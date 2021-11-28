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Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Зульте-Варегем
2:0
Перерыв

Стадион:
Беерсхот-Вильрейк
0'
1:0
3' Гол
Гано Зиньо
5' Желтая карточка
Халемия Мохамед Реда
2:0
12' Гол
Кутеса Дерек
36' Желтая карточка
Думбия Идрисса
1
Боссут
Сэмми
33
Хамфриз
Кэмерон
15
Бойя
Франк
24
Плетинкс
Эвауд
14
Сиранни
Алессандро
98
Думбия
Идрисса
21
Сек
Ибраима
17
Жан-Люк
Домпе
19
Кутеса
Дерек
23
Фадера
Алию
93
Гано
Зиньо
31
Ванхамел
Майк
27
Халемия
Мохамед
Реда
55
Stipe
Radic
15
Бурден
Пьер
2
Берг
Ян
6
Кайседо
Мойсес
16
Питермат
Том
5
Дом
Джорен
8
Хольцхаузер
Рафаэль
20
Вака
Рамиро
17
Шенклэнд
Лоуренс
Зульте-Варегем
3-4-2-1
Беерсхот-Вильрейк
4-3-2-1

История личных встреч

Зульте-Варегем
Беерсхот-Вильрейк

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

ПДА
0:3
ПДА
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Зульте-Варегем
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Воссен Йелле 10 (2) 0.63
Гано Зиньо 9 0.56
Кутеса Дерек 3 0.19
Сиссако Абдулайе 2 0.13
Плетинкс Эвауд 1 0.06
Жан-Люк Домпе 0 0
Срарфи Бассем 0 0
Юбер Давид 0 0
Де Бок Лоренс 0 0
Кристенсен Лассе 0 0
Говеа Омар 0 0
Сиранни Алессандро 0 0
Dion De Neve 0 0
Беерсхот-Вильрейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хольцхаузер Рафаэль 3 (1) 0.19
Нубисси Мариус 3 0.19
Дом Джорен 2 0.13
Шенклэнд Лоуренс 2 0.13
Кайседо Мойсес 1 0.06
Берг Ян 1 0.06
Саньянг Абдулия 1 0.06
Сумаре Исса 1 0.06
Вака Рамиро 0 0
Исмаила Кулибали 0 0
Ванхамел Майк 0 0
Бурден Пьер 0 0

Карточки

Зульте-Варегем
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сиссако Абдулайе 4 1
Де Бок Лоренс 5 0
Юбер Давид 4 0
Хамфриз Кэмерон 4 0
Срарфи Бассем 4 0
Воссен Йелле 2 1
Фадера Алию 3 0
Ван Акен Йост 1 1
Гано Зиньо 2 0
Думбия Идрисса 2 0
Бойя Франк 0 1
Сек Ибраима 1 0
Кристенсен Лассе 1 0
Жан-Люк Домпе 1 0
Сормо Бент 1 0
Сиранни Алессандро 1 0
Плетинкс Эвауд 1 0
Беерсхот-Вильрейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Смет Тибо 6 2
Берг Ян 3 1
Хольцхаузер Рафаэль 4 0
Питермат Том 4 0
Халемия Мохамед Реда 4 0
Франс Фредерик 2 1
Stipe Radic 2 1
Исмаила Кулибали 3 0
Сумаре Исса 3 0
Бурден Пьер 2 0
Дом Джорен 1 0
Ванхамел Майк 1 0
Шенклэнд Лоуренс 1 0
Вака Рамиро 1 0
Нубисси Мариус 1 0
Кайседо Мойсес 1 0
Константопулос Апостолос 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
10
2 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 1
8 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
17%
1
10%
31-45
2
17%
4
40%
46-60
3
25%
1
10%
61-75
5
42%
4
40%
76-90

Пропущено

23
18
5 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
1
4%
3
17%
1-15
2
9%
2
11%
16-30
2
9%
2
11%
31-45
7
30%
4
22%
46-60
7
30%
2
11%
61-75
4
17%
5
28%
76-90

Забито

12
5
5 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 13
2
17%
1
20%
1-15
2
17%
1
20%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
4
33%
3
60%
76-90

Пропущено

11
10
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 6
3
27%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
3
27%
2
20%
31-45
2
18%
2
20%
46-60
1
9%
2
20%
61-75
2
18%
1
10%
76-90

Забито

24
15
7 В 1-м тайме 3
17 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 3
1 Не забивали 7
2
8%
1
7%
1-15
2
8%
1
7%
16-30
3
13%
1
7%
31-45
3
13%
4
27%
46-60
5
21%
1
7%
61-75
9
38%
7
47%
76-90

Пропущено

34
28
11 В 1-м тайме 12
23 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 12
4
12%
5
18%
1-15
2
6%
3
11%
16-30
5
15%
4
14%
31-45
9
26%
6
21%
46-60
8
24%
4
14%
61-75
6
18%
6
21%
76-90

Результаты последних матчей

Зульте-Варегем
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Зульте-Варегем - Гент 1:2 Эйпен - Зульте-Варегем 1:1 Зульте-Варегем - Генк 2:6 Моленбек - Зульте-Варегем 1:2
Мехелен - Зульте-Варегем 2:2 Зульте-Варегем - Антверпен 2:1 Остенде - Зульте-Варегем 5:2 Серен Юнайтед - Зульте-Варегем 5:1 Зульте-Варегем - Кортрейк 2:2 Унион Сент-Жиллуаз - Зульте-Варегем 2:1 Зульте-Варегем - Серкль Брюгге 2:4 Остенде - Зульте-Варегем 0:2 Зульте-Варегем - Шарлеруа 2:2 Зульте-Варегем - Брюгге 0:4 Синт-Трейден - Зульте-Варегем 1:3 Зульте-Варегем - Стандард 1:2 АХ Лёвен - Зульте-Варегем 1:1 Зульте-Варегем - Утрехт 0:0 Зульте-Варегем - Шарлеруа 3:2 Брюгге - Зульте-Варегем 2:1
Беерсхот-Вильрейк
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Беерсхот-Вильрейк - Генк 2:0 Кортрейк - Беерсхот-Вильрейк 1:1 Беерсхот-Вильрейк - Серен Юнайтед 3:0 Франкс-Борен - Беерсхот-Вильрейк 0:4
Андерлехт - Беерсхот-Вильрейк 4:2 Беерсхот-Вильрейк - Мехелен 0:1 АХ Лёвен - Беерсхот-Вильрейк 0:0 Беерсхот-Вильрейк - Эйпен 0:3 Остенде - Беерсхот-Вильрейк 3:1 Беерсхот-Вильрейк - Синт-Трейден 0:1 Шарлеруа - Беерсхот-Вильрейк 5:2 Брюгге - Беерсхот-Вильрейк 3:2 Беерсхот-Вильрейк - Стандард 0:1 Беерсхот-Вильрейк - Унион Сент-Жиллуаз 0:3 Гент - Беерсхот-Вильрейк 2:2 Беерсхот-Вильрейк - Серкль Брюгге 0:1 Беерсхот-Вильрейк - Фортуна Ситтард 1:1 Беерсхот-Вильрейк - Утрехт 1:2 Беерсхот-Вильрейк - Ломмель 2:1 Беерсхот-Вильрейк - Васланд-Беверен 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 16 11 1 4 41 - 17 34
2. Брюгге 16 8 6 2 29 - 21 30
3. Антверпен 15 8 3 4 26 - 18 27
4. Мехелен 16 8 2 6 28 - 28 26
5. Шарлеруа 16 7 5 4 28 - 22 26
6. Андерлехт 16 6 7 3 31 - 22 25
7. Кортрейк 16 5 7 4 20 - 19 22
8. Эйпен 16 6 4 6 26 - 24 22
9. Гент 15 6 3 6 23 - 16 21
10. Генк 16 6 3 7 30 - 28 21
11. Синт-Трейден 16 6 3 7 17 - 23 21
12. АХ Лёвен 16 4 8 4 22 - 26 20
13. Стандард 15 5 5 5 17 - 23 20
14. Серен Юнайтед 16 6 1 9 21 - 28 19
15. Зульте-Варегем 2:0 16 4 5 7 25 - 35 17
16. Остенде 15 5 2 8 19 - 32 17
17. Серкль Брюгге 16 3 4 9 19 - 24 13
18. Беерсхот-Вильрейк 0:2 16 2 3 11 15 - 31 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мехелен 8 5 1 2 16 - 11 16
2. Унион Сент-Жиллуаз 8 5 0 3 18 - 9 15
3. Антверпен 7 4 2 1 12 - 7 14
4. Гент 7 4 1 2 16 - 9 13
5. Брюгге 7 3 4 0 14 - 8 13
6. Андерлехт 8 3 4 1 20 - 12 13
7. Серен Юнайтед 8 4 1 3 13 - 9 13
8. АХ Лёвен 8 3 3 2 11 - 11 12
9. Кортрейк 7 3 3 1 10 - 7 12
10. Шарлеруа 8 3 2 3 12 - 9 11
11. Генк 8 3 2 3 15 - 12 11
12. Остенде 8 3 1 4 11 - 20 10
13. Стандард 8 2 3 3 9 - 12 9
14. Эйпен 8 2 3 3 12 - 13 9
15. Зульте-Варегем 2:0 9 2 2 5 14 - 23 8
16. Синт-Трейден 8 2 2 4 10 - 14 8
17. Беерсхот-Вильрейк 0:2 8 2 0 6 5 - 11 6
18. Серкль Брюгге 9 1 2 6 8 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 8 6 1 1 23 - 8 19
2. Брюгге 9 5 2 2 15 - 13 17
3. Шарлеруа 8 4 3 1 16 - 13 15
4. Антверпен 8 4 1 3 14 - 11 13
5. Эйпен 8 4 1 3 14 - 11 13
6. Синт-Трейден 8 4 1 3 7 - 9 13
7. Андерлехт 8 3 3 2 11 - 10 12
8. Стандард 7 3 2 2 8 - 11 11
9. Генк 8 3 1 4 15 - 16 10
10. Мехелен 8 3 1 4 12 - 17 10
11. Кортрейк 9 2 4 3 10 - 12 10
12. Зульте-Варегем 2:0 7 2 3 2 11 - 12 9
13. Гент 8 2 2 4 7 - 7 8
14. АХ Лёвен 8 1 5 2 11 - 15 8
15. Серкль Брюгге 7 2 2 3 11 - 10 8
16. Остенде 7 2 1 4 8 - 12 7
17. Серен Юнайтед 8 2 0 6 8 - 19 6
18. Беерсхот-Вильрейк 0:2 8 0 3 5 10 - 20 3
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  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    36'
    Думбия Идрисса получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    12'
    Г О О О О Л - Жан-Люк Домпе бьет в цель!
  • Желтая карточка
    5'
    Mohamed Reda Halaimia получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    3'
    Г О О О О Л - Гано Зиньо бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Зульте-Варегем
Ничья
Беерсхот-Вильрейк
2.71
3.80
2.42
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Зульте-Варегем 2:0 Беерсхот-Вильрейк онлайн


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