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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Лестер
1:0
Первый тайм: 17'

Стадион:
Уотфорд
0'
1:0
16' Гол
Мэддисон Джеймс
17'
1
Шмейхель
Каспер
27
Кастань
Тимоти
6
Эванс
Джонни
4
Сёюнджю
Чаглар
33
Томас
Люк
42
Сумаре
Бубакари
25
Ндиди
Уилфред
37
Лукмен
Адемола
10
Мэддисон
Джеймс
7
Барнс
Харви
9
Варди
Джейми
26
Бахманн
Даниэль
21
Фемения
Кико
15
Каткарт
Крейг
5
Трост-Эконг
Виллиам
11
Масина
Адам
6
Луза
Имран
25
Деннис
Эммануэль
8
Клеверли
Том
19
Сиссоко
Мусса
29
Эрнандес
Хуан
7
Кинг
Джошуа
Лестер
4-2-3-1
Уотфорд
4-1-4-1

Ход матча

16'
Мэддисон Джеймс
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 1 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 65 Владение мячом, % 35

Владение мячом

История личных встреч

Лестер
Уотфорд

12 матчей

91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

58.3%
25%
16.7%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
16.7%
12 побед 2 ничьи 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы

23 матча

47.8%
13%
39.2%
11 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

30.4%
34.8%
34.8%
7 побед 8 ничьих 8 побед

Второй тайм

52.2%
30.4%
17.4%
12 побед 7 ничьих 4 победы

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
3:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
Ч
2:2
Ч
0:3
Ч
3:1
Ч
1:0
Ч
1:2
Ч
2:1
Ч
3:2
Ч
2:0
Ч
4:2
Ч
3:2
Ч
4:1
Ч
3:3
Ч
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Лестер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Варди Джейми 7 0.54
Тилеманс Юри 3 0.23
Ихеаначо Келечи 1 0.08
Барнс Харви 1 0.08
Дака Пэтсон 1 0.08
Олбрайтон Марк 1 0.08
Мэддисон Джеймс 1 0.08
Сёюнджю Чаглар 1 0.08
Перес Айосе 0 0
Рикарду Перейра II 0 0
Сумаре Бубакари 0 0
Уотфорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сарр Исмаила 5 0.38
Деннис Эммануэль 4 0.31
Кинг Джошуа 4 0.31
Педро Жоао 1 0.08
Эрнандес Хуан 1 0.08
Куцка Юрай 1 0.08
Фемения Кико 0 0
Каткарт Крейг 0 0
Фостер Бен 0 0
Клеверли Том 0 0

Карточки

Лестер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эванс Джонни 2 0
Варди Джейми 2 0
Сёюнджю Чаглар 2 0
Ндиди Уилфред 2 0
Барнс Харви 2 0
Перес Айосе 0 1
Шмейхель Каспер 1 0
Олбрайтон Марк 1 0
Бертранд Райан 1 0
Вестергор Янник 1 0
Рикарду Перейра II 1 0
Амарти Даниэль 1 0
Тилеманс Юри 1 0
Уотфорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Деннис Эммануэль 6 0
Куцка Юрай 3 1
Этебо Огенекаро 3 0
Каткарт Крейг 2 0
Роуз Дэнни 2 0
Сиссоко Мусса 2 0
Кинг Джошуа 2 0
Трост-Эконг Виллиам 2 0
Фемения Кико 1 0
Педро Жоао 1 0
Сема Кен 1 0
Сарр Исмаила 1 0
Луза Имран 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
8
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 1
9 Не забивали 10
1
13%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
4
50%
5
63%
76-90

Пропущено

9
8
6 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
2
22%
2
25%
1-15
3
33%
1
13%
16-30
1
11%
3
38%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
22%
1
13%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Забито

9
9
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 8
2
22%
1
11%
1-15
1
11%
1
11%
16-30
2
22%
2
22%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
33%
3
33%
61-75
1
11%
2
22%
76-90

Пропущено

11
11
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
0
0%
1
9%
1-15
2
18%
2
18%
16-30
2
18%
1
9%
31-45
3
27%
3
27%
46-60
2
18%
1
9%
61-75
2
18%
3
27%
76-90

Забито

17
17
9 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 4
3 Не забивали 6
3
18%
2
12%
1-15
1
6%
2
12%
16-30
5
29%
29%
2
12%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
18%
4
24%
61-75
5
29%
29%
7
41%
76-90

Пропущено

20
19
10 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 12
2
10%
3
16%
1-15
5
25%
3
16%
16-30
3
15%
4
21%
31-45
3
15%
4
21%
46-60
4
20%
2
11%
61-75
3
15%
3
16%
76-90

Результаты последних матчей

Лестер
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Лестер - Легия 3:1 Лестер - Челси 0:3 Лидс - Лестер 1:1 Лестер - Спартак Москва 1:1
Лестер - Арсенал 0:2 Лестер - Брайтон 2:2 Брентфорд - Лестер 1:2 Спартак Москва - Лестер 3:4 Лестер - Манчестер Юнайтед 4:2 Кристал Пэлас - Лестер 2:2 Легия - Лестер 1:0 Лестер - Бёрнли 2:2 Миллуолл - Лестер 0:2 Брайтон - Лестер 2:1 Лестер - Наполи 2:2 Лестер - Манчестер Сити 0:1 Норвич - Лестер 1:2 Вест Хэм - Лестер 4:1 Лестер - Вулверхэмптон 1:0 Лестер - Манчестер Сити 1:0
Уотфорд
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Уотфорд - Манчестер Юнайтед 4:1 Арсенал - Уотфорд 1:0 Уотфорд - Саутгемптон 0:1 Эвертон - Уотфорд 2:5
Уотфорд - Ливерпуль 0:5 Лидс - Уотфорд 1:0 Уотфорд - Ньюкасл 1:1 Уотфорд - Сток Сити 1:3 Норвич - Уотфорд 1:3 Уотфорд - Вулверхэмптон 0:2 Тоттенхэм - Уотфорд 1:0 Уотфорд - Кристал Пэлас 1:0 Брайтон - Уотфорд 2:0 Уотфорд - Астон Вилла 3:2 Кристал Пэлас - Уотфорд 3:1 Стивенэйдж - Уотфорд 1:1 Уотфорд - Вест Бромвич 0:0 Уотфорд - Суонси 2:0 Брентфорд - Уотфорд 2:0 Уотфорд - Миллуолл 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 12 9 2 1 30 - 4 29
2. Ливерпуль Заявка 13 8 4 1 39 - 11 28
3. Манчестер Сити 0:0 Заявка 13 8 3 2 25 - 6 27
4. Вест Хэм 0:0 Заявка 13 7 3 3 23 - 14 24
5. Арсенал Заявка 13 7 2 4 15 - 17 23
6. Вулверхэмптон Заявка 13 6 2 5 12 - 12 20
7. Тоттенхэм Заявка 12 6 1 5 11 - 17 19
8. Брайтон Заявка 13 4 6 3 12 - 14 18
9. Лестер 1:0 Заявка 13 5 3 5 17 - 21 18
10. Манчестер Юнайтед Заявка 12 5 2 5 20 - 21 17
11. Астон Вилла Заявка 13 5 1 7 18 - 21 16
12. Эвертон 0:0 Заявка 13 4 4 5 16 - 19 16
13. Кристал Пэлас Заявка 13 3 7 3 19 - 19 16
14. Брентфорд 0:0 Заявка 13 3 5 5 16 - 17 14
15. Саутгемптон Заявка 13 3 5 5 11 - 18 14
16. Уотфорд 0:1 Заявка 13 4 1 8 16 - 21 13
17. Лидс Заявка 13 2 6 5 12 - 20 12
18. Бёрнли Заявка 12 1 6 5 14 - 20 9
19. Норвич Заявка 13 2 3 8 7 - 27 9
20. Ньюкасл Заявка 13 0 6 7 15 - 29 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 7 5 1 1 12 - 6 16
2. Ливерпуль Заявка 7 4 3 0 18 - 5 15
3. Манчестер Сити 0:0 Заявка 7 4 2 1 15 - 2 14
4. Челси Заявка 6 4 1 1 17 - 3 13
5. Тоттенхэм Заявка 6 4 0 2 6 - 8 12
6. Вест Хэм 0:0 Заявка 6 3 1 2 12 - 9 10
7. Астон Вилла Заявка 6 3 1 2 11 - 8 10
8. Эвертон 0:0 Заявка 6 3 1 2 10 - 8 10
9. Лестер 1:0 Заявка 7 3 1 3 8 - 10 10
10. Кристал Пэлас Заявка 7 2 4 1 10 - 6 10
11. Вулверхэмптон Заявка 6 3 0 3 5 - 6 9
12. Саутгемптон Заявка 6 2 3 1 5 - 4 9
13. Брайтон Заявка 7 2 3 2 6 - 8 9
14. Уотфорд 0:1 Заявка 6 2 1 3 8 - 12 7
15. Манчестер Юнайтед Заявка 6 2 1 3 10 - 11 7
16. Лидс Заявка 6 1 3 2 6 - 9 6
17. Бёрнли Заявка 6 1 3 2 8 - 8 6
18. Норвич Заявка 7 1 2 4 5 - 11 5
19. Брентфорд 0:0 Заявка 7 1 2 4 7 - 9 5
20. Ньюкасл Заявка 6 0 3 3 10 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 6 5 1 0 13 - 1 16
2. Вест Хэм 0:0 Заявка 7 4 2 1 11 - 5 14
3. Манчестер Сити 0:0 Заявка 6 4 1 1 10 - 4 13
4. Ливерпуль Заявка 6 4 1 1 21 - 6 13
5. Вулверхэмптон Заявка 7 3 2 2 7 - 6 11
6. Манчестер Юнайтед Заявка 6 3 1 2 10 - 10 10
7. Брайтон Заявка 6 2 3 1 6 - 6 9
8. Брентфорд 0:0 Заявка 6 2 3 1 9 - 8 9
9. Лестер 1:0 Заявка 6 2 2 2 9 - 11 8
10. Арсенал Заявка 6 2 1 3 3 - 11 7
11. Тоттенхэм Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
12. Уотфорд 0:1 Заявка 7 2 0 5 8 - 9 6
13. Астон Вилла Заявка 7 2 0 5 7 - 13 6
14. Кристал Пэлас Заявка 6 1 3 2 9 - 13 6
15. Эвертон 0:0 Заявка 7 1 3 3 6 - 11 6
16. Лидс Заявка 7 1 3 3 6 - 11 6
17. Саутгемптон Заявка 7 1 2 4 6 - 14 5
18. Норвич Заявка 6 1 1 4 2 - 16 4
19. Бёрнли Заявка 6 0 3 3 6 - 12 3
20. Ньюкасл Заявка 7 0 3 4 5 - 13 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Первый тайм
  • Описание гола
    16'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:0!!! Мэддисон!!! 
  • 14'
    Сиссоко чуть не обокрал Эванса, повезло, что Джонни в последний момент успел отдать пас на Шмейхеля.
  • 13'
    Люк Томас закинул игровой снаряд вперед в надежде найти там Мэддисона или Варди, но Бахманн вышел из ворот и выбил.
  • 12'
    Шмейхель не очень удачно выбил мяч, гости его подобрали, но довольно быстро потеряли.
  • 11'
    Подача от "Уотфорда" со стандарта с правого фланга. Трост-Эконг высоко выпрыгнул и пробил головой. Выше цели.
  • 10'
    Сиссоко выкатил под удар Деннису, тот в касание пробил. Еще один угловой будет.
  • Угловой
    9'
    Подача с левого угла поля, никто до мяча не добирается из атакующей команды, но подбор за ними.
  • 8'
    Кинг пытался прострелить с левого фланга после отличной атаки гостей. Защитник заблокировал.
  • 7'
    "Лестер" владеет мячом на чужой половине, но пока "Уотфорду" удается уверенно сдерживать натиск соперника.
  • 6'
    Заброс в штрафную "Лестера". Кинг с Эвансом борются за мяч, Кинг дотягивается до снаряда, но неудачно его касается.
  • Угловой
    5'
    Первый угловой в матче оканчивается слабым ударом Барнса. Бахманн забрал мяч в руки.
  • 4'
    Длинная передача вперед, затем Сумаре отдает на Варди, который бьет в ближний. Бахманн отбивает на угловой.
  • Фол, нарушение
    3'
    Фолит Эрнандес на чужой половине поля. "Лестер" начинает свою атаку.
  • Офсайд
    2'
    Варди влез в офсайд на первых минутах встречи после длинной передачи.
  • Первый тайм начался
    1'
    Первый тайм стартовал.
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на King Power Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Лестер 1:0 Уотфорд онлайн


Прогнозы на матч Лестер 1:0 Уотфорд

Исход игры
Лестер
86.7% (117)
Ничья
9.6% (13)
Уотфорд
3.7% (5)
Тотал 2.5
Больше
55.04% (71)
Меньше
44.96% (58)
Обе команды забьют
Да
57.36% (74)
Нет
42.64% (55)
Популярный счёт
2:1 Лестер
39.3% (53)
1:0 Лестер
20% (27)
2:0 Лестер
17% (23)
3:1 Лестер
5.2% (7)
1:1 Ничья
3% (4)
2:2 Ничья
2.2% (3)
0:0 Ничья
2.2% (3)
1:2 Уотфорд
1.5% (2)
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