Кубок Либертадорес 2021
2:1
Итог доп. времени
1:0
5' ГолВейга Рафаэль
65' Желтая карточкаКайо Родриго
67' Желтая карточкаJoaquin Piquerez
1:1
72' ГолГабриэл Барбоза
74' Желтая карточкаГабриэл Барбоза
74' Желтая карточкаГомес Густаво
78' Желтая карточкаДе Арраскаэта Джорджиан
2:1
95' ГолДейверсон Силва
120' Желтая карточкаМело Фелипе
12
Майке
Роша
43
Dudu
X
7
Рони
III
23
Луис
Давид
16
Луис
Филипе
27
Энрике
Бруно
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Майке РошаЗащитник
- Защитник
-
13 Луан ГарсияЗащитник
- Защитник
-
28 ДанилоПолузащитник
- Полузащитник
-
43 Dudu XПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
7 Рони IIIНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
30 Мело ФелипеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Уэсли ЛопесПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Лопес БреноПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Адриано ЛуисНападающий
-
Главный тренер: Феррейра Абел
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Луис ДавидЗащитник
-
16 Луис ФилипеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Энрике БруноПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Виана БруноЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Диего РибасПолузащитник
-
33 Тьяго МаияПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Michael 3
-
-
Главный тренер: Ренато Гаучо
Ход матча
5'
1:0
65'
67'
72'
1:1
74'
74'
77'
95'
2:1
120'
История личных встреч
Палмейрас Сан-Паулу
Фламенго
13 матчей
61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
38.5%
46.2%
15.3%
5 побед 6 ничьих 0 побед
13 матчей
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 10 побед
26 матчей
30.8%
34.6%
34.6%
8 побед 9 ничьих 9 побед
Первый тайм
26.9%
50%
23.1%
7 побед 13 ничьих 6 побед
Второй тайм
19.2%
42.3%
38.5%
5 побед 11 ничьих 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Палмейрас Сан-Паулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рони III
|6
|0.46
|Вейга Рафаэль
|5 (2)
|0.38
|Каррейро Патрик
|3
|0.23
|Виллиан Сикейра
|2
|0.15
|Рафаэл Жозе
|2
|0.15
|Dudu X
|2
|0.15
|Адриано Луис
|1
|0.08
|Гомес Густаво
|1
|0.08
|Роша Маркос
|1
|0.08
|Данило Ларанжера
|1
|0.08
|Дейверсон Силва
|1
|0.08
|Скарпа Густаво
|1
|0.08
|Данило Барбоза
|1
|0.08
|Винья Матиас
|1
|0.08
|Renan Victor
|1
|0.08
Фламенго
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Габриэл Барбоза
|11 (4)
|0.85
|Энрике Бруно
|6
|0.46
|Де Арраскаэта Джорджиан
|4
|0.31
|Виллиан Арао
|3
|0.23
|Витиньо Виктор
|3
|0.23
|Педро Гильерме
|2
|0.15
|Кайо Родриго
|1
|0.08
|Энрике Густаво
|1
|0.08
|Michael 3
|1
|0.08
Карточки
Палмейрас Сан-Паулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мело Фелипе
|5
|0
|Роша Маркос
|3
|0
|Каррейро Патрик
|3
|0
|Renan Victor
|3
|0
|Эмпереур Алан
|1
|1
|Vanderlan
|1
|1
|Скарпа Густаво
|2
|0
|Луан Гарсия IV
|2
|0
|Гомес Густаво
|1
|0
|Данило Ларанжера
|1
|0
|Луис Виктор
|1
|0
|Рафаэл Жозе
|1
|0
|Уэсли Лопес
|1
|0
|Перейра Вевертон
|1
|0
|Dudu X
|1
|0
|Винья Матиас
|1
|0
|Joaquin Piquerez
|1
|0
Фламенго
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Энрике Густаво
|4
|0
|Виллиан Арао
|2
|1
|Диего Рибас
|3
|0
|Кайо Родриго
|3
|0
|Де Арраскаэта Джорджиан
|3
|0
|Энрике Бруно
|3
|0
|Габриэл Барбоза
|3
|0
|Луис Филипе
|2
|0
|Витиньо Виктор
|2
|0
|Жерсон Сантос
|2
|0
|Лео Перейра
|0
|1
|Исла Маурисио
|1
|0
|Алвес Диего
|1
|0
|Рибейро Эвертон
|1
|0
|Да Мотта Роберт
|1
|0
|Перейра Андреас
|1
|0
|Joao Gomes
|1
|0
|Виана Бруно
|1
|0
|Батиста Габриэл
|1
|0
|Hugo Nogueira
|1
|0
|Hugo Moura
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
20
17
9 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
4
20%
1
6%
1-15
1
5%
5
29%
29%
16-30
4
20%
3
18%
31-45
2
10%
2
12%
46-60
4
20%
2
12%
61-75
4
20%
4
24%
76-90
1
5%
0
0%
91-120
Пропущено
5
8
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 5
1
20%
2
25%
1-15
1
20%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
20%
2
25%
46-60
1
20%
1
13%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
0
0%
1
13%
91-120
Забито
9
16
3 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
7 Не забивали 8
0
0%
1
6%
1-15
1
11%
2
13%
16-30
2
22%
5
31%
31-45
3
33%
1
6%
46-60
2
22%
1
6%
61-75
1
11%
6
38%
76-90
Пропущено
5
6
0 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
2
40%
3
50%
46-60
3
60%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
29
33
12 В 1-м тайме 17
16 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 9
1 Не забивали 1
4
14%
2
6%
1-15
2
7%
7
21%
16-30
6
21%
8
24%
31-45
5
17%
3
9%
46-60
6
21%
3
9%
61-75
5
17%
10
30%
76-90
1
3%
0
0%
91-120
Пропущено
10
14
2 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 9
1
10%
2
14%
1-15
1
10%
1
7%
16-30
0
0%
4
29%
31-45
3
30%
5
36%
46-60
4
40%
1
7%
61-75
1
10%
0
0%
76-90
0
0%
1
7%
91-120
Результаты последних матчей
Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 2:2 Форталеза - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 0:2 Флуминенсе - Палмейрас Сан-Паулу 2:1
Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Гойяненсе 4:0 Сантос - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Гремио - Палмейрас Сан-Паулу 1:3 Палмейрас Сан-Паулу - Спорт Ресифи 2:1 Сеара - Палмейрас Сан-Паулу 1:2 Палмейрас Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Байя - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Брагантино 2:4 Америка Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Жувентуде 1:1 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Коринтианс - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0 Шапекоэнсе - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 1:3 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 2:1
Фламенго
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Гремио - Фламенго 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Фламенго 1:2 Фламенго - Коринтианс 1:0 Сан-Паулу - Фламенго 0:4
Фламенго - Байя 3:0 Шапекоэнсе - Фламенго 2:2 Фламенго - Атлетико Гойяненсе 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 2:2 Фламенго - Атлетико Минейро 1:0 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 0:3 Флуминенсе - Фламенго 3:1 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 2:2 Фламенго - Куяба 0:0 Фламенго - Жувентуде 3:1 Форталеза - Фламенго 0:3 Брагантино - Фламенго 1:1 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 3:0 Барселона Гуаякиль - Фламенго 0:2 Америка Минейро - Фламенго 1:1 Фламенго - Барселона Гуаякиль 2:0
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
Финал
2 Палмейрас Сан-Паулу
1 Фламенго
- 2:1 ПАЛ-ФЛА