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Швейцария: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Цюрих
1:0
Конец матча

Стадион:
Янг Бойз
0'
28' Желтая карточка
Маркезано Антонио
48' Желтая карточка
Гарсия Улиссес
56' Желтая карточка
Сисей Ассан
73' Желтая карточка
Чорич Анте
80' Желтая карточка
Эбишер Мишель
1:0
83' Гол
Ньонто Вильфред
87' Желтая карточка
Ньонто Вильфред
87' Желтая карточка
Нгамале Муми
90'+5
25
Бреше
Янник
4
Омерагич
Бечир
31
Крюезиу
Мирлинд
6
Алити
Фидан
19
Боранияшевич
Никола
20
Думбия
Усман
21
Джемаили
Блерим
3
Герреро
Адрия
10
Маркезано
Антонио
9
Сисей
Ассан
18
Крамер
Блаж
91
Февр
Гийом
36
Хефти
Сильван
14
Бюрги
Николас
30
Лаупер
Сандро
21
Гарсия
Улиссес
35
Мартинс
Кристофер
20
Эбишер
Мишель
8
Сьерро
Венсан
15
Элиа
Мешак
17
Сибачо
Жордан
13
Нгамале
Муми
Цюрих
3-4-1-2
Янг Бойз
4-1-2-3

История личных встреч

Цюрих
Янг Бойз

20 матчей

65%
35%
13 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

70%
40%
14 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

55%
55%
11 побед 11 ничьих 0 побед

37 матчей

8.1%
91.9%
0 побед 3 ничьи 34 победы

Первый тайм

32.4%
67.6%
0 побед 12 ничьих 23 победы

Второй тайм

8.1%
91.9%
0 побед 3 ничьи 32 победы

57 матчей

22.8%
17.5%
59.7%
13 побед 10 ничьих 34 победы

Первый тайм

24.6%
35.1%
40.3%
14 побед 20 ничьих 23 победы

Второй тайм

19.3%
24.6%
56.1%
11 побед 14 ничьих 32 победы

История матчей

С
4:0
С
1:2
С
4:0
С
1:4
С
2:1
С
0:5
С
3:2
К
4:0
С
0:4
С
4:0
С
0:1
С
2:0
С
3:3
С
4:0
К
2:1
С
1:0
С
1:2
С
2:1
С
0:0
С
3:0
С
0:1
С
1:1
К
1:3
С
1:1
С
0:1
С
3:0
С
2:1
С
2:1
С
2:2
С
1:3
С
0:1
С
1:3
С
2:4
С
4:0
С
1:1
С
4:1
С
1:0
С
2:2
С
1:2
С
2:3
С
2:1
К
3:4
С
4:2
С
2:2
С
1:0
ТМС
3:2
С
0:2
С
2:1
С
3:0
С
2:3
С
3:0
С
4:2
С
2:2
С
2:1
С
1:2
С
3:0
С
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Цюрих
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сисей Ассан 10 0.67
Маркезано Антонио 6 (2) 0.4
Герреро Адрия 3 0.2
Боранияшевич Никола 2 0.13
Ньонто Вильфред 2 0.13
Гогия Акакий 2 0.13
Rodrigo Pollero 2 0.13
Крюезиу Мирлинд 2 0.13
Джемаили Блерим 1 0.07
Чорич Анте 1 0.07
Крамер Блаж 1 0.07
Думбия Усман 0 0
Алити Фидан 0 0
Омерагич Бечир 0 0
Красничи Бледиан 0 0
Янг Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фасснахт Кристиан 7 0.54
Сибачо Жордан 6 0.46
Элиа Мешак 4 0.31
Канга Вилфрид 3 0.23
Эбишер Мишель 2 0.15
Нгамале Муми 2 (1) 0.15
Мамбимби Феликс 1 0.08
Гарсия Улиссес 1 0.08
Хефти Сильван 1 0.08
Ридер Фабиан 1 0.08
Сулеймани Миралем 0 0
Мартинс Кристофер 0 0
Сьерро Венсан 0 0

Карточки

Цюрих
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сисей Ассан 6 0
Крюезиу Мирлинд 6 0
Ньонто Вильфред 5 0
Герреро Адрия 4 0
Красничи Бледиан 2 1
Алити Фидан 3 0
Джемаили Блерим 2 0
Ляйтнер Мориц 2 0
Чорич Анте 2 0
Думбия Усман 2 0
Боранияшевич Никола 2 0
Гогия Акакий 1 0
Маркезано Антонио 1 0
Крамер Блаж 1 0
Ронер Фабиан 1 0
Омерагич Бечир 1 0
Янг Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нгамале Муми 4 0
Али Мохамед 4 0
Мартинс Кристофер 2 1
Сьерро Венсан 3 0
Лаупер Сандро 3 0
Эбишер Мишель 3 0
Ридер Фабиан 3 0
Масейрас Кентен 1 1
Гарсия Улиссес 2 0
Зесигер Седрик 2 0
Фон Балльмоос Давид 1 0
Фасснахт Кристиан 1 0
Шпильман Марвин 1 0
Элиа Мешак 1 0
Бюрги Николас 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
19
5 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
4
22%
1
5%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
1
6%
2
11%
31-45
3
17%
5
26%
46-60
4
22%
4
21%
61-75
6
33%
5
26%
76-90

Пропущено

9
11
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
2
22%
1
9%
1-15
1
11%
3
27%
16-30
2
22%
1
9%
31-45
2
22%
2
18%
46-60
1
11%
1
9%
61-75
1
11%
3
27%
76-90

Забито

15
10
10 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
2
13%
2
20%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
5
33%
1
10%
31-45
1
7%
1
10%
46-60
2
13%
2
20%
61-75
2
13%
4
40%
76-90

Пропущено

15
4
8 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
1
7%
0
0%
1-15
3
20%
1
25%
16-30
4
27%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
5
33%
1
25%
61-75
2
13%
1
25%
76-90

Забито

33
29
15 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 21
8 Забивали первыми 7
1 Не забивали 3
6
18%
3
10%
1-15
3
9%
2
7%
16-30
6
18%
3
10%
31-45
4
12%
6
21%
46-60
6
18%
6
21%
61-75
8
24%
9
31%
76-90

Пропущено

24
15
13 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 10
3
13%
1
7%
1-15
4
17%
4
27%
16-30
6
25%
2
13%
31-45
2
8%
2
13%
46-60
6
25%
2
13%
61-75
3
13%
4
27%
76-90

Результаты последних матчей

Цюрих
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Сьон - Цюрих 0:1 Штуттгарт - Цюрих 1:0 Серветт - Цюрих 1:2 Цюрих - Базель 3:3
Ивердон - Цюрих 2:2 Грасcхоппер - Цюрих 3:3 Цюрих - Лугано 1:0 Цюрих - Сьон 6:2 Базель - Цюрих 3:1 Цюрих - Серветт 2:2 Кринс - Цюрих 0:1 Янг Бойз - Цюрих 4:0 Санкт-Галлен - Цюрих 3:3 Цюрих - Грасcхоппер 2:1 Золотурн - Цюрих 0:10 Люцерн - Цюрих 1:3 Цюрих - Лозанна-Спорт 3:1 Лугано - Цюрих 0:2 Цюрих - Нёвшатель Ксамакс 1:4 Цюрих - Кринс 6:1
Янг Бойз
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Янг Бойз - Аталанта 3:3 Грасcхоппер - Янг Бойз 1:1 Вильярреал - Янг Бойз 2:0 Санкт-Галлен - Янг Бойз 3:1
Лугано - Янг Бойз 2:1 Янг Бойз - Лозанна-Спорт 3:2 Янг Бойз - Вильярреал 1:4 Янг Бойз - Люцерн 1:1 Серветт - Янг Бойз 0:6 Аталанта - Янг Бойз 1:0 Янг Бойз - Санкт-Галлен 2:1 Лозанна-Спорт - Янг Бойз 1:6 Илирия - Янг Бойз 1:7 Янг Бойз - Манчестер Юнайтед 2:1 Янг Бойз - Цюрих 4:0 Базель - Янг Бойз 1:1 Ференцварош - Янг Бойз 2:3 Янг Бойз - Ференцварош 3:2 FC Littau - Янг Бойз 1:4 Янг Бойз - ЧФР Клуж 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 15 9 4 2 33 - 24 31
2. Базель 1:0 14 8 5 1 30 - 12 29
3. Лугано 14 8 2 4 21 - 15 26
4. Янг Бойз 13 6 4 3 29 - 15 22
5. Грасcхоппер 15 4 6 5 25 - 23 18
6. Сьон 15 5 3 7 19 - 29 18
7. Серветт 0:0 15 4 4 7 23 - 30 16
8. Санкт-Галлен 15 4 3 8 20 - 31 15
9. Лозанна-Спорт 0:0 15 2 6 7 16 - 28 12
10. Люцерн 0:1 15 1 7 7 18 - 27 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 7 5 2 0 18 - 9 17
2. Базель 1:0 7 4 2 1 18 - 6 14
3. Лугано 7 4 2 1 11 - 7 14
4. Грасcхоппер 8 3 3 2 16 - 12 12
5. Янг Бойз 5 3 2 0 10 - 4 11
6. Сьон 8 3 1 4 10 - 11 10
7. Серветт 0:0 8 3 1 4 15 - 17 10
8. Санкт-Галлен 7 2 3 2 11 - 11 9
9. Лозанна-Спорт 0:0 8 1 4 3 9 - 15 7
10. Люцерн 0:1 8 1 2 5 10 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Базель 1:0 7 4 3 0 12 - 6 15
2. Цюрих 8 4 2 2 15 - 15 14
3. Лугано 7 4 0 3 10 - 8 12
4. Янг Бойз 8 3 2 3 19 - 11 11
5. Сьон 7 2 2 3 9 - 18 8
6. Серветт 0:0 7 1 3 3 8 - 13 6
7. Грасcхоппер 7 1 3 3 9 - 11 6
8. Санкт-Галлен 8 2 0 6 9 - 20 6
9. Лозанна-Спорт 0:0 7 1 2 4 7 - 13 5
10. Люцерн 0:1 7 0 5 2 8 - 13 5
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 42'
    Маркезано Антонио уходит с поля. Чорич Анте выходит вместо него
  • Желтая карточка
    28'
    Маркезано Антонио получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Цюрих 1:0 Янг Бойз онлайн


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