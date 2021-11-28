Ещё одну грубую ошибку при передаче сделал Дукуре. Как-то неуверенно действует на стартовых минутах хавбек "ирисок".

Мбеумо пробросил мяч себе на ход метров на тридцать и включил форсаж. Возможно, на дистанции форвард и опередил бы защитника, но в этом не было смысла, ведь Пикфорд вышел из ворот и сыграл на вынос.

Ходили слухи, что в "Эвертоне" уже подумывают об отставке Рафаэля Бенитеса. В последнее время пока не впечатляет, так что сегодня перед "ирисками" стоит задача набрать три очка.

"Брентфорд" держит мяч около своей штрафной, подключая к этому вратаря. Скучновато у нас пока что...

Гордон слева на фланге пробросил мяч себе на ход, но выиграть забег у Гуда не удалось.

7' "Эвертон" держит мяч, но пока без продвижения к чужой штрафной площади.

6' Много навесов делают игроки "Брентфорда". Такой себе олдскульный футбол в исполнении этой команды - привычное явление. Вот сейчас Пикфорду пришлось поработать кулаком на выходе.

5' Дукуре сделал ужасный пас на своей половине поля, отправив мяч просто в аут. Извиняется хавбек перед партнёрами.

4' Много брака допускают футболисты обеих команд. До ударов по воротам дело пока не доходит с обеих сторон.

3' Пока относительно спокойно у нас на поле, скажу, что "Брентфорд" играет в полосатых красно-белых футболках, а "Эвертон" - в синих.

2' На северо-западе Англии сыпет снег, матч "Бёрнли" и "Тоттенхэма" даже был перенесён. А вот в Брентфорде, входящем в Большой Лондон, сухо и светит солнышко.