Англия: Премьер-лига 2021-2022
История личных встреч
Бёрнли
Тоттенхэм
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
100%
3 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед
13 матчей
7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 12 побед
Первый тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 12 побед
19 матчей
15.8%
21.1%
63.1%
3 победы 4 ничьи 12 побед
Первый тайм
15.8%
52.6%
31.6%
3 победы 10 ничьих 6 побед
Второй тайм
10.5%
26.3%
63.2%
2 победы 5 ничьих 12 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Бёрнли
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Корне Максвелл
|5
|0.42
|Вуд Крис
|3
|0.25
|Ми Бен
|2
|0.17
|Лоутон Мэттью
|1
|0.08
|Тарковски Джеймс
|1
|0.08
|Выдра Матей
|1
|0.08
|Вествуд Эшли
|0
|0
|Родригес Джей
|0
|0
|Гудмундссон Йоханн
|0
|0
|Тэйлор Чарли
|0
|0
|Макнил Дуайт
|0
|0
Тоттенхэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сон Хынмин
|4
|0.33
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|2
|0.17
|Регилон Серхио
|1
|0.08
|Кейн Гарри
|1
|0.08
|Н'Домбеле Тангай
|1
|0.08
|Алли Деле
|1 (1)
|0.08
|Лукас Моура
|0
|0
|Бергвейн Стевен
|0
|0
Карточки
Бёрнли
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вествуд Эшли
|5
|0
|Тарковски Джеймс
|5
|0
|Браунхилл Джош
|4
|0
|Барнс Эшли
|2
|0
|Родригес Джей
|2
|0
|Гудмундссон Йоханн
|2
|0
|Корне Максвелл
|2
|0
|Леннон Аарон
|1
|0
|Корк Джек
|1
|0
|Вуд Крис
|1
|0
|Лоутон Мэттью
|1
|0
|Ми Бен
|1
|0
|Макнил Дуайт
|1
|0
Тоттенхэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Скипп Оливер
|5
|0
|Ромеро Кристиан
|4
|0
|Танганга Джафет
|2
|1
|Кейн Гарри
|2
|0
|Лукас Моура
|2
|0
|Эмерсон Жуниор
|2
|0
|Дэвис Бен
|1
|0
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|1
|0
|Алли Деле
|1
|0
|Санчес Давинсон
|1
|0
|Регилон Серхио
|1
|0
|Н'Домбеле Тангай
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
6
6 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
8 Не забивали 9
2
25%
1
17%
1-15
2
25%
2
33%
16-30
2
25%
1
17%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
8
8
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
1
13%
2
25%
1-15
1
13%
1
13%
16-30
2
25%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
1
13%
61-75
3
38%
3
38%
76-90
Забито
5
5
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
2
40%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
13
9
6 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
2
15%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
23%
2
22%
31-45
2
15%
2
22%
46-60
4
31%
3
33%
61-75
1
8%
2
22%
76-90
Забито
13
11
8 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
4 Не забивали 5
3
23%
1
9%
1-15
2
15%
3
27%
16-30
3
23%
2
18%
31-45
3
23%
2
18%
46-60
1
8%
1
9%
61-75
1
8%
2
18%
76-90
Пропущено
21
17
10 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 8
3
14%
2
12%
1-15
2
10%
1
6%
16-30
5
24%
3
18%
31-45
2
10%
2
12%
46-60
5
24%
4
24%
61-75
4
19%
5
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Бёрнли
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Бёрнли - Кристал Пэлас 3:3 Челси - Бёрнли 1:1 Бёрнли - Брентфорд 3:1 Бёрнли - Тоттенхэм 0:1
Саутгемптон - Бёрнли 2:2 Манчестер Сити - Бёрнли 2:0 Бёрнли - Норвич 0:0 Лестер - Бёрнли 2:2 Бёрнли - Рочдейл 4:1 Бёрнли - Арсенал 0:1 Эвертон - Бёрнли 3:1 Бёрнли - Лидс 1:1 Ньюкасл - Бёрнли 0:0 Ливерпуль - Бёрнли 2:0 Бёрнли - Брайтон 1:2 Бёрнли - Кадис 0:2 Транмир - Бёрнли 1:2 Блэкпул - Бёрнли 0:1 Олдхэм Атлетик - Бёрнли 0:2 Шеффилд Юнайтед - Бёрнли 1:0
Тоттенхэм
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Мура - Тоттенхэм 2:1 Тоттенхэм - Лидс 2:1 Эвертон - Тоттенхэм 0:0 Тоттенхэм - Витесс 3:2
Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 0:3 Бёрнли - Тоттенхэм 0:1 Вест Хэм - Тоттенхэм 1:0 Витесс - Тоттенхэм 1:0 Ньюкасл - Тоттенхэм 2:3 Тоттенхэм - Астон Вилла 2:1 Тоттенхэм - Мура 5:1 Арсенал - Тоттенхэм 3:1 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 2:2 Тоттенхэм - Челси 0:3 Ренн - Тоттенхэм 2:2 Кристал Пэлас - Тоттенхэм 3:0 Тоттенхэм - Уотфорд 1:0 Тоттенхэм - Пасуш де Феррейра 3:0 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 0:1 Пасуш де Феррейра - Тоттенхэм 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|30 - 4
|29
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|25 - 6
|26
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|35 - 11
|25
|4.
|Вест Хэм
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|23 - 14
|23
|5.
|Арсенал
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|13 - 17
|20
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|11 - 17
|19
|7.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|12 - 12
|19
|8.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|20 - 21
|17
|9.
|Брайтон
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|12 - 14
|17
|10.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|12
|3
|7
|2
|18 - 17
|16
|11.
|Эвертон
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|16 - 19
|15
|12.
|Лестер
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|16 - 21
|15
|13.
|Саутгемптон
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|11 - 14
|14
|14.
|Уотфорд
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|16 - 20
|13
|15.
|Брентфорд
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|16 - 17
|13
|16.
|Астон Вилла
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|16 - 20
|13
|17.
|Лидс
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|12 - 20
|11
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|14 - 20
|9
|19.
|Норвич
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|7 - 27
|8
|20.
|Ньюкасл
|Заявка
|12
|0
|6
|6
|15 - 27
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|15 - 2
|13
|2.
|Челси
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|17 - 3
|13
|3.
|Арсенал
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|10 - 6
|13
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|6 - 8
|12
|5.
|Ливерпуль
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|14 - 5
|12
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 9
|10
|7.
|Астон Вилла
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 8
|10
|8.
|Эвертон
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|9.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|6
|2
|4
|0
|9 - 4
|10
|10.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|5 - 6
|9
|11.
|Саутгемптон
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|5 - 4
|9
|12.
|Брайтон
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 8
|8
|13.
|Лестер
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 10
|7
|14.
|Уотфорд
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 12
|7
|15.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 11
|7
|16.
|Лидс
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 9
|6
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 8
|6
|18.
|Норвич
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 11
|4
|19.
|Брентфорд
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 9
|4
|20.
|Ньюкасл
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|10 - 16
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|13 - 1
|16
|2.
|Вест Хэм
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 5
|13
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|10 - 4
|13
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|21 - 6
|13
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 10
|10
|6.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|10
|7.
|Брайтон
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 6
|9
|8.
|Брентфорд
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 8
|9
|9.
|Лестер
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 11
|8
|10.
|Арсенал
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|3 - 11
|7
|11.
|Тоттенхэм
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|12.
|Уотфорд
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|8 - 8
|6
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|9 - 13
|6
|14.
|Эвертон
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 11
|5
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
|16.
|Лидс
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 11
|5
|17.
|Норвич
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|2 - 16
|4
|18.
|Астон Вилла
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|5 - 12
|3
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|6 - 12
|3
|20.
|Ньюкасл
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 11
|3
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
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Прогнозы на матч Бёрнли - Тоттенхэм
Исход игры
Бёрнли
0% (0)
Ничья
18.9% (7)
Тоттенхэм
81.1% (30)
Тотал 2.5
Больше
48.57% (17)
Меньше
51.43% (18)
Обе команды забьют
Да
62.86% (22)
Нет
37.14% (13)
Популярный счёт
1:2 Тоттенхэм
40.5% (15)
0:1 Тоттенхэм
18.9% (7)
1:1 Ничья
13.5% (5)
0:2 Тоттенхэм
13.5% (5)
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