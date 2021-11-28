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Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Генк
0:0
Первый тайм: 12'

Стадион:
Брюгге
0' 12'
26
Вандервоордт
Маартен
77
Пресиадо
Анхело
3
Садик
Муджаид
33
Лукуми
Джон
5
Артеага
Херардо
42
Торстведт
Кристиан
17
Грошовски
Патрик
7
Ито
Дзюнъя
11
Ндайишимий
Майк
10
Бонгонда
Тео
21
Угбо
Ике
22
Миньоле
Симон
77
Мата
Клинтон
5
Хендри
Джек
44
Мехеле
Брэндон
2
Соболь
Эдуард
20
Ванакен
Ханс
3
Баланта
Эдер
26
Ритс
Матс
28
Бремпт
Игнасе
90
Де
Кетеларе
Шарль
10
Ланг
Ноа
Генк
4-2-3-1
Брюгге
4-3-3

История личных встреч

Генк
Брюгге

20 матчей

85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
70%
12 побед 14 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
25%
16 побед 5 ничьих 0 побед

25 матчей

24%
76%
0 побед 6 ничьих 19 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 10 ничьих 9 побед

Второй тайм

28%
72%
0 побед 7 ничьих 17 побед

45 матчей

37.8%
20%
42.2%
17 побед 9 ничьих 19 побед

Первый тайм

26.7%
53.3%
20%
12 побед 24 ничьи 9 побед

Второй тайм

35.6%
26.7%
37.7%
16 побед 12 ничьих 17 побед

История матчей

С
3:2
ПОЗЧТ
1:2
ПОЗЧТ
3:0
ПДА
3:2
ПДА
1:2
ПДА
1:2
ПДА
1:1
ПОЗЧТ
3:2
ПОЗЧТ
3:1
ПДА
3:1
ПДА
1:1
ПДА
1:1
ПДА
1:0
ПДА
2:2
ПДА
2:0
ЛП
2:1
ЛП
1:1
ЛП
3:1
ЛП
4:2
ЛП
3:2
ЛП
1:0
ЛЖ
4:1
ЛЖ
1:1
ЛЖ
3:2
ЛЖ
2:0
ЛЖ
1:3
ЛЖ
0:2
ЛЖ
1:0
ЛЖ
0:2
ЛЖ
4:1
ЛЖ
1:1
ЛЖ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
3:0
ПЛ
4:5
ПЛ
3:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:6
ПЛ
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Генк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Онуачу Пол 10 (3) 0.63
Бонгонда Тео 5 0.31
Торстведт Кристиан 3 0.19
Хейнен Бриан 3 0.19
Ито Дзюнъя 2 0.13
Угбо Ике 2 0.13
Муньос Даниэль 1 0.06
Лукуми Джон 1 0.06
Пейнтсил Джозеф 1 0.06
Ндайишимий Майк 0 0
Дессерс Сириль 0 0
Артеага Херардо 0 0
Пресиадо Анхело 0 0
Эйтинг Карел 0 0
Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Кетеларе Шарль 5 0.31
Дост Бас 5 (1) 0.31
Вормер Руд 4 0.25
Ванакен Ханс 4 0.25
Ланг Ноа 3 0.19
Соболь Эдуард 1 0.06
Ритс Матс 1 0.06
Мата Клинтон 1 0.06
Баланта Эдер 1 0.06
Персин Тибо 1 0.06
Сова Камаль 0 0
Бремпт Игнасе 0 0

Карточки

Генк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Муньос Даниэль 4 0
Хейнен Бриан 3 0
Торстведт Кристиан 3 0
Грошовски Патрик 2 0
Эйтинг Карел 2 0
Артеага Херардо 2 0
Лукуми Джон 2 0
Угбо Ике 1 0
Ито Дзюнъя 1 0
Онуачу Пол 1 0
Пейнтсил Джозеф 1 0
Садик Муджаид 1 0
Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нсоки Стенли 3 2
Ланг Ноа 5 0
Соболь Эдуард 3 1
Баланта Эдер 4 0
Мата Клинтон 3 0
Де Кетеларе Шарль 3 0
Вормер Руд 2 0
Перес Даниэль 2 0
Мбамба Ноа 2 0
Дост Бас 1 0
Миньоле Симон 1 0
Ритс Матс 1 0
Рикка Федерико 1 0
Персин Тибо 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
13
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 6
9 Не забивали 7
1
8%
2
15%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
2
15%
2
15%
31-45
3
23%
2
15%
46-60
1
8%
4
31%
61-75
4
31%
3
23%
76-90

Пропущено

9
10
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
3
33%
2
20%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
4
40%
61-75
3
33%
1
10%
76-90

Забито

15
14
4 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 6
9 Не забивали 8
3
20%
2
14%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
1
7%
4
29%
31-45
4
27%
3
21%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
5
33%
3
21%
76-90

Пропущено

16
8
7 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 5
1
6%
0
0%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
3
19%
3
38%
31-45
1
6%
2
25%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
5
31%
3
38%
76-90

Забито

28
27
9 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 12
3 Не забивали 0
4
14%
4
15%
1-15
2
7%
2
7%
16-30
3
11%
6
22%
31-45
7
25%
5
19%
46-60
3
11%
4
15%
61-75
9
32%
6
22%
76-90

Пропущено

25
18
10 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 10
1
4%
2
11%
1-15
3
12%
1
6%
16-30
6
24%
5
28%
31-45
3
12%
2
11%
46-60
4
16%
4
22%
61-75
8
32%
4
22%
76-90

Результаты последних матчей

Генк
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Динамо Загреб - Генк 1:1 Беерсхот-Вильрейк - Генк 2:0 Генк - Серкль Брюгге 1:1 Генк - Вест Хэм 2:2
Зульте-Варегем - Генк 2:6 Синт-Элуа-Винкел - Генк 0:6 Генк - Гент 0:3 Вест Хэм - Генк 3:0 Шарлеруа - Генк 2:0 Эйпен - Генк 3:2 Генк - Динамо Загреб 0:3 Генк - Серен Юнайтед 3:0 Антверпен - Генк 4:2 Синт-Трейден - Генк 1:2 Рапид Вена - Генк 0:1 Генк - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Генк - Андерлехт 1:0 Генк - АХ Лёвен 4:0 Шахтёр Донецк - Генк 2:1 Кортрейк - Генк 1:2
Брюгге
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Брюгге - РБ Лейпциг 0:5 Мехелен - Брюгге 2:1 Брюгге - Стандард 2:2 Манчестер Сити - Брюгге 4:1
Синт-Трейден - Брюгге 1:2 Брюгге - Дейнзе 3:0 Антверпен - Брюгге 1:1 Брюгге - Манчестер Сити 1:5 Брюгге - Кортрейк 2:0 Андерлехт - Брюгге 1:1 РБ Лейпциг - Брюгге 1:2 Брюгге - АХ Лёвен 1:1 Шарлеруа - Брюгге 0:1 Брюгге - ПСЖ 1:1 Брюгге - Остенде 3:0 Гент - Брюгге 6:1 Брюгге - Беерсхот-Вильрейк 3:2 Зульте-Варегем - Брюгге 0:4 Брюгге - Серкль Брюгге 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 16 11 1 4 41 - 17 34
2. Брюгге 0:0 16 7 7 2 26 - 19 28
3. Антверпен 15 8 3 4 26 - 18 27
4. Мехелен 16 8 2 6 28 - 28 26
5. Шарлеруа 16 7 5 4 28 - 22 26
6. Андерлехт 16 6 7 3 31 - 22 25
7. Генк 0:0 16 6 4 6 28 - 25 22
8. Кортрейк 16 5 7 4 20 - 19 22
9. Эйпен 16 6 4 6 26 - 24 22
10. Синт-Трейден 16 6 3 7 17 - 23 21
11. Гент 15 6 3 6 23 - 16 21
12. АХ Лёвен 16 4 8 4 22 - 26 20
13. Стандард 15 5 5 5 17 - 23 20
14. Серен Юнайтед 16 6 1 9 21 - 28 19
15. Остенде 15 5 2 8 19 - 32 17
16. Зульте-Варегем 15 3 5 7 23 - 35 14
17. Серкль Брюгге 16 3 4 9 19 - 24 13
18. Беерсхот-Вильрейк 15 2 3 10 15 - 29 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мехелен 8 5 1 2 16 - 11 16
2. Унион Сент-Жиллуаз 8 5 0 3 18 - 9 15
3. Антверпен 7 4 2 1 12 - 7 14
4. Гент 7 4 1 2 16 - 9 13
5. Брюгге 0:0 7 3 4 0 14 - 8 13
6. Андерлехт 8 3 4 1 20 - 12 13
7. Серен Юнайтед 8 4 1 3 13 - 9 13
8. Генк 0:0 8 3 3 2 13 - 9 12
9. АХ Лёвен 8 3 3 2 11 - 11 12
10. Кортрейк 7 3 3 1 10 - 7 12
11. Шарлеруа 8 3 2 3 12 - 9 11
12. Остенде 8 3 1 4 11 - 20 10
13. Стандард 8 2 3 3 9 - 12 9
14. Эйпен 8 2 3 3 12 - 13 9
15. Синт-Трейден 8 2 2 4 10 - 14 8
16. Беерсхот-Вильрейк 8 2 0 6 5 - 11 6
17. Серкль Брюгге 9 1 2 6 8 - 14 5
18. Зульте-Варегем 8 1 2 5 12 - 23 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 8 6 1 1 23 - 8 19
2. Брюгге 0:0 9 4 3 2 12 - 11 15
3. Шарлеруа 8 4 3 1 16 - 13 15
4. Эйпен 8 4 1 3 14 - 11 13
5. Синт-Трейден 8 4 1 3 7 - 9 13
6. Антверпен 8 4 1 3 14 - 11 13
7. Андерлехт 8 3 3 2 11 - 10 12
8. Стандард 7 3 2 2 8 - 11 11
9. Генк 0:0 8 3 1 4 15 - 16 10
10. Мехелен 8 3 1 4 12 - 17 10
11. Кортрейк 9 2 4 3 10 - 12 10
12. Зульте-Варегем 7 2 3 2 11 - 12 9
13. Гент 8 2 2 4 7 - 7 8
14. АХ Лёвен 8 1 5 2 11 - 15 8
15. Серкль Брюгге 7 2 2 3 11 - 10 8
16. Остенде 7 2 1 4 8 - 12 7
17. Серен Юнайтед 8 2 0 6 8 - 19 6
18. Беерсхот-Вильрейк 7 0 3 4 10 - 18 3
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Генк
Ничья
Брюгге
3.31
3.94
2.11
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Генк 0:0 Брюгге онлайн


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