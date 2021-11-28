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Австралия: A-Лига 2021-2022

2021-2022
Вестерн Сидней Уондерерс
2:2
Конец матча

Стадион:
Ньюкасл Джетс
0'
0:1
19' Пенальти
Микелтадзе Бека
25' Желтая карточка
Ris Williams1
1:1
42' Гол
Ибини-Исэи Берни
2:1
49' Гол
Хемед Томер
2:2
53' Гол
Бумаль Оливье
74' Желтая карточка
Родуэлл Джек
90'+5
20
Мехиас
Томас
39
Thomas
Aquilina
22
Кутрумбис
Джон
4
Ris
Williams1
3
Траоре
Адама
III
29
Антонис
Терри
8
Угаркович
Стивен
23
Петратос
Димитри
9
Ибини-Исэи
Берни
7
Наджарин
Рами
10
Хемед
Томер
1
Данкан
Джек
2
Ингем
Дэйн
4
Элси
Джордан
6
Юрман
Мэттью
3
Хоффман
Джейсон
32
Тергейт
Ангус
16
Грозос
Костандинос
10
Бумаль
Оливье
11
Daniel
Penha
17
Юл
Валентино
9
Микелтадзе
Бека
Вестерн Сидней Уондерерс
Ньюкасл Джетс

История личных встреч

Вестерн Сидней Уондерерс
Ньюкасл Джетс

14 матчей

64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
7.1%
14 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

42.9%
21.4%
35.7%
6 побед 3 ничьи 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 11 побед

25 матчей

36%
32%
32%
9 побед 8 ничьих 8 побед

Первый тайм

56%
20%
24%
14 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

24%
32%
44%
6 побед 8 ничьих 11 побед

История матчей

1:1
1:2
1:1
2:0
3:2
1:5
0:2
2:2
4:0
1:1
0:3
2:0
2:2
0:1
2:0
1:2
1:2
1:1
1:1
0:2
2:2
0:1
0:3
2:1
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Вестерн Сидней Уондерерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хемед Томер 1 0.5
Ибини-Исэи Берни 1 0.5
Ньюкасл Джетс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Юл Валентино 1 0.5
Бумаль Оливье 1 0.5
Микелтадзе Бека 1 (1) 0.5
Тергейт Ангус 0 0

Карточки

Вестерн Сидней Уондерерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ris Williams1 2 0
Родуэлл Джек 1 0
Траоре Адама III 1 0
Ньюкасл Джетс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Daniel Penha 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
50%
3
75%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Вестерн Сидней Уондерерс
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Вестерн Сидней Уондерерс - Сидней 0:0 Броадмидоу Мэджик - Вестерн Сидней Уондерерс 0:3 Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 2:0
Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 1:2 Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 5:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 5:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Сидней 3:2 Мельбурн Виктори - Вестерн Сидней Уондерерс 5:4 Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 1:2 Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Сентрал Кост Маринерз 2:2 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 4:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 3:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 4:3 Вестерн Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Сити 0:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 2:3
Ньюкасл Джетс
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Ньюкасл Джетс - Сентрал Кост Маринерз 1:2 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 1:2 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 1:1 Сентрал Кост Маринерз - Ньюкасл Джетс 0:2
Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 1:2 Ньюкасл Джетс - Сентрал Кост Маринерз 0:1 Ньюкасл Джетс - Сидней 1:1 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 3:1 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 2:0 Макартур - Ньюкасл Джетс 2:2 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 1:1 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 1:2 Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 0:1 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 2:1 Ньюкасл Джетс - Аделаида Юнайтед 1:4 Сидней - Ньюкасл Джетс 2:1 Аделаида Юнайтед - Ньюкасл Джетс 2:1 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 0:2 Мельбурн Виктори - Ньюкасл Джетс 0:1 Брисбен Роар - Ньюкасл Джетс 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Виктори 2 2 0 0 4 - 0 6
2. Мельбурн Сити 2 1 1 0 4 - 3 4
3. Веллингтон Феникс 2 1 1 0 3 - 2 4
4. Макартур 2 1 1 0 2 - 1 4
5. Вестерн Юнайтед 2 1 0 1 1 - 1 3
6. Сентрал Кост Маринерз 2 1 0 1 3 - 3 3
7. Вестерн Сидней Уондерерс 2 0 2 0 2 - 2 2
8. Аделаида Юнайтед 2 0 2 0 3 - 3 2
9. Сидней 2 0 1 1 0 - 1 1
10. Перт Глори 2 0 1 1 1 - 2 1
11. Ньюкасл Джетс 2 0 1 1 3 - 4 1
12. Брисбен Роар 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Виктори 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Веллингтон Феникс 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Мельбурн Сити 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Вестерн Юнайтед 2 1 0 1 1 - 1 3
5. Вестерн Сидней Уондерерс 2 0 2 0 2 - 2 2
6. Аделаида Юнайтед 1 0 1 0 2 - 2 1
7. Перт Глори 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Макартур 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Брисбен Роар 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Сентрал Кост Маринерз 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Сидней 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Ньюкасл Джетс 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Макартур 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Мельбурн Виктори 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Сентрал Кост Маринерз 2 1 0 1 3 - 3 3
4. Ньюкасл Джетс 1 0 1 0 2 - 2 1
5. Сидней 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Веллингтон Феникс 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Мельбурн Сити 1 0 1 0 2 - 2 1
8. Аделаида Юнайтед 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Вестерн Юнайтед 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Вестерн Сидней Уондерерс 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Перт Глори 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Брисбен Роар 2 0 0 2 1 - 5 0
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    42'
    Г О О О О Л - Ибини-Исэи Берни бьет в цель!
  • Желтая карточка
    25'
    Рис Уильямс получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    20'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    19'
    Г О О О О Л - Микелтадзе Бека из команды Ньюкасл Джетс забивает с точки!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Ньюкасл Джетс онлайн


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