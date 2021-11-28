Подача от "Уотфорда" со стандарта с правого фланга. Трост-Эконг высоко выпрыгнул и пробил головой. Выше цели.

Шмейхель не очень удачно выбил мяч, гости его подобрали, но довольно быстро потеряли.

Люк Томас закинул игровой снаряд вперед в надежде найти там Мэддисона или Варди, но Бахманн вышел из ворот и выбил.

Сиссоко чуть не обокрал Эванса, повезло, что Джонни в последний момент успел отдать пас на Шмейхеля.

10' Сиссоко выкатил под удар Деннису, тот в касание пробил. Еще один угловой будет.

9' Подача с левого угла поля, никто до мяча не добирается из атакующей команды, но подбор за ними.

8' Кинг пытался прострелить с левого фланга после отличной атаки гостей. Защитник заблокировал.

7' "Лестер" владеет мячом на чужой половине, но пока "Уотфорду" удается уверенно сдерживать натиск соперника.

6' Заброс в штрафную "Лестера". Кинг с Эвансом борются за мяч, Кинг дотягивается до снаряда, но неудачно его касается.

5' Первый угловой в матче оканчивается слабым ударом Барнса. Бахманн забрал мяч в руки.

4' Длинная передача вперед, затем Сумаре отдает на Варди, который бьет в ближний. Бахманн отбивает на угловой.

3' Фолит Эрнандес на чужой половине поля. "Лестер" начинает свою атаку.

2' Варди влез в офсайд на первых минутах встречи после длинной передачи.