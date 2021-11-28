Австрия: Бундеслига 2021-2022
0:0
Перерыв
Стадион: Profertil Arena Hartberg
36' Желтая карточкаРоттер Томас
37' Желтая карточкаФлеккер Флориан
31
Роттер
Томас
23
Кайнц
Тобиас
10
Ниманн
Ноэль
28
Хайль
Юрген
77
Афдияй
Донис
24
Тадич
Дарио
34
Боллер
Ян
30
Хорват
Саша
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Роттер ТомасЗащитник
- Защитник
-
23 Кайнц ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Ниманн НоэльПолузащитник
-
28 Хайль ЮргенПолузащитник
-
77 Афдияй ДонисПолузащитник
-
24 Тадич ДариоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Пэйнтсил СетПолузащитник
-
-
-
Главный тренер: Kurt Russ
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
34 Боллер ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Хорват СашаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Хон Хён-СокПолузащитник
- Нападающий
-
14 Балик ГусейнНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Andreas Wieland
Ход матча
36'
37'
История личных встреч
Хартберг
ЛАСК
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
50%
5 побед 3 ничьи 0 побед
12 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 6 побед
18 матчей
16.7%
38.9%
44.4%
3 победы 7 ничьих 8 побед
Первый тайм
11.1%
50%
38.9%
2 победы 9 ничьих 7 побед
Второй тайм
27.8%
38.9%
33.3%
5 побед 7 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хартберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хорват Саша
|6
|0.38
|Тадич Дарио
|6 (1)
|0.38
|Хайль Юрген
|2
|0.13
|Роттер Томас
|2
|0.13
|Афдияй Донис
|2
|0.13
|Ниманн Ноэль
|2
|0.13
|Шмербок Марк-Андре
|1
|0.06
|Белакович Неманя
|1
|0.06
|Гольнер Манфред
|1 (1)
|0.06
|Штурм Филипп
|1
|0.06
|Matija Horvat
|1
|0.06
|Кайнц Тобиас
|0
|0
|Клем Кристиан
|0
|0
|Штек Давид
|0
|0
|Лема Майкл Джон
|0
|0
ЛАСК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гойгингер Томас
|3
|0.19
|Карамоко Мамуду
|3
|0.19
|Михорль Петер
|2 (1)
|0.13
|Флеккер Флориан
|1
|0.06
|Поцманн Марвин
|1
|0.06
|Визингер Филип
|1
|0.06
|Люкенедер Феликс
|1
|0.06
|Гргич Лукас
|1
|0.06
|Моншайн Кристоф
|1
|0.06
|Шмидт Александер
|1
|0.06
|Накамура Кейто
|1
|0.06
|Хон Хён-Сок
|0
|0
|Рагуц Марко
|0
|0
Карточки
Хартберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Люкенедер Феликс
|5
|0
|Роттер Томас
|4
|0
|Хайль Юрген
|4
|0
|Кайнц Тобиас
|3
|0
|Афдияй Донис
|3
|0
|Свете Рене
|3
|0
|Зоннляйтнер Марио
|2
|0
|Philipp Erhardt
|2
|0
|Штек Давид
|2
|0
|Matija Horvat
|2
|0
|Тадич Дарио
|1
|0
|Клем Кристиан
|1
|0
|Гольнер Манфред
|1
|0
|Белакович Неманя
|1
|0
|Thomas Kofler
|1
|0
ЛАСК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Реннер Рене
|3
|1
|Флеккер Флориан
|4
|0
|Михорль Петер
|3
|0
|Гргич Лукас
|3
|0
|Поцманн Марвин
|2
|0
|Визингер Филип
|2
|0
|Боллер Ян
|2
|0
|Холланд Джеймс
|1
|0
|Филипович Петар
|1
|0
|Хорват Саша
|1
|0
|Шлагер Александер
|1
|0
|Марешиц Дарио
|1
|0
|Шмидт Александер
|1
|0
|Хон Хён-Сок
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
9
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 4
10 Не забивали 9
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
2
22%
16-30
1
11%
4
44%
31-45
1
11%
1
11%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
44%
2
22%
76-90
Пропущено
13
12
10 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
4
31%
0
0%
1-15
3
23%
3
25%
16-30
3
23%
3
25%
31-45
1
8%
2
17%
46-60
1
8%
1
8%
61-75
1
8%
3
25%
76-90
Забито
14
9
6 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 1
8 Не забивали 10
2
14%
0
0%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
1
7%
1
11%
31-45
2
14%
2
22%
46-60
3
21%
1
11%
61-75
3
21%
5
56%
76-90
Пропущено
10
10
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 7
1
10%
1
10%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
3
30%
1
10%
31-45
2
20%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
3
30%
5
50%
76-90
Забито
23
18
10 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 5
3 Не забивали 4
3
13%
0
0%
1-15
5
22%
2
11%
16-30
2
9%
5
28%
31-45
3
13%
3
17%
46-60
3
13%
1
6%
61-75
7
30%
7
39%
76-90
Пропущено
23
22
15 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 13
5
22%
1
5%
1-15
4
17%
3
14%
16-30
6
26%
4
18%
31-45
3
13%
3
14%
46-60
1
4%
3
14%
61-75
4
17%
8
36%
76-90
Результаты последних матчей
Хартберг
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Рид - Хартберг 1:0 Хартберг - Браво 1:1 Хартберг - Аустрия Клагенфурт 0:2 Блау-Вайс - Хартберг 2:3
Альтах - Хартберг 0:2 Хартберг - Рапид Вена 1:1 Сваровски Тироль - Хартберг 2:2 Хартберг - Капфенберг 1:0 Хартберг - Штурм 3:2 Хартберг - Аустрия Вена 3:4 Юнион Гюртен - Хартберг 0:1 Адмира - Хартберг 1:1 Вольфсбергер - Хартберг 1:3 Хартберг - Ред Булл Зальцбург 0:1 ЛАСК - Хартберг 1:1 Хартберг - Рид 1:1 Аустрия Клагенфурт - Хартберг 4:3 Хартберг - Альтах 1:2 Рапид Вена - Хартберг 0:2 Бад Глайхенберг - Хартберг 0:3
ЛАСК
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Маккаби Тель-Авив - ЛАСК 0:1 Штурм - ЛАСК 3:3 ЛАСК - Сваровски Тироль 3:0 ЛАСК - Алашкерт 2:0
Рапид Вена - ЛАСК 3:2 ЛАСК - Сваровски Тироль 2:1 ЛАСК - Альтах 0:1 Алашкерт - ЛАСК 0:3 ЛАСК - Вольфсбергер 0:1 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 3:1 ЛАСК - Маккаби Тель-Авив 1:1 ЛАСК - Адмира 3:1 ЛАСК - Стрипфинг Вайден 3:0 Аустрия Клагенфурт - ЛАСК 1:1 ХИК - ЛАСК 0:2 ЛАСК - Аустрия Вена 0:2 Рид - ЛАСК 1:0 Сент-Джонстон - ЛАСК 0:2 ЛАСК - Хартберг 1:1 ЛАСК - Сент-Джонстон 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|16
|12
|3
|1
|35 - 11
|39
|2.
|Вольфсбергер
|16
|8
|3
|5
|26 - 26
|27
|3.
|Штурм
|0:0
|15
|7
|4
|4
|31 - 23
|25
|4.
|Аустрия Клагенфурт
|16
|5
|7
|4
|25 - 24
|22
|5.
|Рид
|15
|5
|5
|5
|20 - 30
|20
|6.
|Рапид Вена
|15
|5
|4
|6
|22 - 23
|19
|7.
|Сваровски Тироль
|16
|4
|7
|5
|25 - 29
|19
|8.
|Аустрия Вена
|0:0
|16
|3
|9
|4
|19 - 17
|18
|9.
|Хартберг
|0:0
|16
|4
|6
|6
|23 - 23
|18
|10.
|ЛАСК
|0:0
|16
|3
|6
|7
|18 - 22
|15
|11.
|Адмира
|16
|3
|6
|7
|19 - 22
|15
|12.
|Альтах
|15
|3
|4
|8
|9 - 22
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|7
|6
|1
|0
|20 - 4
|19
|2.
|Рапид Вена
|8
|5
|0
|3
|16 - 11
|15
|3.
|Рид
|7
|4
|3
|0
|12 - 8
|15
|4.
|Штурм
|0:0
|8
|4
|2
|2
|17 - 13
|14
|5.
|Аустрия Клагенфурт
|8
|3
|5
|0
|14 - 11
|14
|6.
|Вольфсбергер
|8
|4
|1
|3
|14 - 13
|13
|7.
|Сваровски Тироль
|8
|2
|5
|1
|15 - 11
|11
|8.
|Аустрия Вена
|0:0
|8
|1
|6
|1
|9 - 7
|9
|9.
|ЛАСК
|0:0
|8
|2
|2
|4
|9 - 10
|8
|10.
|Адмира
|8
|2
|2
|4
|9 - 7
|8
|11.
|Хартберг
|0:0
|8
|1
|3
|4
|9 - 13
|6
|12.
|Альтах
|8
|1
|2
|5
|5 - 15
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|9
|6
|2
|1
|15 - 7
|20
|2.
|Вольфсбергер
|8
|4
|2
|2
|12 - 13
|14
|3.
|Хартберг
|0:0
|8
|3
|3
|2
|14 - 10
|12
|4.
|Штурм
|0:0
|7
|3
|2
|2
|14 - 10
|11
|5.
|Аустрия Вена
|0:0
|8
|2
|3
|3
|10 - 10
|9
|6.
|Аустрия Клагенфурт
|8
|2
|2
|4
|11 - 13
|8
|7.
|Сваровски Тироль
|8
|2
|2
|4
|10 - 18
|8
|8.
|Альтах
|7
|2
|2
|3
|4 - 7
|8
|9.
|ЛАСК
|0:0
|8
|1
|4
|3
|9 - 12
|7
|10.
|Адмира
|8
|1
|4
|3
|10 - 15
|7
|11.
|Рид
|8
|1
|2
|5
|8 - 22
|5
|12.
|Рапид Вена
|7
|0
|4
|3
|6 - 12
|4