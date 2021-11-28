Швейцария: Суперлига 2021-2022
1:0
Конец матча
Стадион: Летцигрунд
28' Желтая карточкаМаркезано Антонио
48' Желтая карточкаГарсия Улиссес
56' Желтая карточкаСисей Ассан
73' Желтая карточкаЧорич Анте
80' Желтая карточкаЭбишер Мишель
1:0
83' ГолНьонто Вильфред
87' Желтая карточкаНьонто Вильфред
87' Желтая карточкаНгамале Муми
25
Бреше
Янник
20
Думбия
Усман
18
Крамер
Блаж
91
Февр
Гийом
15
Элиа
Мешак
13
Нгамале
Муми
- Основной состав
-
25 Бреше ЯнникВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Думбия УсманПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Крамер БлажНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Хорншу МаркЗащитник
-
23 Ронер ФабианПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Тосин АйегунПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Чорич АнтеПолузащитник
-
39 Гогия АкакийНападающий
-
-
Главный тренер: Брайтенрайтер Андре
- Основной состав
-
91 Февр ГийомВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Элиа МешакНападающий
- Нападающий
-
13 Нгамале МумиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Лефор ЖорданЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Ридер ФабианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вагнер Давид
Ход матча
48'
56'
73'
80'
83'
87'
87'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 8
-
4 Удары в створ 5
-
2 Угловые 5
-
0 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 14
-
39 Владение мячом, % 61
История личных встреч
Цюрих
Янг Бойз
20 матчей
65%
35%
13 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
70%
40%
14 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
55%
55%
11 побед 11 ничьих 0 побед
37 матчей
8.1%
91.9%
0 побед 3 ничьи 34 победы
Первый тайм
32.4%
67.6%
0 побед 12 ничьих 23 победы
Второй тайм
8.1%
91.9%
0 побед 3 ничьи 32 победы
57 матчей
22.8%
17.5%
59.7%
13 побед 10 ничьих 34 победы
Первый тайм
24.6%
35.1%
40.3%
14 побед 20 ничьих 23 победы
Второй тайм
19.3%
24.6%
56.1%
11 побед 14 ничьих 32 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Цюрих
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сисей Ассан
|10
|0.67
|Маркезано Антонио
|6 (2)
|0.4
|Герреро Адрия
|3
|0.2
|Боранияшевич Никола
|2
|0.13
|Ньонто Вильфред
|2
|0.13
|Гогия Акакий
|2
|0.13
|Rodrigo Pollero
|2
|0.13
|Крюезиу Мирлинд
|2
|0.13
|Джемаили Блерим
|1
|0.07
|Чорич Анте
|1
|0.07
|Крамер Блаж
|1
|0.07
|Думбия Усман
|0
|0
|Алити Фидан
|0
|0
|Омерагич Бечир
|0
|0
|Красничи Бледиан
|0
|0
Янг Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фасснахт Кристиан
|7
|0.54
|Сибачо Жордан
|6
|0.46
|Элиа Мешак
|4
|0.31
|Канга Вилфрид
|3
|0.23
|Эбишер Мишель
|2
|0.15
|Нгамале Муми
|2 (1)
|0.15
|Мамбимби Феликс
|1
|0.08
|Гарсия Улиссес
|1
|0.08
|Хефти Сильван
|1
|0.08
|Ридер Фабиан
|1
|0.08
|Сулеймани Миралем
|0
|0
|Мартинс Кристофер
|0
|0
|Сьерро Венсан
|0
|0
Карточки
Цюрих
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сисей Ассан
|6
|0
|Крюезиу Мирлинд
|6
|0
|Ньонто Вильфред
|5
|0
|Герреро Адрия
|4
|0
|Красничи Бледиан
|2
|1
|Алити Фидан
|3
|0
|Джемаили Блерим
|2
|0
|Ляйтнер Мориц
|2
|0
|Чорич Анте
|2
|0
|Думбия Усман
|2
|0
|Боранияшевич Никола
|2
|0
|Гогия Акакий
|1
|0
|Маркезано Антонио
|1
|0
|Крамер Блаж
|1
|0
|Ронер Фабиан
|1
|0
|Омерагич Бечир
|1
|0
Янг Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нгамале Муми
|4
|0
|Али Мохамед
|4
|0
|Мартинс Кристофер
|2
|1
|Сьерро Венсан
|3
|0
|Лаупер Сандро
|3
|0
|Эбишер Мишель
|3
|0
|Ридер Фабиан
|3
|0
|Масейрас Кентен
|1
|1
|Гарсия Улиссес
|2
|0
|Зесигер Седрик
|2
|0
|Фон Балльмоос Давид
|1
|0
|Фасснахт Кристиан
|1
|0
|Шпильман Марвин
|1
|0
|Элиа Мешак
|1
|0
|Бюрги Николас
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
18
19
5 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
4
22%
1
5%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
1
6%
2
11%
31-45
3
17%
5
26%
46-60
4
22%
4
21%
61-75
6
33%
5
26%
76-90
Пропущено
9
11
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
2
22%
1
9%
1-15
1
11%
3
27%
16-30
2
22%
1
9%
31-45
2
22%
2
18%
46-60
1
11%
1
9%
61-75
1
11%
3
27%
76-90
Забито
15
10
10 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
2
13%
2
20%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
5
33%
1
10%
31-45
1
7%
1
10%
46-60
2
13%
2
20%
61-75
2
13%
4
40%
76-90
Пропущено
15
4
8 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
1
7%
0
0%
1-15
3
20%
1
25%
16-30
4
27%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
5
33%
1
25%
61-75
2
13%
1
25%
76-90
Забито
33
29
15 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 21
8 Забивали первыми 7
1 Не забивали 3
6
18%
3
10%
1-15
3
9%
2
7%
16-30
6
18%
3
10%
31-45
4
12%
6
21%
46-60
6
18%
6
21%
61-75
8
24%
9
31%
76-90
Пропущено
24
15
13 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 10
3
13%
1
7%
1-15
4
17%
4
27%
16-30
6
25%
2
13%
31-45
2
8%
2
13%
46-60
6
25%
2
13%
61-75
3
13%
4
27%
76-90
Результаты последних матчей
Цюрих
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Сьон - Цюрих 0:1 Штуттгарт - Цюрих 1:0 Серветт - Цюрих 1:2 Цюрих - Базель 3:3
Ивердон - Цюрих 2:2 Грасcхоппер - Цюрих 3:3 Цюрих - Лугано 1:0 Цюрих - Сьон 6:2 Базель - Цюрих 3:1 Цюрих - Серветт 2:2 Кринс - Цюрих 0:1 Янг Бойз - Цюрих 4:0 Санкт-Галлен - Цюрих 3:3 Цюрих - Грасcхоппер 2:1 Золотурн - Цюрих 0:10 Люцерн - Цюрих 1:3 Цюрих - Лозанна-Спорт 3:1 Лугано - Цюрих 0:2 Цюрих - Нёвшатель Ксамакс 1:4 Цюрих - Кринс 6:1
Янг Бойз
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Янг Бойз - Аталанта 3:3 Грасcхоппер - Янг Бойз 1:1 Вильярреал - Янг Бойз 2:0 Санкт-Галлен - Янг Бойз 3:1
Лугано - Янг Бойз 2:1 Янг Бойз - Лозанна-Спорт 3:2 Янг Бойз - Вильярреал 1:4 Янг Бойз - Люцерн 1:1 Серветт - Янг Бойз 0:6 Аталанта - Янг Бойз 1:0 Янг Бойз - Санкт-Галлен 2:1 Лозанна-Спорт - Янг Бойз 1:6 Илирия - Янг Бойз 1:7 Янг Бойз - Манчестер Юнайтед 2:1 Янг Бойз - Цюрих 4:0 Базель - Янг Бойз 1:1 Ференцварош - Янг Бойз 2:3 Янг Бойз - Ференцварош 3:2 FC Littau - Янг Бойз 1:4 Янг Бойз - ЧФР Клуж 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|15
|9
|4
|2
|33 - 24
|31
|2.
|Базель
|1:0
|14
|8
|5
|1
|30 - 12
|29
|3.
|Лугано
|14
|8
|2
|4
|21 - 15
|26
|4.
|Янг Бойз
|13
|6
|4
|3
|29 - 15
|22
|5.
|Грасcхоппер
|15
|4
|6
|5
|25 - 23
|18
|6.
|Сьон
|15
|5
|3
|7
|19 - 29
|18
|7.
|Серветт
|0:0
|15
|4
|4
|7
|23 - 30
|16
|8.
|Санкт-Галлен
|15
|4
|3
|8
|20 - 31
|15
|9.
|Лозанна-Спорт
|0:0
|15
|2
|6
|7
|16 - 28
|12
|10.
|Люцерн
|0:1
|15
|1
|7
|7
|18 - 27
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|7
|5
|2
|0
|18 - 9
|17
|2.
|Базель
|1:0
|7
|4
|2
|1
|18 - 6
|14
|3.
|Лугано
|7
|4
|2
|1
|11 - 7
|14
|4.
|Грасcхоппер
|8
|3
|3
|2
|16 - 12
|12
|5.
|Янг Бойз
|5
|3
|2
|0
|10 - 4
|11
|6.
|Сьон
|8
|3
|1
|4
|10 - 11
|10
|7.
|Серветт
|0:0
|8
|3
|1
|4
|15 - 17
|10
|8.
|Санкт-Галлен
|7
|2
|3
|2
|11 - 11
|9
|9.
|Лозанна-Спорт
|0:0
|8
|1
|4
|3
|9 - 15
|7
|10.
|Люцерн
|0:1
|8
|1
|2
|5
|10 - 14
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Базель
|1:0
|7
|4
|3
|0
|12 - 6
|15
|2.
|Цюрих
|8
|4
|2
|2
|15 - 15
|14
|3.
|Лугано
|7
|4
|0
|3
|10 - 8
|12
|4.
|Янг Бойз
|8
|3
|2
|3
|19 - 11
|11
|5.
|Сьон
|7
|2
|2
|3
|9 - 18
|8
|6.
|Серветт
|0:0
|7
|1
|3
|3
|8 - 13
|6
|7.
|Грасcхоппер
|7
|1
|3
|3
|9 - 11
|6
|8.
|Санкт-Галлен
|8
|2
|0
|6
|9 - 20
|6
|9.
|Лозанна-Спорт
|0:0
|7
|1
|2
|4
|7 - 13
|5
|10.
|Люцерн
|0:1
|7
|0
|5
|2
|8 - 13
|5