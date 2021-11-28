Германия: Бундеслига 2 2021-2022
2:3
Конец матча
Стадион: Макс-Морлок-Стадион Зрители: 8479
0:1
3' ГолБургшталлер Гвидо
0:2
10' ГолПакарада Леарт
1:2
21' ГолГайс Йоханнес
1:3
64' ГолДжигала Адам
2:3
72' ГолШаффлер Мануэль
90' Желтая карточкаБургшталлер Гвидо
90' Желтая карточкаХартель Марсель
14
Краусс
Том
11
Шуранов
Эрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Краусс ТомПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Шуранов ЭрикНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Клаус КарлВратарь
-
33 Шувер МариоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Robert Klauss
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Джигала АдамЗащитник
-
21 Рицка ЛарсЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Аремю АфиизПолузащитник
-
20 Беккер ФиннПолузащитник
-
11 Диттген МаксНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Timo Schultz
Ход матча
3'
10'
21'
1:2
64'
1:3
72'
74'
90'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 6
-
10 Удары в створ 7
-
6 Угловые 10
-
6 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 10
-
44 Владение мячом, % 56
История личных встреч
Нюрнберг
Санкт-Паули
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 5 побед
16 матчей
25%
31.3%
43.7%
4 победы 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
25%
56.3%
18.7%
4 победы 9 ничьих 3 победы
Второй тайм
25%
43.8%
31.2%
4 победы 7 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Нюрнберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шуранов Эрик
|4
|0.27
|Темпельман Лино
|3
|0.2
|Дели Матс Мёллер
|2
|0.13
|Гайс Йоханнес
|2
|0.13
|Валентини Энрико
|2 (2)
|0.13
|Доведан Никола
|2
|0.13
|Шаффлер Мануэль
|2
|0.13
|Краусс Том
|1
|0.07
|Шиндлер Кристофер
|1
|0.07
|Нюрнбергер Фабиан
|1
|0.07
|Думан Тайлан
|0
|0
|Хандверкер Тим
|0
|0
|Шлаймер Лукас
|0
|0
|Борковски Деннис
|0
|0
Санкт-Паули
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бургшталлер Гвидо
|12 (2)
|0.8
|Киере Даниэль-Кофи
|5
|0.33
|Диттген Макс
|3
|0.2
|Макиенок Симон
|3
|0.2
|Пакарада Леарт
|2
|0.13
|Беккер Финн
|2
|0.13
|Бухтманн Кристофер
|2
|0.13
|Цандер Лука-Милан
|1
|0.07
|Джигала Адам
|1
|0.07
|Ирвайн Джексон
|1
|0.07
|Байфус Марцель
|1
|0.07
|Хартель Марсель
|0
|0
|Медич Яков
|0
|0
|Лоуренс Джеймс
|0
|0
|Матанович Игорь
|0
|0
Карточки
Нюрнберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Доведан Никола
|4
|1
|Темпельман Лино
|4
|0
|Шиндлер Кристофер
|3
|0
|Гайс Йоханнес
|3
|0
|Сёренсен Асгер
|3
|0
|Дели Матс Мёллер
|2
|0
|Думан Тайлан
|2
|0
|Шаффлер Мануэль
|0
|1
|Валентини Энрико
|1
|0
|Матения Кристиан
|1
|0
|Хюбнер Флориан
|1
|0
|Шлаймер Лукас
|1
|0
|Краусс Том
|1
|0
|Нюрнбергер Фабиан
|1
|0
|Шуранов Эрик
|1
|0
Санкт-Паули
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бургшталлер Гвидо
|4
|0
|Медич Яков
|3
|0
|Джигала Адам
|2
|0
|Ирвайн Джексон
|2
|0
|Смит Эрик
|2
|0
|Цандер Лука-Милан
|2
|0
|Хартель Марсель
|2
|0
|Цирайс Филипп
|0
|1
|Пакарада Леарт
|1
|0
|Киере Даниэль-Кофи
|1
|0
|Аремю Афииз
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
12
3 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 2
9 Не забивали 10
0
0%
2
17%
1-15
2
18%
1
8%
16-30
1
9%
2
17%
31-45
4
36%
4
33%
46-60
3
27%
2
17%
61-75
1
9%
1
8%
76-90
Пропущено
7
14
2 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
2
29%
3
21%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
3
21%
61-75
4
57%
3
21%
76-90
Забито
10
22
3 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 7
9 Не забивали 8
0
0%
5
23%
1-15
3
30%
2
9%
16-30
0
0%
1
5%
31-45
4
40%
3
14%
46-60
0
0%
6
27%
61-75
3
30%
5
23%
76-90
Пропущено
8
4
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 3
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
1
25%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
2
50%
61-75
2
25%
1
25%
76-90
Забито
21
34
6 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 21
8 Забивали первыми 9
3 Не забивали 3
0
0%
7
21%
1-15
5
24%
3
9%
16-30
1
5%
3
9%
31-45
8
38%
7
21%
46-60
3
14%
8
24%
61-75
4
19%
6
18%
76-90
Пропущено
15
18
6 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 10
3
20%
3
17%
1-15
1
7%
2
11%
16-30
2
13%
4
22%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
2
13%
5
28%
61-75
6
40%
4
22%
76-90
Результаты последних матчей
Нюрнберг
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Зандхаузен - Нюрнберг 1:2 Нюрнберг - Альтах 2:0 Нюрнберг - Вердер 1:2 Дармштадт - Нюрнберг 2:0
Нюрнберг - Гамбург 1:1 Нюрнберг - Хайденхайм 4:0 Динамо Дрезден - Нюрнберг 0:1 Нюрнберг - Ингольштадт 0:7 Нюрнберг - Ганновер 96 0:0 Гамбург - Нюрнберг 2:2 Нюрнберг - Ганза 1:0 Ян - Нюрнберг 2:2 Штуттгарт - Нюрнберг 3:0 Нюрнберг - Карлсруэ 2:1 Ингольштадт - Нюрнберг 0:0 Нюрнберг - Фортуна 2:0 Ульм 1846 - Нюрнберг 0:1 Падерборн - Нюрнберг 2:2 Нюрнберг - Эрцгебирге Ауэ 0:0 Нюрнберг - Краснодар 0:0
Санкт-Паули
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Санкт-Паули - Зандхаузен 3:1 Дармштадт - Санкт-Паули 4:0 Санкт-Паули - Виборг 2:2 Вердер - Санкт-Паули 1:1
Динамо Дрезден - Санкт-Паули 2:3 Санкт-Паули - Ганза 4:0 Хайденхайм - Санкт-Паули 2:4 Фрайбург - Санкт-Паули 3:0 Санкт-Паули - Динамо Дрезден 3:0 Карлсруэ - Санкт-Паули 1:3 Санкт-Паули - Ингольштадт 4:1 Ганновер 96 - Санкт-Паули 1:0 Санкт-Паули - Ян 2:0 Падерборн - Санкт-Паули 3:1 Санкт-Паули - Гамбург 3:2 Магдебург - Санкт-Паули 2:3 Эрцгебирге Ауэ - Санкт-Паули 0:0 Санкт-Паули - Хольштайн Киль 3:0 Санкт-Паули - Герта 2:2 Санкт-Паули - Оденсе 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|34 - 18
|32
|2.
|Дармштадт
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|37 - 17
|29
|3.
|Ян
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|33 - 20
|28
|4.
|Гамбург
|Заявка
|15
|6
|8
|1
|27 - 16
|26
|5.
|Шальке 04
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|28 - 19
|26
|6.
|Падерборн
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|29 - 17
|26
|7.
|Нюрнберг
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|21 - 15
|24
|8.
|Хайденхайм
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|16 - 20
|24
|9.
|Карлсруэ
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|25 - 21
|21
|10.
|Вердер
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|21 - 22
|20
|11.
|Ганза
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|18 - 25
|18
|12.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|17 - 26
|17
|13.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|15
|5
|1
|9
|16 - 21
|16
|14.
|Фортуна
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|19 - 22
|16
|15.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|14 - 22
|14
|16.
|Ганновер 96
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|10 - 22
|14
|17.
|Зандхаузен
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|16 - 33
|12
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|15
|1
|3
|11
|9 - 34
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|22 - 4
|21
|2.
|Дармштадт
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|20 - 3
|18
|3.
|Ян
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|22 - 12
|17
|4.
|Хайденхайм
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|10 - 8
|15
|5.
|Нюрнберг
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 6
|14
|6.
|Гамбург
|Заявка
|8
|3
|5
|0
|16 - 9
|14
|7.
|Шальке 04
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|19 - 13
|13
|8.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|9 - 5
|12
|9.
|Карлсруэ
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|15 - 11
|12
|10.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|8 - 14
|10
|11.
|Падерборн
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 11
|9
|12.
|Вердер
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 9
|9
|13.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 11
|8
|14.
|Ганновер 96
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|4 - 7
|8
|15.
|Ганза
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
|16.
|Фортуна
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|11 - 12
|6
|17.
|Ингольштадт
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|4 - 12
|3
|18.
|Зандхаузен
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|5 - 17
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|18 - 6
|17
|2.
|Шальке 04
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|9 - 6
|13
|3.
|Гамбург
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|4.
|Санкт-Паули
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|12 - 14
|11
|5.
|Ян
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 8
|11
|6.
|Дармштадт
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|17 - 14
|11
|7.
|Вердер
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 13
|11
|8.
|Ганза
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 12
|11
|9.
|Нюрнберг
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|9 - 9
|10
|10.
|Фортуна
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|8 - 10
|10
|11.
|Зандхаузен
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 16
|10
|12.
|Хайденхайм
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|6 - 12
|9
|13.
|Карлсруэ
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 10
|9
|14.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|9 - 12
|7
|15.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 11
|6
|16.
|Ганновер 96
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|6 - 15
|6
|17.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 16
|4
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|5 - 22
|3