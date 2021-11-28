Австрия: Бундеслига 2021-2022
2:1
Конец матча
Стадион: Profertil Arena Hartberg
36' Желтая карточкаРоттер Томас
38' Желтая карточкаФлеккер Флориан
57' Желтая карточкаГольнер Манфред
68' Желтая карточкаMatija Horvat
1:0
72' ГолТадич Дарио
1:1
86' ГолКарамоко Мамуду
2:1
90' ГолТадич Дарио
31
Роттер
Томас
23
Кайнц
Тобиас
10
Ниманн
Ноэль
28
Хайль
Юрген
77
Афдияй
Донис
24
Тадич
Дарио
34
Боллер
Ян
30
Хорват
Саша
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Роттер ТомасЗащитник
- Защитник
-
23 Кайнц ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Ниманн НоэльПолузащитник
-
28 Хайль ЮргенПолузащитник
-
77 Афдияй ДонисПолузащитник
-
24 Тадич ДариоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Пэйнтсил СетПолузащитник
-
-
-
Главный тренер: Kurt Russ
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
34 Боллер ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Хорват СашаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Хон Хён-СокПолузащитник
- Нападающий
-
14 Балик ГусейнНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Andreas Wieland
Ход матча
36'
38'
57'
68'
72'
1:0
86'
1:1
90'
2:1
История личных встреч
Хартберг
ЛАСК
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
50%
5 побед 3 ничьи 0 побед
12 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 6 побед
18 матчей
16.7%
38.9%
44.4%
3 победы 7 ничьих 8 побед
Первый тайм
11.1%
50%
38.9%
2 победы 9 ничьих 7 побед
Второй тайм
27.8%
38.9%
33.3%
5 побед 7 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хартберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тадич Дарио
|8 (1)
|0.5
|Хорват Саша
|6
|0.38
|Хайль Юрген
|2
|0.13
|Роттер Томас
|2
|0.13
|Афдияй Донис
|2
|0.13
|Ниманн Ноэль
|2
|0.13
|Шмербок Марк-Андре
|1
|0.06
|Белакович Неманя
|1
|0.06
|Гольнер Манфред
|1 (1)
|0.06
|Штурм Филипп
|1
|0.06
|Matija Horvat
|1
|0.06
|Кайнц Тобиас
|0
|0
|Клем Кристиан
|0
|0
|Штек Давид
|0
|0
|Лема Майкл Джон
|0
|0
ЛАСК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Карамоко Мамуду
|4
|0.25
|Гойгингер Томас
|3
|0.19
|Михорль Петер
|2 (1)
|0.13
|Флеккер Флориан
|1
|0.06
|Поцманн Марвин
|1
|0.06
|Визингер Филип
|1
|0.06
|Люкенедер Феликс
|1
|0.06
|Гргич Лукас
|1
|0.06
|Моншайн Кристоф
|1
|0.06
|Шмидт Александер
|1
|0.06
|Накамура Кейто
|1
|0.06
|Хон Хён-Сок
|0
|0
|Рагуц Марко
|0
|0
Карточки
Хартберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Роттер Томас
|5
|0
|Люкенедер Феликс
|5
|0
|Хайль Юрген
|4
|0
|Кайнц Тобиас
|3
|0
|Афдияй Донис
|3
|0
|Свете Рене
|3
|0
|Matija Horvat
|3
|0
|Зоннляйтнер Марио
|2
|0
|Гольнер Манфред
|2
|0
|Philipp Erhardt
|2
|0
|Штек Давид
|2
|0
|Тадич Дарио
|1
|0
|Клем Кристиан
|1
|0
|Белакович Неманя
|1
|0
|Thomas Kofler
|1
|0
ЛАСК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Флеккер Флориан
|5
|0
|Реннер Рене
|3
|1
|Михорль Петер
|3
|0
|Гргич Лукас
|3
|0
|Поцманн Марвин
|2
|0
|Визингер Филип
|2
|0
|Боллер Ян
|2
|0
|Холланд Джеймс
|1
|0
|Филипович Петар
|1
|0
|Хорват Саша
|1
|0
|Шлагер Александер
|1
|0
|Марешиц Дарио
|1
|0
|Шмидт Александер
|1
|0
|Хон Хён-Сок
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
10
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
10 Не забивали 9
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
2
20%
16-30
1
9%
4
40%
31-45
1
9%
1
10%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
5
45%
3
30%
76-90
Пропущено
14
14
10 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
4
29%
0
0%
1-15
3
21%
3
21%
16-30
3
21%
3
21%
31-45
1
7%
2
14%
46-60
1
7%
2
14%
61-75
2
14%
4
29%
76-90
Забито
14
9
6 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 1
9 Не забивали 11
2
14%
0
0%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
1
7%
1
11%
31-45
2
14%
2
22%
46-60
3
21%
1
11%
61-75
3
21%
5
56%
76-90
Пропущено
10
10
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 7
1
10%
1
10%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
3
30%
1
10%
31-45
2
20%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
3
30%
5
50%
76-90
Забито
25
19
10 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 5
3 Не забивали 4
3
12%
0
0%
1-15
5
20%
2
11%
16-30
2
8%
5
26%
31-45
3
12%
3
16%
46-60
4
16%
1
5%
61-75
8
32%
8
42%
76-90
Пропущено
24
24
15 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 14
5
21%
1
4%
1-15
4
17%
3
13%
16-30
6
25%
4
17%
31-45
3
13%
3
13%
46-60
1
4%
4
17%
61-75
5
21%
9
38%
76-90
Результаты последних матчей
Хартберг
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Рид - Хартберг 1:0 Хартберг - Браво 1:1 Хартберг - Аустрия Клагенфурт 0:2 Блау-Вайс - Хартберг 2:3
Альтах - Хартберг 0:2 Хартберг - Рапид Вена 1:1 Сваровски Тироль - Хартберг 2:2 Хартберг - Капфенберг 1:0 Хартберг - Штурм 3:2 Хартберг - Аустрия Вена 3:4 Юнион Гюртен - Хартберг 0:1 Адмира - Хартберг 1:1 Вольфсбергер - Хартберг 1:3 Хартберг - Ред Булл Зальцбург 0:1 ЛАСК - Хартберг 1:1 Хартберг - Рид 1:1 Аустрия Клагенфурт - Хартберг 4:3 Хартберг - Альтах 1:2 Рапид Вена - Хартберг 0:2 Бад Глайхенберг - Хартберг 0:3
ЛАСК
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Маккаби Тель-Авив - ЛАСК 0:1 Штурм - ЛАСК 3:3 ЛАСК - Сваровски Тироль 3:0 ЛАСК - Алашкерт 2:0
Рапид Вена - ЛАСК 3:2 ЛАСК - Сваровски Тироль 2:1 ЛАСК - Альтах 0:1 Алашкерт - ЛАСК 0:3 ЛАСК - Вольфсбергер 0:1 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 3:1 ЛАСК - Маккаби Тель-Авив 1:1 ЛАСК - Адмира 3:1 ЛАСК - Стрипфинг Вайден 3:0 Аустрия Клагенфурт - ЛАСК 1:1 ХИК - ЛАСК 0:2 ЛАСК - Аустрия Вена 0:2 Рид - ЛАСК 1:0 Сент-Джонстон - ЛАСК 0:2 ЛАСК - Хартберг 1:1 ЛАСК - Сент-Джонстон 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|16
|12
|3
|1
|35 - 11
|39
|2.
|Вольфсбергер
|16
|8
|3
|5
|26 - 26
|27
|3.
|Штурм
|15
|7
|3
|5
|32 - 25
|24
|4.
|Аустрия Клагенфурт
|16
|5
|7
|4
|25 - 24
|22
|5.
|Аустрия Вена
|16
|4
|8
|4
|21 - 18
|20
|6.
|Рид
|15
|5
|5
|5
|20 - 30
|20
|7.
|Хартберг
|16
|5
|5
|6
|25 - 24
|20
|8.
|Рапид Вена
|15
|5
|4
|6
|22 - 23
|19
|9.
|Сваровски Тироль
|16
|4
|7
|5
|25 - 29
|19
|10.
|Адмира
|16
|3
|6
|7
|19 - 22
|15
|11.
|ЛАСК
|16
|3
|5
|8
|19 - 24
|14
|12.
|Альтах
|15
|3
|4
|8
|9 - 22
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|7
|6
|1
|0
|20 - 4
|19
|2.
|Рапид Вена
|8
|5
|0
|3
|16 - 11
|15
|3.
|Рид
|7
|4
|3
|0
|12 - 8
|15
|4.
|Штурм
|8
|4
|2
|2
|17 - 13
|14
|5.
|Аустрия Клагенфурт
|8
|3
|5
|0
|14 - 11
|14
|6.
|Вольфсбергер
|8
|4
|1
|3
|14 - 13
|13
|7.
|Сваровски Тироль
|8
|2
|5
|1
|15 - 11
|11
|8.
|Аустрия Вена
|8
|2
|5
|1
|11 - 8
|11
|9.
|Хартберг
|8
|2
|2
|4
|11 - 14
|8
|10.
|ЛАСК
|8
|2
|2
|4
|9 - 10
|8
|11.
|Адмира
|8
|2
|2
|4
|9 - 7
|8
|12.
|Альтах
|8
|1
|2
|5
|5 - 15
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|9
|6
|2
|1
|15 - 7
|20
|2.
|Вольфсбергер
|8
|4
|2
|2
|12 - 13
|14
|3.
|Хартберг
|8
|3
|3
|2
|14 - 10
|12
|4.
|Штурм
|7
|3
|1
|3
|15 - 12
|10
|5.
|Аустрия Вена
|8
|2
|3
|3
|10 - 10
|9
|6.
|Аустрия Клагенфурт
|8
|2
|2
|4
|11 - 13
|8
|7.
|Сваровски Тироль
|8
|2
|2
|4
|10 - 18
|8
|8.
|Альтах
|7
|2
|2
|3
|4 - 7
|8
|9.
|Адмира
|8
|1
|4
|3
|10 - 15
|7
|10.
|ЛАСК
|8
|1
|3
|4
|10 - 14
|6
|11.
|Рид
|8
|1
|2
|5
|8 - 22
|5
|12.
|Рапид Вена
|7
|0
|4
|3
|6 - 12
|4