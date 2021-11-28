Австралия: A-Лига 2021-2022
3:0
Конец матча
Стадион: ААМИ Парк
15' Желтая карточкаБриллант Джошуа
24' Желтая карточкаО'Ши Джеймс
1:0
28' Гол в свои воротаТрюин Кай
2:0
32' ГолД'Агостино Николас
3:0
50' ГолФолами Бен
78' Желтая карточкаБроксхэм Ли
81' Желтая карточкаБриммер Джейк
83' Желтая карточкаБраун Кори
90' Желтая карточкаJesse Daley
20
Келава
Иван
4
Rai
IV
23
Рохас
Марко
11
Фолами
Бен
27
Трюин
Кай
26
О'Ши
Джеймс
29
Cyrus
Dehmie
- Основной состав
-
20 Келава ИванВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
4 Rai IVПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Рохас МаркоПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Фолами БенПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Нигро СтефанЗащитник
-
14 Барнетт ДжейПолузащитник
-
10 Круз РоббиПолузащитник
- Нападающий
-
-
19 Jerrad Tyson
-
-
Главный тренер: Попович Энтони
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Трюин КайЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 О'Ши ДжеймсПолузащитник
-
29 Cyrus DehmieНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Лескано ХуанНападающий
-
15 Jesse Daley
-
13 Henry Hore
-
-
Главный тренер: Warren Moon
Ход матча
15'
24'
28'
1:0
32'
50'
3:0
78'
81'
83'
90'
История личных встреч
Мельбурн Виктори
Брисбен Роар
21 матч
71.4%
28.6%
15 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
12 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
19%
23.9%
12 побед 4 ничьи 0 побед
16 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 10 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 15 побед
37 матчей
40.5%
21.6%
37.9%
15 побед 8 ничьих 14 побед
Первый тайм
32.4%
40.5%
27.1%
12 побед 15 ничьих 10 побед
Второй тайм
32.4%
27%
40.6%
12 побед 10 ничьих 15 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Мельбурн Виктори
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Родерик Миранда
|1
|0.5
|Д'Агостино Николас
|1
|0.5
|Фолами Бен
|1
|0.5
|Рохас Марко
|0
|0
|Бриммер Джейк
|0
|0
Брисбен Роар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иванович Люк
|1
|0.5
|О'Ши Джеймс
|0
|0
Карточки
Мельбурн Виктори
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Броксхэм Ли
|1
|0
|Бриллант Джошуа
|1
|0
|Герия Джейсон
|1
|0
|Бриммер Джейк
|1
|0
Брисбен Роар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|О'Ши Джеймс
|1
|0
|Браун Кори
|1
|0
|Jesse Daley
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
4
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
3
75%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
4
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
3
75%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Мельбурн Виктори
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Перт Глори - Мельбурн Виктори 1:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 0:1 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 1:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:6
Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 0:1 Сидней - Мельбурн Виктори 2:0 Макартур - Мельбурн Виктори 3:1 Перт Глори - Мельбурн Виктори 2:1 Мельбурн Виктори - Макартур 1:2 Мельбурн Виктори - Сентрал Кост Маринерз 1:1 Сидней - Мельбурн Виктори 1:0 Мельбурн Виктори - Вестерн Сидней Уондерерс 5:4 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 7:0 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 1:2 Мельбурн Виктори - Сидней 0:3 Сентрал Кост Маринерз - Мельбурн Виктори 1:1 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 4:1 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 1:3 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 0:6 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 3:4
Брисбен Роар
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Мельбурн Сити - Брисбен Роар 2:1 Лайонз - Брисбен Роар 0:4 Пенинсула Пауэр - Брисбен Роар 0:3 Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед 1:2
Брисбен Роар - Сидней 0:2 Брисбен Роар - Перт Глори 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 2:0 Брисбен Роар - Мельбурн Сити 3:0 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 1:2 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 1:0 Брисбен Роар - Сентрал Кост Маринерз 0:0 Мельбурн Сити - Брисбен Роар 3:2 Брисбен Роар - Вестерн Юнайтед 2:1 Брисбен Роар - Веллингтон Феникс 0:0 Сентрал Кост Маринерз - Брисбен Роар 0:4 Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 1:2 Макартур - Брисбен Роар 1:2 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 1:1 Вестерн Юнайтед - Брисбен Роар 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Виктори
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|Мельбурн Сити
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|3.
|Веллингтон Феникс
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|Макартур
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|Вестерн Юнайтед
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|6.
|Сентрал Кост Маринерз
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|7.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|1:1
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|8.
|Аделаида Юнайтед
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|9.
|Сидней
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|10.
|Перт Глори
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|11.
|Ньюкасл Джетс
|1:1
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|12.
|Брисбен Роар
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Виктори
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Веллингтон Феникс
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Мельбурн Сити
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Вестерн Юнайтед
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|5.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|1:1
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|6.
|Аделаида Юнайтед
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|Перт Глори
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Макартур
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Брисбен Роар
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Сентрал Кост Маринерз
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Сидней
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Ньюкасл Джетс
|1:1
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Макартур
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Мельбурн Виктори
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Сентрал Кост Маринерз
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|4.
|Ньюкасл Джетс
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Сидней
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Веллингтон Феникс
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Мельбурн Сити
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|Аделаида Юнайтед
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Вестерн Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|1:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Перт Глори
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Брисбен Роар
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0