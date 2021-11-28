Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
0:0
Первый тайм: 12'
Стадион: Кристал-арена
33
Лукуми
Джон
10
Бонгонда
Тео
21
Угбо
Ике
77
Мата
Клинтон
20
Ванакен
Ханс
26
Ритс
Матс
10
Ланг
Ноа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Лукуми ДжонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Бонгонда ТеоПолузащитник
-
21 Угбо ИкеНападающий
- Запасные игроки
-
40 Лейсен ТобеВратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Тома БастьенПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Ойен ЛюкаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ван дер Бром Джон
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Мата КлинтонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Ванакен ХансПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Ритс МатсПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Ланг НоаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
72 Мбамба НоаЗащитник
-
11 Мауасса ФетЗащитник
-
25 Вормер РудПолузащитник
-
19 Сова КамальПолузащитник
-
29 Дост БасНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Клеман Филипп
История личных встреч
Генк
Брюгге
20 матчей
85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
70%
12 побед 14 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
25%
16 побед 5 ничьих 0 побед
25 матчей
24%
76%
0 побед 6 ничьих 19 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 10 ничьих 9 побед
Второй тайм
28%
72%
0 побед 7 ничьих 17 побед
45 матчей
37.8%
20%
42.2%
17 побед 9 ничьих 19 побед
Первый тайм
26.7%
53.3%
20%
12 побед 24 ничьи 9 побед
Второй тайм
35.6%
26.7%
37.7%
16 побед 12 ничьих 17 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Генк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Онуачу Пол
|10 (3)
|0.63
|Бонгонда Тео
|5
|0.31
|Торстведт Кристиан
|3
|0.19
|Хейнен Бриан
|3
|0.19
|Ито Дзюнъя
|2
|0.13
|Угбо Ике
|2
|0.13
|Муньос Даниэль
|1
|0.06
|Лукуми Джон
|1
|0.06
|Пейнтсил Джозеф
|1
|0.06
|Ндайишимий Майк
|0
|0
|Дессерс Сириль
|0
|0
|Артеага Херардо
|0
|0
|Пресиадо Анхело
|0
|0
|Эйтинг Карел
|0
|0
Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Де Кетеларе Шарль
|5
|0.31
|Дост Бас
|5 (1)
|0.31
|Вормер Руд
|4
|0.25
|Ванакен Ханс
|4
|0.25
|Ланг Ноа
|3
|0.19
|Соболь Эдуард
|1
|0.06
|Ритс Матс
|1
|0.06
|Мата Клинтон
|1
|0.06
|Баланта Эдер
|1
|0.06
|Персин Тибо
|1
|0.06
|Сова Камаль
|0
|0
|Бремпт Игнасе
|0
|0
Карточки
Генк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Муньос Даниэль
|4
|0
|Хейнен Бриан
|3
|0
|Торстведт Кристиан
|3
|0
|Грошовски Патрик
|2
|0
|Эйтинг Карел
|2
|0
|Артеага Херардо
|2
|0
|Лукуми Джон
|2
|0
|Угбо Ике
|1
|0
|Ито Дзюнъя
|1
|0
|Онуачу Пол
|1
|0
|Пейнтсил Джозеф
|1
|0
|Садик Муджаид
|1
|0
Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нсоки Стенли
|3
|2
|Ланг Ноа
|5
|0
|Соболь Эдуард
|3
|1
|Баланта Эдер
|4
|0
|Мата Клинтон
|3
|0
|Де Кетеларе Шарль
|3
|0
|Вормер Руд
|2
|0
|Перес Даниэль
|2
|0
|Мбамба Ноа
|2
|0
|Дост Бас
|1
|0
|Миньоле Симон
|1
|0
|Ритс Матс
|1
|0
|Рикка Федерико
|1
|0
|Персин Тибо
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
13
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 6
9 Не забивали 7
1
8%
2
15%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
2
15%
2
15%
31-45
3
23%
2
15%
46-60
1
8%
4
31%
61-75
4
31%
3
23%
76-90
Пропущено
9
10
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
3
33%
2
20%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
4
40%
61-75
3
33%
1
10%
76-90
Забито
15
14
4 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 6
9 Не забивали 8
3
20%
2
14%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
1
7%
4
29%
31-45
4
27%
3
21%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
5
33%
3
21%
76-90
Пропущено
16
8
7 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 5
1
6%
0
0%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
3
19%
3
38%
31-45
1
6%
2
25%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
5
31%
3
38%
76-90
Забито
28
27
9 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 12
3 Не забивали 0
4
14%
4
15%
1-15
2
7%
2
7%
16-30
3
11%
6
22%
31-45
7
25%
5
19%
46-60
3
11%
4
15%
61-75
9
32%
6
22%
76-90
Пропущено
25
18
10 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 10
1
4%
2
11%
1-15
3
12%
1
6%
16-30
6
24%
5
28%
31-45
3
12%
2
11%
46-60
4
16%
4
22%
61-75
8
32%
4
22%
76-90
Результаты последних матчей
Генк
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Динамо Загреб - Генк 1:1 Беерсхот-Вильрейк - Генк 2:0 Генк - Серкль Брюгге 1:1 Генк - Вест Хэм 2:2
Зульте-Варегем - Генк 2:6 Синт-Элуа-Винкел - Генк 0:6 Генк - Гент 0:3 Вест Хэм - Генк 3:0 Шарлеруа - Генк 2:0 Эйпен - Генк 3:2 Генк - Динамо Загреб 0:3 Генк - Серен Юнайтед 3:0 Антверпен - Генк 4:2 Синт-Трейден - Генк 1:2 Рапид Вена - Генк 0:1 Генк - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Генк - Андерлехт 1:0 Генк - АХ Лёвен 4:0 Шахтёр Донецк - Генк 2:1 Кортрейк - Генк 1:2
Брюгге
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Брюгге - РБ Лейпциг 0:5 Мехелен - Брюгге 2:1 Брюгге - Стандард 2:2 Манчестер Сити - Брюгге 4:1
Синт-Трейден - Брюгге 1:2 Брюгге - Дейнзе 3:0 Антверпен - Брюгге 1:1 Брюгге - Манчестер Сити 1:5 Брюгге - Кортрейк 2:0 Андерлехт - Брюгге 1:1 РБ Лейпциг - Брюгге 1:2 Брюгге - АХ Лёвен 1:1 Шарлеруа - Брюгге 0:1 Брюгге - ПСЖ 1:1 Брюгге - Остенде 3:0 Гент - Брюгге 6:1 Брюгге - Беерсхот-Вильрейк 3:2 Зульте-Варегем - Брюгге 0:4 Брюгге - Серкль Брюгге 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|16
|11
|1
|4
|41 - 17
|34
|2.
|Брюгге
|0:0
|16
|7
|7
|2
|26 - 19
|28
|3.
|Антверпен
|15
|8
|3
|4
|26 - 18
|27
|4.
|Мехелен
|16
|8
|2
|6
|28 - 28
|26
|5.
|Шарлеруа
|16
|7
|5
|4
|28 - 22
|26
|6.
|Андерлехт
|16
|6
|7
|3
|31 - 22
|25
|7.
|Генк
|0:0
|16
|6
|4
|6
|28 - 25
|22
|8.
|Кортрейк
|16
|5
|7
|4
|20 - 19
|22
|9.
|Эйпен
|16
|6
|4
|6
|26 - 24
|22
|10.
|Синт-Трейден
|16
|6
|3
|7
|17 - 23
|21
|11.
|Гент
|15
|6
|3
|6
|23 - 16
|21
|12.
|АХ Лёвен
|16
|4
|8
|4
|22 - 26
|20
|13.
|Стандард
|15
|5
|5
|5
|17 - 23
|20
|14.
|Серен Юнайтед
|16
|6
|1
|9
|21 - 28
|19
|15.
|Остенде
|15
|5
|2
|8
|19 - 32
|17
|16.
|Зульте-Варегем
|15
|3
|5
|7
|23 - 35
|14
|17.
|Серкль Брюгге
|16
|3
|4
|9
|19 - 24
|13
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|15
|2
|3
|10
|15 - 29
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мехелен
|8
|5
|1
|2
|16 - 11
|16
|2.
|Унион Сент-Жиллуаз
|8
|5
|0
|3
|18 - 9
|15
|3.
|Антверпен
|7
|4
|2
|1
|12 - 7
|14
|4.
|Гент
|7
|4
|1
|2
|16 - 9
|13
|5.
|Брюгге
|0:0
|7
|3
|4
|0
|14 - 8
|13
|6.
|Андерлехт
|8
|3
|4
|1
|20 - 12
|13
|7.
|Серен Юнайтед
|8
|4
|1
|3
|13 - 9
|13
|8.
|Генк
|0:0
|8
|3
|3
|2
|13 - 9
|12
|9.
|АХ Лёвен
|8
|3
|3
|2
|11 - 11
|12
|10.
|Кортрейк
|7
|3
|3
|1
|10 - 7
|12
|11.
|Шарлеруа
|8
|3
|2
|3
|12 - 9
|11
|12.
|Остенде
|8
|3
|1
|4
|11 - 20
|10
|13.
|Стандард
|8
|2
|3
|3
|9 - 12
|9
|14.
|Эйпен
|8
|2
|3
|3
|12 - 13
|9
|15.
|Синт-Трейден
|8
|2
|2
|4
|10 - 14
|8
|16.
|Беерсхот-Вильрейк
|8
|2
|0
|6
|5 - 11
|6
|17.
|Серкль Брюгге
|9
|1
|2
|6
|8 - 14
|5
|18.
|Зульте-Варегем
|8
|1
|2
|5
|12 - 23
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|8
|6
|1
|1
|23 - 8
|19
|2.
|Брюгге
|0:0
|9
|4
|3
|2
|12 - 11
|15
|3.
|Шарлеруа
|8
|4
|3
|1
|16 - 13
|15
|4.
|Эйпен
|8
|4
|1
|3
|14 - 11
|13
|5.
|Синт-Трейден
|8
|4
|1
|3
|7 - 9
|13
|6.
|Антверпен
|8
|4
|1
|3
|14 - 11
|13
|7.
|Андерлехт
|8
|3
|3
|2
|11 - 10
|12
|8.
|Стандард
|7
|3
|2
|2
|8 - 11
|11
|9.
|Генк
|0:0
|8
|3
|1
|4
|15 - 16
|10
|10.
|Мехелен
|8
|3
|1
|4
|12 - 17
|10
|11.
|Кортрейк
|9
|2
|4
|3
|10 - 12
|10
|12.
|Зульте-Варегем
|7
|2
|3
|2
|11 - 12
|9
|13.
|Гент
|8
|2
|2
|4
|7 - 7
|8
|14.
|АХ Лёвен
|8
|1
|5
|2
|11 - 15
|8
|15.
|Серкль Брюгге
|7
|2
|2
|3
|11 - 10
|8
|16.
|Остенде
|7
|2
|1
|4
|8 - 12
|7
|17.
|Серен Юнайтед
|8
|2
|0
|6
|8 - 19
|6
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|7
|0
|3
|4
|10 - 18
|3