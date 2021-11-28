Германия: Бундеслига 2 2021-2022
0:0
Первый тайм: 12'
Стадион: Фолькспаркштадион
28
Мухайм
Миро
14
Рейс
Людовит
48
Алиду
Фариде
27
Келлер
Томас
19
Гаус
Марсель
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Мухайм МироЗащитник
-
14 Рейс ЛюдовитПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
48 Алиду ФаридеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
46 Elijah Krahn
-
Главный тренер: Tim Walter
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Келлер ТомасПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Гаус МарсельПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Рохль МерлинНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Шуберт Андре
История личных встреч
Гамбург
Ингольштадт
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
150%
0 побед 3 ничьи 3 победы
8 матчей
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
12.5%
37.5%
4 победы 1 ничья 3 победы
Второй тайм
25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Гамбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Глацель Роберт
|6
|0.4
|Хайер Моритц
|5
|0.33
|Киттель Сонни
|4 (2)
|0.27
|Рейс Людовит
|2
|0.13
|Джатта Бейкери
|1
|0.07
|Шонлау Себастьян
|1
|0.07
|Алиду Фариде
|1
|0.07
|Кинсомби Давид
|1 (1)
|0.07
|Дойл Томми
|1
|0.07
|Сухонен Ансси
|1
|0.07
|Мефферт Йонас
|0
|0
|Винтцаймер Мануэль
|0
|0
|Рор Максимилиан
|0
|0
Ингольштадт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кая Фатих
|3 (1)
|0.2
|Кутшке Штефан
|2
|0.13
|Бильбия Филип
|2
|0.13
|Рохль Мерлин
|1
|0.07
|Гаус Марсель
|0
|0
|Эккерт Айенса Деннис
|0
|0
Карточки
Гамбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ляйбольд Тим
|5
|0
|Шонлау Себастьян
|2
|1
|Киттель Сонни
|3
|0
|Хайер Моритц
|3
|0
|Винтцаймер Мануэль
|3
|0
|Сухонен Ансси
|3
|0
|Мефферт Йонас
|2
|0
|Мухайм Миро
|2
|0
|Кауфманн Миккель
|2
|0
|Давид Йонас
|2
|0
|Глацель Роберт
|1
|0
|Гиамера Ян
|1
|0
|Кинсомби Давид
|1
|0
|Рор Максимилиан
|1
|0
|Алиду Фариде
|1
|0
|Вушкович Марио
|1
|0
|Дойл Томми
|1
|0
Ингольштадт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Прайссингер Рико
|6
|0
|Кутшке Штефан
|3
|0
|Линсмайер Денис
|3
|0
|Рохль Мерлин
|3
|0
|Эккерт Айенса Деннис
|3
|0
|Франке Доминик
|2
|0
|Келлер Томас
|2
|0
|Байстер Максимилиан
|1
|0
|Рёзелер Нильс
|1
|0
|Курцвег Петер
|1
|0
|Кая Фатих
|1
|0
|Бурджеллаб Нассим
|1
|0
|Хоукинс Джален
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
5
8 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 1
7 Не забивали 10
2
15%
0
0%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
4
31%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
15%
2
40%
61-75
3
23%
1
20%
76-90
Пропущено
9
19
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 6
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
2
11%
16-30
2
22%
5
26%
31-45
2
22%
3
16%
46-60
2
22%
7
37%
61-75
1
11%
2
11%
76-90
Забито
10
4
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 10
3
30%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
40%
1
25%
76-90
Пропущено
8
12
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
13%
2
17%
1-15
3
38%
1
8%
16-30
1
13%
2
17%
31-45
2
25%
2
17%
46-60
0
0%
5
42%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Забито
23
9
13 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 3
2 Не забивали 6
5
22%
0
0%
1-15
2
9%
1
11%
16-30
6
26%
1
11%
31-45
1
4%
3
33%
46-60
2
9%
2
22%
61-75
7
30%
2
22%
76-90
Пропущено
17
31
9 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 19
5 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 12
2
12%
2
6%
1-15
4
24%
3
10%
16-30
3
18%
7
23%
31-45
4
24%
5
16%
46-60
2
12%
12
39%
61-75
2
12%
2
6%
76-90
Результаты последних матчей
Гамбург
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Гамбург - Ян 4:1 Гамбург - Нордшелланн 7:4 Карлсруэ - Гамбург 1:1 Гамбург - Хольштайн Киль 1:1
Нюрнберг - Гамбург 1:1 Падерборн - Гамбург 1:2 Гамбург - Фортуна 1:1 Вольфсбург - Гамбург 4:1 Эрцгебирге Ауэ - Гамбург 1:1 Гамбург - Нюрнберг 2:2 Вердер - Гамбург 0:2 Гамбург - Зандхаузен 2:1 Хайденхайм - Гамбург 0:0 Гамбург - Дармштадт 2:2 Санкт-Паули - Гамбург 3:2 Айнтрахт Бр - Гамбург 1:2 Гамбург - Динамо Дрезден 1:1 Шальке 04 - Гамбург 1:3 Гамбург - Базель 1:0 Гамбург - Силькеборг 1:0
Ингольштадт
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Ингольштадт - Карлсруэ 1:1 Падерборн - Ингольштадт 2:1 Ингольштадт - Ян 0:3 Боруссия Д - Ингольштадт 2:0
Эрцгебирге Ауэ - Ингольштадт 1:0 Ингольштадт - Хольштайн Киль 1:1 Нюрнберг - Ингольштадт 0:7 Шальке 04 - Ингольштадт 3:0 Ингольштадт - Фортуна 1:2 Санкт-Паули - Ингольштадт 4:1 Ингольштадт - Вердер 0:3 Зандхаузен - Ингольштадт 0:2 Ингольштадт - Нюрнберг 0:0 Дармштадт - Ингольштадт 6:1 Ингольштадт - Эрцгебирге Ауэ 2:1 Ингольштадт - Хайденхайм 1:2 Динамо Дрезден - Ингольштадт 3:0 Ингольштадт - Гройтер Фюрт 1:1 Оснабрюк - Ингольштадт 3:1 Ингольштадт - Оснабрюк 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|2:0 Заявка
|15
|10
|2
|3
|33 - 16
|32
|2.
|Дармштадт
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|37 - 17
|29
|3.
|Ян
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|33 - 20
|28
|4.
|Шальке 04
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|28 - 19
|26
|5.
|Падерборн
|0:0 Заявка
|15
|7
|5
|3
|28 - 16
|26
|6.
|Нюрнберг
|0:2 Заявка
|15
|6
|6
|3
|19 - 14
|24
|7.
|Хайденхайм
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|16 - 20
|24
|8.
|Гамбург
|0:0 Заявка
|15
|5
|9
|1
|24 - 16
|24
|9.
|Карлсруэ
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|25 - 21
|21
|10.
|Вердер
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|21 - 22
|20
|11.
|Ганза
|0:0 Заявка
|15
|5
|3
|7
|17 - 24
|18
|12.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|17 - 26
|17
|13.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|15
|5
|1
|9
|16 - 21
|16
|14.
|Фортуна
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|19 - 22
|16
|15.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|14 - 22
|14
|16.
|Ганновер 96
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|10 - 22
|14
|17.
|Зандхаузен
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|16 - 33
|12
|18.
|Ингольштадт
|0:0 Заявка
|15
|1
|4
|10
|9 - 31
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|2:0 Заявка
|7
|7
|0
|0
|22 - 4
|21
|2.
|Дармштадт
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|20 - 3
|18
|3.
|Ян
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|22 - 12
|17
|4.
|Хайденхайм
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|10 - 8
|15
|5.
|Нюрнберг
|0:2 Заявка
|8
|4
|2
|2
|10 - 5
|14
|6.
|Шальке 04
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|19 - 13
|13
|7.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|9 - 5
|12
|8.
|Гамбург
|0:0 Заявка
|8
|2
|6
|0
|13 - 9
|12
|9.
|Карлсруэ
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|15 - 11
|12
|10.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|8 - 14
|10
|11.
|Падерборн
|0:0 Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 10
|9
|12.
|Вердер
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 9
|9
|13.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 11
|8
|14.
|Ганновер 96
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|4 - 7
|8
|15.
|Ганза
|0:0 Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
|16.
|Фортуна
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|11 - 12
|6
|17.
|Ингольштадт
|0:0 Заявка
|7
|0
|3
|4
|4 - 12
|3
|18.
|Зандхаузен
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|5 - 17
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|0:0 Заявка
|7
|5
|2
|0
|18 - 6
|17
|2.
|Шальке 04
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|9 - 6
|13
|3.
|Гамбург
|0:0 Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|4.
|Санкт-Паули
|2:0 Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 12
|11
|5.
|Ян
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 8
|11
|6.
|Дармштадт
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|17 - 14
|11
|7.
|Вердер
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 13
|11
|8.
|Ганза
|0:0 Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 11
|11
|9.
|Нюрнберг
|0:2 Заявка
|7
|2
|4
|1
|9 - 9
|10
|10.
|Фортуна
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|8 - 10
|10
|11.
|Зандхаузен
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 16
|10
|12.
|Хайденхайм
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|6 - 12
|9
|13.
|Карлсруэ
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 10
|9
|14.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|9 - 12
|7
|15.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 11
|6
|16.
|Ганновер 96
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|6 - 15
|6
|17.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 16
|4
|18.
|Ингольштадт
|0:0 Заявка
|8
|1
|1
|6
|5 - 19
|4