Россия: Премьер-лига 2021-2022
0:0
Первый тайм: 6'
Стадион: Нижний Новгород
23
Бейл
Гленн
11
Ежов
Роман
18
Зеффан
Мехди
33
Сергеев
Иван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
24 Гоцук КириллЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Балай БекимНападающий
-
Главный тренер: Кержаков Александр
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Бейл ГленнЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Ежов РоманПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Зеффан МехдиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
33 Сергеев ИванНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
47 Божин СергейЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Осинькин Игорь
История личных встреч
Нижний Новгород
Крылья Советов
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
100%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы
5 матчей
20%
80%
1 победа 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Нижний Новгород
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Козлов Алексей
|4
|0.27
|Калинский Николай
|3 (1)
|0.2
|Гоцук Кирилл
|2
|0.13
|Горбунов Игорь
|2
|0.13
|Сулейманов Тимур
|1
|0.07
|Кечкеш Акош
|1
|0.07
|Косарев Кирилл
|1
|0.07
|Берковский Илья
|1
|0.07
|Эннин Ричи
|0
|0
|Ткачук Денис
|0
|0
|Масоэро Лукас
|0
|0
|Пенчиков Даниил
|0
|0
|Юлдошев Иброгимхалил
|0
|0
Крылья Советов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сарвели Владислав
|6
|0.4
|Сергеев Иван
|5 (2)
|0.33
|Ежов Роман
|2
|0.13
|Глушенков Максим
|2
|0.13
|Зиньковский Антон
|1
|0.07
|Чернов Никита
|1
|0.07
|Бегич Сильвие
|1
|0.07
|Горшков Юрий
|0
|0
Карточки
Нижний Новгород
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Масоэро Лукас
|3
|1
|Калинский Николай
|4
|0
|Гоцук Кирилл
|4
|0
|Сулейманов Тимур
|4
|0
|Ткачук Денис
|3
|0
|Горбунов Игорь
|3
|0
|Бумаль Майега Петрус
|1
|1
|Сапета Александр
|2
|0
|Нигматуллин Артур
|2
|0
|Козлов Алексей
|1
|0
|Синицын Андрей
|1
|0
|Балай Беким
|1
|0
|Пенчиков Даниил
|1
|0
|Каккоев Никита
|1
|0
|Косарев Кирилл
|1
|0
|Миладинович Иван
|1
|0
|Юлдошев Иброгимхалил
|1
|0
Крылья Советов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Иванисеня Дмитрий
|5
|1
|Пруцев Данил
|4
|0
|Горшков Юрий
|3
|0
|Зеффан Мехди
|2
|0
|Якуба Денис
|2
|0
|Чернов Никита
|2
|0
|Сергеев Иван
|2
|0
|Бегич Сильвие
|2
|0
|Солдатенков Александр
|2
|0
|Ломаев Иван
|2
|0
|Витюгов Максим
|2
|0
|Ежов Роман
|0
|1
|Божин Сергей
|1
|0
|Зиньковский Антон
|1
|0
|Бейл Гленн
|1
|0
|Глушенков Максим
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
8
2 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 6
9 Не забивали 8
1
13%
2
25%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
1
13%
1
13%
31-45
1
13%
2
25%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
4
50%
0
0%
76-90
Пропущено
14
11
7 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
2
14%
1
9%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
4
29%
2
18%
31-45
2
14%
2
18%
46-60
3
21%
2
18%
61-75
2
14%
4
36%
76-90
Забито
10
10
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 10
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
1
10%
16-30
2
20%
3
30%
31-45
2
20%
4
40%
46-60
3
30%
1
10%
61-75
1
10%
1
10%
76-90
Пропущено
13
8
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 4
1
8%
1
13%
1-15
1
8%
2
25%
16-30
5
38%
1
13%
31-45
3
23%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
3
23%
1
13%
76-90
Забито
18
18
6 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 9
2 Не забивали 3
2
11%
2
11%
1-15
1
6%
4
22%
16-30
3
17%
4
22%
31-45
3
17%
6
33%
46-60
4
22%
1
6%
61-75
5
28%
1
6%
76-90
Пропущено
27
19
14 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 10
3
11%
2
11%
1-15
2
7%
2
11%
16-30
9
33%
3
16%
31-45
5
19%
3
16%
46-60
3
11%
4
21%
61-75
5
19%
5
26%
76-90
Результаты последних матчей
Нижний Новгород
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Зенит - Нижний Новгород 5:1 Ахмат - Нижний Новгород 3:1 Нижний Новгород - Локомотив Москва 1:2 Факел - Нижний Новгород 0:1
Нижний Новгород - Краснодар 1:4 Крылья Советов - Нижний Новгород 2:0 ЦСКА Москва - Нижний Новгород 1:1 Рубин - Нижний Новгород 0:1 Нижний Новгород - ЦСКА Москва 0:2 Динамо Барнаул - Нижний Новгород 0:1 Нижний Новгород - Арсенал Тула 2:3 Динамо Москва - Нижний Новгород 1:2 Химки - Нижний Новгород 1:1 Нижний Новгород - Ростов 1:2 Нижний Новгород - Уфа 1:2 Спартак Москва - Нижний Новгород 1:2 Урал - Нижний Новгород 1:1 Нижний Новгород - Сочи 1:0 ЦСКА Москва - Нижний Новгород 2:1 Нижний Новгород - Рубин 0:3
Крылья Советов
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Крылья Советов - Урал 1:1 Химки - Крылья Советов 0:4 Крылья Советов - Химки 3:0 Краснодар - Крылья Советов 0:1
Енисей - Крылья Советов 1:0 ЦСКА Москва - Крылья Советов 3:1 Крылья Советов - Нижний Новгород 2:0 Урал - Крылья Советов 1:1 Динамо Москва - Крылья Советов 0:1 Зенит - Крылья Советов 2:1 Знамя Ногинск - Крылья Советов 0:10 Крылья Советов - Ростов 4:2 Локомотив Москва - Крылья Советов 2:0 Уфа - Крылья Советов 1:2 Крылья Советов - Сочи 1:0 Рубин - Крылья Советов 1:1 Арсенал Тула - Крылья Советов 2:1 Крылья Советов - Спартак Москва 0:1 Крылья Советов - Ахмат 1:2 Крылья Советов - Урал 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|39 - 17
|33
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|27 - 17
|29
|3.
|Сочи
|Заявка
|16
|9
|1
|6
|26 - 19
|28
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|15
|6
|7
|2
|21 - 15
|25
|5.
|Краснодар
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|27 - 17
|25
|6.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|18 - 14
|24
|7.
|Ахмат
|Заявка
|16
|8
|0
|8
|19 - 21
|24
|8.
|Крылья Советов
|0:0 Заявка
|16
|7
|3
|6
|20 - 17
|24
|9.
|Рубин
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|20 - 20
|22
|10.
|Спартак Москва
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|17 - 21
|19
|11.
|Ростов
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|27 - 29
|17
|12.
|Уфа
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|16 - 21
|15
|13.
|Нижний Новгород
|0:0 Заявка
|16
|4
|3
|9
|16 - 29
|15
|14.
|Химки
|Заявка
|16
|2
|8
|6
|14 - 25
|14
|15.
|Урал
|Заявка
|16
|2
|7
|7
|7 - 17
|13
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|16 - 31
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|26 - 9
|21
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|16 - 7
|16
|3.
|Сочи
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|16 - 7
|15
|4.
|Ахмат
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|11 - 8
|15
|5.
|Рубин
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 8
|14
|6.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|8 - 3
|14
|7.
|Локомотив Москва
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 8
|13
|8.
|Крылья Советов
|0:0 Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 6
|13
|9.
|Краснодар
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 6
|13
|10.
|Спартак Москва
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 9
|12
|11.
|Арсенал Тула
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|8 - 10
|10
|12.
|Уфа
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 11
|9
|13.
|Химки
|Заявка
|8
|1
|6
|1
|9 - 9
|9
|14.
|Ростов
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|16 - 15
|8
|15.
|Урал
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|5 - 8
|8
|16.
|Нижний Новгород
|0:0 Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 15
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 10
|13
|2.
|Сочи
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|10 - 12
|13
|3.
|Зенит
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|13 - 8
|12
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|8
|2
|6
|0
|9 - 7
|12
|5.
|Краснодар
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|16 - 11
|12
|6.
|Крылья Советов
|0:0 Заявка
|9
|3
|2
|4
|8 - 11
|11
|7.
|Нижний Новгород
|0:0 Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 14
|11
|8.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 11
|10
|9.
|Ахмат
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|8 - 13
|9
|10.
|Ростов
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 14
|9
|11.
|Рубин
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 12
|8
|12.
|Спартак Москва
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 12
|7
|13.
|Уфа
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 10
|6
|14.
|Урал
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|2 - 9
|5
|15.
|Химки
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 16
|5
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|8 - 21
|3
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Нижний Новгород 0:0 Крылья Советов
Исход игры
Нижний Новгород
14.9% (22)
Ничья
28.4% (42)
Крылья Советов
56.8% (84)
Тотал 2.5
Больше
50% (65)
Меньше
50% (65)
Обе команды забьют
Да
75.38% (98)
Нет
24.62% (32)
Популярный счёт
1:2 Крылья Советов
35.1% (52)
1:1 Ничья
23% (34)
0:1 Крылья Советов
9.5% (14)
1:0 Нижний Новгород
8.1% (12)
2:1 Нижний Новгород
4.1% (6)
0:2 Крылья Советов
2% (3)
2:2 Ничья
2% (3)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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