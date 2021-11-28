Австралия: A-Лига 2021-2022
1:1
Перерыв
Стадион: CommBank Stadium
0:1
19' ПенальтиМикелтадзе Бека
25' Желтая карточкаRis Williams1
1:1
42' ГолИбини-Исэи Берни
20
Мехиас
Томас
10
Хемед
Томер
11
Daniel
Penha
17
Юл
Валентино
- Основной состав
-
20 Мехиас ТомасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Хемед ТомерНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
13 Расселл ТэйтЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Mark Natta
-
-
Главный тренер: Робинсон Карл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Daniel PenhaПолузащитник
-
17 Юл ВалентиноПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Бабаль ЭлиНападающий
-
-
-
Главный тренер: Arthur Papas
Ход матча
19'
0:1
25'
42'
1:1
История личных встреч
Вестерн Сидней Уондерерс
Ньюкасл Джетс
14 матчей
64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
7.1%
14 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
42.9%
21.4%
35.7%
6 побед 3 ничьи 0 побед
11 матчей
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 11 побед
25 матчей
36%
32%
32%
9 побед 8 ничьих 8 побед
Первый тайм
56%
20%
24%
14 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
24%
32%
44%
6 побед 8 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Вестерн Сидней Уондерерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Ньюкасл Джетс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Юл Валентино
|1
|0.5
|Микелтадзе Бека
|1 (1)
|0.5
|Тергейт Ангус
|0
|0
Карточки
Вестерн Сидней Уондерерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ris Williams1
|2
|0
|Траоре Адама III
|1
|0
Ньюкасл Джетс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Daniel Penha
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Вестерн Сидней Уондерерс
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Вестерн Сидней Уондерерс - Сидней 0:0 Броадмидоу Мэджик - Вестерн Сидней Уондерерс 0:3 Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 2:0
Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 1:2 Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 5:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 5:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Сидней 3:2 Мельбурн Виктори - Вестерн Сидней Уондерерс 5:4 Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 1:2 Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Сентрал Кост Маринерз 2:2 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 4:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 3:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 4:3 Вестерн Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Сити 0:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 2:3
Ньюкасл Джетс
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Ньюкасл Джетс - Сентрал Кост Маринерз 1:2 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 1:2 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 1:1 Сентрал Кост Маринерз - Ньюкасл Джетс 0:2
Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 1:2 Ньюкасл Джетс - Сентрал Кост Маринерз 0:1 Ньюкасл Джетс - Сидней 1:1 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 3:1 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 2:0 Макартур - Ньюкасл Джетс 2:2 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 1:1 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 1:2 Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 0:1 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 2:1 Ньюкасл Джетс - Аделаида Юнайтед 1:4 Сидней - Ньюкасл Джетс 2:1 Аделаида Юнайтед - Ньюкасл Джетс 2:1 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 0:2 Мельбурн Виктори - Ньюкасл Джетс 0:1 Брисбен Роар - Ньюкасл Джетс 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Виктори
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|Мельбурн Сити
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|3.
|Веллингтон Феникс
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|Макартур
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|Вестерн Юнайтед
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|6.
|Сентрал Кост Маринерз
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|7.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|1:1
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|8.
|Аделаида Юнайтед
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|9.
|Сидней
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|10.
|Перт Глори
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|11.
|Ньюкасл Джетс
|1:1
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|12.
|Брисбен Роар
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Виктори
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Веллингтон Феникс
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Мельбурн Сити
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Вестерн Юнайтед
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|5.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|1:1
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|6.
|Аделаида Юнайтед
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|Перт Глори
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Макартур
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Брисбен Роар
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Сентрал Кост Маринерз
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Сидней
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Ньюкасл Джетс
|1:1
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Макартур
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Мельбурн Виктори
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Сентрал Кост Маринерз
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|4.
|Ньюкасл Джетс
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Сидней
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Веллингтон Феникс
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Мельбурн Сити
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|Аделаида Юнайтед
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Вестерн Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|1:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Перт Глори
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Брисбен Роар
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0