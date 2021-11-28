  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Россия
  4. Премьер-лига 2021-2022

Россия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Нижний Новгород
0:0
Первый тайм: 6'

Стадион:
Крылья Советов
0' 6'
25
Нигматуллин
Артур
34
Козлов
Алексей
4
Кечкеш
Акош
5
Масоэро
Лукас
6
Юлдошев
Иброгимхалил
22
Каккоев
Никита
93
Сулейманов
Тимур
37
Шарипов
Альберт
78
Калинский
Николай
88
Берковский
Илья
11
Косарев
Кирилл
1
Ломаев
Иван
2
Бегич
Сильвие
23
Бейл
Гленн
4
Солдатенков
Александр
5
Горшков
Юрий
11
Ежов
Роман
8
Витюгов
Максим
18
Зеффан
Мехди
17
Зиньковский
Антон
10
Сарвели
Владислав
33
Сергеев
Иван
Нижний Новгород
4-1-4-1
Крылья Советов
4-4-2

История личных встреч

Нижний Новгород
Крылья Советов

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
100%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы

5 матчей

20%
80%
1 победа 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

История матчей

ПЛ
2:0
ФПД
0:1
ФПД
3:0
ПМ
0:1
ПМ
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Нижний Новгород
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Козлов Алексей 4 0.27
Калинский Николай 3 (1) 0.2
Гоцук Кирилл 2 0.13
Горбунов Игорь 2 0.13
Сулейманов Тимур 1 0.07
Кечкеш Акош 1 0.07
Косарев Кирилл 1 0.07
Берковский Илья 1 0.07
Эннин Ричи 0 0
Ткачук Денис 0 0
Масоэро Лукас 0 0
Пенчиков Даниил 0 0
Юлдошев Иброгимхалил 0 0
Крылья Советов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сарвели Владислав 6 0.4
Сергеев Иван 5 (2) 0.33
Ежов Роман 2 0.13
Глушенков Максим 2 0.13
Зиньковский Антон 1 0.07
Чернов Никита 1 0.07
Бегич Сильвие 1 0.07
Горшков Юрий 0 0

Карточки

Нижний Новгород
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Масоэро Лукас 3 1
Калинский Николай 4 0
Гоцук Кирилл 4 0
Сулейманов Тимур 4 0
Ткачук Денис 3 0
Горбунов Игорь 3 0
Бумаль Майега Петрус 1 1
Сапета Александр 2 0
Нигматуллин Артур 2 0
Козлов Алексей 1 0
Синицын Андрей 1 0
Балай Беким 1 0
Пенчиков Даниил 1 0
Каккоев Никита 1 0
Косарев Кирилл 1 0
Миладинович Иван 1 0
Юлдошев Иброгимхалил 1 0
Крылья Советов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иванисеня Дмитрий 5 1
Пруцев Данил 4 0
Горшков Юрий 3 0
Зеффан Мехди 2 0
Якуба Денис 2 0
Чернов Никита 2 0
Сергеев Иван 2 0
Бегич Сильвие 2 0
Солдатенков Александр 2 0
Ломаев Иван 2 0
Витюгов Максим 2 0
Ежов Роман 0 1
Божин Сергей 1 0
Зиньковский Антон 1 0
Бейл Гленн 1 0
Глушенков Максим 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
8
2 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 6
9 Не забивали 8
1
13%
2
25%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
1
13%
1
13%
31-45
1
13%
2
25%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
4
50%
0
0%
76-90

Пропущено

14
11
7 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
2
14%
1
9%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
4
29%
2
18%
31-45
2
14%
2
18%
46-60
3
21%
2
18%
61-75
2
14%
4
36%
76-90

Забито

10
10
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 10
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
1
10%
16-30
2
20%
3
30%
31-45
2
20%
4
40%
46-60
3
30%
1
10%
61-75
1
10%
1
10%
76-90

Пропущено

13
8
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 4
1
8%
1
13%
1-15
1
8%
2
25%
16-30
5
38%
1
13%
31-45
3
23%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
3
23%
1
13%
76-90

Забито

18
18
6 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 9
2 Не забивали 3
2
11%
2
11%
1-15
1
6%
4
22%
16-30
3
17%
4
22%
31-45
3
17%
6
33%
46-60
4
22%
1
6%
61-75
5
28%
1
6%
76-90

Пропущено

27
19
14 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 10
3
11%
2
11%
1-15
2
7%
2
11%
16-30
9
33%
3
16%
31-45
5
19%
3
16%
46-60
3
11%
4
21%
61-75
5
19%
5
26%
76-90

Результаты последних матчей

Нижний Новгород
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Зенит - Нижний Новгород 5:1 Ахмат - Нижний Новгород 3:1 Нижний Новгород - Локомотив Москва 1:2 Факел - Нижний Новгород 0:1
Нижний Новгород - Краснодар 1:4 Крылья Советов - Нижний Новгород 2:0 ЦСКА Москва - Нижний Новгород 1:1 Рубин - Нижний Новгород 0:1 Нижний Новгород - ЦСКА Москва 0:2 Динамо Барнаул - Нижний Новгород 0:1 Нижний Новгород - Арсенал Тула 2:3 Динамо Москва - Нижний Новгород 1:2 Химки - Нижний Новгород 1:1 Нижний Новгород - Ростов 1:2 Нижний Новгород - Уфа 1:2 Спартак Москва - Нижний Новгород 1:2 Урал - Нижний Новгород 1:1 Нижний Новгород - Сочи 1:0 ЦСКА Москва - Нижний Новгород 2:1 Нижний Новгород - Рубин 0:3
Крылья Советов
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Крылья Советов - Урал 1:1 Химки - Крылья Советов 0:4 Крылья Советов - Химки 3:0 Краснодар - Крылья Советов 0:1
Енисей - Крылья Советов 1:0 ЦСКА Москва - Крылья Советов 3:1 Крылья Советов - Нижний Новгород 2:0 Урал - Крылья Советов 1:1 Динамо Москва - Крылья Советов 0:1 Зенит - Крылья Советов 2:1 Знамя Ногинск - Крылья Советов 0:10 Крылья Советов - Ростов 4:2 Локомотив Москва - Крылья Советов 2:0 Уфа - Крылья Советов 1:2 Крылья Советов - Сочи 1:0 Рубин - Крылья Советов 1:1 Арсенал Тула - Крылья Советов 2:1 Крылья Советов - Спартак Москва 0:1 Крылья Советов - Ахмат 1:2 Крылья Советов - Урал 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 15 10 3 2 39 - 17 33
2. Динамо Москва Заявка 15 9 2 4 27 - 17 29
3. Сочи Заявка 16 9 1 6 26 - 19 28
4. Локомотив Москва Заявка 15 6 7 2 21 - 15 25
5. Краснодар Заявка 16 7 4 5 27 - 17 25
6. ЦСКА Москва Заявка 15 7 3 5 18 - 14 24
7. Ахмат Заявка 16 8 0 8 19 - 21 24
8. Крылья Советов 0:0 Заявка 16 7 3 6 20 - 17 24
9. Рубин Заявка 15 6 4 5 20 - 20 22
10. Спартак Москва Заявка 15 5 4 6 17 - 21 19
11. Ростов Заявка 16 4 5 7 27 - 29 17
12. Уфа Заявка 15 3 6 6 16 - 21 15
13. Нижний Новгород 0:0 Заявка 16 4 3 9 16 - 29 15
14. Химки Заявка 16 2 8 6 14 - 25 14
15. Урал Заявка 16 2 7 7 7 - 17 13
16. Арсенал Тула Заявка 15 3 4 8 16 - 31 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 8 7 0 1 26 - 9 21
2. Динамо Москва Заявка 8 5 1 2 16 - 7 16
3. Сочи Заявка 7 5 0 2 16 - 7 15
4. Ахмат Заявка 8 5 0 3 11 - 8 15
5. Рубин Заявка 8 4 2 2 12 - 8 14
6. ЦСКА Москва Заявка 7 4 2 1 8 - 3 14
7. Локомотив Москва Заявка 7 4 1 2 12 - 8 13
8. Крылья Советов 0:0 Заявка 7 4 1 2 12 - 6 13
9. Краснодар Заявка 7 4 1 2 11 - 6 13
10. Спартак Москва Заявка 8 3 3 2 12 - 9 12
11. Арсенал Тула Заявка 8 2 4 2 8 - 10 10
12. Уфа Заявка 8 2 3 3 10 - 11 9
13. Химки Заявка 8 1 6 1 9 - 9 9
14. Ростов Заявка 8 2 2 4 16 - 15 8
15. Урал Заявка 9 1 5 3 5 - 8 8
16. Нижний Новгород 0:0 Заявка 8 1 1 6 7 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 7 4 1 2 11 - 10 13
2. Сочи Заявка 9 4 1 4 10 - 12 13
3. Зенит Заявка 7 3 3 1 13 - 8 12
4. Локомотив Москва Заявка 8 2 6 0 9 - 7 12
5. Краснодар Заявка 9 3 3 3 16 - 11 12
6. Крылья Советов 0:0 Заявка 9 3 2 4 8 - 11 11
7. Нижний Новгород 0:0 Заявка 8 3 2 3 9 - 14 11
8. ЦСКА Москва Заявка 8 3 1 4 10 - 11 10
9. Ахмат Заявка 8 3 0 5 8 - 13 9
10. Ростов Заявка 8 2 3 3 11 - 14 9
11. Рубин Заявка 7 2 2 3 8 - 12 8
12. Спартак Москва Заявка 7 2 1 4 5 - 12 7
13. Уфа Заявка 7 1 3 3 6 - 10 6
14. Урал Заявка 7 1 2 4 2 - 9 5
15. Химки Заявка 8 1 2 5 5 - 16 5
16. Арсенал Тула Заявка 7 1 0 6 8 - 21 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-Лиге
  • — Вылет в ФНЛ
  • Первый тайм
  • 6'
    Мехди Зеффан совершил рейд по правому флангу и выполнил подачу во вратарскую, с которой справился Артур Нигматуллин. 
  • 5'
    Роман Ежов получил мяч на правом фланге и решил сместиться в центр, где и допустил ошибку в передаче, сыграв на соперников. 
  • 4'
    Постепенно вкатываются гости в матч. Берут игровой снаряд под контроль и пока владеют им в районе центрального круга. 
  • 3'
    "Крылья Советов" перехватили мяч в центре поля, а потом быстро его потеряли, выполнив передачу за боковую линию. 
  • 2'
    Хозяева провели первую атаку правым флангом и смогли добраться до штрафной площадки, а потом мяч потеряли. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Главный арбитр матча Виталий Мешков даёт свисток и мы начинаем! 
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
Где смотреть матч Нижний Новгород 0:0 Крылья Советов онлайн


Прогнозы на матч Нижний Новгород 0:0 Крылья Советов

Исход игры
Нижний Новгород
14.9% (22)
Ничья
28.4% (42)
Крылья Советов
56.8% (84)
Тотал 2.5
Больше
50% (65)
Меньше
50% (65)
Обе команды забьют
Да
75.38% (98)
Нет
24.62% (32)
Популярный счёт
1:2 Крылья Советов
35.1% (52)
1:1 Ничья
23% (34)
0:1 Крылья Советов
9.5% (14)
1:0 Нижний Новгород
8.1% (12)
2:1 Нижний Новгород
4.1% (6)
0:2 Крылья Советов
2% (3)
2:2 Ничья
2% (3)
0:0 Ничья
1.4% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 