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Австралия: A-Лига 2021-2022

2021-2022
Мельбурн Виктори
3:0
Конец матча

Стадион:
Брисбен Роар
0'
15' Желтая карточка
Бриллант Джошуа
24' Желтая карточка
О'Ши Джеймс
1:0
28' Гол в свои ворота
Трюин Кай
2:0
32' Гол
Д'Агостино Николас
3:0
50' Гол
Фолами Бен
78' Желтая карточка
Броксхэм Ли
81' Желтая карточка
Бриммер Джейк
83' Желтая карточка
Браун Кори
90' Желтая карточка
Jesse Daley
90'+6
20
Келава
Иван
2
Герия
Джейсон
17
Хэмилл
Брендан
6
Броксхэм
Ли
3
Дэвидсон
Джейсон
4
Rai
IV
8
Бриллант
Джошуа
23
Рохас
Марко
22
Бриммер
Джейк
11
Фолами
Бен
18
Д'Агостино
Николас
1
Фрик
Мэклин
19
Хинджерт
Джек
2
Невилл
Скотт
27
Трюин
Кай
4
Anton
Mlinaric
3
Браун
Кори
8
Штайнманн
Матти
7
Акбари
Рамат
26
О'Ши
Джеймс
29
Cyrus
Dehmie
10
Милеуснич
Никола
Мельбурн Виктори
Брисбен Роар

История личных встреч

Мельбурн Виктори
Брисбен Роар

21 матч

71.4%
28.6%
15 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
12 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
19%
23.9%
12 побед 4 ничьи 0 побед

16 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 10 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 15 побед

37 матчей

40.5%
21.6%
37.9%
15 побед 8 ничьих 14 побед

Первый тайм

32.4%
40.5%
27.1%
12 побед 15 ничьих 10 побед

Второй тайм

32.4%
27%
40.6%
12 побед 10 ничьих 15 побед

История матчей

5:2
1:3
1:2
0:1
2:1
0:5
2:4
1:2
1:2
1:1
КФ
1:5
1:0
1:0
3:2
1:1
2:1
0:0
5:0
4:0
0:1
1:2
1:0
1:0
0:3
1:0
1:1
1:1
5:0
ХАЛ
3:2
ХАЛ
3:1
ХАЛ
2:2
ХАЛ
3:3
ХАЛ
2:1
ХАЛ
3:0
ХАЛ
0:1
ХАЛ
2:1
ХАЛ
3:3

Бомбардиры внутри турнира

Мельбурн Виктори
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Родерик Миранда 1 0.5
Д'Агостино Николас 1 0.5
Фолами Бен 1 0.5
Рохас Марко 0 0
Бриммер Джейк 0 0
Брисбен Роар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иванович Люк 1 0.5
О'Ши Джеймс 0 0

Карточки

Мельбурн Виктори
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Броксхэм Ли 1 0
Бриллант Джошуа 1 0
Герия Джейсон 1 0
Бриммер Джейк 1 0
Брисбен Роар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
О'Ши Джеймс 1 0
Браун Кори 1 0
Jesse Daley 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
3
75%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
3
75%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Мельбурн Виктори
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Перт Глори - Мельбурн Виктори 1:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 0:1 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 1:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:6
Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 0:1 Сидней - Мельбурн Виктори 2:0 Макартур - Мельбурн Виктори 3:1 Перт Глори - Мельбурн Виктори 2:1 Мельбурн Виктори - Макартур 1:2 Мельбурн Виктори - Сентрал Кост Маринерз 1:1 Сидней - Мельбурн Виктори 1:0 Мельбурн Виктори - Вестерн Сидней Уондерерс 5:4 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 7:0 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 1:2 Мельбурн Виктори - Сидней 0:3 Сентрал Кост Маринерз - Мельбурн Виктори 1:1 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 4:1 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 1:3 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 0:6 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 3:4
Брисбен Роар
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Мельбурн Сити - Брисбен Роар 2:1 Лайонз - Брисбен Роар 0:4 Пенинсула Пауэр - Брисбен Роар 0:3 Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед 1:2
Брисбен Роар - Сидней 0:2 Брисбен Роар - Перт Глори 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 2:0 Брисбен Роар - Мельбурн Сити 3:0 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 1:2 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 1:0 Брисбен Роар - Сентрал Кост Маринерз 0:0 Мельбурн Сити - Брисбен Роар 3:2 Брисбен Роар - Вестерн Юнайтед 2:1 Брисбен Роар - Веллингтон Феникс 0:0 Сентрал Кост Маринерз - Брисбен Роар 0:4 Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 1:2 Макартур - Брисбен Роар 1:2 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 1:1 Вестерн Юнайтед - Брисбен Роар 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Виктори 2 2 0 0 4 - 0 6
2. Мельбурн Сити 2 1 1 0 4 - 3 4
3. Веллингтон Феникс 2 1 1 0 3 - 2 4
4. Макартур 2 1 1 0 2 - 1 4
5. Вестерн Юнайтед 2 1 0 1 1 - 1 3
6. Сентрал Кост Маринерз 2 1 0 1 3 - 3 3
7. Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 2 0 2 0 1 - 1 2
8. Аделаида Юнайтед 2 0 2 0 3 - 3 2
9. Сидней 2 0 1 1 0 - 1 1
10. Перт Глори 2 0 1 1 1 - 2 1
11. Ньюкасл Джетс 1:1 2 0 1 1 2 - 3 1
12. Брисбен Роар 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Виктори 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Веллингтон Феникс 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Мельбурн Сити 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Вестерн Юнайтед 2 1 0 1 1 - 1 3
5. Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 2 0 2 0 1 - 1 2
6. Аделаида Юнайтед 1 0 1 0 2 - 2 1
7. Перт Глори 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Макартур 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Брисбен Роар 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Сентрал Кост Маринерз 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Сидней 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Ньюкасл Джетс 1:1 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Макартур 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Мельбурн Виктори 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Сентрал Кост Маринерз 2 1 0 1 3 - 3 3
4. Ньюкасл Джетс 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Сидней 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Веллингтон Феникс 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Мельбурн Сити 1 0 1 0 2 - 2 1
8. Аделаида Юнайтед 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Вестерн Юнайтед 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Перт Глори 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Брисбен Роар 2 0 0 2 1 - 5 0
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    32'
    Г О О О О Л - Д'Агостино Николас бьет в цель!
  • Описание гола
    28'
    Г О О О О Л - Kai Trewin уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Желтая карточка
    24'
    О'Ши Джеймс получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    15'
    Бриллант Джошуа получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Мельбурн Виктори 3:0 Брисбен Роар онлайн


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