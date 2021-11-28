  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Россия
  4. Премьер-лига 2021-2022

Россия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Рубин
1:1
Первый тайм: 45'

Стадион:
Динамо Москва
0'
0:1
18' Гол
Макаров Денис
1:1
30' Гол
Бакаев Солтмурад
43' Желтая карточка
Грулёв Вячеслав
45'
0:1. Денис Макаров
Незасчитанный гол гостей
22
Дюпин
Юрий
31
Зотов
Георгий
3
Талби
Монтассар
5
Уремович
Филип
14
Костюков
Михаил
6
Ин-Бом
Хван
7
Бакаев
Солтмурад
11
Дрейер
Андерс
99
Хакшабанович
Сеад
21
Кварацхелия
Хвича
10
Онугха
Герман
1
Шунин
Антон
2
Варела
Гильермо
5
Бальбуэна
Фабиан
18
Ордец
Иван
7
Скопинцев
Дмитрий
53
Шиманьски
Себастиан
8
Моро
Никола
74
Фомин
Даниил
25
Макаров
Денис
20
Грулёв
Вячеслав
47
Захарян
Арсен
Рубин
4-1-4-1
Динамо Москва
4-3-3

История личных встреч

Рубин
Динамо Москва

21 матч

76.2%
23.8%
16 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

47.6%
33.3%
19.1%
10 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
38.1%
15 побед 8 ничьих 0 побед

10 матчей

60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Первый тайм

70%
30%
0 побед 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 3 победы

31 матч

51.6%
35.5%
12.9%
16 побед 11 ничьих 4 победы

Первый тайм

32.3%
45.2%
22.5%
10 побед 14 ничьих 7 побед

Второй тайм

48.4%
41.9%
9.7%
15 побед 13 ничьих 3 победы

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ТМК
2:3
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ТМК
2:2
ПЛ
1:1
К
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
4:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:0
ПЛ
2:2
ПЛ
3:0
ПЛ
2:0
К
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
3:0
ПЛ
2:2
ПЛ
2:0
ПЛ
0:3
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Рубин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дрейер Андерс 5 0.31
Ин-Бом Хван 2 0.13
Бакаев Солтмурад 2 0.13
Хакшабанович Сеад 1 0.06
Кварацхелия Хвича 1 0.06
Костюков Михаил 1 0.06
Деспотович Джордже 1 (1) 0.06
Йевтич Дарко 1 0.06
Самошников Илья 1 0.06
Онугха Герман 1 0.06
Абильдгор Оливер 1 0.06
Динамо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фомин Даниил 6 (4) 0.38
Грулёв Вячеслав 6 0.38
Шиманьски Себастиан 4 0.25
Тюкавин Константин 4 0.25
Захарян Арсен 3 0.19
Макаров Денис 2 0.13
Моро Никола 1 0.06
Ордец Иван 1 0.06
Бальбуэна Фабиан 1 0.06
Скопинцев Дмитрий 0 0
Паршивлюк Сергей 0 0
Нжи Клинтон Муа 0 0
Варела Гильермо 0 0

Карточки

Рубин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абильдгор Оливер 6 1
Уремович Филип 5 0
Зотов Георгий 4 0
Кварацхелия Хвича 4 0
Бегич Сильвие 3 0
Самошников Илья 3 0
Бакаев Солтмурад 3 0
Ин-Бом Хван 3 0
Деспотович Джордже 2 0
Зуев Александр 2 0
Онугха Герман 2 0
Шатов Олег 1 0
Дюпин Юрий 1 0
Йевтич Дарко 1 0
Костюков Михаил 1 0
Хакшабанович Сеад 1 0
Игнатьев Иван 1 0
Талби Монтассар 1 0
Нижегородов Константин 1 0
Динамо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фомин Даниил 4 0
Шиманьски Себастиан 4 0
Захарян Арсен 4 0
Ордец Иван 3 0
Лашальт Диего 3 0
Варела Гильермо 3 0
Скопинцев Дмитрий 3 0
Макаров Денис 3 0
Паршивлюк Сергей 2 0
Бальбуэна Фабиан 2 0
Игбун Сильвестр 1 0
Нжи Клинтон Муа 1 0
Грулёв Вячеслав 1 0
Евгеньев Роман 1 0
Тюкавин Константин 1 0
Кутицкий Александр 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
11
2 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 5
9 Не забивали 8
1
11%
1
9%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
1
11%
3
27%
31-45
2
22%
3
27%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
3
33%
1
9%
76-90

Пропущено

11
10
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
1
9%
1
10%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
2
20%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
3
27%
2
20%
61-75
2
18%
5
50%
76-90

Забито

7
16
6 В 1-м тайме 9
1 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 5
11 Не забивали 8
1
14%
3
19%
1-15
1
14%
4
25%
16-30
4
57%
2
13%
31-45
0
0%
5
31%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

13
7
7 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
1
8%
1
14%
1-15
3
23%
2
29%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
4
31%
0
0%
46-60
1
8%
1
14%
61-75
1
8%
3
43%
76-90

Забито

16
27
8 В 1-м тайме 16
8 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 10
5 Не забивали 1
2
13%
4
15%
1-15
1
6%
7
26%
16-30
5
31%
5
19%
31-45
2
13%
8
30%
30%
46-60
2
13%
2
7%
61-75
4
25%
1
4%
76-90

Пропущено

24
17
12 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 10
2
8%
2
12%
1-15
5
21%
2
12%
16-30
5
21%
2
12%
31-45
5
21%
0
0%
46-60
4
17%
3
18%
61-75
3
13%
8
47%
76-90

Результаты последних матчей

Рубин
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Сочи - Рубин 1:2 Ростов - Рубин 5:1 Рубин - ЦСКА Москва 1:0 Уфа - Рубин 1:1
Рубин - Локомотив Москва 2:2 Краснодар - Рубин 2:1 Рубин - Нижний Новгород 0:1 Динамо Москва - Рубин 2:0 Рубин - Зенит 1:3 Рубин - Урал 4:0 Рубин - Краснодар 1:3 Краснодар - Рубин 2:0 Химки - Рубин 1:1 Рубин - Крылья Советов 1:1 Рубин - Ракув 0:1 Рубин - Ахмат 2:1 Ракув - Рубин 0:0 Арсенал Тула - Рубин 0:3 Рубин - Спартак Москва 1:0 Рубин - Сочи 1:3
Динамо Москва
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Динамо Москва - Арсенал Тула 5:1 Динамо Москва - Краснодар 1:0 Зенит - Динамо Москва 4:1 Оренбург - Динамо Москва 0:3
Динамо Москва - Химки 4:1 Спартак Москва - Динамо Москва 2:2 Динамо Москва - Крылья Советов 0:1 Динамо Москва - Рубин 2:0 Динамо Ставрополь - Динамо Москва 0:6 Сочи - Динамо Москва 0:1 Динамо Москва - Нижний Новгород 1:2 Динамо Москва - Локомотив Москва 1:1 Урал - Динамо Москва 0:1 Ахмат - Динамо Москва 2:1 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1 Уфа - Динамо Москва 2:3 Ростов - Динамо Москва 0:2 Динамо Москва - Будафок 3:0 Динамо Москва - МТК 0:2 Динамо Москва - Яблонец 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 15 10 3 2 39 - 17 33
2. Динамо Москва 1:1 Заявка 16 9 3 4 28 - 18 30
3. Сочи Заявка 16 9 1 6 26 - 19 28
4. Локомотив Москва Заявка 15 6 7 2 21 - 15 25
5. Краснодар Заявка 16 7 4 5 27 - 17 25
6. ЦСКА Москва Заявка 15 7 3 5 18 - 14 24
7. Ахмат Заявка 16 8 0 8 19 - 21 24
8. Крылья Советов Заявка 16 7 3 6 20 - 17 24
9. Рубин 1:1 Заявка 16 6 5 5 21 - 21 23
10. Спартак Москва Заявка 15 5 4 6 17 - 21 19
11. Ростов Заявка 16 4 5 7 27 - 29 17
12. Уфа Заявка 15 3 6 6 16 - 21 15
13. Нижний Новгород Заявка 16 4 3 9 16 - 29 15
14. Химки Заявка 16 2 8 6 14 - 25 14
15. Урал Заявка 16 2 7 7 7 - 17 13
16. Арсенал Тула Заявка 15 3 4 8 16 - 31 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 8 7 0 1 26 - 9 21
2. Динамо Москва 1:1 Заявка 8 5 1 2 16 - 7 16
3. Рубин 1:1 Заявка 9 4 3 2 13 - 9 15
4. Сочи Заявка 7 5 0 2 16 - 7 15
5. Ахмат Заявка 8 5 0 3 11 - 8 15
6. ЦСКА Москва Заявка 7 4 2 1 8 - 3 14
7. Локомотив Москва Заявка 7 4 1 2 12 - 8 13
8. Крылья Советов Заявка 7 4 1 2 12 - 6 13
9. Краснодар Заявка 7 4 1 2 11 - 6 13
10. Спартак Москва Заявка 8 3 3 2 12 - 9 12
11. Арсенал Тула Заявка 8 2 4 2 8 - 10 10
12. Уфа Заявка 8 2 3 3 10 - 11 9
13. Химки Заявка 8 1 6 1 9 - 9 9
14. Ростов Заявка 8 2 2 4 16 - 15 8
15. Урал Заявка 9 1 5 3 5 - 8 8
16. Нижний Новгород Заявка 8 1 1 6 7 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва 1:1 Заявка 8 4 2 2 12 - 11 14
2. Сочи Заявка 9 4 1 4 10 - 12 13
3. Зенит Заявка 7 3 3 1 13 - 8 12
4. Локомотив Москва Заявка 8 2 6 0 9 - 7 12
5. Краснодар Заявка 9 3 3 3 16 - 11 12
6. Крылья Советов Заявка 9 3 2 4 8 - 11 11
7. Нижний Новгород Заявка 8 3 2 3 9 - 14 11
8. ЦСКА Москва Заявка 8 3 1 4 10 - 11 10
9. Ахмат Заявка 8 3 0 5 8 - 13 9
10. Ростов Заявка 8 2 3 3 11 - 14 9
11. Рубин 1:1 Заявка 7 2 2 3 8 - 12 8
12. Спартак Москва Заявка 7 2 1 4 5 - 12 7
13. Уфа Заявка 7 1 3 3 6 - 10 6
14. Урал Заявка 7 1 2 4 2 - 9 5
15. Химки Заявка 8 1 2 5 5 - 16 5
16. Арсенал Тула Заявка 7 1 0 6 8 - 21 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-Лиге
  • — Вылет в ФНЛ
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    44'
    Грулёв сначала подтолкнул Уремовича на правом фланге, потом ещё и на ногу наступил, после чего получил "горчичник". 
  • 43'
    Бальбуэна сыграл на Варелу на правый фланг, которого тут же накрыл Хвича, но Гильермо успел попасть в соперника и заработал аут. 
  • Опасный момент
    42'
    Хвича Кварацхелия наносит удар из-за пределов штрафной площадки и немного не попадает в правый угол - по уходящей траектории полетел мяч. 
  • 41'
    Уремович выполнил передачу на Кварацхелию к штрафной площадке, но Ордец вмешался и мяч перехватил. 
  • Фол, нарушение
    40'
    Онугха сбил Варелу на своей половине поля. Шиманьски выполнил подачу на левый край штрафной площадки и никого из своих не нашёл. 
  • 38'
    Шиманьски на сей раз выполнил подачу на ближнюю штангу, но хозяева отбились, отправив мяч на левый фланг, где его подбирают "динамовцы". 
  • Угловой
    37'
    А вот сейчас Грулёв встречается с мячом, на линии штрафной площадки, а потом наносит удар и попадает в соперника, от которого круглый уходит за лицевую. 
  • Опасный момент
    36'
    Варела принял мяч на правом фланге и отдал на Макарова верхом, Денис скинул в ответ в штрафную, Гильермо подобрал игровой снаряд и прострелил во вратарскую, куда немного не успел Вячеслав Грулёв. 
  • 35'
    Георгий Зотов добежал до штрафной площадки по правому флангу и выполнил прострел - Арсен Захарян заблокировал. 
  • 34'
    Гильермо Варела подключается к атаке правым флангом и выполняет прострел, который прерывают защитники "Рубина". 
  • 33'
    Ордец начал атаку длинной передачей на правый фланг, где Макаров сумел зацепиться за мяч, а потом выполнил неточный пас в центр. 
  • Описание гола
    31'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1-1!!! БАКАЕВ!!! Кварацхелия входит в штрафную площадь левым краем и выполняет передачу на край противоположный, где Бакаев первым касанием мяч принимает, а вторым отправляет его в левый нижний угол. 
  • 30'
    "Рубин" продолжает владеть мячом, регулярно оказываясь перед чужой штрафной, но опасных моментов пока маловато. "Динамо" дисциплинированно действует во время фланговых кроссов. 
  • 29'
    Дрейер выполняет пас пяткой на правый край штрафной на Бакаева, который выполняет безадресный прострел в центр. 
  • 27'
    Костюков выполнил подачу из-под Варелы, отправив мяч в центр штрафной, но никого из партнёров там не оказалось. 
  • 26'
    Арсен Захарян вошёл в штрафную площадь с левого фланга и полез на четверых соперников - двоих обыграл, а затем выпустил мяч за лицевую линию. 
  • 25'
    Атаку левым флангом провели хозяева. Костюков получил мяч и покатил в штрафную на Дрейера, который решил пропустить игровой снаряд, а за спиной лишь соперники были. 
  • Опасный момент
    24'
    Арсен Захарян ворвался в штрафную площадку левым краем, упал после контакта с Солтмурадом Бакаевым и пробил - Юрий Дюпин справился. 
  • Угловой
    23'
    "Рубин" заработал корнер на правом фланге и разыграл его, а потом последовала подача на линию вратарской, где надёжно кулаками сыграл Шунин. 
  • Штанга
    22'
    Казалось, что хозяева отбились, но Бальбуэна нанёс удар и попал в соперника, от которого мяч долетел до Моро и Никола пробил головой, попав в перекладину.
  • Угловой
    21'
    Макаров оказывает давление на Костюкова в чужой штрафной, вынуждая Михаила выбивать мяч за лицевую линию. 
  • Описание гола
    20'
    ГО-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0-1!!! МАКАРОВ!!! Воспользовались гости ошибкой соперника в центре поля, проведя контратаку 3 в 2. Макаров получил мяч, убрал на замахе Дрейера, а затем переиграл Дюпина, пробив низом в левый угол. 
  • Опасный момент
    19'
    Ордец выбивает мяч из своей штрафной площадки после кросса Костюкова с левого фланга, Хван подбирает и стреляет - мяч рикошетом от соперника проходит чуть выше перекладины. 
  • Фол, нарушение
    18'
    Моро выполнил подкат под Хакшабановича - ноги соперника не задел, но арбитр свисток дал, зафиксировав опасную игру. 
  • Офсайд
    16'
    Ещё одну волну атаки организовали "динамовцы", но на сей раз ничего интересного придумать не смогли, так как забрались в офсайд на левом фланге. 
  • Угловой
    15'
    Второй корнер "Динамо" обошёлся без остроты - мяч был доставлен на ближнюю штангу, откуда его вынесли футболисты "Рубина". 
  • Опасный момент
    14'
    Макаров откликнулся на подачу Захаряна с угла поля и пробил в левый угол, но Дюпин отразил мяч, переведя за лицевую линию. 
  • Угловой
    13'
    Очередную серию противостояния Костюкова и Макарова на правом фланге атаки увидели, и вновь Денис сумел заработать корнер. 
  • 12'
    Уремович выполнил длинную передачу на чужую половину поля и нашёл Ордеца, который решил сыграть в теннис, вернув мяч на сторону оппонента. 
  • 11'
    Бакаев вступил в верховое единоборство на правом фланге и сумел добиться права на вбрасывание мяча из-за боковой линии. 
  • Опасный момент
    10'
    "Рубин" сразу же реагирует, проводя атаку через центральную зону, которую ударом завершает Хакшабанович, но несильным, и Шунин справляется. 
  • Видеоповтор
    9'
    Посмотрели повтор эпизода судьи, после чего вынесли вердикт - положение "вне игры" действительно было, поэтому гол отменён. 
  • Офсайд
    7'
    Следует подача с угла поля - хозяева отбиваются, Захарян наносит удар из-за штрафной, после которого мяч отлетает к Фомину на левый угол вратарской, и Даниил забивает, но из офсайда. 
  • Угловой
    6'
    Макаров навязал борьбу Костюкову на правом фланге и выжал максимум из эпизода, заработав угловой удар. 
  • 5'
    Солтмурад Бакаев выполняет высокую подачу с правого фланга, которая не становится проблемой для Антона Шунина. 
  • 4'
    Забирают хозяева мяч под контроль и владеют им на своей половине поля, постепенно переходя в атаку. Но свободных зон практически нет, плотно действуют "динамовцы". 
  • 3'
    Быструю атаку правым флангом провёл "Рубин" и сумел довести дело до удара, с линии штрафной стрелял Дрейер, но в створ не попал. 
  • 2'
    Денис Макаров попробовал прорваться по правому флангу, но безуспешно - упал после борьбы с Хакшабановичем и судья свисток не дал. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Противостояние "Рубина" и московского "Динамо" начинается. 
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
Где смотреть матч Рубин 1:1 Динамо Москва онлайн


Прогнозы на матч Рубин 1:1 Динамо Москва

Исход игры
Рубин
13.8% (21)
Ничья
36.2% (55)
Динамо Москва
50% (76)
Тотал 2.5
Больше
46.27% (62)
Меньше
53.73% (72)
Обе команды забьют
Да
79.1% (106)
Нет
20.9% (28)
Популярный счёт
1:1 Ничья
29.6% (45)
1:2 Динамо Москва
28.9% (44)
0:1 Динамо Москва
10.5% (16)
2:1 Рубин
5.9% (9)
1:0 Рубин
3.3% (5)
2:2 Ничья
3.3% (5)
0:2 Динамо Москва
2% (3)
2:3 Динамо Москва
1.3% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 