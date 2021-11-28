Англия: Премьер-лига 2021-2022
0:0
Первый тайм: 17'
Стадион: Брентфорд Коммьюнити
15
Ониика
Фрэнк
17
Тони
Айвен
22
Годфри
Бен
12
Динь
Люка
17
Айуоби
Алекс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Ониика ФрэнкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Тони АйвенНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
29 Бех МадсЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Висса ЙоанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Годдос СаманНападающий
-
41 Matthew Cox
-
Главный тренер: Франк Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Годфри БенЗащитник
- Защитник
-
12 Динь ЛюкаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Айуоби АлексПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Грэй ДемарайПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Тосун ДженкНападающий
-
50 Симмс ЭллисНападающий
-
61 Доббин ЛьюисНападающий
-
Главный тренер: Бенитес Рафаэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
33 Владение мячом, % 67
Владение мячом
История личных встреч
Брентфорд
Эвертон
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Брентфорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тони Айвен
|3 (1)
|0.25
|Генри Рико
|2
|0.17
|Висса Йоан
|2
|0.17
|Мбеумо Брайан
|2
|0.17
|Каньос Серхи
|1
|0.08
|Норгор Кристиан
|1
|0.08
|Годдос Саман
|1
|0.08
|Пиннок Итан
|1
|0.08
|Йоргенсен Матиас
|1
|0.08
|Янельт Витали
|1
|0.08
|Янссон Понтус
|0
|0
|Йенсен Матиас
|0
|0
Эвертон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грэй Демарай
|3
|0.25
|Таунсенд Андрос
|3 (1)
|0.25
|Калверт-Льюин Доминик
|3 (2)
|0.25
|Дукуре Абдулай
|2
|0.17
|Ришарлисон
|2
|0.17
|Кин Майкл
|1
|0.08
|Айуоби Алекс
|1
|0.08
|Дэвис Том
|1
|0.08
|Аллан Маркес
|0
|0
Карточки
Брентфорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Норгор Кристиан
|4
|0
|Каньос Серхи
|3
|0
|Баптист Шендон
|1
|1
|Йоргенсен Матиас
|2
|0
|Тони Айвен
|2
|0
|Годдос Саман
|2
|0
|Янссон Понтус
|1
|0
|Генри Рико
|1
|0
|Айер Кристоффер
|1
|0
|Янельт Витали
|1
|0
|Гуд Чарли
|1
|0
|Ониика Фрэнк
|1
|0
|Мбеумо Брайан
|1
|0
Эвертон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ришарлисон
|5
|0
|Дукуре Абдулай
|3
|0
|Динь Люка
|3
|0
|Коулмэн Шеймус
|2
|0
|Холгейт Мэйсон
|0
|1
|Таунсенд Андрос
|1
|0
|Делф Фабиан
|1
|0
|Рондон Саломон
|1
|0
|Аллан Маркес
|1
|0
|Пикфорд Джордан
|1
|0
|Мина Йерри
|1
|0
|Годфри Бен
|1
|0
|Гордон Энтони
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
7
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
29%
2
29%
46-60
2
29%
3
43%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
9
10
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
1
10%
16-30
2
22%
4
40%
31-45
1
11%
1
10%
46-60
2
22%
3
30%
61-75
1
11%
1
10%
76-90
Забито
8
10
6 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
2
25%
1
10%
1-15
2
25%
1
10%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
2
25%
3
30%
76-90
Пропущено
9
8
6 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
3
33%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
22%
1
13%
61-75
1
11%
4
50%
76-90
Забито
15
17
8 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 4
3 Не забивали 3
2
13%
1
6%
1-15
4
27%
2
12%
16-30
2
13%
1
6%
31-45
2
13%
4
24%
46-60
2
13%
6
35%
61-75
3
20%
3
18%
76-90
Пропущено
18
18
11 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
5
28%
1
6%
1-15
1
6%
2
11%
16-30
5
28%
4
22%
31-45
1
6%
2
11%
46-60
4
22%
4
22%
61-75
2
11%
5
28%
76-90
Результаты последних матчей
Брентфорд
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Ньюкасл - Брентфорд 3:3 Брентфорд - Норвич 1:2 Бёрнли - Брентфорд 3:1 Сток Сити - Брентфорд 1:2
Брентфорд - Лестер 1:2 Брентфорд - Челси 0:1 Вест Хэм - Брентфорд 1:2 Брентфорд - Ливерпуль 3:3 Брентфорд - Олдхэм Атлетик 7:0 Вулверхэмптон - Брентфорд 0:2 Брентфорд - Брайтон 0:1 Астон Вилла - Брентфорд 1:1 Брентфорд - Форест Грин 3:1 Кристал Пэлас - Брентфорд 0:0 Брентфорд - Арсенал 2:0 Брентфорд - Валенсия 2:1 Брентфорд - Вест Хэм 0:1 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 2:2 Кембридж Юнайтед - Брентфорд 1:3 Борэм Вуд - Брентфорд 0:2
Эвертон
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Манчестер Сити - Эвертон 3:0 Эвертон - Тоттенхэм 0:0 Вулверхэмптон - Эвертон 2:1 Эвертон - Уотфорд 2:5
Эвертон - Вест Хэм 0:1 Манчестер Юнайтед - Эвертон 1:1 Эвертон - Норвич 2:0 КПР - Эвертон 2:2 Астон Вилла - Эвертон 3:0 Эвертон - Бёрнли 3:1 Брайтон - Эвертон 0:2 Хаддерсфилд Таун - Эвертон 1:2 Лидс - Эвертон 2:2 Эвертон - Саутгемптон 3:1 Манчестер Юнайтед - Эвертон 4:0 Пумас-УНАМ - Эвертон 0:1 Эвертон - Мильонариос 1:1 Манчестер Сити - Эвертон 5:0 Эвертон - Вулверхэмптон 1:0 Эвертон - Шеффилд Юнайтед 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|30 - 4
|29
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|39 - 11
|28
|3.
|Манчестер Сити
|0:0 Заявка
|13
|8
|3
|2
|25 - 6
|27
|4.
|Вест Хэм
|0:0 Заявка
|13
|7
|3
|3
|23 - 14
|24
|5.
|Арсенал
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|15 - 17
|23
|6.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|12 - 12
|20
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|11 - 17
|19
|8.
|Брайтон
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|12 - 14
|18
|9.
|Лестер
|1:0 Заявка
|13
|5
|3
|5
|17 - 21
|18
|10.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|20 - 21
|17
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|18 - 21
|16
|12.
|Эвертон
|0:0 Заявка
|13
|4
|4
|5
|16 - 19
|16
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|13
|3
|7
|3
|19 - 19
|16
|14.
|Брентфорд
|0:0 Заявка
|13
|3
|5
|5
|16 - 17
|14
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|11 - 18
|14
|16.
|Уотфорд
|0:1 Заявка
|13
|4
|1
|8
|16 - 21
|13
|17.
|Лидс
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|12 - 20
|12
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|14 - 20
|9
|19.
|Норвич
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|7 - 27
|9
|20.
|Ньюкасл
|Заявка
|13
|0
|6
|7
|15 - 29
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|12 - 6
|16
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|18 - 5
|15
|3.
|Манчестер Сити
|0:0 Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 2
|14
|4.
|Челси
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|17 - 3
|13
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|6 - 8
|12
|6.
|Вест Хэм
|0:0 Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 9
|10
|7.
|Астон Вилла
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 8
|10
|8.
|Эвертон
|0:0 Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|9.
|Лестер
|1:0 Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 10
|10
|10.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|10 - 6
|10
|11.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|5 - 6
|9
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|5 - 4
|9
|13.
|Брайтон
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|6 - 8
|9
|14.
|Уотфорд
|0:1 Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 12
|7
|15.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 11
|7
|16.
|Лидс
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 9
|6
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 8
|6
|18.
|Норвич
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 11
|5
|19.
|Брентфорд
|0:0 Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 9
|5
|20.
|Ньюкасл
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|10 - 16
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|13 - 1
|16
|2.
|Вест Хэм
|0:0 Заявка
|7
|4
|2
|1
|11 - 5
|14
|3.
|Манчестер Сити
|0:0 Заявка
|6
|4
|1
|1
|10 - 4
|13
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|21 - 6
|13
|5.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 6
|11
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 10
|10
|7.
|Брайтон
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 6
|9
|8.
|Брентфорд
|0:0 Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 8
|9
|9.
|Лестер
|1:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 11
|8
|10.
|Арсенал
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|3 - 11
|7
|11.
|Тоттенхэм
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|12.
|Уотфорд
|0:1 Заявка
|7
|2
|0
|5
|8 - 9
|6
|13.
|Астон Вилла
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|7 - 13
|6
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|9 - 13
|6
|15.
|Эвертон
|0:0 Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 11
|6
|16.
|Лидс
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 11
|6
|17.
|Саутгемптон
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 14
|5
|18.
|Норвич
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|2 - 16
|4
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|6 - 12
|3
|20.
|Ньюкасл
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 13
|3
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Брентфорд 0:0 Эвертон
Исход игры
Брентфорд
18.6% (24)
Ничья
47.3% (61)
Эвертон
34.1% (44)
Тотал 2.5
Больше
35.48% (44)
Меньше
64.52% (80)
Обе команды забьют
Да
78.23% (97)
Нет
21.77% (27)
Популярный счёт
1:1 Ничья
41.1% (53)
1:2 Эвертон
19.4% (25)
2:1 Брентфорд
9.3% (12)
1:0 Брентфорд
7% (9)
0:1 Эвертон
7% (9)
0:2 Эвертон
4.7% (6)
2:2 Ничья
3.9% (5)
0:0 Ничья
1.6% (2)
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