  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Австрия
  4. Бундеслига 2021-2022

Австрия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Хартберг
2:1
Конец матча

Стадион:
ЛАСК
0'
36' Желтая карточка
Роттер Томас
38' Желтая карточка
Флеккер Флориан
57' Желтая карточка
Гольнер Манфред
68' Желтая карточка
Matija Horvat
1:0
72' Гол
Тадич Дарио
1:1
86' Гол
Карамоко Мамуду
2:1
90' Гол
Тадич Дарио
90'+5
1
Свете
Рене
8
Marcel
Schantl
16
Зоннляйтнер
Марио
31
Роттер
Томас
5
Гольнер
Манфред
23
Кайнц
Тобиас
11
Matija
Horvat
10
Ниманн
Ноэль
28
Хайль
Юрген
77
Афдияй
Донис
24
Тадич
Дарио
1
Шлагер
Александер
29
Флеккер
Флориан
34
Боллер
Ян
6
Визингер
Филип
19
Поцманн
Марвин
25
Холланд
Джеймс
8
Михорль
Петер
27
Гойгингер
Томас
30
Хорват
Саша
38
Накамура
Кейто
9
Карамоко
Мамуду
Хартберг
4-2-3-1
ЛАСК
4-2-3-1

История личных встреч

Хартберг
ЛАСК

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
50%
5 побед 3 ничьи 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 6 побед

18 матчей

16.7%
38.9%
44.4%
3 победы 7 ничьих 8 побед

Первый тайм

11.1%
50%
38.9%
2 победы 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

27.8%
38.9%
33.3%
5 побед 7 ничьих 6 побед

История матчей

Б
1:1
Б
1:2
Б
1:1
Б
1:5
Б
1:2
Б
5:1
Б
1:2
Б
3:3
Б
0:1
ТМК
2:0
ЭЛ
0:1
ЭЛ
2:2
ЭЛ
2:2
ЭЛ
0:0
ЭЛ
1:2
ЭЛ
1:1
ЭЛ
0:2
ЭЛ
4:0

Бомбардиры внутри турнира

Хартберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тадич Дарио 8 (1) 0.5
Хорват Саша 6 0.38
Хайль Юрген 2 0.13
Роттер Томас 2 0.13
Афдияй Донис 2 0.13
Ниманн Ноэль 2 0.13
Шмербок Марк-Андре 1 0.06
Белакович Неманя 1 0.06
Гольнер Манфред 1 (1) 0.06
Штурм Филипп 1 0.06
Matija Horvat 1 0.06
Кайнц Тобиас 0 0
Клем Кристиан 0 0
Штек Давид 0 0
Лема Майкл Джон 0 0
ЛАСК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карамоко Мамуду 4 0.25
Гойгингер Томас 3 0.19
Михорль Петер 2 (1) 0.13
Флеккер Флориан 1 0.06
Поцманн Марвин 1 0.06
Визингер Филип 1 0.06
Люкенедер Феликс 1 0.06
Гргич Лукас 1 0.06
Моншайн Кристоф 1 0.06
Шмидт Александер 1 0.06
Накамура Кейто 1 0.06
Хон Хён-Сок 0 0
Рагуц Марко 0 0

Карточки

Хартберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Роттер Томас 5 0
Люкенедер Феликс 5 0
Хайль Юрген 4 0
Кайнц Тобиас 3 0
Афдияй Донис 3 0
Свете Рене 3 0
Matija Horvat 3 0
Зоннляйтнер Марио 2 0
Гольнер Манфред 2 0
Philipp Erhardt 2 0
Штек Давид 2 0
Тадич Дарио 1 0
Клем Кристиан 1 0
Белакович Неманя 1 0
Thomas Kofler 1 0
ЛАСК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Флеккер Флориан 5 0
Реннер Рене 3 1
Михорль Петер 3 0
Гргич Лукас 3 0
Поцманн Марвин 2 0
Визингер Филип 2 0
Боллер Ян 2 0
Холланд Джеймс 1 0
Филипович Петар 1 0
Хорват Саша 1 0
Шлагер Александер 1 0
Марешиц Дарио 1 0
Шмидт Александер 1 0
Хон Хён-Сок 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
10
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
10 Не забивали 9
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
2
20%
16-30
1
9%
4
40%
31-45
1
9%
1
10%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
5
45%
3
30%
76-90

Пропущено

14
14
10 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
4
29%
0
0%
1-15
3
21%
3
21%
16-30
3
21%
3
21%
31-45
1
7%
2
14%
46-60
1
7%
2
14%
61-75
2
14%
4
29%
76-90

Забито

14
9
6 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 1
9 Не забивали 11
2
14%
0
0%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
1
7%
1
11%
31-45
2
14%
2
22%
46-60
3
21%
1
11%
61-75
3
21%
5
56%
76-90

Пропущено

10
10
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 7
1
10%
1
10%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
3
30%
1
10%
31-45
2
20%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
3
30%
5
50%
76-90

Забито

25
19
10 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 5
3 Не забивали 4
3
12%
0
0%
1-15
5
20%
2
11%
16-30
2
8%
5
26%
31-45
3
12%
3
16%
46-60
4
16%
1
5%
61-75
8
32%
8
42%
76-90

Пропущено

24
24
15 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 14
5
21%
1
4%
1-15
4
17%
3
13%
16-30
6
25%
4
17%
31-45
3
13%
3
13%
46-60
1
4%
4
17%
61-75
5
21%
9
38%
76-90

Результаты последних матчей

Хартберг
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Рид - Хартберг 1:0 Хартберг - Браво 1:1 Хартберг - Аустрия Клагенфурт 0:2 Блау-Вайс - Хартберг 2:3
Альтах - Хартберг 0:2 Хартберг - Рапид Вена 1:1 Сваровски Тироль - Хартберг 2:2 Хартберг - Капфенберг 1:0 Хартберг - Штурм 3:2 Хартберг - Аустрия Вена 3:4 Юнион Гюртен - Хартберг 0:1 Адмира - Хартберг 1:1 Вольфсбергер - Хартберг 1:3 Хартберг - Ред Булл Зальцбург 0:1 ЛАСК - Хартберг 1:1 Хартберг - Рид 1:1 Аустрия Клагенфурт - Хартберг 4:3 Хартберг - Альтах 1:2 Рапид Вена - Хартберг 0:2 Бад Глайхенберг - Хартберг 0:3
ЛАСК
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Маккаби Тель-Авив - ЛАСК 0:1 Штурм - ЛАСК 3:3 ЛАСК - Сваровски Тироль 3:0 ЛАСК - Алашкерт 2:0
Рапид Вена - ЛАСК 3:2 ЛАСК - Сваровски Тироль 2:1 ЛАСК - Альтах 0:1 Алашкерт - ЛАСК 0:3 ЛАСК - Вольфсбергер 0:1 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 3:1 ЛАСК - Маккаби Тель-Авив 1:1 ЛАСК - Адмира 3:1 ЛАСК - Стрипфинг Вайден 3:0 Аустрия Клагенфурт - ЛАСК 1:1 ХИК - ЛАСК 0:2 ЛАСК - Аустрия Вена 0:2 Рид - ЛАСК 1:0 Сент-Джонстон - ЛАСК 0:2 ЛАСК - Хартберг 1:1 ЛАСК - Сент-Джонстон 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 16 12 3 1 35 - 11 39
2. Вольфсбергер 16 8 3 5 26 - 26 27
3. Штурм 15 7 3 5 32 - 25 24
4. Аустрия Клагенфурт 16 5 7 4 25 - 24 22
5. Аустрия Вена 16 4 8 4 21 - 18 20
6. Рид 15 5 5 5 20 - 30 20
7. Хартберг 16 5 5 6 25 - 24 20
8. Рапид Вена 15 5 4 6 22 - 23 19
9. Сваровски Тироль 16 4 7 5 25 - 29 19
10. Адмира 16 3 6 7 19 - 22 15
11. ЛАСК 16 3 5 8 19 - 24 14
12. Альтах 15 3 4 8 9 - 22 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 7 6 1 0 20 - 4 19
2. Рапид Вена 8 5 0 3 16 - 11 15
3. Рид 7 4 3 0 12 - 8 15
4. Штурм 8 4 2 2 17 - 13 14
5. Аустрия Клагенфурт 8 3 5 0 14 - 11 14
6. Вольфсбергер 8 4 1 3 14 - 13 13
7. Сваровски Тироль 8 2 5 1 15 - 11 11
8. Аустрия Вена 8 2 5 1 11 - 8 11
9. Хартберг 8 2 2 4 11 - 14 8
10. ЛАСК 8 2 2 4 9 - 10 8
11. Адмира 8 2 2 4 9 - 7 8
12. Альтах 8 1 2 5 5 - 15 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 9 6 2 1 15 - 7 20
2. Вольфсбергер 8 4 2 2 12 - 13 14
3. Хартберг 8 3 3 2 14 - 10 12
4. Штурм 7 3 1 3 15 - 12 10
5. Аустрия Вена 8 2 3 3 10 - 10 9
6. Аустрия Клагенфурт 8 2 2 4 11 - 13 8
7. Сваровски Тироль 8 2 2 4 10 - 18 8
8. Альтах 7 2 2 3 4 - 7 8
9. Адмира 8 1 4 3 10 - 15 7
10. ЛАСК 8 1 3 4 10 - 14 6
11. Рид 8 1 2 5 8 - 22 5
12. Рапид Вена 7 0 4 3 6 - 12 4
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    38'
    Флеккер Флориан получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    36'
    Роттер Томас получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Хартберг 2:1 ЛАСК онлайн


Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 