза
|1
|0.08
|Винья Матиас
|1
|0.08
|Renan Victor
|1
|0.08
Фламенго
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Габриэл Барбоза
|10 (4)
|0.77
|Энрике Бруно
|6
|0.46
|Де Арраскаэта Джорджиан
|4
|0.31
|Виллиан Арао
|3
|0.23
|Витиньо Виктор
|3
|0.23
|Педро Гильерме
|2
|0.15
|Кайо Родриго
|1
|0.08
|Энрике Густаво
|1
|0.08
|Michael 3
|1
|0.08
Карточки
Палмейрас Сан-Паулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мело Фелипе
|4
|0
|Роша Маркос
|3
|0
|Каррейро Патрик
|3
|0
|Renan Victor
|3
|0
|Эмпереур Алан
|1
|1
|Vanderlan
|1
|1
|Скарпа Густаво
|2
|0
|Луан Гарсия IV
|2
|0
|Данило Ларанжера
|1
|0
|Луис Виктор
|1
|0
|Рафаэл Жозе
|1
|0
|Уэсли Лопес
|1
|0
|Перейра Вевертон
|1
|0
|Dudu X
|1
|0
|Винья Матиас
|1
|0
Фламенго
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Энрике Густаво
|4
|0
|Виллиан Арао
|2
|1
|Диего Рибас
|3
|0
|Энрике Бруно
|3
|0
|Луис Филипе
|2
|0
|Кайо Родриго
|2
|0
|Де Арраскаэта Джорджиан
|2
|0
|Витиньо Виктор
|2
|0
|Жерсон Сантос
|2
|0
|Габриэл Барбоза
|2
|0
|Лео Перейра
|0
|1
|Исла Маурисио
|1
|0
|Алвес Диего
|1
|0
|Рибейро Эвертон
|1
|0
|Да Мотта Роберт
|1
|0
|Перейра Андреас
|1
|0
|Joao Gomes
|1
|0
|Виана Бруно
|1
|0
|Батиста Габриэл
|1
|0
|Hugo Nogueira
|1
|0
|Hugo Moura
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
18
16
8 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
3
17%
1
6%
1-15
1
6%
5
31%
16-30
4
22%
3
19%
31-45
2
11%
2
13%
46-60
4
22%
1
6%
61-75
4
22%
4
25%
76-90
Пропущено
4
6
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 4
1
25%
1
17%
1-15
1
25%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
25%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
9
16
3 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
6 Не забивали 7
0
0%
1
6%
1-15
1
11%
2
13%
16-30
2
22%
5
31%
31-45
3
33%
1
6%
46-60
2
22%
1
6%
61-75
1
11%
6
38%
76-90
Пропущено
5
6
0 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
2
40%
3
50%
46-60
3
60%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
27
32
11 В 1-м тайме 17
16 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 9
1 Не забивали 1
3
11%
2
6%
1-15
2
7%
7
22%
16-30
6
22%
8
25%
31-45
5
19%
3
9%
46-60
6
22%
2
6%
61-75
5
19%
10
31%
76-90
Пропущено
9
12
2 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 8
1
11%
1
8%
1-15
1
11%
1
8%
16-30
0
0%
4
33%
31-45
3
33%
5
42%
46-60
3
33%
1
8%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 2:2 Форталеза - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 0:2 Флуминенсе - Палмейрас Сан-Паулу 2:1
Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Гойяненсе 4:0 Сантос - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Гремио - Палмейрас Сан-Паулу 1:3 Палмейрас Сан-Паулу - Спорт Ресифи 2:1 Сеара - Палмейрас Сан-Паулу 1:2 Палмейрас Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Байя - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Брагантино 2:4 Америка Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Жувентуде 1:1 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Коринтианс - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0 Шапекоэнсе - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 1:3 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 2:1
Фламенго
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Гремио - Фламенго 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Фламенго 1:2 Фламенго - Коринтианс 1:0 Сан-Паулу - Фламенго 0:4
Фламенго - Байя 3:0 Шапекоэнсе - Фламенго 2:2 Фламенго - Атлетико Гойяненсе 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 2:2 Фламенго - Атлетико Минейро 1:0 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 0:3 Флуминенсе - Фламенго 3:1 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 2:2 Фламенго - Куяба 0:0 Фламенго - Жувентуде 3:1 Форталеза - Фламенго 0:3 Брагантино - Фламенго 1:1 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 3:0 Барселона Гуаякиль - Фламенго 0:2 Америка Минейро - Фламенго 1:1 Фламенго - Барселона Гуаякиль 2:0
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
Финал
0 Палмейрас Сан-Паулу
0 Фламенго
- 1:0 ПАЛ-ФЛА