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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Манчестер Сити
0:0
Первый тайм: 14'

Стадион:
Вест Хэм
0' 14'
31
Эдерсон
Мораес
2
Уокер
Кайл
3
Диаш
Рубен
14
Лапорт
Эмерик
27
Канселу
Жоау
8
Гюндоган
Илкай
16
Родри
Эрнандес
20
Силва
Бернарду
9
Жезус
Габриэль
26
Марез
Рияд
7
Стерлинг
Рахим
1
Фабьянски
Лукаш
15
Доусон
Крэйг
4
Зума
Курт
3
Крессуэлл
Арон
31
Джонсон
Бен
28
Соучек
Томаш
41
Райс
Деклан
26
Масуаку
Артур
8
Форнальс
Пабло
22
Бенрахма
Саид
9
Антонио
Майкл
Манчестер Сити
4-3-3
Вест Хэм
3-4-2-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

История личных встреч

Манчестер Сити
Вест Хэм

24 матча

95.8%
4.2%
2.6645352591004E-15%
23 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
20.8%
4.2%
18 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

83.3%
25%
20 побед 6 ничьих 0 побед

9 матчей

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 1 победа

33 матча

69.7%
18.2%
12.1%
23 победы 6 ничьих 4 победы

Первый тайм

54.5%
33.3%
12.2%
18 побед 11 ничьих 4 победы

Второй тайм

60.6%
36.4%
3%
20 побед 12 ничьих 1 победа

История матчей

КЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:5
ПЛ
4:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:4
ПЛ
1:4
ПЛ
2:1
ТМК
0:3
ПЛ
0:4
К
0:5
ПЛ
3:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
КЛ
0:3
КЛ
6:0
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:3
ПЛ
1:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:1
К
1:0
К
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Силва Бернарду 4 0.31
Фоден Фил 3 0.23
Жезус Габриэль 2 0.15
Марез Рияд 2 0.15
Торрес Ферран 2 0.15
Де Брёйне Кевин 2 0.15
Гюндоган Илкай 2 0.15
Стерлинг Рахим 2 0.15
Родри Эрнандес 2 0.15
Грилиш Джек 1 0.08
Лапорт Эмерик 1 0.08
Канселу Жоау 0 0
Диаш Рубен 0 0
Вест Хэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Антонио Майкл 6 0.46
Форнальс Пабло 4 0.31
Бенрахма Саид 3 0.23
Боуэн Джаррод 2 0.15
Райс Деклан 1 0.08
Крессуэлл Арон 1 0.08
Соучек Томаш 1 0.08
Огбонна Анджело 1 0.08
Зума Курт 1 0.08
Джонсон Бен 1 0.08
Лансини Мануэль 0 0
Цоуфал Владимир 0 0

Карточки

Манчестер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лапорт Эмерик 4 1
Канселу Жоау 3 0
Силва Бернарду 3 0
Родри Эрнандес 2 0
Эдерсон Мораес 2 0
Диаш Рубен 2 0
Гюндоган Илкай 1 0
Уокер Кайл 1 0
Грилиш Джек 1 0
Хосеп Гвардиола 1 0
Вест Хэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Антонио Майкл 3 1
Райс Деклан 4 0
Форнальс Пабло 3 0
Соучек Томаш 2 0
Огбонна Анджело 1 0
Зума Курт 1 0
Боуэн Джаррод 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
10
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
3
21%
1
10%
1-15
1
7%
1
10%
16-30
2
14%
1
10%
31-45
2
14%
1
10%
46-60
3
21%
3
30%
61-75
3
21%
3
30%
76-90

Пропущено

3
6
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
2
67%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

9
11
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
2
18%
16-30
2
22%
1
9%
31-45
1
11%
1
9%
46-60
2
22%
4
36%
61-75
2
22%
3
27%
76-90

Пропущено

5
10
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
1
20%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
2
40%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
2
40%
3
30%
76-90

Забито

23
21
10 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 6
3 Не забивали 2
4
17%
1
5%
1-15
2
9%
3
14%
16-30
4
17%
2
10%
31-45
3
13%
2
10%
46-60
5
22%
7
33%
61-75
5
22%
6
29%
76-90

Пропущено

8
16
3 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 9
3
38%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
0
0%
4
25%
31-45
2
25%
2
13%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
3
38%
3
19%
76-90

Результаты последних матчей

Манчестер Сити
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Манчестер Сити - ПСЖ 2:1 Манчестер Сити - Эвертон 3:0 Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 0:2 Манчестер Сити - Брюгге 4:1
Манчестер Сити - Кристал Пэлас 0:2 Вест Хэм - Манчестер Сити 0:0 Брайтон - Манчестер Сити 1:4 Брюгге - Манчестер Сити 1:5 Манчестер Сити - Бёрнли 2:0 Ливерпуль - Манчестер Сити 2:2 ПСЖ - Манчестер Сити 2:0 Челси - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Уиком 6:1 Манчестер Сити - Саутгемптон 0:0 Манчестер Сити - РБ Лейпциг 6:3 Лестер - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Арсенал 5:0 Манчестер Сити - Норвич 5:0 Тоттенхэм - Манчестер Сити 1:0 Лестер - Манчестер Сити 1:0
Вест Хэм
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Рапид Вена - Вест Хэм 0:2 Вулверхэмптон - Вест Хэм 1:0 Вест Хэм - Ливерпуль 3:2 Генк - Вест Хэм 2:2
Астон Вилла - Вест Хэм 1:4 Вест Хэм - Манчестер Сити 0:0 Вест Хэм - Тоттенхэм 1:0 Вест Хэм - Генк 3:0 Эвертон - Вест Хэм 0:1 Вест Хэм - Брентфорд 1:2 Вест Хэм - Рапид Вена 2:0 Лидс - Вест Хэм 1:2 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 0:1 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 1:2 Динамо Загреб - Вест Хэм 0:2 Саутгемптон - Вест Хэм 0:0 Вест Хэм - Кристал Пэлас 2:2 Вест Хэм - Лестер 4:1 Ньюкасл - Вест Хэм 2:4 Вест Хэм - Аталанта 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 12 9 2 1 30 - 4 29
2. Ливерпуль Заявка 13 8 4 1 39 - 11 28
3. Манчестер Сити 0:0 Заявка 13 8 3 2 25 - 6 27
4. Вест Хэм 0:0 Заявка 13 7 3 3 23 - 14 24
5. Арсенал Заявка 13 7 2 4 15 - 17 23
6. Вулверхэмптон Заявка 13 6 2 5 12 - 12 20
7. Тоттенхэм Заявка 12 6 1 5 11 - 17 19
8. Брайтон Заявка 13 4 6 3 12 - 14 18
9. Лестер 1:0 Заявка 13 5 3 5 17 - 21 18
10. Манчестер Юнайтед Заявка 12 5 2 5 20 - 21 17
11. Астон Вилла Заявка 13 5 1 7 18 - 21 16
12. Эвертон 0:0 Заявка 13 4 4 5 16 - 19 16
13. Кристал Пэлас Заявка 13 3 7 3 19 - 19 16
14. Брентфорд 0:0 Заявка 13 3 5 5 16 - 17 14
15. Саутгемптон Заявка 13 3 5 5 11 - 18 14
16. Уотфорд 0:1 Заявка 13 4 1 8 16 - 21 13
17. Лидс Заявка 13 2 6 5 12 - 20 12
18. Бёрнли Заявка 12 1 6 5 14 - 20 9
19. Норвич Заявка 13 2 3 8 7 - 27 9
20. Ньюкасл Заявка 13 0 6 7 15 - 29 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 7 5 1 1 12 - 6 16
2. Ливерпуль Заявка 7 4 3 0 18 - 5 15
3. Манчестер Сити 0:0 Заявка 7 4 2 1 15 - 2 14
4. Челси Заявка 6 4 1 1 17 - 3 13
5. Тоттенхэм Заявка 6 4 0 2 6 - 8 12
6. Вест Хэм 0:0 Заявка 6 3 1 2 12 - 9 10
7. Астон Вилла Заявка 6 3 1 2 11 - 8 10
8. Эвертон 0:0 Заявка 6 3 1 2 10 - 8 10
9. Лестер 1:0 Заявка 7 3 1 3 8 - 10 10
10. Кристал Пэлас Заявка 7 2 4 1 10 - 6 10
11. Вулверхэмптон Заявка 6 3 0 3 5 - 6 9
12. Саутгемптон Заявка 6 2 3 1 5 - 4 9
13. Брайтон Заявка 7 2 3 2 6 - 8 9
14. Уотфорд 0:1 Заявка 6 2 1 3 8 - 12 7
15. Манчестер Юнайтед Заявка 6 2 1 3 10 - 11 7
16. Лидс Заявка 6 1 3 2 6 - 9 6
17. Бёрнли Заявка 6 1 3 2 8 - 8 6
18. Норвич Заявка 7 1 2 4 5 - 11 5
19. Брентфорд 0:0 Заявка 7 1 2 4 7 - 9 5
20. Ньюкасл Заявка 6 0 3 3 10 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 6 5 1 0 13 - 1 16
2. Вест Хэм 0:0 Заявка 7 4 2 1 11 - 5 14
3. Манчестер Сити 0:0 Заявка 6 4 1 1 10 - 4 13
4. Ливерпуль Заявка 6 4 1 1 21 - 6 13
5. Вулверхэмптон Заявка 7 3 2 2 7 - 6 11
6. Манчестер Юнайтед Заявка 6 3 1 2 10 - 10 10
7. Брайтон Заявка 6 2 3 1 6 - 6 9
8. Брентфорд 0:0 Заявка 6 2 3 1 9 - 8 9
9. Лестер 1:0 Заявка 6 2 2 2 9 - 11 8
10. Арсенал Заявка 6 2 1 3 3 - 11 7
11. Тоттенхэм Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
12. Уотфорд 0:1 Заявка 7 2 0 5 8 - 9 6
13. Астон Вилла Заявка 7 2 0 5 7 - 13 6
14. Кристал Пэлас Заявка 6 1 3 2 9 - 13 6
15. Эвертон 0:0 Заявка 7 1 3 3 6 - 11 6
16. Лидс Заявка 7 1 3 3 6 - 11 6
17. Саутгемптон Заявка 7 1 2 4 6 - 14 5
18. Норвич Заявка 6 1 1 4 2 - 16 4
19. Бёрнли Заявка 6 0 3 3 6 - 12 3
20. Ньюкасл Заявка 7 0 3 4 5 - 13 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Первый тайм
  • Угловой
    18'
    Гюндоган от углового флага навесил к ближней штанге, откуда Лапорт головой пробил в дальнюю стойку ворот.
  • 17'
    Прострел Стерлитнга слева в штрафную площадь заблокировал Доусон.
  • 16'
    Соучек на левом фланге не позволил принять мяч Силве.
  • Дождь
    15'
    А снег в Манчестере стал заметно усиливаться. Мокрые хлопья продолжают засыпать поле и прилегающие территории.
  • 14'
    Антонио справа прорвался к воротам, но не смог перекинуть мяч через Эдерсона.
  • 12'
    Масуаку слева навесил к воротам, где Антонио не попал головой по мячу.
  • 11'
    Гюндоган справа простреливал к воротам уже из-за пределов поля.
  • 10'
    Постепенно "Манчестер Сити" начинает больше контролировать мяч. Игра смещается на половину поля гостей.
  • Опасный момент
    9'
    Уокер справа с тридцати метров низом пробил рядом с дальней штангой.
  • 8'
    Передача Канселу слева в центр штрафной площади оказалась безадресной.
  • 7'
    Антонио слева вошёл в штрафную площадь и выдал пас в центр на Бенрахма, который не ожидал такой передачи от Майкла.
  • 6'
    Марез перед штрафной площадью не смог принять мяч после заброса Жезуса справа.
  • 5'
    Прострел Жезуса справа к воротам прервал Зума.
  • 4'
    Команды в центре поля попеременно владеют мячом. На ударную позицию вывести пока никого не удаётся.
  • Дождь
    3'
    Поле в Манчестере немного присыпано снегом. В некоторых местах работникам даже пришлось расчищать разметку.
  • 2'
    "Манчестер Сити" играет в голубой форме, "Вест Хэм" - в тёмно-синей.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Этихад Стэдиум"!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Etihad Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Манчестер Сити 0:0 Вест Хэм онлайн


Прогнозы на матч Манчестер Сити 0:0 Вест Хэм

Исход игры
Манчестер Сити
93.6% (131)
Ничья
5% (7)
Вест Хэм
1.4% (2)
Тотал 2.5
Больше
74.62% (97)
Меньше
25.38% (33)
Обе команды забьют
Да
70% (91)
Нет
30% (39)
Популярный счёт
2:1 Манчестер Сити
33.6% (47)
3:1 Манчестер Сити
22.1% (31)
2:0 Манчестер Сити
20.7% (29)
3:0 Манчестер Сити
4.3% (6)
3:2 Манчестер Сити
3.6% (5)
1:0 Манчестер Сити
2.1% (3)
2:2 Ничья
2.1% (3)
3:3 Ничья
1.4% (2)
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