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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Бёрнли
 
Позже

Стадион:
Тоттенхэм

История личных встреч

Бёрнли
Тоттенхэм

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
100%
3 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед

13 матчей

7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 12 побед

Первый тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 12 побед

19 матчей

15.8%
21.1%
63.1%
3 победы 4 ничьи 12 побед

Первый тайм

15.8%
52.6%
31.6%
3 победы 10 ничьих 6 побед

Второй тайм

10.5%
26.3%
63.2%
2 победы 5 ничьих 12 побед

История матчей

КЛ
0:1
ПЛ
4:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
5:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:3
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
К
4:2
К
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
4:2
ПЛ
5:0
КC
3:2
КC
4:1

Бомбардиры внутри турнира

Бёрнли
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Корне Максвелл 5 0.42
Вуд Крис 3 0.25
Ми Бен 2 0.17
Лоутон Мэттью 1 0.08
Тарковски Джеймс 1 0.08
Выдра Матей 1 0.08
Вествуд Эшли 0 0
Родригес Джей 0 0
Гудмундссон Йоханн 0 0
Тэйлор Чарли 0 0
Макнил Дуайт 0 0
Тоттенхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сон Хынмин 4 0.33
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 2 0.17
Регилон Серхио 1 0.08
Кейн Гарри 1 0.08
Н'Домбеле Тангай 1 0.08
Алли Деле 1 (1) 0.08
Лукас Моура 0 0
Бергвейн Стевен 0 0

Карточки

Бёрнли
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вествуд Эшли 5 0
Тарковски Джеймс 5 0
Браунхилл Джош 4 0
Барнс Эшли 2 0
Родригес Джей 2 0
Гудмундссон Йоханн 2 0
Корне Максвелл 2 0
Леннон Аарон 1 0
Корк Джек 1 0
Вуд Крис 1 0
Лоутон Мэттью 1 0
Ми Бен 1 0
Макнил Дуайт 1 0
Тоттенхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Скипп Оливер 5 0
Ромеро Кристиан 4 0
Танганга Джафет 2 1
Кейн Гарри 2 0
Лукас Моура 2 0
Эмерсон Жуниор 2 0
Дэвис Бен 1 0
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 1 0
Алли Деле 1 0
Санчес Давинсон 1 0
Регилон Серхио 1 0
Н'Домбеле Тангай 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
6
6 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
8 Не забивали 9
2
25%
1
17%
1-15
2
25%
2
33%
16-30
2
25%
1
17%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

8
8
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
1
13%
2
25%
1-15
1
13%
1
13%
16-30
2
25%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
1
13%
61-75
3
38%
3
38%
76-90

Забито

5
5
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
2
40%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

13
9
6 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
2
15%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
23%
2
22%
31-45
2
15%
2
22%
46-60
4
31%
3
33%
61-75
1
8%
2
22%
76-90

Забито

13
11
8 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
4 Не забивали 5
3
23%
1
9%
1-15
2
15%
3
27%
16-30
3
23%
2
18%
31-45
3
23%
2
18%
46-60
1
8%
1
9%
61-75
1
8%
2
18%
76-90

Пропущено

21
17
10 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 8
3
14%
2
12%
1-15
2
10%
1
6%
16-30
5
24%
3
18%
31-45
2
10%
2
12%
46-60
5
24%
4
24%
61-75
4
19%
5
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Бёрнли
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Бёрнли - Кристал Пэлас 3:3 Челси - Бёрнли 1:1 Бёрнли - Брентфорд 3:1 Бёрнли - Тоттенхэм 0:1
Саутгемптон - Бёрнли 2:2 Манчестер Сити - Бёрнли 2:0 Бёрнли - Норвич 0:0 Лестер - Бёрнли 2:2 Бёрнли - Рочдейл 4:1 Бёрнли - Арсенал 0:1 Эвертон - Бёрнли 3:1 Бёрнли - Лидс 1:1 Ньюкасл - Бёрнли 0:0 Ливерпуль - Бёрнли 2:0 Бёрнли - Брайтон 1:2 Бёрнли - Кадис 0:2 Транмир - Бёрнли 1:2 Блэкпул - Бёрнли 0:1 Олдхэм Атлетик - Бёрнли 0:2 Шеффилд Юнайтед - Бёрнли 1:0
Тоттенхэм
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Мура - Тоттенхэм 2:1 Тоттенхэм - Лидс 2:1 Эвертон - Тоттенхэм 0:0 Тоттенхэм - Витесс 3:2
Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 0:3 Бёрнли - Тоттенхэм 0:1 Вест Хэм - Тоттенхэм 1:0 Витесс - Тоттенхэм 1:0 Ньюкасл - Тоттенхэм 2:3 Тоттенхэм - Астон Вилла 2:1 Тоттенхэм - Мура 5:1 Арсенал - Тоттенхэм 3:1 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 2:2 Тоттенхэм - Челси 0:3 Ренн - Тоттенхэм 2:2 Кристал Пэлас - Тоттенхэм 3:0 Тоттенхэм - Уотфорд 1:0 Тоттенхэм - Пасуш де Феррейра 3:0 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 0:1 Пасуш де Феррейра - Тоттенхэм 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 12 9 2 1 30 - 4 29
2. Манчестер Сити Заявка 12 8 2 2 25 - 6 26
3. Ливерпуль Заявка 12 7 4 1 35 - 11 25
4. Вест Хэм Заявка 12 7 2 3 23 - 14 23
5. Арсенал Заявка 12 6 2 4 13 - 17 20
6. Тоттенхэм Заявка 12 6 1 5 11 - 17 19
7. Вулверхэмптон Заявка 12 6 1 5 12 - 12 19
8. Манчестер Юнайтед Заявка 12 5 2 5 20 - 21 17
9. Брайтон Заявка 12 4 5 3 12 - 14 17
10. Кристал Пэлас Заявка 12 3 7 2 18 - 17 16
11. Эвертон Заявка 12 4 3 5 16 - 19 15
12. Лестер Заявка 12 4 3 5 16 - 21 15
13. Саутгемптон Заявка 12 3 5 4 11 - 14 14
14. Уотфорд Заявка 12 4 1 7 16 - 20 13
15. Брентфорд Заявка 12 3 4 5 16 - 17 13
16. Астон Вилла Заявка 12 4 1 7 16 - 20 13
17. Лидс Заявка 12 2 5 5 12 - 20 11
18. Бёрнли Заявка 12 1 6 5 14 - 20 9
19. Норвич Заявка 12 2 2 8 7 - 27 8
20. Ньюкасл Заявка 12 0 6 6 15 - 27 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 6 4 1 1 15 - 2 13
2. Челси Заявка 6 4 1 1 17 - 3 13
3. Арсенал Заявка 6 4 1 1 10 - 6 13
4. Тоттенхэм Заявка 6 4 0 2 6 - 8 12
5. Ливерпуль Заявка 6 3 3 0 14 - 5 12
6. Вест Хэм Заявка 6 3 1 2 12 - 9 10
7. Астон Вилла Заявка 6 3 1 2 11 - 8 10
8. Эвертон Заявка 6 3 1 2 10 - 8 10
9. Кристал Пэлас Заявка 6 2 4 0 9 - 4 10
10. Вулверхэмптон Заявка 6 3 0 3 5 - 6 9
11. Саутгемптон Заявка 6 2 3 1 5 - 4 9
12. Брайтон Заявка 6 2 2 2 6 - 8 8
13. Лестер Заявка 6 2 1 3 7 - 10 7
14. Уотфорд Заявка 6 2 1 3 8 - 12 7
15. Манчестер Юнайтед Заявка 6 2 1 3 10 - 11 7
16. Лидс Заявка 6 1 3 2 6 - 9 6
17. Бёрнли Заявка 6 1 3 2 8 - 8 6
18. Норвич Заявка 6 1 1 4 5 - 11 4
19. Брентфорд Заявка 6 1 1 4 7 - 9 4
20. Ньюкасл Заявка 6 0 3 3 10 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 6 5 1 0 13 - 1 16
2. Вест Хэм Заявка 6 4 1 1 11 - 5 13
3. Манчестер Сити Заявка 6 4 1 1 10 - 4 13
4. Ливерпуль Заявка 6 4 1 1 21 - 6 13
5. Манчестер Юнайтед Заявка 6 3 1 2 10 - 10 10
6. Вулверхэмптон Заявка 6 3 1 2 7 - 6 10
7. Брайтон Заявка 6 2 3 1 6 - 6 9
8. Брентфорд Заявка 6 2 3 1 9 - 8 9
9. Лестер Заявка 6 2 2 2 9 - 11 8
10. Арсенал Заявка 6 2 1 3 3 - 11 7
11. Тоттенхэм Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
12. Уотфорд Заявка 6 2 0 4 8 - 8 6
13. Кристал Пэлас Заявка 6 1 3 2 9 - 13 6
14. Эвертон Заявка 6 1 2 3 6 - 11 5
15. Саутгемптон Заявка 6 1 2 3 6 - 10 5
16. Лидс Заявка 6 1 2 3 6 - 11 5
17. Норвич Заявка 6 1 1 4 2 - 16 4
18. Астон Вилла Заявка 6 1 0 5 5 - 12 3
19. Бёрнли Заявка 6 0 3 3 6 - 12 3
20. Ньюкасл Заявка 6 0 3 3 5 - 11 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Бёрнли - Тоттенхэм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 ноября 2021, осталось 2 дня 8 часов 50 минут.

    Главный судья: Питер Банкс

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 37
    Бёрнли 0% (0)
    X 18.9% (7)
    Тоттенхэм 81.1% (30)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Бёрнли
    Ничья
    Тоттенхэм
    3.85
    3.70
    2.12
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Бёрнли - Тоттенхэм онлайн


    Прогнозы на матч Бёрнли - Тоттенхэм

    Исход игры
    Бёрнли
    0% (0)
    Ничья
    18.9% (7)
    Тоттенхэм
    81.1% (30)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.57% (17)
    Меньше
    51.43% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    62.86% (22)
    Нет
    37.14% (13)
    Популярный счёт
    1:2 Тоттенхэм
    40.5% (15)
    0:1 Тоттенхэм
    18.9% (7)
    1:1 Ничья
    13.5% (5)
    0:2 Тоттенхэм
    13.5% (5)
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