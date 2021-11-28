Австрия: Бундеслига 2021-2022
0:0
Первый тайм: 45+'
Стадион: Дженерали Арена
19' Желтая карточкаДемаку Весель
41' Желтая карточкаДжукич Александар
20
Мюль
Лукас
39
Тейгль
Георг
4
Эль-Шеви
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Мюль ЛукасЗащитник
- Защитник
-
39 Тейгль ГеоргПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
4 Эль-ШевиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Хелак АммарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Келес ДжанНападающий
-
18 Noah Ohio
-
Главный тренер: Manfred Schmid
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Данте АмадуЗащитник
-
19 Куэн АндреасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
13 Янтшер ЯкобНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Йегер ЛукасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Любич ИванПолузащитник
-
26 Ланг КристофНападающий
-
Главный тренер: Илзер Кристиан
Ход матча
19'
История личных встреч
Аустрия Вена
Штурм
24 матча
87.5%
12.5%
21 победа 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
8 побед 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
91.7%
25%
22 победы 6 ничьих 0 побед
28 матчей
39.3%
60.7%
0 побед 11 ничьих 17 побед
Первый тайм
64.3%
35.7%
0 побед 18 ничьих 14 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 8 ничьих 16 побед
52 матча
40.4%
26.9%
32.7%
21 победа 14 ничьих 17 побед
Первый тайм
15.4%
57.7%
26.9%
8 побед 30 ничьих 14 побед
Второй тайм
42.3%
26.9%
30.8%
22 победы 14 ничьих 16 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Аустрия Вена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джуричин Марко
|6 (1)
|0.38
|Фишер Манфред
|2
|0.13
|Noah Ohio
|2
|0.13
|Тейгль Георг
|2
|0.13
|Зуттнер Маркус
|1
|0.06
|Мартель Эрик
|1
|0.06
|Мюль Лукас
|1
|0.06
|Пихлер Бенедикт
|1
|0.06
|Хандль Йоханнес
|1
|0.06
|Келес Джан
|1
|0.06
|Хускович Муарем
|1
|0.06
|Браунёдер Маттиас
|0
|0
|Леонардо Ивкич
|0
|0
Штурм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йебоа Келвин
|9 (2)
|0.6
|Янтшер Якоб
|7 (2)
|0.47
|Саркария Манприт
|5
|0.33
|Вютрих Грегори
|2
|0.13
|Ньянгбо Догбол
|2
|0.13
|Горенц-Станкович Йон
|2
|0.13
|Китеишвили Отар
|1
|0.07
|Любич Иван
|1
|0.07
|David Affengruber2
|1
|0.07
|Куэн Андреас
|0
|0
|Йегер Лукас
|0
|0
|Газибегович Юсуф
|0
|0
|Прасс Александр
|0
|0
|Данте Амаду
|0
|0
Карточки
Аустрия Вена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Демаку Весель
|4
|1
|Браунёдер Маттиас
|5
|0
|Хускович Муарем
|4
|0
|Джуричин Марко
|2
|0
|Мюль Лукас
|2
|0
|Пихлер Бенедикт
|2
|0
|Хандль Йоханнес
|2
|0
|Мартель Эрик
|2
|0
|Грюнвальд Александр
|1
|0
|Пенц Патрик
|1
|0
|Шойссенгейер Кристиан
|1
|0
|Фишер Манфред
|1
|0
|Леонардо Ивкич
|1
|0
|Эль-Шеви
|1
|0
Штурм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Газибегович Юсуф
|4
|0
|Йебоа Келвин
|4
|0
|Горенц-Станкович Йон
|3
|0
|Китеишвили Отар
|2
|0
|Любич Иван
|2
|0
|Прасс Александр
|2
|0
|David Affengruber2
|2
|0
|Гайрхофер Никлас
|2
|0
|Хирлендер Штефан
|1
|0
|Куэн Андреас
|1
|0
|Вютрих Грегори
|1
|0
|Йегер Лукас
|1
|0
|Данте Амаду
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
15
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 3
10 Не забивали 8
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
1
7%
16-30
1
11%
5
33%
31-45
1
11%
2
13%
46-60
2
22%
3
20%
61-75
2
22%
4
27%
76-90
Пропущено
7
9
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
2
29%
2
22%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
1
11%
61-75
0
0%
3
33%
76-90
Забито
10
17
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 3
10 Не забивали 7
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
2
12%
16-30
0
0%
4
24%
31-45
0
0%
4
24%
46-60
2
20%
3
18%
61-75
4
40%
4
24%
76-90
Пропущено
10
13
3 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
1
10%
1
8%
1-15
0
0%
4
31%
16-30
2
20%
2
15%
31-45
4
40%
1
8%
46-60
2
20%
2
15%
61-75
1
10%
3
23%
76-90
Забито
19
32
8 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 20
5 Забивали первыми 6
5 Не забивали 1
3
16%
0
0%
1-15
4
21%
3
9%
16-30
1
5%
9
28%
31-45
1
5%
6
19%
46-60
4
21%
6
19%
61-75
6
32%
8
25%
76-90
Пропущено
17
22
6 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 11
3
18%
3
14%
1-15
0
0%
7
32%
16-30
3
18%
2
9%
31-45
6
35%
1
5%
46-60
4
24%
3
14%
61-75
1
6%
6
27%
76-90
Результаты последних матчей
Аустрия Вена
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 0:0 Аустрия Вена - Ред Булл Зальцбург 0:1 Сваровски Тироль - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Вена - Рид 4:1
Аустрия Вена - Адмира 2:2 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:0 Хартберг - Аустрия Вена 3:4 Капфенберг - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Вена - Альтах 0:0 ЛАСК - Аустрия Вена 0:2 Аустрия Вена - Рапид Вена 1:1 Штурм - Аустрия Вена 2:2 Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 1:1 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 1:0 Аустрия Вена - Сваровски Тироль 1:1 Брейдаблик - Аустрия Вена 2:1 Рид - Аустрия Вена 2:1 Аустрия Вена - Брейдаблик 1:1 Шпитталь - Аустрия Вена 0:4 Аустрия Вена - Тузла Сити 2:1
Штурм
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
ПСВ - Штурм 2:0 Штурм - ЛАСК 3:3 Реал Сосьедад - Штурм 1:1 Штурм - Вольфсбергер 0:3
Штурм - Рид 1:2 Ред Булл Зальцбург - Штурм 4:1 Штурм - Реал Сосьедад 0:1 Штурм - Рид 1:0 Хартберг - Штурм 3:2 Штурм - ПСВ 1:4 Рапид Вена - Штурм 0:3 Хоэнемс - Штурм 0:4 Штурм - Сваровски Тироль 5:0 Монако - Штурм 1:0 Штурм - Аустрия Клагенфурт 2:1 Штурм - Браво 1:1 Адмира - Штурм 1:1 Штурм - Мура 2:0 Штурм - Аустрия Вена 2:2 Мура - Штурм 1:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|16
|12
|3
|1
|35 - 11
|39
|2.
|Вольфсбергер
|16
|8
|3
|5
|26 - 26
|27
|3.
|Штурм
|0:0
|15
|7
|4
|4
|31 - 23
|25
|4.
|Аустрия Клагенфурт
|16
|5
|7
|4
|25 - 24
|22
|5.
|Рид
|15
|5
|5
|5
|20 - 30
|20
|6.
|Рапид Вена
|15
|5
|4
|6
|22 - 23
|19
|7.
|Сваровски Тироль
|16
|4
|7
|5
|25 - 29
|19
|8.
|Аустрия Вена
|0:0
|16
|3
|9
|4
|19 - 17
|18
|9.
|Хартберг
|0:0
|16
|4
|6
|6
|23 - 23
|18
|10.
|ЛАСК
|0:0
|16
|3
|6
|7
|18 - 22
|15
|11.
|Адмира
|16
|3
|6
|7
|19 - 22
|15
|12.
|Альтах
|15
|3
|4
|8
|9 - 22
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|7
|6
|1
|0
|20 - 4
|19
|2.
|Рапид Вена
|8
|5
|0
|3
|16 - 11
|15
|3.
|Рид
|7
|4
|3
|0
|12 - 8
|15
|4.
|Штурм
|0:0
|8
|4
|2
|2
|17 - 13
|14
|5.
|Аустрия Клагенфурт
|8
|3
|5
|0
|14 - 11
|14
|6.
|Вольфсбергер
|8
|4
|1
|3
|14 - 13
|13
|7.
|Сваровски Тироль
|8
|2
|5
|1
|15 - 11
|11
|8.
|Аустрия Вена
|0:0
|8
|1
|6
|1
|9 - 7
|9
|9.
|ЛАСК
|0:0
|8
|2
|2
|4
|9 - 10
|8
|10.
|Адмира
|8
|2
|2
|4
|9 - 7
|8
|11.
|Хартберг
|0:0
|8
|1
|3
|4
|9 - 13
|6
|12.
|Альтах
|8
|1
|2
|5
|5 - 15
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|9
|6
|2
|1
|15 - 7
|20
|2.
|Вольфсбергер
|8
|4
|2
|2
|12 - 13
|14
|3.
|Хартберг
|0:0
|8
|3
|3
|2
|14 - 10
|12
|4.
|Штурм
|0:0
|7
|3
|2
|2
|14 - 10
|11
|5.
|Аустрия Вена
|0:0
|8
|2
|3
|3
|10 - 10
|9
|6.
|Аустрия Клагенфурт
|8
|2
|2
|4
|11 - 13
|8
|7.
|Сваровски Тироль
|8
|2
|2
|4
|10 - 18
|8
|8.
|Альтах
|7
|2
|2
|3
|4 - 7
|8
|9.
|ЛАСК
|0:0
|8
|1
|4
|3
|9 - 12
|7
|10.
|Адмира
|8
|1
|4
|3
|10 - 15
|7
|11.
|Рид
|8
|1
|2
|5
|8 - 22
|5
|12.
|Рапид Вена
|7
|0
|4
|3
|6 - 12
|4