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Германия: Бундеслига 2 2021-2022

2021-2022
Нюрнберг
2:3
Конец матча

Стадион: Зрители: 8479
Санкт-Паули
0'
0:1
3' Гол
Бургшталлер Гвидо
0:2
10' Гол
Пакарада Леарт
1:2
21' Гол
Гайс Йоханнес
1:3
64' Гол
Джигала Адам
2:3
72' Гол
Шаффлер Мануэль
90' Желтая карточка
Бургшталлер Гвидо
90' Желтая карточка
Хартель Марсель
90'+4
26
Матения
Кристиан
22
Валентини
Энрико
16
Шиндлер
Кристофер
4
Сёренсен
Асгер
29
Хандверкер
Тим
5
Гайс
Йоханнес
14
Краусс
Том
6
Темпельман
Лино
24
Дели
Матс
Мёллер
11
Шуранов
Эрик
9
Шаффлер
Мануэль
22
Василь
Никола
2
Ольссон
Себастьян
4
Цирайс
Филипп
3
Лоуренс
Джеймс
23
Пакарада
Леарт
8
Смит
Эрик
7
Ирвайн
Джексон
30
Хартель
Марсель
17
Киере
Даниэль-Кофи
9
Бургшталлер
Гвидо
34
Матанович
Игорь
Нюрнберг
4-1-2-1-2
Санкт-Паули
4-1-2-1-2

История личных встреч

Нюрнберг
Санкт-Паули

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 5 побед

16 матчей

25%
31.3%
43.7%
4 победы 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

25%
56.3%
18.7%
4 победы 9 ничьих 3 победы

Второй тайм

25%
43.8%
31.2%
4 победы 7 ничьих 5 побед

История матчей

Б2
1:2
Б2
2:2
Б2
1:0
Б2
1:1
Б2
0:0
Б2
0:1
Б2
0:2
Б2
1:1
Б2
1:0
Б2
0:4
Б2
1:0
Б2
2:2
Б
5:0
Б
3:2
Б2
2:0
Б2
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Нюрнберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шуранов Эрик 4 0.27
Темпельман Лино 3 0.2
Дели Матс Мёллер 2 0.13
Гайс Йоханнес 2 0.13
Валентини Энрико 2 (2) 0.13
Доведан Никола 2 0.13
Шаффлер Мануэль 2 0.13
Краусс Том 1 0.07
Шиндлер Кристофер 1 0.07
Нюрнбергер Фабиан 1 0.07
Думан Тайлан 0 0
Хандверкер Тим 0 0
Шлаймер Лукас 0 0
Борковски Деннис 0 0
Санкт-Паули
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бургшталлер Гвидо 12 (2) 0.8
Киере Даниэль-Кофи 5 0.33
Диттген Макс 3 0.2
Макиенок Симон 3 0.2
Пакарада Леарт 2 0.13
Беккер Финн 2 0.13
Бухтманн Кристофер 2 0.13
Цандер Лука-Милан 1 0.07
Джигала Адам 1 0.07
Ирвайн Джексон 1 0.07
Байфус Марцель 1 0.07
Хартель Марсель 0 0
Медич Яков 0 0
Лоуренс Джеймс 0 0
Матанович Игорь 0 0

Карточки

Нюрнберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Доведан Никола 4 1
Темпельман Лино 4 0
Шиндлер Кристофер 3 0
Гайс Йоханнес 3 0
Сёренсен Асгер 3 0
Дели Матс Мёллер 2 0
Думан Тайлан 2 0
Шаффлер Мануэль 0 1
Валентини Энрико 1 0
Матения Кристиан 1 0
Хюбнер Флориан 1 0
Шлаймер Лукас 1 0
Краусс Том 1 0
Нюрнбергер Фабиан 1 0
Шуранов Эрик 1 0
Санкт-Паули
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бургшталлер Гвидо 4 0
Медич Яков 3 0
Джигала Адам 2 0
Ирвайн Джексон 2 0
Смит Эрик 2 0
Цандер Лука-Милан 2 0
Хартель Марсель 2 0
Цирайс Филипп 0 1
Пакарада Леарт 1 0
Киере Даниэль-Кофи 1 0
Аремю Афииз 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
12
3 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 2
9 Не забивали 10
0
0%
2
17%
1-15
2
18%
1
8%
16-30
1
9%
2
17%
31-45
4
36%
4
33%
46-60
3
27%
2
17%
61-75
1
9%
1
8%
76-90

Пропущено

7
14
2 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
2
29%
3
21%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
3
21%
61-75
4
57%
3
21%
76-90

Забито

10
22
3 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 7
9 Не забивали 8
0
0%
5
23%
1-15
3
30%
2
9%
16-30
0
0%
1
5%
31-45
4
40%
3
14%
46-60
0
0%
6
27%
61-75
3
30%
5
23%
76-90

Пропущено

8
4
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 3
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
1
25%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
2
50%
61-75
2
25%
1
25%
76-90

Забито

21
34
6 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 21
8 Забивали первыми 9
3 Не забивали 3
0
0%
7
21%
1-15
5
24%
3
9%
16-30
1
5%
3
9%
31-45
8
38%
7
21%
46-60
3
14%
8
24%
61-75
4
19%
6
18%
76-90

Пропущено

15
18
6 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 10
3
20%
3
17%
1-15
1
7%
2
11%
16-30
2
13%
4
22%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
2
13%
5
28%
61-75
6
40%
4
22%
76-90

Результаты последних матчей

Нюрнберг
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Зандхаузен - Нюрнберг 1:2 Нюрнберг - Альтах 2:0 Нюрнберг - Вердер 1:2 Дармштадт - Нюрнберг 2:0
Нюрнберг - Гамбург 1:1 Нюрнберг - Хайденхайм 4:0 Динамо Дрезден - Нюрнберг 0:1 Нюрнберг - Ингольштадт 0:7 Нюрнберг - Ганновер 96 0:0 Гамбург - Нюрнберг 2:2 Нюрнберг - Ганза 1:0 Ян - Нюрнберг 2:2 Штуттгарт - Нюрнберг 3:0 Нюрнберг - Карлсруэ 2:1 Ингольштадт - Нюрнберг 0:0 Нюрнберг - Фортуна 2:0 Ульм 1846 - Нюрнберг 0:1 Падерборн - Нюрнберг 2:2 Нюрнберг - Эрцгебирге Ауэ 0:0 Нюрнберг - Краснодар 0:0
Санкт-Паули
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Санкт-Паули - Зандхаузен 3:1 Дармштадт - Санкт-Паули 4:0 Санкт-Паули - Виборг 2:2 Вердер - Санкт-Паули 1:1
Динамо Дрезден - Санкт-Паули 2:3 Санкт-Паули - Ганза 4:0 Хайденхайм - Санкт-Паули 2:4 Фрайбург - Санкт-Паули 3:0 Санкт-Паули - Динамо Дрезден 3:0 Карлсруэ - Санкт-Паули 1:3 Санкт-Паули - Ингольштадт 4:1 Ганновер 96 - Санкт-Паули 1:0 Санкт-Паули - Ян 2:0 Падерборн - Санкт-Паули 3:1 Санкт-Паули - Гамбург 3:2 Магдебург - Санкт-Паули 2:3 Эрцгебирге Ауэ - Санкт-Паули 0:0 Санкт-Паули - Хольштайн Киль 3:0 Санкт-Паули - Герта 2:2 Санкт-Паули - Оденсе 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 15 10 2 3 34 - 18 32
2. Дармштадт Заявка 15 9 2 4 37 - 17 29
3. Ян Заявка 15 8 4 3 33 - 20 28
4. Гамбург Заявка 15 6 8 1 27 - 16 26
5. Шальке 04 Заявка 15 8 2 5 28 - 19 26
6. Падерборн Заявка 15 7 5 3 29 - 17 26
7. Нюрнберг Заявка 15 6 6 3 21 - 15 24
8. Хайденхайм Заявка 15 7 3 5 16 - 20 24
9. Карлсруэ Заявка 15 5 6 4 25 - 21 21
10. Вердер Заявка 15 5 5 5 21 - 22 20
11. Ганза Заявка 15 5 3 7 18 - 25 18
12. Хольштайн Киль Заявка 15 4 5 6 17 - 26 17
13. Динамо Дрезден Заявка 15 5 1 9 16 - 21 16
14. Фортуна Заявка 15 4 4 7 19 - 22 16
15. Эрцгебирге Ауэ Заявка 15 3 5 7 14 - 22 14
16. Ганновер 96 Заявка 15 3 5 7 10 - 22 14
17. Зандхаузен Заявка 15 3 3 9 16 - 33 12
18. Ингольштадт Заявка 15 1 3 11 9 - 34 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 7 7 0 0 22 - 4 21
2. Дармштадт Заявка 7 6 0 1 20 - 3 18
3. Ян Заявка 8 5 2 1 22 - 12 17
4. Хайденхайм Заявка 8 4 3 1 10 - 8 15
5. Нюрнберг Заявка 8 4 2 2 12 - 6 14
6. Гамбург Заявка 8 3 5 0 16 - 9 14
7. Шальке 04 Заявка 8 4 1 3 19 - 13 13
8. Динамо Дрезден Заявка 7 4 0 3 9 - 5 12
9. Карлсруэ Заявка 8 3 3 2 15 - 11 12
10. Хольштайн Киль Заявка 8 3 1 4 8 - 14 10
11. Падерборн Заявка 8 2 3 3 11 - 11 9
12. Вердер Заявка 7 2 3 2 10 - 9 9
13. Эрцгебирге Ауэ Заявка 8 2 2 4 7 - 11 8
14. Ганновер 96 Заявка 7 2 2 3 4 - 7 8
15. Ганза Заявка 7 2 1 4 8 - 13 7
16. Фортуна Заявка 7 1 3 3 11 - 12 6
17. Ингольштадт Заявка 7 0 3 4 4 - 12 3
18. Зандхаузен Заявка 7 0 2 5 5 - 17 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн Заявка 7 5 2 0 18 - 6 17
2. Шальке 04 Заявка 7 4 1 2 9 - 6 13
3. Гамбург Заявка 7 3 3 1 11 - 7 12
4. Санкт-Паули Заявка 8 3 2 3 12 - 14 11
5. Ян Заявка 7 3 2 2 11 - 8 11
6. Дармштадт Заявка 8 3 2 3 17 - 14 11
7. Вердер Заявка 8 3 2 3 11 - 13 11
8. Ганза Заявка 8 3 2 3 10 - 12 11
9. Нюрнберг Заявка 7 2 4 1 9 - 9 10
10. Фортуна Заявка 8 3 1 4 8 - 10 10
11. Зандхаузен Заявка 8 3 1 4 11 - 16 10
12. Хайденхайм Заявка 7 3 0 4 6 - 12 9
13. Карлсруэ Заявка 7 2 3 2 10 - 10 9
14. Хольштайн Киль Заявка 7 1 4 2 9 - 12 7
15. Эрцгебирге Ауэ Заявка 7 1 3 3 7 - 11 6
16. Ганновер 96 Заявка 8 1 3 4 6 - 15 6
17. Динамо Дрезден Заявка 8 1 1 6 7 - 16 4
18. Ингольштадт Заявка 8 1 0 7 5 - 22 3
Где смотреть матч Нюрнберг 2:3 Санкт-Паули онлайн


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