Первый тайм

47' Команда Айнтрахт Фр играла лучше в этом тайме.

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Харагути Генки выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Чендлер Тимоти выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Н'Дика Эван выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Кнохе Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Айнтрахт Фр нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент

41' Как он промахнулся? Борре Рафаэль имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

40' Триммель Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Линнстрем Йеспер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

39' Прёмель Гриша - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

39' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' Унион Берлин идет вперед с потенциально опасной атакой.

36' Как он промахнулся? Костич Филип имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

36' Н'Дика Эван выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' ШАНС! Линнстрем Йеспер вышел один на один с голкипером...

34' Якич Кристиян разрезает оборону соперника отличным пасом

34' Унион Берлин идет вперед с потенциально опасной атакой.

34' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

33' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

32' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Какой промах! Якич Кристиян имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

28' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

26' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

25' Отличная возможность! Камада Даити упустил отличный шанс, пробив головой только в перекладину!

25' Хорошую попытку сделал Авонийи Тайво . Удар в створ, но вратарь начеку

24' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

23' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

22' Триммель Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Кнохе Робин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

21' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' Фридрих Марвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' Фридрих Марвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Авонийи Тайво оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

9' Плохо сыграл Хасебе Макото - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

7' Чендлер Тимоти разрезает оборону соперника отличным пасом

5' Трапп Кевин взял и забрал мяч на выходе

5' ШАНС! Авонийи Тайво вышел один на один с голкипером...

3' Отличные скиллы показывает Линнстрем Йеспер , обводя своих соперников

2' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сегодня прохладно для игры в футбол.