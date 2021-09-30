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Россия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Нижний Новгород
 
Позже

Стадион:
Крылья Советов

История личных встреч

Нижний Новгород
Крылья Советов

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
100%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы

5 матчей

20%
80%
1 победа 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

История матчей

ПЛ
2:0
ФПД
0:1
ФПД
3:0
ПМ
0:1
ПМ
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Нижний Новгород
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Козлов Алексей 4 0.27
Калинский Николай 3 (1) 0.2
Гоцук Кирилл 2 0.13
Горбунов Игорь 2 0.13
Сулейманов Тимур 1 0.07
Кечкеш Акош 1 0.07
Косарев Кирилл 1 0.07
Берковский Илья 1 0.07
Эннин Ричи 0 0
Ткачук Денис 0 0
Масоэро Лукас 0 0
Пенчиков Даниил 0 0
Юлдошев Иброгимхалил 0 0
Крылья Советов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сарвели Владислав 6 0.4
Сергеев Иван 5 (2) 0.33
Ежов Роман 2 0.13
Глушенков Максим 2 0.13
Зиньковский Антон 1 0.07
Чернов Никита 1 0.07
Бегич Сильвие 1 0.07
Горшков Юрий 0 0

Карточки

Нижний Новгород
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Масоэро Лукас 3 1
Калинский Николай 4 0
Гоцук Кирилл 4 0
Сулейманов Тимур 4 0
Ткачук Денис 3 0
Горбунов Игорь 3 0
Бумаль Майега Петрус 1 1
Сапета Александр 2 0
Нигматуллин Артур 2 0
Козлов Алексей 1 0
Синицын Андрей 1 0
Балай Беким 1 0
Пенчиков Даниил 1 0
Каккоев Никита 1 0
Косарев Кирилл 1 0
Миладинович Иван 1 0
Юлдошев Иброгимхалил 1 0
Крылья Советов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иванисеня Дмитрий 5 1
Пруцев Данил 4 0
Горшков Юрий 3 0
Зеффан Мехди 2 0
Якуба Денис 2 0
Чернов Никита 2 0
Сергеев Иван 2 0
Бегич Сильвие 2 0
Солдатенков Александр 2 0
Ломаев Иван 2 0
Витюгов Максим 2 0
Ежов Роман 0 1
Божин Сергей 1 0
Зиньковский Антон 1 0
Бейл Гленн 1 0
Глушенков Максим 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
8
2 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 6
9 Не забивали 8
1
13%
2
25%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
1
13%
1
13%
31-45
1
13%
2
25%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
4
50%
0
0%
76-90

Пропущено

14
11
7 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
2
14%
1
9%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
4
29%
2
18%
31-45
2
14%
2
18%
46-60
3
21%
2
18%
61-75
2
14%
4
36%
76-90

Забито

10
10
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 10
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
1
10%
16-30
2
20%
3
30%
31-45
2
20%
4
40%
46-60
3
30%
1
10%
61-75
1
10%
1
10%
76-90

Пропущено

13
8
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 4
1
8%
1
13%
1-15
1
8%
2
25%
16-30
5
38%
1
13%
31-45
3
23%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
3
23%
1
13%
76-90

Забито

18
18
6 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 9
2 Не забивали 3
2
11%
2
11%
1-15
1
6%
4
22%
16-30
3
17%
4
22%
31-45
3
17%
6
33%
46-60
4
22%
1
6%
61-75
5
28%
1
6%
76-90

Пропущено

27
19
14 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 10
3
11%
2
11%
1-15
2
7%
2
11%
16-30
9
33%
3
16%
31-45
5
19%
3
16%
46-60
3
11%
4
21%
61-75
5
19%
5
26%
76-90

Результаты последних матчей

Нижний Новгород
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Зенит - Нижний Новгород 5:1 Ахмат - Нижний Новгород 3:1 Нижний Новгород - Локомотив Москва 1:2 Факел - Нижний Новгород 0:1
Нижний Новгород - Краснодар 1:4 Крылья Советов - Нижний Новгород 2:0 ЦСКА Москва - Нижний Новгород 1:1 Рубин - Нижний Новгород 0:1 Нижний Новгород - ЦСКА Москва 0:2 Динамо Барнаул - Нижний Новгород 0:1 Нижний Новгород - Арсенал Тула 2:3 Динамо Москва - Нижний Новгород 1:2 Химки - Нижний Новгород 1:1 Нижний Новгород - Ростов 1:2 Нижний Новгород - Уфа 1:2 Спартак Москва - Нижний Новгород 1:2 Урал - Нижний Новгород 1:1 Нижний Новгород - Сочи 1:0 ЦСКА Москва - Нижний Новгород 2:1 Нижний Новгород - Рубин 0:3
Крылья Советов
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Крылья Советов - Урал 1:1 Химки - Крылья Советов 0:4 Крылья Советов - Химки 3:0 Краснодар - Крылья Советов 0:1
Енисей - Крылья Советов 1:0 ЦСКА Москва - Крылья Советов 3:1 Крылья Советов - Нижний Новгород 2:0 Урал - Крылья Советов 1:1 Динамо Москва - Крылья Советов 0:1 Зенит - Крылья Советов 2:1 Знамя Ногинск - Крылья Советов 0:10 Крылья Советов - Ростов 4:2 Локомотив Москва - Крылья Советов 2:0 Уфа - Крылья Советов 1:2 Крылья Советов - Сочи 1:0 Рубин - Крылья Советов 1:1 Арсенал Тула - Крылья Советов 2:1 Крылья Советов - Спартак Москва 0:1 Крылья Советов - Ахмат 1:2 Крылья Советов - Урал 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 15 10 3 2 39 - 17 33
2. Динамо Москва Заявка 15 9 2 4 27 - 17 29
3. Сочи Заявка 15 9 0 6 25 - 18 27
4. Локомотив Москва Заявка 15 6 7 2 21 - 15 25
5. Краснодар Заявка 15 7 3 5 24 - 14 24
6. ЦСКА Москва Заявка 15 7 3 5 18 - 14 24
7. Крылья Советов Заявка 15 7 2 6 20 - 17 23
8. Рубин Заявка 15 6 4 5 20 - 20 22
9. Ахмат Заявка 15 7 0 8 17 - 21 21
10. Спартак Москва Заявка 15 5 4 6 17 - 21 19
11. Ростов Заявка 15 4 5 6 27 - 27 17
12. Уфа Заявка 15 3 6 6 16 - 21 15
13. Нижний Новгород Заявка 15 4 2 9 16 - 29 14
14. Арсенал Тула Заявка 15 3 4 8 16 - 31 13
15. Химки Заявка 15 2 7 6 11 - 22 13
16. Урал Заявка 15 2 6 7 6 - 16 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 8 7 0 1 26 - 9 21
2. Динамо Москва Заявка 8 5 1 2 16 - 7 16
3. Сочи Заявка 7 5 0 2 16 - 7 15
4. Рубин Заявка 8 4 2 2 12 - 8 14
5. ЦСКА Москва Заявка 7 4 2 1 8 - 3 14
6. Локомотив Москва Заявка 7 4 1 2 12 - 8 13
7. Крылья Советов Заявка 7 4 1 2 12 - 6 13
8. Краснодар Заявка 7 4 1 2 11 - 6 13
9. Спартак Москва Заявка 8 3 3 2 12 - 9 12
10. Ахмат Заявка 7 4 0 3 9 - 8 12
11. Арсенал Тула Заявка 8 2 4 2 8 - 10 10
12. Уфа Заявка 8 2 3 3 10 - 11 9
13. Ростов Заявка 8 2 2 4 16 - 15 8
14. Химки Заявка 7 1 5 1 6 - 6 8
15. Урал Заявка 8 1 4 3 4 - 7 7
16. Нижний Новгород Заявка 7 1 0 6 7 - 15 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 7 4 1 2 11 - 10 13
2. Локомотив Москва Заявка 8 2 6 0 9 - 7 12
3. Сочи Заявка 8 4 0 4 9 - 11 12
4. Зенит Заявка 7 3 3 1 13 - 8 12
5. Краснодар Заявка 8 3 2 3 13 - 8 11
6. Нижний Новгород Заявка 8 3 2 3 9 - 14 11
7. ЦСКА Москва Заявка 8 3 1 4 10 - 11 10
8. Крылья Советов Заявка 8 3 1 4 8 - 11 10
9. Ахмат Заявка 8 3 0 5 8 - 13 9
10. Ростов Заявка 7 2 3 2 11 - 12 9
11. Рубин Заявка 7 2 2 3 8 - 12 8
12. Спартак Москва Заявка 7 2 1 4 5 - 12 7
13. Уфа Заявка 7 1 3 3 6 - 10 6
14. Урал Заявка 7 1 2 4 2 - 9 5
15. Химки Заявка 8 1 2 5 5 - 16 5
16. Арсенал Тула Заявка 7 1 0 6 8 - 21 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Нижний Новгород - Крылья Советов от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 ноября 2021, осталось 2 дня 5 часов 51 минуту.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 45
    Нижний Новгород 15.6% (7)
    X 33.3% (15)
    Крылья Советов 51.1% (23)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Нижний Новгород
    Ничья
    Крылья Советов
    3.86
    3.62
    2.14
    Все Коэффициенты
    Новости
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Где смотреть матч Нижний Новгород - Крылья Советов онлайн


    Прогнозы на матч Нижний Новгород - Крылья Советов

    Исход игры
    Нижний Новгород
    15.6% (7)
    Ничья
    33.3% (15)
    Крылья Советов
    51.1% (23)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.11% (23)
    Меньше
    48.89% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    82.22% (37)
    Нет
    17.78% (8)
    Популярный счёт
    1:2 Крылья Советов
    40% (18)
    1:1 Ничья
    31.1% (14)
    1:0 Нижний Новгород
    8.9% (4)
    0:1 Крылья Советов
    6.7% (3)
    2:1 Нижний Новгород
    6.7% (3)
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