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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Айнтрахт Фр
1:0
Второй тайм: 61'

Стадион:
Унион Берлин
0'
1:0
22' Гол
Соу Джибриль
39' Желтая карточка
Прёмель Гриша
59' Желтая карточка
Кнохе Робин
61'
1
Трапп
Кевин
35
Тута
20
Хасебе
Макото
2
Н'Дика
Эван
22
Чендлер
Тимоти
6
Якич
Кристиян
8
Соу
Джибриль
10
Костич
Филип
29
Линнстрем
Йеспер
15
Камада
Даити
19
Борре
Рафаэль
1
Луте
Андреас
5
Фридрих
Марвин
31
Кнохе
Робин
25
Баумгартль
Тимо
28
Триммель
Кристофер
24
Харагути
Генки
8
Хедира
Рани
21
Прёмель
Гриша
20
Ощипка
Бастиан
14
Авонийи
Тайво
10
Крузе
Макс
Айнтрахт Фр
3-4-2-1
Унион Берлин
3-5-2

Ход матча

22'
Соу Джибриль
1:0
39'
 
Прёмель Гриша
58'
 
Рюэрсон Юлиан
Хедира Рани
58'
 
Бекер Шеральдо
Харагути Генки
59'
 
Кнохе Робин

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 2
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

История личных встреч

Айнтрахт Фр
Унион Берлин

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

6 матчей

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

Б
5:2
Б
3:3
Б
1:2
Б
1:2
Б2
0:4
Б2
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Айнтрахт Фр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Костич Филип 3 0.23
Борре Рафаэль 2 0.15
Хёуге Йенс 2 0.15
Соу Джибриль 1 0.08
Тута 1 0.08
Роде Себастьян 1 0.08
Хинтереггер Мартин 1 0.08
Ламмерс Сэм 1 0.08
Линнстрем Йеспер 1 0.08
Пасьенса Гонсало 1 (1) 0.08
Дурм Эрик 0 0
Камада Даити 0 0
Н'Дика Эван 0 0
Ахе Рагнар 0 0
Унион Берлин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Авонийи Тайво 8 0.62
Гисельман Нико 3 0.23
Рюэрсон Юлиан 2 0.15
Крузе Макс 1 (1) 0.08
Бехренс Кевин 1 0.08
Бекер Шеральдо 1 0.08
Фогльзаммер Андреас 1 0.08
Триммель Кристофер 1 0.08
Прёмель Гриша 1 0.08
Харагути Генки 0 0

Карточки

Айнтрахт Фр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ленц Кристофер 3 0
Соу Джибриль 3 0
Якич Кристиян 3 0
Трапп Кевин 2 0
Хинтереггер Мартин 2 0
Чендлер Тимоти 2 0
Н'Дика Эван 2 0
Тута 1 0
Да Коста Данни 1 0
Костич Филип 1 0
Дурм Эрик 1 0
Борре Рафаэль 1 0
Туре Альмами 1 0
Хрустиц Айдин 1 0
Хёуге Йенс 1 0
Унион Берлин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фридрих Марвин 2 1
Хедира Рани 3 0
Прёмель Гриша 3 0
Кнохе Робин 2 0
Гисельман Нико 2 0
Харагути Генки 2 0
Еккель Пауль 2 0
Крузе Макс 1 0
Триммель Кристофер 1 0
Луте Андреас 1 0
Бекер Шеральдо 1 0
Баумгартль Тимо 1 0
Рюэрсон Юлиан 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
10
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
20%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
3
75%
1
10%
76-90

Пропущено

5
9
3 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
2
40%
3
33%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
20%
1
11%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
3
33%
76-90

Забито

9
10
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 5
6 Не забивали 6
0
0%
2
20%
1-15
1
11%
2
20%
16-30
4
44%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
11%
1
10%
61-75
3
33%
2
20%
76-90

Пропущено

12
7
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
1
8%
2
29%
1-15
3
25%
1
14%
16-30
2
17%
1
14%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
17%
1
14%
61-75
3
25%
2
29%
76-90

Забито

13
20
6 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 7
2 Не забивали 1
0
0%
4
20%
1-15
1
8%
2
10%
16-30
5
38%
4
20%
31-45
0
0%
4
20%
46-60
1
8%
3
15%
61-75
6
46%
3
15%
76-90

Пропущено

17
16
9 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
3
18%
5
31%
1-15
3
18%
3
19%
16-30
3
18%
2
13%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
3
18%
1
6%
61-75
4
24%
5
31%
76-90

Результаты последних матчей

Айнтрахт Фр
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Айнтрахт Фр - Антверпен 2:2 Фрайбург - Айнтрахт Фр 0:2 Гройтер Фюрт - Айнтрахт Фр 1:2 Олимпиакос - Айнтрахт Фр 1:2
Айнтрахт Фр - РБ Лейпциг 1:1 Бохум - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Фр - Олимпиакос 3:1 Айнтрахт Фр - Герта 1:2 Бавария - Айнтрахт Фр 1:2 Антверпен - Айнтрахт Фр 0:1 Айнтрахт Фр - Кёльн 1:1 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 1:1 Айнтрахт Фр - Фенербахче 1:1 Айнтрахт Фр - Штуттгарт 1:1 Арминия - Айнтрахт Фр 1:1 Айнтрахт Фр - Аугсбург 0:0 Боруссия Д - Айнтрахт Фр 5:2 Вальдхоф - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Фр - Сент-Этьен 2:1 Айнтрахт Фр - Страсбург 2:3
Унион Берлин
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Маккаби Хайфа - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Герта 2:0 Кёльн - Унион Берлин 2:2 Унион Берлин - Фейеноорд 1:2
Унион Берлин - Бавария 2:5 Вальдхоф - Унион Берлин 1:3 Штуттгарт - Унион Берлин 1:1 Фейеноорд - Унион Берлин 3:1 Унион Берлин - Вольфсбург 2:0 Унион Берлин - Санкт-Галлен 1:3 Майнц - Унион Берлин 1:2 Унион Берлин - Маккаби Хайфа 3:0 Унион Берлин - Арминия 1:0 Боруссия Д - Унион Берлин 4:2 Славия Прага - Унион Берлин 3:1 Унион Берлин - Аугсбург 0:0 Унион Берлин - Лихтенберг 47 2:0 Унион Берлин - Боруссия М 2:1 Унион Берлин - КуПС 0:0 Хоффенхайм - Унион Берлин 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 13 10 1 2 42 - 13 31
2. Боруссия Д Заявка 13 10 0 3 33 - 19 30
3. Фрайбург Заявка 13 6 4 3 19 - 13 22
4. Байер Л Заявка 12 6 3 3 25 - 17 21
5. Унион Берлин 0:1 Заявка 13 5 5 3 19 - 18 20
6. Хоффенхайм Заявка 13 6 2 5 27 - 20 20
7. Вольфсбург Заявка 13 6 2 5 15 - 17 20
8. РБ Лейпциг Заявка 12 5 3 4 23 - 13 18
9. Кёльн Заявка 13 4 6 3 22 - 22 18
10. Боруссия М Заявка 13 5 3 5 18 - 18 18
11. Майнц Заявка 13 5 3 5 17 - 14 18
12. Айнтрахт Фр 1:0 Заявка 13 4 6 3 15 - 16 18
13. Бохум Заявка 13 5 1 7 12 - 20 16
14. Герта Заявка 13 4 2 7 13 - 27 14
15. Аугсбург Заявка 13 3 4 6 12 - 22 13
16. Штуттгарт Заявка 13 3 4 6 18 - 23 13
17. Арминия Заявка 13 1 6 6 9 - 19 9
18. Гройтер Фюрт Заявка 13 0 1 12 11 - 39 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия Д Заявка 7 7 0 0 21 - 9 21
2. Бавария Заявка 7 6 0 1 23 - 5 18
3. РБ Лейпциг Заявка 6 5 0 1 20 - 6 15
4. Кёльн Заявка 7 4 3 0 17 - 9 15
5. Унион Берлин 0:1 Заявка 7 4 2 1 10 - 7 14
6. Боруссия М Заявка 6 4 2 0 12 - 4 14
7. Бохум Заявка 6 4 1 1 9 - 4 13
8. Хоффенхайм Заявка 6 4 1 1 14 - 5 13
9. Майнц Заявка 7 3 3 1 11 - 5 12
10. Фрайбург Заявка 6 3 2 1 10 - 6 11
11. Штуттгарт Заявка 7 3 1 3 14 - 11 10
12. Вольфсбург Заявка 7 3 1 3 6 - 9 10
13. Аугсбург Заявка 6 3 1 2 9 - 11 10
14. Байер Л Заявка 6 3 0 3 10 - 11 9
15. Герта Заявка 6 2 2 2 7 - 7 8
16. Айнтрахт Фр 1:0 Заявка 6 1 4 1 5 - 5 7
17. Арминия Заявка 7 0 4 3 5 - 12 4
18. Гройтер Фюрт Заявка 6 0 1 5 6 - 15 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 6 4 1 1 19 - 8 13
2. Байер Л Заявка 6 3 3 0 15 - 6 12
3. Айнтрахт Фр 1:0 Заявка 7 3 2 2 10 - 11 11
4. Фрайбург Заявка 7 3 2 2 9 - 7 11
5. Вольфсбург Заявка 6 3 1 2 9 - 8 10
6. Боруссия Д Заявка 6 3 0 3 12 - 10 9
7. Хоффенхайм Заявка 7 2 1 4 13 - 15 7
8. Унион Берлин 0:1 Заявка 6 1 3 2 9 - 11 6
9. Майнц Заявка 6 2 0 4 6 - 9 6
10. Герта Заявка 7 2 0 5 6 - 20 6
11. Арминия Заявка 6 1 2 3 4 - 7 5
12. Боруссия М Заявка 7 1 1 5 6 - 14 4
13. РБ Лейпциг Заявка 6 0 3 3 3 - 7 3
14. Кёльн Заявка 6 0 3 3 5 - 13 3
15. Бохум Заявка 7 1 0 6 3 - 16 3
16. Аугсбург Заявка 7 0 3 4 3 - 11 3
17. Штуттгарт Заявка 6 0 3 3 4 - 12 3
18. Гройтер Фюрт Заявка 7 0 0 7 5 - 24 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Deutsche Bank Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 133
Айнтрахт Фр 69.9% (93)
X 26.3% (35)
Унион Берлин 3.8% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Айнтрахт Фр
Ничья
Унион Берлин
2.46
5.03
3.51
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Где смотреть матч Айнтрахт Фр 1:0 Унион Берлин онлайн


Прогнозы на матч Айнтрахт Фр 1:0 Унион Берлин

Исход игры
Айнтрахт Фр
69.9% (93)
Ничья
26.3% (35)
Унион Берлин
3.8% (5)
Тотал 2.5
Больше
56.92% (74)
Меньше
43.08% (56)
Обе команды забьют
Да
76.92% (100)
Нет
23.08% (30)
Популярный счёт
2:1 Айнтрахт Фр
43.6% (58)
1:1 Ничья
19.5% (26)
1:0 Айнтрахт Фр
12.8% (17)
2:0 Айнтрахт Фр
6.8% (9)
3:1 Айнтрахт Фр
4.5% (6)
2:2 Ничья
3.8% (5)
1:2 Унион Берлин
2.3% (3)
0:1 Унион Берлин
1.5% (2)
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