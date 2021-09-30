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Россия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Рубин
 
Позже

Стадион:
Динамо Москва

История личных встреч

Рубин
Динамо Москва

21 матч

76.2%
23.8%
16 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

47.6%
33.3%
19.1%
10 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
38.1%
15 побед 8 ничьих 0 побед

10 матчей

60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Первый тайм

70%
30%
0 побед 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 3 победы

31 матч

51.6%
35.5%
12.9%
16 побед 11 ничьих 4 победы

Первый тайм

32.3%
45.2%
22.5%
10 побед 14 ничьих 7 побед

Второй тайм

48.4%
41.9%
9.7%
15 побед 13 ничьих 3 победы

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ТМК
2:3
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ТМК
2:2
ПЛ
1:1
К
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
4:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:0
ПЛ
2:2
ПЛ
3:0
ПЛ
2:0
К
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
3:0
ПЛ
2:2
ПЛ
2:0
ПЛ
0:3
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Рубин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дрейер Андерс 5 0.33
Ин-Бом Хван 2 0.13
Хакшабанович Сеад 1 0.07
Бакаев Солтмурад 1 0.07
Костюков Михаил 1 0.07
Кварацхелия Хвича 1 0.07
Деспотович Джордже 1 (1) 0.07
Йевтич Дарко 1 0.07
Самошников Илья 1 0.07
Онугха Герман 1 0.07
Абильдгор Оливер 1 0.07
Динамо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фомин Даниил 6 (4) 0.4
Грулёв Вячеслав 6 0.4
Шиманьски Себастиан 4 0.27
Тюкавин Константин 4 0.27
Захарян Арсен 3 0.2
Моро Никола 1 0.07
Макаров Денис 1 0.07
Ордец Иван 1 0.07
Бальбуэна Фабиан 1 0.07
Скопинцев Дмитрий 0 0
Паршивлюк Сергей 0 0
Нжи Клинтон Муа 0 0
Варела Гильермо 0 0

Карточки

Рубин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абильдгор Оливер 6 1
Уремович Филип 5 0
Зотов Георгий 4 0
Кварацхелия Хвича 4 0
Бегич Сильвие 3 0
Самошников Илья 3 0
Бакаев Солтмурад 3 0
Ин-Бом Хван 3 0
Деспотович Джордже 2 0
Зуев Александр 2 0
Онугха Герман 2 0
Шатов Олег 1 0
Дюпин Юрий 1 0
Йевтич Дарко 1 0
Костюков Михаил 1 0
Хакшабанович Сеад 1 0
Игнатьев Иван 1 0
Талби Монтассар 1 0
Нижегородов Константин 1 0
Динамо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фомин Даниил 4 0
Шиманьски Себастиан 4 0
Захарян Арсен 4 0
Ордец Иван 3 0
Лашальт Диего 3 0
Варела Гильермо 3 0
Скопинцев Дмитрий 3 0
Макаров Денис 3 0
Паршивлюк Сергей 2 0
Бальбуэна Фабиан 2 0
Игбун Сильвестр 1 0
Нжи Клинтон Муа 1 0
Грулёв Вячеслав 1 0
Евгеньев Роман 1 0
Тюкавин Константин 1 0
Кутицкий Александр 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
11
2 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 5
9 Не забивали 8
1
11%
1
9%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
1
11%
3
27%
31-45
2
22%
3
27%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
3
33%
1
9%
76-90

Пропущено

11
10
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
1
9%
1
10%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
2
20%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
3
27%
2
20%
61-75
2
18%
5
50%
76-90

Забито

7
16
6 В 1-м тайме 9
1 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 5
11 Не забивали 8
1
14%
3
19%
1-15
1
14%
4
25%
16-30
4
57%
2
13%
31-45
0
0%
5
31%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

13
7
7 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
1
8%
1
14%
1-15
3
23%
2
29%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
4
31%
0
0%
46-60
1
8%
1
14%
61-75
1
8%
3
43%
76-90

Забито

16
27
8 В 1-м тайме 16
8 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 10
5 Не забивали 1
2
13%
4
15%
1-15
1
6%
7
26%
16-30
5
31%
5
19%
31-45
2
13%
8
30%
30%
46-60
2
13%
2
7%
61-75
4
25%
1
4%
76-90

Пропущено

24
17
12 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 10
2
8%
2
12%
1-15
5
21%
2
12%
16-30
5
21%
2
12%
31-45
5
21%
0
0%
46-60
4
17%
3
18%
61-75
3
13%
8
47%
76-90

Результаты последних матчей

Рубин
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Сочи - Рубин 1:2 Ростов - Рубин 5:1 Рубин - ЦСКА Москва 1:0 Уфа - Рубин 1:1
Рубин - Локомотив Москва 2:2 Краснодар - Рубин 2:1 Рубин - Нижний Новгород 0:1 Динамо Москва - Рубин 2:0 Рубин - Зенит 1:3 Рубин - Урал 4:0 Рубин - Краснодар 1:3 Краснодар - Рубин 2:0 Химки - Рубин 1:1 Рубин - Крылья Советов 1:1 Рубин - Ракув 0:1 Рубин - Ахмат 2:1 Ракув - Рубин 0:0 Арсенал Тула - Рубин 0:3 Рубин - Спартак Москва 1:0 Рубин - Сочи 1:3
Динамо Москва
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Динамо Москва - Арсенал Тула 5:1 Динамо Москва - Краснодар 1:0 Зенит - Динамо Москва 4:1 Оренбург - Динамо Москва 0:3
Динамо Москва - Химки 4:1 Спартак Москва - Динамо Москва 2:2 Динамо Москва - Крылья Советов 0:1 Динамо Москва - Рубин 2:0 Динамо Ставрополь - Динамо Москва 0:6 Сочи - Динамо Москва 0:1 Динамо Москва - Нижний Новгород 1:2 Динамо Москва - Локомотив Москва 1:1 Урал - Динамо Москва 0:1 Ахмат - Динамо Москва 2:1 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1 Уфа - Динамо Москва 2:3 Ростов - Динамо Москва 0:2 Динамо Москва - Будафок 3:0 Динамо Москва - МТК 0:2 Динамо Москва - Яблонец 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 15 10 3 2 39 - 17 33
2. Динамо Москва Заявка 15 9 2 4 27 - 17 29
3. Сочи Заявка 15 9 0 6 25 - 18 27
4. Локомотив Москва Заявка 15 6 7 2 21 - 15 25
5. Краснодар Заявка 15 7 3 5 24 - 14 24
6. ЦСКА Москва Заявка 15 7 3 5 18 - 14 24
7. Крылья Советов Заявка 15 7 2 6 20 - 17 23
8. Рубин Заявка 15 6 4 5 20 - 20 22
9. Ахмат Заявка 15 7 0 8 17 - 21 21
10. Спартак Москва Заявка 15 5 4 6 17 - 21 19
11. Ростов Заявка 15 4 5 6 27 - 27 17
12. Уфа Заявка 15 3 6 6 16 - 21 15
13. Нижний Новгород Заявка 15 4 2 9 16 - 29 14
14. Арсенал Тула Заявка 15 3 4 8 16 - 31 13
15. Химки Заявка 15 2 7 6 11 - 22 13
16. Урал Заявка 15 2 6 7 6 - 16 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 8 7 0 1 26 - 9 21
2. Динамо Москва Заявка 8 5 1 2 16 - 7 16
3. Сочи Заявка 7 5 0 2 16 - 7 15
4. Рубин Заявка 8 4 2 2 12 - 8 14
5. ЦСКА Москва Заявка 7 4 2 1 8 - 3 14
6. Локомотив Москва Заявка 7 4 1 2 12 - 8 13
7. Крылья Советов Заявка 7 4 1 2 12 - 6 13
8. Краснодар Заявка 7 4 1 2 11 - 6 13
9. Спартак Москва Заявка 8 3 3 2 12 - 9 12
10. Ахмат Заявка 7 4 0 3 9 - 8 12
11. Арсенал Тула Заявка 8 2 4 2 8 - 10 10
12. Уфа Заявка 8 2 3 3 10 - 11 9
13. Ростов Заявка 8 2 2 4 16 - 15 8
14. Химки Заявка 7 1 5 1 6 - 6 8
15. Урал Заявка 8 1 4 3 4 - 7 7
16. Нижний Новгород Заявка 7 1 0 6 7 - 15 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 7 4 1 2 11 - 10 13
2. Локомотив Москва Заявка 8 2 6 0 9 - 7 12
3. Сочи Заявка 8 4 0 4 9 - 11 12
4. Зенит Заявка 7 3 3 1 13 - 8 12
5. Краснодар Заявка 8 3 2 3 13 - 8 11
6. Нижний Новгород Заявка 8 3 2 3 9 - 14 11
7. ЦСКА Москва Заявка 8 3 1 4 10 - 11 10
8. Крылья Советов Заявка 8 3 1 4 8 - 11 10
9. Ахмат Заявка 8 3 0 5 8 - 13 9
10. Ростов Заявка 7 2 3 2 11 - 12 9
11. Рубин Заявка 7 2 2 3 8 - 12 8
12. Спартак Москва Заявка 7 2 1 4 5 - 12 7
13. Уфа Заявка 7 1 3 3 6 - 10 6
14. Урал Заявка 7 1 2 4 2 - 9 5
15. Химки Заявка 8 1 2 5 5 - 16 5
16. Арсенал Тула Заявка 7 1 0 6 8 - 21 3
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Где смотреть матч Рубин - Динамо Москва онлайн


Прогнозы на матч Рубин - Динамо Москва

Исход игры
Рубин
21.4% (9)
Ничья
31% (13)
Динамо Москва
47.6% (20)
Тотал 2.5
Больше
55% (22)
Меньше
45% (18)
Обе команды забьют
Да
77.5% (31)
Нет
22.5% (9)
Популярный счёт
1:2 Динамо Москва
33.3% (14)
1:1 Ничья
23.8% (10)
2:1 Рубин
11.9% (5)
1:0 Рубин
9.5% (4)
2:2 Ничья
4.8% (2)
0:1 Динамо Москва
4.8% (2)
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