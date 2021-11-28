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Германия: Бундеслига 2 2021-2022

2021-2022
Гамбург
0:0
Первый тайм: 12'

Стадион:
Ингольштадт
0' 12'
16
Юханссон
Марко
3
Хайер
Моритц
44
Вушкович
Марио
4
Шонлау
Себастьян
28
Мухайм
Миро
14
Рейс
Людовит
23
Мефферт
Йонас
10
Киттель
Сонни
18
Джатта
Бейкери
9
Глацель
Роберт
48
Алиду
Фариде
24
Бунтиц
Фабиян
13
Рёзелер
Нильс
5
Антонич
Нико
25
Коцке
Йонатан
17
Хайнлот
Михаэль
27
Келлер
Томас
6
Прайссингер
Рико
19
Гаус
Марсель
10
Штендера
Марк
22
Гебауэр
Кристиан
11
Байстер
Максимилиан
Гамбург
4-3-3
Ингольштадт
3-4-1-2

История личных встреч

Гамбург
Ингольштадт

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

150%
0 побед 3 ничьи 3 победы

8 матчей

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
12.5%
37.5%
4 победы 1 ничья 3 победы

Второй тайм

25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы

История матчей

Б2
0:3
Б2
1:2
Б
3:1
Б
1:1
Б
1:1
Б
0:1
ТМС
2:4
К
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Гамбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глацель Роберт 6 0.4
Хайер Моритц 5 0.33
Киттель Сонни 4 (2) 0.27
Рейс Людовит 2 0.13
Джатта Бейкери 1 0.07
Шонлау Себастьян 1 0.07
Алиду Фариде 1 0.07
Кинсомби Давид 1 (1) 0.07
Дойл Томми 1 0.07
Сухонен Ансси 1 0.07
Мефферт Йонас 0 0
Винтцаймер Мануэль 0 0
Рор Максимилиан 0 0
Ингольштадт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кая Фатих 3 (1) 0.2
Кутшке Штефан 2 0.13
Бильбия Филип 2 0.13
Рохль Мерлин 1 0.07
Гаус Марсель 0 0
Эккерт Айенса Деннис 0 0

Карточки

Гамбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ляйбольд Тим 5 0
Шонлау Себастьян 2 1
Киттель Сонни 3 0
Хайер Моритц 3 0
Винтцаймер Мануэль 3 0
Сухонен Ансси 3 0
Мефферт Йонас 2 0
Мухайм Миро 2 0
Кауфманн Миккель 2 0
Давид Йонас 2 0
Глацель Роберт 1 0
Гиамера Ян 1 0
Кинсомби Давид 1 0
Рор Максимилиан 1 0
Алиду Фариде 1 0
Вушкович Марио 1 0
Дойл Томми 1 0
Ингольштадт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Прайссингер Рико 6 0
Кутшке Штефан 3 0
Линсмайер Денис 3 0
Рохль Мерлин 3 0
Эккерт Айенса Деннис 3 0
Франке Доминик 2 0
Келлер Томас 2 0
Байстер Максимилиан 1 0
Рёзелер Нильс 1 0
Курцвег Петер 1 0
Кая Фатих 1 0
Бурджеллаб Нассим 1 0
Хоукинс Джален 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
5
8 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 1
7 Не забивали 10
2
15%
0
0%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
4
31%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
15%
2
40%
61-75
3
23%
1
20%
76-90

Пропущено

9
19
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 6
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
2
11%
16-30
2
22%
5
26%
31-45
2
22%
3
16%
46-60
2
22%
7
37%
61-75
1
11%
2
11%
76-90

Забито

10
4
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 10
3
30%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
40%
1
25%
76-90

Пропущено

8
12
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
13%
2
17%
1-15
3
38%
1
8%
16-30
1
13%
2
17%
31-45
2
25%
2
17%
46-60
0
0%
5
42%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Забито

23
9
13 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 3
2 Не забивали 6
5
22%
0
0%
1-15
2
9%
1
11%
16-30
6
26%
1
11%
31-45
1
4%
3
33%
46-60
2
9%
2
22%
61-75
7
30%
2
22%
76-90

Пропущено

17
31
9 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 19
5 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 12
2
12%
2
6%
1-15
4
24%
3
10%
16-30
3
18%
7
23%
31-45
4
24%
5
16%
46-60
2
12%
12
39%
61-75
2
12%
2
6%
76-90

Результаты последних матчей

Гамбург
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Гамбург - Ян 4:1 Гамбург - Нордшелланн 7:4 Карлсруэ - Гамбург 1:1 Гамбург - Хольштайн Киль 1:1
Нюрнберг - Гамбург 1:1 Падерборн - Гамбург 1:2 Гамбург - Фортуна 1:1 Вольфсбург - Гамбург 4:1 Эрцгебирге Ауэ - Гамбург 1:1 Гамбург - Нюрнберг 2:2 Вердер - Гамбург 0:2 Гамбург - Зандхаузен 2:1 Хайденхайм - Гамбург 0:0 Гамбург - Дармштадт 2:2 Санкт-Паули - Гамбург 3:2 Айнтрахт Бр - Гамбург 1:2 Гамбург - Динамо Дрезден 1:1 Шальке 04 - Гамбург 1:3 Гамбург - Базель 1:0 Гамбург - Силькеборг 1:0
Ингольштадт
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Ингольштадт - Карлсруэ 1:1 Падерборн - Ингольштадт 2:1 Ингольштадт - Ян 0:3 Боруссия Д - Ингольштадт 2:0
Эрцгебирге Ауэ - Ингольштадт 1:0 Ингольштадт - Хольштайн Киль 1:1 Нюрнберг - Ингольштадт 0:7 Шальке 04 - Ингольштадт 3:0 Ингольштадт - Фортуна 1:2 Санкт-Паули - Ингольштадт 4:1 Ингольштадт - Вердер 0:3 Зандхаузен - Ингольштадт 0:2 Ингольштадт - Нюрнберг 0:0 Дармштадт - Ингольштадт 6:1 Ингольштадт - Эрцгебирге Ауэ 2:1 Ингольштадт - Хайденхайм 1:2 Динамо Дрезден - Ингольштадт 3:0 Ингольштадт - Гройтер Фюрт 1:1 Оснабрюк - Ингольштадт 3:1 Ингольштадт - Оснабрюк 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули 2:0 Заявка 15 10 2 3 33 - 16 32
2. Дармштадт Заявка 15 9 2 4 37 - 17 29
3. Ян Заявка 15 8 4 3 33 - 20 28
4. Шальке 04 Заявка 15 8 2 5 28 - 19 26
5. Падерборн 0:0 Заявка 15 7 5 3 28 - 16 26
6. Нюрнберг 0:2 Заявка 15 6 6 3 19 - 14 24
7. Хайденхайм Заявка 15 7 3 5 16 - 20 24
8. Гамбург 0:0 Заявка 15 5 9 1 24 - 16 24
9. Карлсруэ Заявка 15 5 6 4 25 - 21 21
10. Вердер Заявка 15 5 5 5 21 - 22 20
11. Ганза 0:0 Заявка 15 5 3 7 17 - 24 18
12. Хольштайн Киль Заявка 15 4 5 6 17 - 26 17
13. Динамо Дрезден Заявка 15 5 1 9 16 - 21 16
14. Фортуна Заявка 15 4 4 7 19 - 22 16
15. Эрцгебирге Ауэ Заявка 15 3 5 7 14 - 22 14
16. Ганновер 96 Заявка 15 3 5 7 10 - 22 14
17. Зандхаузен Заявка 15 3 3 9 16 - 33 12
18. Ингольштадт 0:0 Заявка 15 1 4 10 9 - 31 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули 2:0 Заявка 7 7 0 0 22 - 4 21
2. Дармштадт Заявка 7 6 0 1 20 - 3 18
3. Ян Заявка 8 5 2 1 22 - 12 17
4. Хайденхайм Заявка 8 4 3 1 10 - 8 15
5. Нюрнберг 0:2 Заявка 8 4 2 2 10 - 5 14
6. Шальке 04 Заявка 8 4 1 3 19 - 13 13
7. Динамо Дрезден Заявка 7 4 0 3 9 - 5 12
8. Гамбург 0:0 Заявка 8 2 6 0 13 - 9 12
9. Карлсруэ Заявка 8 3 3 2 15 - 11 12
10. Хольштайн Киль Заявка 8 3 1 4 8 - 14 10
11. Падерборн 0:0 Заявка 8 2 3 3 10 - 10 9
12. Вердер Заявка 7 2 3 2 10 - 9 9
13. Эрцгебирге Ауэ Заявка 8 2 2 4 7 - 11 8
14. Ганновер 96 Заявка 7 2 2 3 4 - 7 8
15. Ганза 0:0 Заявка 7 2 1 4 8 - 13 7
16. Фортуна Заявка 7 1 3 3 11 - 12 6
17. Ингольштадт 0:0 Заявка 7 0 3 4 4 - 12 3
18. Зандхаузен Заявка 7 0 2 5 5 - 17 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн 0:0 Заявка 7 5 2 0 18 - 6 17
2. Шальке 04 Заявка 7 4 1 2 9 - 6 13
3. Гамбург 0:0 Заявка 7 3 3 1 11 - 7 12
4. Санкт-Паули 2:0 Заявка 8 3 2 3 11 - 12 11
5. Ян Заявка 7 3 2 2 11 - 8 11
6. Дармштадт Заявка 8 3 2 3 17 - 14 11
7. Вердер Заявка 8 3 2 3 11 - 13 11
8. Ганза 0:0 Заявка 8 3 2 3 9 - 11 11
9. Нюрнберг 0:2 Заявка 7 2 4 1 9 - 9 10
10. Фортуна Заявка 8 3 1 4 8 - 10 10
11. Зандхаузен Заявка 8 3 1 4 11 - 16 10
12. Хайденхайм Заявка 7 3 0 4 6 - 12 9
13. Карлсруэ Заявка 7 2 3 2 10 - 10 9
14. Хольштайн Киль Заявка 7 1 4 2 9 - 12 7
15. Эрцгебирге Ауэ Заявка 7 1 3 3 7 - 11 6
16. Ганновер 96 Заявка 8 1 3 4 6 - 15 6
17. Динамо Дрезден Заявка 8 1 1 6 7 - 16 4
18. Ингольштадт 0:0 Заявка 8 1 1 6 5 - 19 4
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Гамбург
Ничья
Ингольштадт
1.49
5.10
6.55
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Гамбург 0:0 Ингольштадт онлайн


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