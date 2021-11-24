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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Лестер
 
Позже

Стадион:
Уотфорд

История личных встреч

Лестер
Уотфорд

12 матчей

91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

58.3%
25%
16.7%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
16.7%
12 побед 2 ничьи 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы

23 матча

47.8%
13%
39.2%
11 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

30.4%
34.8%
34.8%
7 побед 8 ничьих 8 побед

Второй тайм

52.2%
30.4%
17.4%
12 побед 7 ничьих 4 победы

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
3:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
Ч
2:2
Ч
0:3
Ч
3:1
Ч
1:0
Ч
1:2
Ч
2:1
Ч
3:2
Ч
2:0
Ч
4:2
Ч
3:2
Ч
4:1
Ч
3:3
Ч
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Лестер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Варди Джейми 7 0.58
Тилеманс Юри 3 0.25
Ихеаначо Келечи 1 0.08
Барнс Харви 1 0.08
Дака Пэтсон 1 0.08
Олбрайтон Марк 1 0.08
Мэддисон Джеймс 1 0.08
Сёюнджю Чаглар 1 0.08
Перес Айосе 0 0
Рикарду Перейра II 0 0
Сумаре Бубакари 0 0
Уотфорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сарр Исмаила 5 0.42
Деннис Эммануэль 4 0.33
Кинг Джошуа 4 0.33
Педро Жоао 1 0.08
Эрнандес Хуан 1 0.08
Куцка Юрай 1 0.08
Фемения Кико 0 0
Каткарт Крейг 0 0
Фостер Бен 0 0
Клеверли Том 0 0

Карточки

Лестер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эванс Джонни 2 0
Варди Джейми 2 0
Сёюнджю Чаглар 2 0
Ндиди Уилфред 2 0
Барнс Харви 2 0
Перес Айосе 0 1
Шмейхель Каспер 1 0
Олбрайтон Марк 1 0
Бертранд Райан 1 0
Вестергор Янник 1 0
Рикарду Перейра II 1 0
Амарти Даниэль 1 0
Тилеманс Юри 1 0
Уотфорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Деннис Эммануэль 6 0
Куцка Юрай 3 1
Этебо Огенекаро 3 0
Каткарт Крейг 2 0
Роуз Дэнни 2 0
Сиссоко Мусса 2 0
Кинг Джошуа 2 0
Трост-Эконг Виллиам 2 0
Фемения Кико 1 0
Педро Жоао 1 0
Сема Кен 1 0
Сарр Исмаила 1 0
Луза Имран 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
8
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 1
9 Не забивали 10
1
13%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
4
50%
5
63%
76-90

Пропущено

9
8
6 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
2
22%
2
25%
1-15
3
33%
1
13%
16-30
1
11%
3
38%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
22%
1
13%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Забито

9
9
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 8
2
22%
1
11%
1-15
1
11%
1
11%
16-30
2
22%
2
22%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
33%
3
33%
61-75
1
11%
2
22%
76-90

Пропущено

11
11
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
0
0%
1
9%
1-15
2
18%
2
18%
16-30
2
18%
1
9%
31-45
3
27%
3
27%
46-60
2
18%
1
9%
61-75
2
18%
3
27%
76-90

Забито

17
17
9 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 4
3 Не забивали 6
3
18%
2
12%
1-15
1
6%
2
12%
16-30
5
29%
29%
2
12%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
18%
4
24%
61-75
5
29%
29%
7
41%
76-90

Пропущено

20
19
10 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 12
2
10%
3
16%
1-15
5
25%
3
16%
16-30
3
15%
4
21%
31-45
3
15%
4
21%
46-60
4
20%
2
11%
61-75
3
15%
3
16%
76-90

Результаты последних матчей

Лестер
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Лестер - Легия 3:1 Лестер - Челси 0:3 Лидс - Лестер 1:1 Лестер - Спартак Москва 1:1
Лестер - Арсенал 0:2 Лестер - Брайтон 2:2 Брентфорд - Лестер 1:2 Спартак Москва - Лестер 3:4 Лестер - Манчестер Юнайтед 4:2 Кристал Пэлас - Лестер 2:2 Легия - Лестер 1:0 Лестер - Бёрнли 2:2 Миллуолл - Лестер 0:2 Брайтон - Лестер 2:1 Лестер - Наполи 2:2 Лестер - Манчестер Сити 0:1 Норвич - Лестер 1:2 Вест Хэм - Лестер 4:1 Лестер - Вулверхэмптон 1:0 Лестер - Манчестер Сити 1:0
Уотфорд
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Уотфорд - Манчестер Юнайтед 4:1 Арсенал - Уотфорд 1:0 Уотфорд - Саутгемптон 0:1 Эвертон - Уотфорд 2:5
Уотфорд - Ливерпуль 0:5 Лидс - Уотфорд 1:0 Уотфорд - Ньюкасл 1:1 Уотфорд - Сток Сити 1:3 Норвич - Уотфорд 1:3 Уотфорд - Вулверхэмптон 0:2 Тоттенхэм - Уотфорд 1:0 Уотфорд - Кристал Пэлас 1:0 Брайтон - Уотфорд 2:0 Уотфорд - Астон Вилла 3:2 Кристал Пэлас - Уотфорд 3:1 Стивенэйдж - Уотфорд 1:1 Уотфорд - Вест Бромвич 0:0 Уотфорд - Суонси 2:0 Брентфорд - Уотфорд 2:0 Уотфорд - Миллуолл 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 12 9 2 1 30 - 4 29
2. Манчестер Сити Заявка 12 8 2 2 25 - 6 26
3. Ливерпуль Заявка 12 7 4 1 35 - 11 25
4. Вест Хэм Заявка 12 7 2 3 23 - 14 23
5. Арсенал Заявка 12 6 2 4 13 - 17 20
6. Тоттенхэм Заявка 12 6 1 5 11 - 17 19
7. Вулверхэмптон Заявка 12 6 1 5 12 - 12 19
8. Манчестер Юнайтед Заявка 12 5 2 5 20 - 21 17
9. Брайтон Заявка 12 4 5 3 12 - 14 17
10. Кристал Пэлас Заявка 12 3 7 2 18 - 17 16
11. Эвертон Заявка 12 4 3 5 16 - 19 15
12. Лестер Заявка 12 4 3 5 16 - 21 15
13. Саутгемптон Заявка 12 3 5 4 11 - 14 14
14. Уотфорд Заявка 12 4 1 7 16 - 20 13
15. Брентфорд Заявка 12 3 4 5 16 - 17 13
16. Астон Вилла Заявка 12 4 1 7 16 - 20 13
17. Лидс Заявка 12 2 5 5 12 - 20 11
18. Бёрнли Заявка 12 1 6 5 14 - 20 9
19. Норвич Заявка 12 2 2 8 7 - 27 8
20. Ньюкасл Заявка 12 0 6 6 15 - 27 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 6 4 1 1 15 - 2 13
2. Челси Заявка 6 4 1 1 17 - 3 13
3. Арсенал Заявка 6 4 1 1 10 - 6 13
4. Тоттенхэм Заявка 6 4 0 2 6 - 8 12
5. Ливерпуль Заявка 6 3 3 0 14 - 5 12
6. Вест Хэм Заявка 6 3 1 2 12 - 9 10
7. Астон Вилла Заявка 6 3 1 2 11 - 8 10
8. Эвертон Заявка 6 3 1 2 10 - 8 10
9. Кристал Пэлас Заявка 6 2 4 0 9 - 4 10
10. Вулверхэмптон Заявка 6 3 0 3 5 - 6 9
11. Саутгемптон Заявка 6 2 3 1 5 - 4 9
12. Брайтон Заявка 6 2 2 2 6 - 8 8
13. Лестер Заявка 6 2 1 3 7 - 10 7
14. Уотфорд Заявка 6 2 1 3 8 - 12 7
15. Манчестер Юнайтед Заявка 6 2 1 3 10 - 11 7
16. Лидс Заявка 6 1 3 2 6 - 9 6
17. Бёрнли Заявка 6 1 3 2 8 - 8 6
18. Норвич Заявка 6 1 1 4 5 - 11 4
19. Брентфорд Заявка 6 1 1 4 7 - 9 4
20. Ньюкасл Заявка 6 0 3 3 10 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 6 5 1 0 13 - 1 16
2. Вест Хэм Заявка 6 4 1 1 11 - 5 13
3. Манчестер Сити Заявка 6 4 1 1 10 - 4 13
4. Ливерпуль Заявка 6 4 1 1 21 - 6 13
5. Манчестер Юнайтед Заявка 6 3 1 2 10 - 10 10
6. Вулверхэмптон Заявка 6 3 1 2 7 - 6 10
7. Брайтон Заявка 6 2 3 1 6 - 6 9
8. Брентфорд Заявка 6 2 3 1 9 - 8 9
9. Лестер Заявка 6 2 2 2 9 - 11 8
10. Арсенал Заявка 6 2 1 3 3 - 11 7
11. Тоттенхэм Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
12. Уотфорд Заявка 6 2 0 4 8 - 8 6
13. Кристал Пэлас Заявка 6 1 3 2 9 - 13 6
14. Эвертон Заявка 6 1 2 3 6 - 11 5
15. Саутгемптон Заявка 6 1 2 3 6 - 10 5
16. Лидс Заявка 6 1 2 3 6 - 11 5
17. Норвич Заявка 6 1 1 4 2 - 16 4
18. Астон Вилла Заявка 6 1 0 5 5 - 12 3
19. Бёрнли Заявка 6 0 3 3 6 - 12 3
20. Ньюкасл Заявка 6 0 3 3 5 - 11 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Лестер - Уотфорд от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 ноября 2021, осталось 2 дня 8 часов 50 минут.

    Главный судья: Скотт Грэм

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 36
    Лестер 91.7% (33)
    X 8.3% (3)
    Уотфорд 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Лестер
    Ничья
    Уотфорд
    1.70
    4.38
    5.47
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Лестер - Уотфорд онлайн


    Прогнозы на матч Лестер - Уотфорд

    Исход игры
    Лестер
    91.7% (33)
    Ничья
    8.3% (3)
    Уотфорд
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.14% (20)
    Меньше
    42.86% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    60% (21)
    Нет
    40% (14)
    Популярный счёт
    2:1 Лестер
    44.4% (16)
    1:0 Лестер
    22.2% (8)
    2:0 Лестер
    16.7% (6)
    2:2 Ничья
    5.6% (2)
    3:1 Лестер
    5.6% (2)
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