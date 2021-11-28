Первый тайм

6' Мехди Зеффан совершил рейд по правому флангу и выполнил подачу во вратарскую, с которой справился Артур Нигматуллин.

5' Роман Ежов получил мяч на правом фланге и решил сместиться в центр, где и допустил ошибку в передаче, сыграв на соперников.

4' Постепенно вкатываются гости в матч. Берут игровой снаряд под контроль и пока владеют им в районе центрального круга.

3' "Крылья Советов" перехватили мяч в центре поля, а потом быстро его потеряли, выполнив передачу за боковую линию.

2' Хозяева провели первую атаку правым флангом и смогли добраться до штрафной площадки, а потом мяч потеряли.