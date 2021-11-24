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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Манчестер Сити
 
Позже

Стадион:
Вест Хэм

История личных встреч

Манчестер Сити
Вест Хэм

24 матча

95.8%
4.2%
2.6645352591004E-15%
23 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
20.8%
4.2%
18 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

83.3%
25%
20 побед 6 ничьих 0 побед

9 матчей

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 1 победа

33 матча

69.7%
18.2%
12.1%
23 победы 6 ничьих 4 победы

Первый тайм

54.5%
33.3%
12.2%
18 побед 11 ничьих 4 победы

Второй тайм

60.6%
36.4%
3%
20 побед 12 ничьих 1 победа

История матчей

КЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:5
ПЛ
4:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:4
ПЛ
1:4
ПЛ
2:1
ТМК
0:3
ПЛ
0:4
К
0:5
ПЛ
3:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
КЛ
0:3
КЛ
6:0
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:3
ПЛ
1:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:1
К
1:0
К
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Силва Бернарду 4 0.33
Фоден Фил 3 0.25
Жезус Габриэль 2 0.17
Марез Рияд 2 0.17
Торрес Ферран 2 0.17
Де Брёйне Кевин 2 0.17
Гюндоган Илкай 2 0.17
Стерлинг Рахим 2 0.17
Родри Эрнандес 2 0.17
Грилиш Джек 1 0.08
Лапорт Эмерик 1 0.08
Канселу Жоау 0 0
Диаш Рубен 0 0
Вест Хэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Антонио Майкл 6 0.5
Форнальс Пабло 4 0.33
Бенрахма Саид 3 0.25
Боуэн Джаррод 2 0.17
Райс Деклан 1 0.08
Крессуэлл Арон 1 0.08
Соучек Томаш 1 0.08
Огбонна Анджело 1 0.08
Зума Курт 1 0.08
Джонсон Бен 1 0.08
Лансини Мануэль 0 0
Цоуфал Владимир 0 0

Карточки

Манчестер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лапорт Эмерик 4 1
Канселу Жоау 3 0
Силва Бернарду 3 0
Родри Эрнандес 2 0
Эдерсон Мораес 2 0
Диаш Рубен 2 0
Гюндоган Илкай 1 0
Уокер Кайл 1 0
Грилиш Джек 1 0
Хосеп Гвардиола 1 0
Вест Хэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Антонио Майкл 3 1
Райс Деклан 4 0
Форнальс Пабло 3 0
Соучек Томаш 2 0
Огбонна Анджело 1 0
Зума Курт 1 0
Боуэн Джаррод 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
10
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
3
21%
1
10%
1-15
1
7%
1
10%
16-30
2
14%
1
10%
31-45
2
14%
1
10%
46-60
3
21%
3
30%
61-75
3
21%
3
30%
76-90

Пропущено

3
6
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
2
67%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

9
11
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
2
18%
16-30
2
22%
1
9%
31-45
1
11%
1
9%
46-60
2
22%
4
36%
61-75
2
22%
3
27%
76-90

Пропущено

5
10
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
1
20%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
2
40%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
2
40%
3
30%
76-90

Забито

23
21
10 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 6
3 Не забивали 2
4
17%
1
5%
1-15
2
9%
3
14%
16-30
4
17%
2
10%
31-45
3
13%
2
10%
46-60
5
22%
7
33%
61-75
5
22%
6
29%
76-90

Пропущено

8
16
3 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 9
3
38%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
0
0%
4
25%
31-45
2
25%
2
13%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
3
38%
3
19%
76-90

Результаты последних матчей

Манчестер Сити
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Манчестер Сити - ПСЖ 2:1 Манчестер Сити - Эвертон 3:0 Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 0:2 Манчестер Сити - Брюгге 4:1
Манчестер Сити - Кристал Пэлас 0:2 Вест Хэм - Манчестер Сити 0:0 Брайтон - Манчестер Сити 1:4 Брюгге - Манчестер Сити 1:5 Манчестер Сити - Бёрнли 2:0 Ливерпуль - Манчестер Сити 2:2 ПСЖ - Манчестер Сити 2:0 Челси - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Уиком 6:1 Манчестер Сити - Саутгемптон 0:0 Манчестер Сити - РБ Лейпциг 6:3 Лестер - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Арсенал 5:0 Манчестер Сити - Норвич 5:0 Тоттенхэм - Манчестер Сити 1:0 Лестер - Манчестер Сити 1:0
Вест Хэм
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Рапид Вена - Вест Хэм 0:2 Вулверхэмптон - Вест Хэм 1:0 Вест Хэм - Ливерпуль 3:2 Генк - Вест Хэм 2:2
Астон Вилла - Вест Хэм 1:4 Вест Хэм - Манчестер Сити 0:0 Вест Хэм - Тоттенхэм 1:0 Вест Хэм - Генк 3:0 Эвертон - Вест Хэм 0:1 Вест Хэм - Брентфорд 1:2 Вест Хэм - Рапид Вена 2:0 Лидс - Вест Хэм 1:2 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 0:1 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 1:2 Динамо Загреб - Вест Хэм 0:2 Саутгемптон - Вест Хэм 0:0 Вест Хэм - Кристал Пэлас 2:2 Вест Хэм - Лестер 4:1 Ньюкасл - Вест Хэм 2:4 Вест Хэм - Аталанта 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 12 9 2 1 30 - 4 29
2. Манчестер Сити Заявка 12 8 2 2 25 - 6 26
3. Ливерпуль Заявка 12 7 4 1 35 - 11 25
4. Вест Хэм Заявка 12 7 2 3 23 - 14 23
5. Арсенал Заявка 12 6 2 4 13 - 17 20
6. Тоттенхэм Заявка 12 6 1 5 11 - 17 19
7. Вулверхэмптон Заявка 12 6 1 5 12 - 12 19
8. Манчестер Юнайтед Заявка 12 5 2 5 20 - 21 17
9. Брайтон Заявка 12 4 5 3 12 - 14 17
10. Кристал Пэлас Заявка 12 3 7 2 18 - 17 16
11. Эвертон Заявка 12 4 3 5 16 - 19 15
12. Лестер Заявка 12 4 3 5 16 - 21 15
13. Саутгемптон Заявка 12 3 5 4 11 - 14 14
14. Уотфорд Заявка 12 4 1 7 16 - 20 13
15. Брентфорд Заявка 12 3 4 5 16 - 17 13
16. Астон Вилла Заявка 12 4 1 7 16 - 20 13
17. Лидс Заявка 12 2 5 5 12 - 20 11
18. Бёрнли Заявка 12 1 6 5 14 - 20 9
19. Норвич Заявка 12 2 2 8 7 - 27 8
20. Ньюкасл Заявка 12 0 6 6 15 - 27 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 6 4 1 1 15 - 2 13
2. Челси Заявка 6 4 1 1 17 - 3 13
3. Арсенал Заявка 6 4 1 1 10 - 6 13
4. Тоттенхэм Заявка 6 4 0 2 6 - 8 12
5. Ливерпуль Заявка 6 3 3 0 14 - 5 12
6. Вест Хэм Заявка 6 3 1 2 12 - 9 10
7. Астон Вилла Заявка 6 3 1 2 11 - 8 10
8. Эвертон Заявка 6 3 1 2 10 - 8 10
9. Кристал Пэлас Заявка 6 2 4 0 9 - 4 10
10. Вулверхэмптон Заявка 6 3 0 3 5 - 6 9
11. Саутгемптон Заявка 6 2 3 1 5 - 4 9
12. Брайтон Заявка 6 2 2 2 6 - 8 8
13. Лестер Заявка 6 2 1 3 7 - 10 7
14. Уотфорд Заявка 6 2 1 3 8 - 12 7
15. Манчестер Юнайтед Заявка 6 2 1 3 10 - 11 7
16. Лидс Заявка 6 1 3 2 6 - 9 6
17. Бёрнли Заявка 6 1 3 2 8 - 8 6
18. Норвич Заявка 6 1 1 4 5 - 11 4
19. Брентфорд Заявка 6 1 1 4 7 - 9 4
20. Ньюкасл Заявка 6 0 3 3 10 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 6 5 1 0 13 - 1 16
2. Вест Хэм Заявка 6 4 1 1 11 - 5 13
3. Манчестер Сити Заявка 6 4 1 1 10 - 4 13
4. Ливерпуль Заявка 6 4 1 1 21 - 6 13
5. Манчестер Юнайтед Заявка 6 3 1 2 10 - 10 10
6. Вулверхэмптон Заявка 6 3 1 2 7 - 6 10
7. Брайтон Заявка 6 2 3 1 6 - 6 9
8. Брентфорд Заявка 6 2 3 1 9 - 8 9
9. Лестер Заявка 6 2 2 2 9 - 11 8
10. Арсенал Заявка 6 2 1 3 3 - 11 7
11. Тоттенхэм Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
12. Уотфорд Заявка 6 2 0 4 8 - 8 6
13. Кристал Пэлас Заявка 6 1 3 2 9 - 13 6
14. Эвертон Заявка 6 1 2 3 6 - 11 5
15. Саутгемптон Заявка 6 1 2 3 6 - 10 5
16. Лидс Заявка 6 1 2 3 6 - 11 5
17. Норвич Заявка 6 1 1 4 2 - 16 4
18. Астон Вилла Заявка 6 1 0 5 5 - 12 3
19. Бёрнли Заявка 6 0 3 3 6 - 12 3
20. Ньюкасл Заявка 6 0 3 3 5 - 11 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Сити - Вест Хэм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 ноября 2021, осталось 2 дня 8 часов 51 минуту.

    Главный судья: Оливер Майкл

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 36
    Манчестер Сити 91.7% (33)
    X 5.6% (2)
    Вест Хэм 2.8% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Манчестер Сити
    Ничья
    Вест Хэм
    1.34
    6.25
    9.60
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Манчестер Сити - Вест Хэм онлайн


    Прогнозы на матч Манчестер Сити - Вест Хэм

    Исход игры
    Манчестер Сити
    91.7% (33)
    Ничья
    5.6% (2)
    Вест Хэм
    2.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    68.57% (24)
    Меньше
    31.43% (11)
    Обе команды забьют
    Да
    60% (21)
    Нет
    40% (14)
    Популярный счёт
    2:0 Манчестер Сити
    30.6% (11)
    3:1 Манчестер Сити
    27.8% (10)
    2:1 Манчестер Сити
    16.7% (6)
    3:0 Манчестер Сити
    8.3% (3)
    3:2 Манчестер Сити
    5.6% (2)
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