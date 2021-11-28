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Австрия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Аустрия Вена
0:0
Первый тайм: 45+'

Стадион:
Штурм
0'
19' Желтая карточка
Демаку Весель
41' Желтая карточка
Джукич Александар
45'+2
1
Пенц
Патрик
5
Мартель
Эрик
20
Мюль
Лукас
29
Зуттнер
Маркус
39
Тейгль
Георг
8
Демаку
Весель
30
Фишер
Манфред
77
Джукич
Александар
4
Эль-Шеви
92
Джуричин
Марко
25
Хускович
Муарем
27
Зибенхандль
Йорг
22
Газибегович
Юсуф
42
David
Affengruber2
5
Вютрих
Грегори
44
Данте
Амаду
19
Куэн
Андреас
4
Горенц-Станкович
Йон
8
Прасс
Александр
15
Ньянгбо
Догбол
9
Йебоа
Келвин
13
Янтшер
Якоб
Аустрия Вена
3-5-2
Штурм
4-3-1-2

История личных встреч

Аустрия Вена
Штурм

24 матча

87.5%
12.5%
21 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
8 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

91.7%
25%
22 победы 6 ничьих 0 побед

28 матчей

39.3%
60.7%
0 побед 11 ничьих 17 побед

Первый тайм

64.3%
35.7%
0 побед 18 ничьих 14 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 8 ничьих 16 побед

52 матча

40.4%
26.9%
32.7%
21 победа 14 ничьих 17 побед

Первый тайм

15.4%
57.7%
26.9%
8 побед 30 ничьих 14 побед

Второй тайм

42.3%
26.9%
30.8%
22 победы 14 ничьих 16 побед

История матчей

Б
2:2
Б
2:1
Б
0:4
Б
1:1
Б
1:0
БЧГ
1:3
БЧГ
0:1
Б
1:0
Б
1:1
К
2:0
Б
0:2
Б
1:0
Б
3:0
Б
2:3
Б
4:1
Б
0:4
Б
2:0
Б
3:1
Б
3:0
Б
1:1
Б
2:1
Б
2:0
Б
0:0
Б
2:1
Б
0:3
Б
1:1
Б
1:2
Б
1:1
Б
3:2
Б
1:2
Б
1:1
Б
3:1
Б
1:1
Б
0:1
Б
3:1
Б(M
5:1
Б(M
2:1
Б(M
1:1
Б(M
2:2
Б(M
2:3
Б(M
0:2
Б(M
1:0
Б(M
2:2
Б(M
1:0
Б(M
0:1
Б(M
2:2
Б(M
2:0
К
1:1
Б(M
1:3
Б(M
0:0
Б(M
1:2
Б(M
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Аустрия Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джуричин Марко 6 (1) 0.38
Фишер Манфред 2 0.13
Noah Ohio 2 0.13
Тейгль Георг 2 0.13
Зуттнер Маркус 1 0.06
Мартель Эрик 1 0.06
Мюль Лукас 1 0.06
Пихлер Бенедикт 1 0.06
Хандль Йоханнес 1 0.06
Келес Джан 1 0.06
Хускович Муарем 1 0.06
Браунёдер Маттиас 0 0
Леонардо Ивкич 0 0
Штурм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йебоа Келвин 9 (2) 0.6
Янтшер Якоб 7 (2) 0.47
Саркария Манприт 5 0.33
Вютрих Грегори 2 0.13
Ньянгбо Догбол 2 0.13
Горенц-Станкович Йон 2 0.13
Китеишвили Отар 1 0.07
Любич Иван 1 0.07
David Affengruber2 1 0.07
Куэн Андреас 0 0
Йегер Лукас 0 0
Газибегович Юсуф 0 0
Прасс Александр 0 0
Данте Амаду 0 0

Карточки

Аустрия Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Демаку Весель 4 1
Браунёдер Маттиас 5 0
Хускович Муарем 4 0
Джуричин Марко 2 0
Мюль Лукас 2 0
Пихлер Бенедикт 2 0
Хандль Йоханнес 2 0
Мартель Эрик 2 0
Грюнвальд Александр 1 0
Пенц Патрик 1 0
Шойссенгейер Кристиан 1 0
Фишер Манфред 1 0
Леонардо Ивкич 1 0
Эль-Шеви 1 0
Штурм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Газибегович Юсуф 4 0
Йебоа Келвин 4 0
Горенц-Станкович Йон 3 0
Китеишвили Отар 2 0
Любич Иван 2 0
Прасс Александр 2 0
David Affengruber2 2 0
Гайрхофер Никлас 2 0
Хирлендер Штефан 1 0
Куэн Андреас 1 0
Вютрих Грегори 1 0
Йегер Лукас 1 0
Данте Амаду 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
15
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 3
10 Не забивали 8
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
1
7%
16-30
1
11%
5
33%
31-45
1
11%
2
13%
46-60
2
22%
3
20%
61-75
2
22%
4
27%
76-90

Пропущено

7
9
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
2
29%
2
22%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
1
11%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Забито

10
17
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 3
10 Не забивали 7
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
2
12%
16-30
0
0%
4
24%
31-45
0
0%
4
24%
46-60
2
20%
3
18%
61-75
4
40%
4
24%
76-90

Пропущено

10
13
3 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
1
10%
1
8%
1-15
0
0%
4
31%
16-30
2
20%
2
15%
31-45
4
40%
1
8%
46-60
2
20%
2
15%
61-75
1
10%
3
23%
76-90

Забито

19
32
8 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 20
5 Забивали первыми 6
5 Не забивали 1
3
16%
0
0%
1-15
4
21%
3
9%
16-30
1
5%
9
28%
31-45
1
5%
6
19%
46-60
4
21%
6
19%
61-75
6
32%
8
25%
76-90

Пропущено

17
22
6 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 11
3
18%
3
14%
1-15
0
0%
7
32%
16-30
3
18%
2
9%
31-45
6
35%
1
5%
46-60
4
24%
3
14%
61-75
1
6%
6
27%
76-90

Результаты последних матчей

Аустрия Вена
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 0:0 Аустрия Вена - Ред Булл Зальцбург 0:1 Сваровски Тироль - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Вена - Рид 4:1
Аустрия Вена - Адмира 2:2 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:0 Хартберг - Аустрия Вена 3:4 Капфенберг - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Вена - Альтах 0:0 ЛАСК - Аустрия Вена 0:2 Аустрия Вена - Рапид Вена 1:1 Штурм - Аустрия Вена 2:2 Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 1:1 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 1:0 Аустрия Вена - Сваровски Тироль 1:1 Брейдаблик - Аустрия Вена 2:1 Рид - Аустрия Вена 2:1 Аустрия Вена - Брейдаблик 1:1 Шпитталь - Аустрия Вена 0:4 Аустрия Вена - Тузла Сити 2:1
Штурм
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
ПСВ - Штурм 2:0 Штурм - ЛАСК 3:3 Реал Сосьедад - Штурм 1:1 Штурм - Вольфсбергер 0:3
Штурм - Рид 1:2 Ред Булл Зальцбург - Штурм 4:1 Штурм - Реал Сосьедад 0:1 Штурм - Рид 1:0 Хартберг - Штурм 3:2 Штурм - ПСВ 1:4 Рапид Вена - Штурм 0:3 Хоэнемс - Штурм 0:4 Штурм - Сваровски Тироль 5:0 Монако - Штурм 1:0 Штурм - Аустрия Клагенфурт 2:1 Штурм - Браво 1:1 Адмира - Штурм 1:1 Штурм - Мура 2:0 Штурм - Аустрия Вена 2:2 Мура - Штурм 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 16 12 3 1 35 - 11 39
2. Вольфсбергер 16 8 3 5 26 - 26 27
3. Штурм 0:0 15 7 4 4 31 - 23 25
4. Аустрия Клагенфурт 16 5 7 4 25 - 24 22
5. Рид 15 5 5 5 20 - 30 20
6. Рапид Вена 15 5 4 6 22 - 23 19
7. Сваровски Тироль 16 4 7 5 25 - 29 19
8. Аустрия Вена 0:0 16 3 9 4 19 - 17 18
9. Хартберг 0:0 16 4 6 6 23 - 23 18
10. ЛАСК 0:0 16 3 6 7 18 - 22 15
11. Адмира 16 3 6 7 19 - 22 15
12. Альтах 15 3 4 8 9 - 22 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 7 6 1 0 20 - 4 19
2. Рапид Вена 8 5 0 3 16 - 11 15
3. Рид 7 4 3 0 12 - 8 15
4. Штурм 0:0 8 4 2 2 17 - 13 14
5. Аустрия Клагенфурт 8 3 5 0 14 - 11 14
6. Вольфсбергер 8 4 1 3 14 - 13 13
7. Сваровски Тироль 8 2 5 1 15 - 11 11
8. Аустрия Вена 0:0 8 1 6 1 9 - 7 9
9. ЛАСК 0:0 8 2 2 4 9 - 10 8
10. Адмира 8 2 2 4 9 - 7 8
11. Хартберг 0:0 8 1 3 4 9 - 13 6
12. Альтах 8 1 2 5 5 - 15 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 9 6 2 1 15 - 7 20
2. Вольфсбергер 8 4 2 2 12 - 13 14
3. Хартберг 0:0 8 3 3 2 14 - 10 12
4. Штурм 0:0 7 3 2 2 14 - 10 11
5. Аустрия Вена 0:0 8 2 3 3 10 - 10 9
6. Аустрия Клагенфурт 8 2 2 4 11 - 13 8
7. Сваровски Тироль 8 2 2 4 10 - 18 8
8. Альтах 7 2 2 3 4 - 7 8
9. ЛАСК 0:0 8 1 4 3 9 - 12 7
10. Адмира 8 1 4 3 10 - 15 7
11. Рид 8 1 2 5 8 - 22 5
12. Рапид Вена 7 0 4 3 6 - 12 4
Лучшие коэффициенты
Аустрия Вена
Ничья
Штурм
3.70
3.65
2.55
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Аустрия Вена 0:0 Штурм онлайн


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