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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Брентфорд
0:0
Первый тайм: 17'

Стадион:
Эвертон
0' 17'
40
Фернандес
Альваро
III
4
Гуд
Чарли
18
Янссон
Понтус
5
Пиннок
Итан
7
Каньос
Серхи
15
Ониика
Фрэнк
6
Норгор
Кристиан
27
Янельт
Витали
3
Генри
Рико
19
Мбеумо
Брайан
17
Тони
Айвен
1
Пикфорд
Джордан
23
Коулмэн
Шеймус
22
Годфри
Бен
5
Кин
Майкл
12
Динь
Люка
14
Таунсенд
Андрос
16
Дукуре
Абдулай
6
Аллан
Маркес
24
Гордон
Энтони
17
Айуоби
Алекс
33
Рондон
Саломон
Брентфорд
3-5-2
Эвертон
4-4-1-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 33 Владение мячом, % 67

Владение мячом

История личных встреч

Брентфорд
Эвертон

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

КC
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Брентфорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тони Айвен 3 (1) 0.25
Генри Рико 2 0.17
Висса Йоан 2 0.17
Мбеумо Брайан 2 0.17
Каньос Серхи 1 0.08
Норгор Кристиан 1 0.08
Годдос Саман 1 0.08
Пиннок Итан 1 0.08
Йоргенсен Матиас 1 0.08
Янельт Витали 1 0.08
Янссон Понтус 0 0
Йенсен Матиас 0 0
Эвертон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грэй Демарай 3 0.25
Таунсенд Андрос 3 (1) 0.25
Калверт-Льюин Доминик 3 (2) 0.25
Дукуре Абдулай 2 0.17
Ришарлисон 2 0.17
Кин Майкл 1 0.08
Айуоби Алекс 1 0.08
Дэвис Том 1 0.08
Аллан Маркес 0 0

Карточки

Брентфорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Норгор Кристиан 4 0
Каньос Серхи 3 0
Баптист Шендон 1 1
Йоргенсен Матиас 2 0
Тони Айвен 2 0
Годдос Саман 2 0
Янссон Понтус 1 0
Генри Рико 1 0
Айер Кристоффер 1 0
Янельт Витали 1 0
Гуд Чарли 1 0
Ониика Фрэнк 1 0
Мбеумо Брайан 1 0
Эвертон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ришарлисон 5 0
Дукуре Абдулай 3 0
Динь Люка 3 0
Коулмэн Шеймус 2 0
Холгейт Мэйсон 0 1
Таунсенд Андрос 1 0
Делф Фабиан 1 0
Рондон Саломон 1 0
Аллан Маркес 1 0
Пикфорд Джордан 1 0
Мина Йерри 1 0
Годфри Бен 1 0
Гордон Энтони 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
7
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
29%
2
29%
46-60
2
29%
3
43%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

9
10
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
1
10%
16-30
2
22%
4
40%
31-45
1
11%
1
10%
46-60
2
22%
3
30%
61-75
1
11%
1
10%
76-90

Забито

8
10
6 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
2
25%
1
10%
1-15
2
25%
1
10%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
2
25%
3
30%
76-90

Пропущено

9
8
6 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
3
33%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
22%
1
13%
61-75
1
11%
4
50%
76-90

Забито

15
17
8 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 4
3 Не забивали 3
2
13%
1
6%
1-15
4
27%
2
12%
16-30
2
13%
1
6%
31-45
2
13%
4
24%
46-60
2
13%
6
35%
61-75
3
20%
3
18%
76-90

Пропущено

18
18
11 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
5
28%
1
6%
1-15
1
6%
2
11%
16-30
5
28%
4
22%
31-45
1
6%
2
11%
46-60
4
22%
4
22%
61-75
2
11%
5
28%
76-90

Результаты последних матчей

Брентфорд
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Ньюкасл - Брентфорд 3:3 Брентфорд - Норвич 1:2 Бёрнли - Брентфорд 3:1 Сток Сити - Брентфорд 1:2
Брентфорд - Лестер 1:2 Брентфорд - Челси 0:1 Вест Хэм - Брентфорд 1:2 Брентфорд - Ливерпуль 3:3 Брентфорд - Олдхэм Атлетик 7:0 Вулверхэмптон - Брентфорд 0:2 Брентфорд - Брайтон 0:1 Астон Вилла - Брентфорд 1:1 Брентфорд - Форест Грин 3:1 Кристал Пэлас - Брентфорд 0:0 Брентфорд - Арсенал 2:0 Брентфорд - Валенсия 2:1 Брентфорд - Вест Хэм 0:1 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 2:2 Кембридж Юнайтед - Брентфорд 1:3 Борэм Вуд - Брентфорд 0:2
Эвертон
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Манчестер Сити - Эвертон 3:0 Эвертон - Тоттенхэм 0:0 Вулверхэмптон - Эвертон 2:1 Эвертон - Уотфорд 2:5
Эвертон - Вест Хэм 0:1 Манчестер Юнайтед - Эвертон 1:1 Эвертон - Норвич 2:0 КПР - Эвертон 2:2 Астон Вилла - Эвертон 3:0 Эвертон - Бёрнли 3:1 Брайтон - Эвертон 0:2 Хаддерсфилд Таун - Эвертон 1:2 Лидс - Эвертон 2:2 Эвертон - Саутгемптон 3:1 Манчестер Юнайтед - Эвертон 4:0 Пумас-УНАМ - Эвертон 0:1 Эвертон - Мильонариос 1:1 Манчестер Сити - Эвертон 5:0 Эвертон - Вулверхэмптон 1:0 Эвертон - Шеффилд Юнайтед 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 12 9 2 1 30 - 4 29
2. Ливерпуль Заявка 13 8 4 1 39 - 11 28
3. Манчестер Сити 0:0 Заявка 13 8 3 2 25 - 6 27
4. Вест Хэм 0:0 Заявка 13 7 3 3 23 - 14 24
5. Арсенал Заявка 13 7 2 4 15 - 17 23
6. Вулверхэмптон Заявка 13 6 2 5 12 - 12 20
7. Тоттенхэм Заявка 12 6 1 5 11 - 17 19
8. Брайтон Заявка 13 4 6 3 12 - 14 18
9. Лестер 1:0 Заявка 13 5 3 5 17 - 21 18
10. Манчестер Юнайтед Заявка 12 5 2 5 20 - 21 17
11. Астон Вилла Заявка 13 5 1 7 18 - 21 16
12. Эвертон 0:0 Заявка 13 4 4 5 16 - 19 16
13. Кристал Пэлас Заявка 13 3 7 3 19 - 19 16
14. Брентфорд 0:0 Заявка 13 3 5 5 16 - 17 14
15. Саутгемптон Заявка 13 3 5 5 11 - 18 14
16. Уотфорд 0:1 Заявка 13 4 1 8 16 - 21 13
17. Лидс Заявка 13 2 6 5 12 - 20 12
18. Бёрнли Заявка 12 1 6 5 14 - 20 9
19. Норвич Заявка 13 2 3 8 7 - 27 9
20. Ньюкасл Заявка 13 0 6 7 15 - 29 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 7 5 1 1 12 - 6 16
2. Ливерпуль Заявка 7 4 3 0 18 - 5 15
3. Манчестер Сити 0:0 Заявка 7 4 2 1 15 - 2 14
4. Челси Заявка 6 4 1 1 17 - 3 13
5. Тоттенхэм Заявка 6 4 0 2 6 - 8 12
6. Вест Хэм 0:0 Заявка 6 3 1 2 12 - 9 10
7. Астон Вилла Заявка 6 3 1 2 11 - 8 10
8. Эвертон 0:0 Заявка 6 3 1 2 10 - 8 10
9. Лестер 1:0 Заявка 7 3 1 3 8 - 10 10
10. Кристал Пэлас Заявка 7 2 4 1 10 - 6 10
11. Вулверхэмптон Заявка 6 3 0 3 5 - 6 9
12. Саутгемптон Заявка 6 2 3 1 5 - 4 9
13. Брайтон Заявка 7 2 3 2 6 - 8 9
14. Уотфорд 0:1 Заявка 6 2 1 3 8 - 12 7
15. Манчестер Юнайтед Заявка 6 2 1 3 10 - 11 7
16. Лидс Заявка 6 1 3 2 6 - 9 6
17. Бёрнли Заявка 6 1 3 2 8 - 8 6
18. Норвич Заявка 7 1 2 4 5 - 11 5
19. Брентфорд 0:0 Заявка 7 1 2 4 7 - 9 5
20. Ньюкасл Заявка 6 0 3 3 10 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 6 5 1 0 13 - 1 16
2. Вест Хэм 0:0 Заявка 7 4 2 1 11 - 5 14
3. Манчестер Сити 0:0 Заявка 6 4 1 1 10 - 4 13
4. Ливерпуль Заявка 6 4 1 1 21 - 6 13
5. Вулверхэмптон Заявка 7 3 2 2 7 - 6 11
6. Манчестер Юнайтед Заявка 6 3 1 2 10 - 10 10
7. Брайтон Заявка 6 2 3 1 6 - 6 9
8. Брентфорд 0:0 Заявка 6 2 3 1 9 - 8 9
9. Лестер 1:0 Заявка 6 2 2 2 9 - 11 8
10. Арсенал Заявка 6 2 1 3 3 - 11 7
11. Тоттенхэм Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
12. Уотфорд 0:1 Заявка 7 2 0 5 8 - 9 6
13. Астон Вилла Заявка 7 2 0 5 7 - 13 6
14. Кристал Пэлас Заявка 6 1 3 2 9 - 13 6
15. Эвертон 0:0 Заявка 7 1 3 3 6 - 11 6
16. Лидс Заявка 7 1 3 3 6 - 11 6
17. Саутгемптон Заявка 7 1 2 4 6 - 14 5
18. Норвич Заявка 6 1 1 4 2 - 16 4
19. Бёрнли Заявка 6 0 3 3 6 - 12 3
20. Ньюкасл Заявка 7 0 3 4 5 - 13 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Первый тайм
  • 14'
    Гордон слева на фланге пробросил мяч себе на ход, но выиграть забег у Гуда не удалось. 
  • 13'
    "Брентфорд" держит мяч около своей штрафной, подключая к этому вратаря. Скучновато у нас пока что... 
  • 11'
    Ходили слухи, что в "Эвертоне" уже подумывают об отставке Рафаэля Бенитеса. В последнее время пока не впечатляет, так что сегодня перед "ирисками" стоит задача набрать три очка. 
  • 10'
    Мбеумо пробросил мяч себе на ход метров на тридцать и включил форсаж. Возможно, на дистанции форвард и опередил бы защитника, но в этом не было смысла, ведь Пикфорд вышел из ворот и сыграл на вынос. 
  • 8'
    Ещё одну грубую ошибку при передаче сделал Дукуре. Как-то неуверенно действует на стартовых минутах хавбек "ирисок". 
  • 7'
    "Эвертон" держит мяч, но пока без продвижения к чужой штрафной площади. 
  • 6'
    Много навесов делают игроки "Брентфорда". Такой себе олдскульный футбол в исполнении этой команды - привычное явление. Вот сейчас Пикфорду пришлось поработать кулаком на выходе. 
  • 5'
    Дукуре сделал ужасный пас на своей половине поля, отправив мяч просто в аут. Извиняется хавбек перед партнёрами. 
  • 4'
    Много брака допускают футболисты обеих команд. До ударов по воротам дело пока не доходит с обеих сторон. 
  • 3'
    Пока относительно спокойно у нас на поле, скажу, что "Брентфорд" играет в полосатых красно-белых футболках, а "Эвертон" - в синих. 
  • 2'
    На северо-западе Англии сыпет снег, матч "Бёрнли" и "Тоттенхэма" даже был перенесён. А вот в Брентфорде, входящем в Большой Лондон, сухо и светит солнышко. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Арбитр дал свисток, и игра стартовала! Начальный удар в центре поля нанёс игрок "Эвертон".
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Brentford Community Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Брентфорд 0:0 Эвертон онлайн


Прогнозы на матч Брентфорд 0:0 Эвертон

Исход игры
Брентфорд
18.6% (24)
Ничья
47.3% (61)
Эвертон
34.1% (44)
Тотал 2.5
Больше
35.48% (44)
Меньше
64.52% (80)
Обе команды забьют
Да
78.23% (97)
Нет
21.77% (27)
Популярный счёт
1:1 Ничья
41.1% (53)
1:2 Эвертон
19.4% (25)
2:1 Брентфорд
9.3% (12)
1:0 Брентфорд
7% (9)
0:1 Эвертон
7% (9)
0:2 Эвертон
4.7% (6)
2:2 Ничья
3.9% (5)
0:0 Ничья
1.6% (2)
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