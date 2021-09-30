Россия: Премьер-лига 2021-2022
Позже
Стадион: Казань Арена
История личных встреч
Рубин
Динамо Москва
21 матч
76.2%
23.8%
16 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
47.6%
33.3%
19.1%
10 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
38.1%
15 побед 8 ничьих 0 побед
10 матчей
60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Первый тайм
70%
30%
0 побед 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 3 победы
31 матч
51.6%
35.5%
12.9%
16 побед 11 ничьих 4 победы
Первый тайм
32.3%
45.2%
22.5%
10 побед 14 ничьих 7 побед
Второй тайм
48.4%
41.9%
9.7%
15 побед 13 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Рубин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дрейер Андерс
|5
|0.33
|Ин-Бом Хван
|2
|0.13
|Хакшабанович Сеад
|1
|0.07
|Бакаев Солтмурад
|1
|0.07
|Костюков Михаил
|1
|0.07
|Кварацхелия Хвича
|1
|0.07
|Деспотович Джордже
|1 (1)
|0.07
|Йевтич Дарко
|1
|0.07
|Самошников Илья
|1
|0.07
|Онугха Герман
|1
|0.07
|Абильдгор Оливер
|1
|0.07
Динамо Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фомин Даниил
|6 (4)
|0.4
|Грулёв Вячеслав
|6
|0.4
|Шиманьски Себастиан
|4
|0.27
|Тюкавин Константин
|4
|0.27
|Захарян Арсен
|3
|0.2
|Моро Никола
|1
|0.07
|Макаров Денис
|1
|0.07
|Ордец Иван
|1
|0.07
|Бальбуэна Фабиан
|1
|0.07
|Скопинцев Дмитрий
|0
|0
|Паршивлюк Сергей
|0
|0
|Нжи Клинтон Муа
|0
|0
|Варела Гильермо
|0
|0
Карточки
Рубин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абильдгор Оливер
|6
|1
|Уремович Филип
|5
|0
|Зотов Георгий
|4
|0
|Кварацхелия Хвича
|4
|0
|Бегич Сильвие
|3
|0
|Самошников Илья
|3
|0
|Бакаев Солтмурад
|3
|0
|Ин-Бом Хван
|3
|0
|Деспотович Джордже
|2
|0
|Зуев Александр
|2
|0
|Онугха Герман
|2
|0
|Шатов Олег
|1
|0
|Дюпин Юрий
|1
|0
|Йевтич Дарко
|1
|0
|Костюков Михаил
|1
|0
|Хакшабанович Сеад
|1
|0
|Игнатьев Иван
|1
|0
|Талби Монтассар
|1
|0
|Нижегородов Константин
|1
|0
Динамо Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фомин Даниил
|4
|0
|Шиманьски Себастиан
|4
|0
|Захарян Арсен
|4
|0
|Ордец Иван
|3
|0
|Лашальт Диего
|3
|0
|Варела Гильермо
|3
|0
|Скопинцев Дмитрий
|3
|0
|Макаров Денис
|3
|0
|Паршивлюк Сергей
|2
|0
|Бальбуэна Фабиан
|2
|0
|Игбун Сильвестр
|1
|0
|Нжи Клинтон Муа
|1
|0
|Грулёв Вячеслав
|1
|0
|Евгеньев Роман
|1
|0
|Тюкавин Константин
|1
|0
|Кутицкий Александр
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
11
2 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 5
9 Не забивали 8
1
11%
1
9%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
1
11%
3
27%
31-45
2
22%
3
27%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
3
33%
1
9%
76-90
Пропущено
11
10
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
1
9%
1
10%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
2
20%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
3
27%
2
20%
61-75
2
18%
5
50%
76-90
Забито
7
16
6 В 1-м тайме 9
1 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 5
11 Не забивали 8
1
14%
3
19%
1-15
1
14%
4
25%
16-30
4
57%
2
13%
31-45
0
0%
5
31%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
13
7
7 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
1
8%
1
14%
1-15
3
23%
2
29%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
4
31%
0
0%
46-60
1
8%
1
14%
61-75
1
8%
3
43%
76-90
Забито
16
27
8 В 1-м тайме 16
8 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 10
5 Не забивали 1
2
13%
4
15%
1-15
1
6%
7
26%
16-30
5
31%
5
19%
31-45
2
13%
8
30%
30%
46-60
2
13%
2
7%
61-75
4
25%
1
4%
76-90
Пропущено
24
17
12 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 10
2
8%
2
12%
1-15
5
21%
2
12%
16-30
5
21%
2
12%
31-45
5
21%
0
0%
46-60
4
17%
3
18%
61-75
3
13%
8
47%
76-90
Результаты последних матчей
Рубин
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Сочи - Рубин 1:2 Ростов - Рубин 5:1 Рубин - ЦСКА Москва 1:0 Уфа - Рубин 1:1
Рубин - Локомотив Москва 2:2 Краснодар - Рубин 2:1 Рубин - Нижний Новгород 0:1 Динамо Москва - Рубин 2:0 Рубин - Зенит 1:3 Рубин - Урал 4:0 Рубин - Краснодар 1:3 Краснодар - Рубин 2:0 Химки - Рубин 1:1 Рубин - Крылья Советов 1:1 Рубин - Ракув 0:1 Рубин - Ахмат 2:1 Ракув - Рубин 0:0 Арсенал Тула - Рубин 0:3 Рубин - Спартак Москва 1:0 Рубин - Сочи 1:3
Динамо Москва
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Динамо Москва - Арсенал Тула 5:1 Динамо Москва - Краснодар 1:0 Зенит - Динамо Москва 4:1 Оренбург - Динамо Москва 0:3
Динамо Москва - Химки 4:1 Спартак Москва - Динамо Москва 2:2 Динамо Москва - Крылья Советов 0:1 Динамо Москва - Рубин 2:0 Динамо Ставрополь - Динамо Москва 0:6 Сочи - Динамо Москва 0:1 Динамо Москва - Нижний Новгород 1:2 Динамо Москва - Локомотив Москва 1:1 Урал - Динамо Москва 0:1 Ахмат - Динамо Москва 2:1 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1 Уфа - Динамо Москва 2:3 Ростов - Динамо Москва 0:2 Динамо Москва - Будафок 3:0 Динамо Москва - МТК 0:2 Динамо Москва - Яблонец 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|39 - 17
|33
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|27 - 17
|29
|3.
|Сочи
|Заявка
|15
|9
|0
|6
|25 - 18
|27
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|15
|6
|7
|2
|21 - 15
|25
|5.
|Краснодар
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|24 - 14
|24
|6.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|18 - 14
|24
|7.
|Крылья Советов
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|20 - 17
|23
|8.
|Рубин
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|20 - 20
|22
|9.
|Ахмат
|Заявка
|15
|7
|0
|8
|17 - 21
|21
|10.
|Спартак Москва
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|17 - 21
|19
|11.
|Ростов
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|27 - 27
|17
|12.
|Уфа
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|16 - 21
|15
|13.
|Нижний Новгород
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|16 - 29
|14
|14.
|Арсенал Тула
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|16 - 31
|13
|15.
|Химки
|Заявка
|15
|2
|7
|6
|11 - 22
|13
|16.
|Урал
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|6 - 16
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|26 - 9
|21
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|16 - 7
|16
|3.
|Сочи
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|16 - 7
|15
|4.
|Рубин
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 8
|14
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|8 - 3
|14
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 8
|13
|7.
|Крылья Советов
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 6
|13
|8.
|Краснодар
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 6
|13
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 9
|12
|10.
|Ахмат
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|9 - 8
|12
|11.
|Арсенал Тула
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|8 - 10
|10
|12.
|Уфа
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 11
|9
|13.
|Ростов
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|16 - 15
|8
|14.
|Химки
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|6 - 6
|8
|15.
|Урал
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|4 - 7
|7
|16.
|Нижний Новгород
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|7 - 15
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 10
|13
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|8
|2
|6
|0
|9 - 7
|12
|3.
|Сочи
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|9 - 11
|12
|4.
|Зенит
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|13 - 8
|12
|5.
|Краснодар
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 8
|11
|6.
|Нижний Новгород
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 14
|11
|7.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 11
|10
|8.
|Крылья Советов
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|8 - 11
|10
|9.
|Ахмат
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|8 - 13
|9
|10.
|Ростов
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|11 - 12
|9
|11.
|Рубин
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 12
|8
|12.
|Спартак Москва
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 12
|7
|13.
|Уфа
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 10
|6
|14.
|Урал
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|2 - 9
|5
|15.
|Химки
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 16
|5
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|8 - 21
|3
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Рубин - Динамо Москва
Исход игры
Рубин
21.4% (9)
Ничья
31% (13)
Динамо Москва
47.6% (20)
Тотал 2.5
Больше
55% (22)
Меньше
45% (18)
Обе команды забьют
Да
77.5% (31)
Нет
22.5% (9)
Популярный счёт
1:2 Динамо Москва
33.3% (14)
1:1 Ничья
23.8% (10)
2:1 Рубин
11.9% (5)
1:0 Рубин
9.5% (4)
2:2 Ничья
4.8% (2)
0:1 Динамо Москва
4.8% (2)
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