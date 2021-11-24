Англия: Премьер-лига 2021-2022
Позже
Стадион: Этихад Стэдиум
История личных встреч
Манчестер Сити
Вест Хэм
24 матча
95.8%
4.2%
2.6645352591004E-15%
23 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
20.8%
4.2%
18 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
83.3%
25%
20 побед 6 ничьих 0 побед
9 матчей
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 1 победа
33 матча
69.7%
18.2%
12.1%
23 победы 6 ничьих 4 победы
Первый тайм
54.5%
33.3%
12.2%
18 побед 11 ничьих 4 победы
Второй тайм
60.6%
36.4%
3%
20 побед 12 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Манчестер Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Силва Бернарду
|4
|0.33
|Фоден Фил
|3
|0.25
|Жезус Габриэль
|2
|0.17
|Марез Рияд
|2
|0.17
|Торрес Ферран
|2
|0.17
|Де Брёйне Кевин
|2
|0.17
|Гюндоган Илкай
|2
|0.17
|Стерлинг Рахим
|2
|0.17
|Родри Эрнандес
|2
|0.17
|Грилиш Джек
|1
|0.08
|Лапорт Эмерик
|1
|0.08
|Канселу Жоау
|0
|0
|Диаш Рубен
|0
|0
Вест Хэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Антонио Майкл
|6
|0.5
|Форнальс Пабло
|4
|0.33
|Бенрахма Саид
|3
|0.25
|Боуэн Джаррод
|2
|0.17
|Райс Деклан
|1
|0.08
|Крессуэлл Арон
|1
|0.08
|Соучек Томаш
|1
|0.08
|Огбонна Анджело
|1
|0.08
|Зума Курт
|1
|0.08
|Джонсон Бен
|1
|0.08
|Лансини Мануэль
|0
|0
|Цоуфал Владимир
|0
|0
Карточки
Манчестер Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лапорт Эмерик
|4
|1
|Канселу Жоау
|3
|0
|Силва Бернарду
|3
|0
|Родри Эрнандес
|2
|0
|Эдерсон Мораес
|2
|0
|Диаш Рубен
|2
|0
|Гюндоган Илкай
|1
|0
|Уокер Кайл
|1
|0
|Грилиш Джек
|1
|0
|Хосеп Гвардиола
|1
|0
Вест Хэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Антонио Майкл
|3
|1
|Райс Деклан
|4
|0
|Форнальс Пабло
|3
|0
|Соучек Томаш
|2
|0
|Огбонна Анджело
|1
|0
|Зума Курт
|1
|0
|Боуэн Джаррод
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
10
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
3
21%
1
10%
1-15
1
7%
1
10%
16-30
2
14%
1
10%
31-45
2
14%
1
10%
46-60
3
21%
3
30%
61-75
3
21%
3
30%
76-90
Пропущено
3
6
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
2
67%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
9
11
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
2
18%
16-30
2
22%
1
9%
31-45
1
11%
1
9%
46-60
2
22%
4
36%
61-75
2
22%
3
27%
76-90
Пропущено
5
10
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
1
20%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
2
40%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
2
40%
3
30%
76-90
Забито
23
21
10 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 6
3 Не забивали 2
4
17%
1
5%
1-15
2
9%
3
14%
16-30
4
17%
2
10%
31-45
3
13%
2
10%
46-60
5
22%
7
33%
61-75
5
22%
6
29%
76-90
Пропущено
8
16
3 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 9
3
38%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
0
0%
4
25%
31-45
2
25%
2
13%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
3
38%
3
19%
76-90
Результаты последних матчей
Манчестер Сити
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Манчестер Сити - ПСЖ 2:1 Манчестер Сити - Эвертон 3:0 Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 0:2 Манчестер Сити - Брюгге 4:1
Манчестер Сити - Кристал Пэлас 0:2 Вест Хэм - Манчестер Сити 0:0 Брайтон - Манчестер Сити 1:4 Брюгге - Манчестер Сити 1:5 Манчестер Сити - Бёрнли 2:0 Ливерпуль - Манчестер Сити 2:2 ПСЖ - Манчестер Сити 2:0 Челси - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Уиком 6:1 Манчестер Сити - Саутгемптон 0:0 Манчестер Сити - РБ Лейпциг 6:3 Лестер - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Арсенал 5:0 Манчестер Сити - Норвич 5:0 Тоттенхэм - Манчестер Сити 1:0 Лестер - Манчестер Сити 1:0
Вест Хэм
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Рапид Вена - Вест Хэм 0:2 Вулверхэмптон - Вест Хэм 1:0 Вест Хэм - Ливерпуль 3:2 Генк - Вест Хэм 2:2
Астон Вилла - Вест Хэм 1:4 Вест Хэм - Манчестер Сити 0:0 Вест Хэм - Тоттенхэм 1:0 Вест Хэм - Генк 3:0 Эвертон - Вест Хэм 0:1 Вест Хэм - Брентфорд 1:2 Вест Хэм - Рапид Вена 2:0 Лидс - Вест Хэм 1:2 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 0:1 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 1:2 Динамо Загреб - Вест Хэм 0:2 Саутгемптон - Вест Хэм 0:0 Вест Хэм - Кристал Пэлас 2:2 Вест Хэм - Лестер 4:1 Ньюкасл - Вест Хэм 2:4 Вест Хэм - Аталанта 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|30 - 4
|29
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|25 - 6
|26
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|35 - 11
|25
|4.
|Вест Хэм
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|23 - 14
|23
|5.
|Арсенал
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|13 - 17
|20
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|11 - 17
|19
|7.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|12 - 12
|19
|8.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|20 - 21
|17
|9.
|Брайтон
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|12 - 14
|17
|10.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|12
|3
|7
|2
|18 - 17
|16
|11.
|Эвертон
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|16 - 19
|15
|12.
|Лестер
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|16 - 21
|15
|13.
|Саутгемптон
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|11 - 14
|14
|14.
|Уотфорд
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|16 - 20
|13
|15.
|Брентфорд
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|16 - 17
|13
|16.
|Астон Вилла
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|16 - 20
|13
|17.
|Лидс
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|12 - 20
|11
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|14 - 20
|9
|19.
|Норвич
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|7 - 27
|8
|20.
|Ньюкасл
|Заявка
|12
|0
|6
|6
|15 - 27
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|15 - 2
|13
|2.
|Челси
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|17 - 3
|13
|3.
|Арсенал
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|10 - 6
|13
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|6 - 8
|12
|5.
|Ливерпуль
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|14 - 5
|12
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 9
|10
|7.
|Астон Вилла
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 8
|10
|8.
|Эвертон
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|9.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|6
|2
|4
|0
|9 - 4
|10
|10.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|5 - 6
|9
|11.
|Саутгемптон
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|5 - 4
|9
|12.
|Брайтон
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 8
|8
|13.
|Лестер
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 10
|7
|14.
|Уотфорд
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 12
|7
|15.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 11
|7
|16.
|Лидс
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 9
|6
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 8
|6
|18.
|Норвич
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 11
|4
|19.
|Брентфорд
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 9
|4
|20.
|Ньюкасл
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|10 - 16
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|13 - 1
|16
|2.
|Вест Хэм
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 5
|13
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|10 - 4
|13
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|21 - 6
|13
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 10
|10
|6.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|10
|7.
|Брайтон
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 6
|9
|8.
|Брентфорд
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 8
|9
|9.
|Лестер
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 11
|8
|10.
|Арсенал
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|3 - 11
|7
|11.
|Тоттенхэм
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|12.
|Уотфорд
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|8 - 8
|6
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|9 - 13
|6
|14.
|Эвертон
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 11
|5
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
|16.
|Лидс
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 11
|5
|17.
|Норвич
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|2 - 16
|4
|18.
|Астон Вилла
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|5 - 12
|3
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|6 - 12
|3
|20.
|Ньюкасл
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 11
|3
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Манчестер Сити - Вест Хэм
Исход игры
Манчестер Сити
91.7% (33)
Ничья
5.6% (2)
Вест Хэм
2.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
68.57% (24)
Меньше
31.43% (11)
Обе команды забьют
Да
60% (21)
Нет
40% (14)
Популярный счёт
2:0 Манчестер Сити
30.6% (11)
3:1 Манчестер Сити
27.8% (10)
2:1 Манчестер Сити
16.7% (6)
3:0 Манчестер Сити
8.3% (3)
3:2 Манчестер Сити
5.6% (2)
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