Онугха сбил Варелу на своей половине поля. Шиманьски выполнил подачу на левый край штрафной площадки и никого из своих не нашёл.

Уремович выполнил передачу на Кварацхелию к штрафной площадке, но Ордец вмешался и мяч перехватил.

Хвича Кварацхелия наносит удар из-за пределов штрафной площадки и немного не попадает в правый угол - по уходящей траектории полетел мяч.

Бальбуэна сыграл на Варелу на правый фланг, которого тут же накрыл Хвича, но Гильермо успел попасть в соперника и заработал аут.

Грулёв сначала подтолкнул Уремовича на правом фланге, потом ещё и на ногу наступил, после чего получил "горчичник".

38' Шиманьски на сей раз выполнил подачу на ближнюю штангу, но хозяева отбились, отправив мяч на левый фланг, где его подбирают "динамовцы".

37' А вот сейчас Грулёв встречается с мячом, на линии штрафной площадки, а потом наносит удар и попадает в соперника, от которого круглый уходит за лицевую.

36' Варела принял мяч на правом фланге и отдал на Макарова верхом, Денис скинул в ответ в штрафную, Гильермо подобрал игровой снаряд и прострелил во вратарскую, куда немного не успел Вячеслав Грулёв.

35' Георгий Зотов добежал до штрафной площадки по правому флангу и выполнил прострел - Арсен Захарян заблокировал.

34' Гильермо Варела подключается к атаке правым флангом и выполняет прострел, который прерывают защитники "Рубина".

33' Ордец начал атаку длинной передачей на правый фланг, где Макаров сумел зацепиться за мяч, а потом выполнил неточный пас в центр.

31' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1-1!!! БАКАЕВ!!! Кварацхелия входит в штрафную площадь левым краем и выполняет передачу на край противоположный, где Бакаев первым касанием мяч принимает, а вторым отправляет его в левый нижний угол.

30' "Рубин" продолжает владеть мячом, регулярно оказываясь перед чужой штрафной, но опасных моментов пока маловато. "Динамо" дисциплинированно действует во время фланговых кроссов.

29' Дрейер выполняет пас пяткой на правый край штрафной на Бакаева, который выполняет безадресный прострел в центр.

27' Костюков выполнил подачу из-под Варелы, отправив мяч в центр штрафной, но никого из партнёров там не оказалось.

26' Арсен Захарян вошёл в штрафную площадь с левого фланга и полез на четверых соперников - двоих обыграл, а затем выпустил мяч за лицевую линию.

25' Атаку левым флангом провели хозяева. Костюков получил мяч и покатил в штрафную на Дрейера, который решил пропустить игровой снаряд, а за спиной лишь соперники были.

24' Арсен Захарян ворвался в штрафную площадку левым краем, упал после контакта с Солтмурадом Бакаевым и пробил - Юрий Дюпин справился.

23' "Рубин" заработал корнер на правом фланге и разыграл его, а потом последовала подача на линию вратарской, где надёжно кулаками сыграл Шунин.

22' Казалось, что хозяева отбились, но Бальбуэна нанёс удар и попал в соперника, от которого мяч долетел до Моро и Никола пробил головой, попав в перекладину.

21' Макаров оказывает давление на Костюкова в чужой штрафной, вынуждая Михаила выбивать мяч за лицевую линию.

20' ГО-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0-1!!! МАКАРОВ!!! Воспользовались гости ошибкой соперника в центре поля, проведя контратаку 3 в 2. Макаров получил мяч, убрал на замахе Дрейера, а затем переиграл Дюпина, пробив низом в левый угол.

19' Ордец выбивает мяч из своей штрафной площадки после кросса Костюкова с левого фланга, Хван подбирает и стреляет - мяч рикошетом от соперника проходит чуть выше перекладины.

18' Моро выполнил подкат под Хакшабановича - ноги соперника не задел, но арбитр свисток дал, зафиксировав опасную игру.

16' Ещё одну волну атаки организовали "динамовцы", но на сей раз ничего интересного придумать не смогли, так как забрались в офсайд на левом фланге.

15' Второй корнер "Динамо" обошёлся без остроты - мяч был доставлен на ближнюю штангу, откуда его вынесли футболисты "Рубина".

14' Макаров откликнулся на подачу Захаряна с угла поля и пробил в левый угол, но Дюпин отразил мяч, переведя за лицевую линию.

13' Очередную серию противостояния Костюкова и Макарова на правом фланге атаки увидели, и вновь Денис сумел заработать корнер.

12' Уремович выполнил длинную передачу на чужую половину поля и нашёл Ордеца, который решил сыграть в теннис, вернув мяч на сторону оппонента.

11' Бакаев вступил в верховое единоборство на правом фланге и сумел добиться права на вбрасывание мяча из-за боковой линии.

10' "Рубин" сразу же реагирует, проводя атаку через центральную зону, которую ударом завершает Хакшабанович, но несильным, и Шунин справляется.

9' Посмотрели повтор эпизода судьи, после чего вынесли вердикт - положение "вне игры" действительно было, поэтому гол отменён.

7' Следует подача с угла поля - хозяева отбиваются, Захарян наносит удар из-за штрафной, после которого мяч отлетает к Фомину на левый угол вратарской, и Даниил забивает, но из офсайда.

6' Макаров навязал борьбу Костюкову на правом фланге и выжал максимум из эпизода, заработав угловой удар.

5' Солтмурад Бакаев выполняет высокую подачу с правого фланга, которая не становится проблемой для Антона Шунина.

4' Забирают хозяева мяч под контроль и владеют им на своей половине поля, постепенно переходя в атаку. Но свободных зон практически нет, плотно действуют "динамовцы".

3' Быструю атаку правым флангом провёл "Рубин" и сумел довести дело до удара, с линии штрафной стрелял Дрейер, но в створ не попал.

2' Денис Макаров попробовал прорваться по правому флангу, но безуспешно - упал после борьбы с Хакшабановичем и судья свисток не дал.