Антонио справа прорвался к воротам, но не смог перекинуть мяч через Эдерсона.

А снег в Манчестере стал заметно усиливаться. Мокрые хлопья продолжают засыпать поле и прилегающие территории.

Соучек на левом фланге не позволил принять мяч Силве.

Гюндоган от углового флага навесил к ближней штанге, откуда Лапорт головой пробил в дальнюю стойку ворот.

12' Масуаку слева навесил к воротам, где Антонио не попал головой по мячу.

11' Гюндоган справа простреливал к воротам уже из-за пределов поля.

10' Постепенно "Манчестер Сити" начинает больше контролировать мяч. Игра смещается на половину поля гостей.

9' Уокер справа с тридцати метров низом пробил рядом с дальней штангой.

8' Передача Канселу слева в центр штрафной площади оказалась безадресной.

7' Антонио слева вошёл в штрафную площадь и выдал пас в центр на Бенрахма, который не ожидал такой передачи от Майкла.

6' Марез перед штрафной площадью не смог принять мяч после заброса Жезуса справа.

5' Прострел Жезуса справа к воротам прервал Зума.

4' Команды в центре поля попеременно владеют мячом. На ударную позицию вывести пока никого не удаётся.

3' Поле в Манчестере немного присыпано снегом. В некоторых местах работникам даже пришлось расчищать разметку.

2' "Манчестер Сити" играет в голубой форме, "Вест Хэм" - в тёмно-синей.