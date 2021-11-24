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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Брентфорд
 
Позже

Стадион:
Эвертон

История личных встреч

Брентфорд
Эвертон

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

КC
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Брентфорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тони Айвен 3 (1) 0.25
Генри Рико 2 0.17
Висса Йоан 2 0.17
Мбеумо Брайан 2 0.17
Каньос Серхи 1 0.08
Норгор Кристиан 1 0.08
Годдос Саман 1 0.08
Пиннок Итан 1 0.08
Йоргенсен Матиас 1 0.08
Янельт Витали 1 0.08
Янссон Понтус 0 0
Йенсен Матиас 0 0
Эвертон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грэй Демарай 3 0.25
Таунсенд Андрос 3 (1) 0.25
Калверт-Льюин Доминик 3 (2) 0.25
Дукуре Абдулай 2 0.17
Ришарлисон 2 0.17
Кин Майкл 1 0.08
Айуоби Алекс 1 0.08
Дэвис Том 1 0.08
Аллан Маркес 0 0

Карточки

Брентфорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Норгор Кристиан 4 0
Каньос Серхи 3 0
Баптист Шендон 1 1
Йоргенсен Матиас 2 0
Тони Айвен 2 0
Годдос Саман 2 0
Янссон Понтус 1 0
Генри Рико 1 0
Айер Кристоффер 1 0
Янельт Витали 1 0
Гуд Чарли 1 0
Ониика Фрэнк 1 0
Мбеумо Брайан 1 0
Эвертон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ришарлисон 5 0
Дукуре Абдулай 3 0
Динь Люка 3 0
Коулмэн Шеймус 2 0
Холгейт Мэйсон 0 1
Таунсенд Андрос 1 0
Делф Фабиан 1 0
Рондон Саломон 1 0
Аллан Маркес 1 0
Пикфорд Джордан 1 0
Мина Йерри 1 0
Годфри Бен 1 0
Гордон Энтони 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
7
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
29%
2
29%
46-60
2
29%
3
43%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

9
10
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
1
10%
16-30
2
22%
4
40%
31-45
1
11%
1
10%
46-60
2
22%
3
30%
61-75
1
11%
1
10%
76-90

Забито

8
10
6 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
2
25%
1
10%
1-15
2
25%
1
10%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
2
25%
3
30%
76-90

Пропущено

9
8
6 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
3
33%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
22%
1
13%
61-75
1
11%
4
50%
76-90

Забито

15
17
8 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 4
3 Не забивали 3
2
13%
1
6%
1-15
4
27%
2
12%
16-30
2
13%
1
6%
31-45
2
13%
4
24%
46-60
2
13%
6
35%
61-75
3
20%
3
18%
76-90

Пропущено

18
18
11 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
5
28%
1
6%
1-15
1
6%
2
11%
16-30
5
28%
4
22%
31-45
1
6%
2
11%
46-60
4
22%
4
22%
61-75
2
11%
5
28%
76-90

Результаты последних матчей

Брентфорд
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Ньюкасл - Брентфорд 3:3 Брентфорд - Норвич 1:2 Бёрнли - Брентфорд 3:1 Сток Сити - Брентфорд 1:2
Брентфорд - Лестер 1:2 Брентфорд - Челси 0:1 Вест Хэм - Брентфорд 1:2 Брентфорд - Ливерпуль 3:3 Брентфорд - Олдхэм Атлетик 7:0 Вулверхэмптон - Брентфорд 0:2 Брентфорд - Брайтон 0:1 Астон Вилла - Брентфорд 1:1 Брентфорд - Форест Грин 3:1 Кристал Пэлас - Брентфорд 0:0 Брентфорд - Арсенал 2:0 Брентфорд - Валенсия 2:1 Брентфорд - Вест Хэм 0:1 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 2:2 Кембридж Юнайтед - Брентфорд 1:3 Борэм Вуд - Брентфорд 0:2
Эвертон
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Манчестер Сити - Эвертон 3:0 Эвертон - Тоттенхэм 0:0 Вулверхэмптон - Эвертон 2:1 Эвертон - Уотфорд 2:5
Эвертон - Вест Хэм 0:1 Манчестер Юнайтед - Эвертон 1:1 Эвертон - Норвич 2:0 КПР - Эвертон 2:2 Астон Вилла - Эвертон 3:0 Эвертон - Бёрнли 3:1 Брайтон - Эвертон 0:2 Хаддерсфилд Таун - Эвертон 1:2 Лидс - Эвертон 2:2 Эвертон - Саутгемптон 3:1 Манчестер Юнайтед - Эвертон 4:0 Пумас-УНАМ - Эвертон 0:1 Эвертон - Мильонариос 1:1 Манчестер Сити - Эвертон 5:0 Эвертон - Вулверхэмптон 1:0 Эвертон - Шеффилд Юнайтед 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 12 9 2 1 30 - 4 29
2. Манчестер Сити Заявка 12 8 2 2 25 - 6 26
3. Ливерпуль Заявка 12 7 4 1 35 - 11 25
4. Вест Хэм Заявка 12 7 2 3 23 - 14 23
5. Арсенал Заявка 12 6 2 4 13 - 17 20
6. Тоттенхэм Заявка 12 6 1 5 11 - 17 19
7. Вулверхэмптон Заявка 12 6 1 5 12 - 12 19
8. Манчестер Юнайтед Заявка 12 5 2 5 20 - 21 17
9. Брайтон Заявка 12 4 5 3 12 - 14 17
10. Кристал Пэлас Заявка 12 3 7 2 18 - 17 16
11. Эвертон Заявка 12 4 3 5 16 - 19 15
12. Лестер Заявка 12 4 3 5 16 - 21 15
13. Саутгемптон Заявка 12 3 5 4 11 - 14 14
14. Уотфорд Заявка 12 4 1 7 16 - 20 13
15. Брентфорд Заявка 12 3 4 5 16 - 17 13
16. Астон Вилла Заявка 12 4 1 7 16 - 20 13
17. Лидс Заявка 12 2 5 5 12 - 20 11
18. Бёрнли Заявка 12 1 6 5 14 - 20 9
19. Норвич Заявка 12 2 2 8 7 - 27 8
20. Ньюкасл Заявка 12 0 6 6 15 - 27 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 6 4 1 1 15 - 2 13
2. Челси Заявка 6 4 1 1 17 - 3 13
3. Арсенал Заявка 6 4 1 1 10 - 6 13
4. Тоттенхэм Заявка 6 4 0 2 6 - 8 12
5. Ливерпуль Заявка 6 3 3 0 14 - 5 12
6. Вест Хэм Заявка 6 3 1 2 12 - 9 10
7. Астон Вилла Заявка 6 3 1 2 11 - 8 10
8. Эвертон Заявка 6 3 1 2 10 - 8 10
9. Кристал Пэлас Заявка 6 2 4 0 9 - 4 10
10. Вулверхэмптон Заявка 6 3 0 3 5 - 6 9
11. Саутгемптон Заявка 6 2 3 1 5 - 4 9
12. Брайтон Заявка 6 2 2 2 6 - 8 8
13. Лестер Заявка 6 2 1 3 7 - 10 7
14. Уотфорд Заявка 6 2 1 3 8 - 12 7
15. Манчестер Юнайтед Заявка 6 2 1 3 10 - 11 7
16. Лидс Заявка 6 1 3 2 6 - 9 6
17. Бёрнли Заявка 6 1 3 2 8 - 8 6
18. Норвич Заявка 6 1 1 4 5 - 11 4
19. Брентфорд Заявка 6 1 1 4 7 - 9 4
20. Ньюкасл Заявка 6 0 3 3 10 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 6 5 1 0 13 - 1 16
2. Вест Хэм Заявка 6 4 1 1 11 - 5 13
3. Манчестер Сити Заявка 6 4 1 1 10 - 4 13
4. Ливерпуль Заявка 6 4 1 1 21 - 6 13
5. Манчестер Юнайтед Заявка 6 3 1 2 10 - 10 10
6. Вулверхэмптон Заявка 6 3 1 2 7 - 6 10
7. Брайтон Заявка 6 2 3 1 6 - 6 9
8. Брентфорд Заявка 6 2 3 1 9 - 8 9
9. Лестер Заявка 6 2 2 2 9 - 11 8
10. Арсенал Заявка 6 2 1 3 3 - 11 7
11. Тоттенхэм Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
12. Уотфорд Заявка 6 2 0 4 8 - 8 6
13. Кристал Пэлас Заявка 6 1 3 2 9 - 13 6
14. Эвертон Заявка 6 1 2 3 6 - 11 5
15. Саутгемптон Заявка 6 1 2 3 6 - 10 5
16. Лидс Заявка 6 1 2 3 6 - 11 5
17. Норвич Заявка 6 1 1 4 2 - 16 4
18. Астон Вилла Заявка 6 1 0 5 5 - 12 3
19. Бёрнли Заявка 6 0 3 3 6 - 12 3
20. Ньюкасл Заявка 6 0 3 3 5 - 11 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Брентфорд - Эвертон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 ноября 2021, осталось 2 дня 8 часов 51 минуту.

    Главный судья: Инглэнд Даррен

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 35
    Брентфорд 20% (7)
    X 42.9% (15)
    Эвертон 37.1% (13)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Брентфорд
    Ничья
    Эвертон
    2.33
    3.40
    3.55
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Брентфорд - Эвертон онлайн


    Прогнозы на матч Брентфорд - Эвертон

    Исход игры
    Брентфорд
    20% (7)
    Ничья
    42.9% (15)
    Эвертон
    37.1% (13)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.57% (17)
    Меньше
    51.43% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    82.86% (29)
    Нет
    17.14% (6)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    34.3% (12)
    1:2 Эвертон
    28.6% (10)
    2:1 Брентфорд
    14.3% (5)
    0:2 Эвертон
    8.6% (3)
    1:0 Брентфорд
    5.7% (2)
    2:2 Ничья
    5.7% (2)
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