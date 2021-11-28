Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
2:0
Конец матча
Стадион: Elindus Arena
1:0
3' ГолГано Зиньо
5' Желтая карточкаХалемия Мохамед Реда
2:0
12' ГолЖан-Люк Домпе
36' Желтая карточкаДумбия Идрисса
15
Бойя
Франк
21
Сек
Ибраима
19
Кутеса
Дерек
23
Фадера
Алию
93
Гано
Зиньо
55
Stipe
Radic
15
Бурден
Пьер
2
Берг
Ян
16
Питермат
Том
20
Вака
Рамиро
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Бойя ФранкЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Сек ИбраимаПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Кутеса ДерекПолузащитник
-
23 Фадера АлиюПолузащитник
-
93 Гано ЗиньоНападающий
- Запасные игроки
-
25 Бостин ЛуиВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
54 Dion De Neve
-
67 Lukas Willen
-
Главный тренер: Дюри Франки
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
55 Stipe RadicЗащитник
-
15 Бурден ПьерЗащитник
-
2 Берг ЯнЗащитник
- Полузащитник
-
16 Питермат ТомПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Вака РамироПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
29 Де Смет ТибоЗащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Javier Torrente
Ход матча
3'
1:0
12'
2:0
36'
История личных встреч
Зульте-Варегем
Беерсхот-Вильрейк
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Зульте-Варегем
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Воссен Йелле
|10 (2)
|0.63
|Гано Зиньо
|9
|0.56
|Кутеса Дерек
|2
|0.13
|Сиссако Абдулайе
|2
|0.13
|Жан-Люк Домпе
|1
|0.06
|Плетинкс Эвауд
|1
|0.06
|Срарфи Бассем
|0
|0
|Юбер Давид
|0
|0
|Де Бок Лоренс
|0
|0
|Кристенсен Лассе
|0
|0
|Говеа Омар
|0
|0
|Сиранни Алессандро
|0
|0
|Dion De Neve
|0
|0
Беерсхот-Вильрейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хольцхаузер Рафаэль
|3 (1)
|0.19
|Нубисси Мариус
|3
|0.19
|Дом Джорен
|2
|0.13
|Шенклэнд Лоуренс
|2
|0.13
|Кайседо Мойсес
|1
|0.06
|Берг Ян
|1
|0.06
|Саньянг Абдулия
|1
|0.06
|Сумаре Исса
|1
|0.06
|Вака Рамиро
|0
|0
|Исмаила Кулибали
|0
|0
|Ванхамел Майк
|0
|0
|Бурден Пьер
|0
|0
Карточки
Зульте-Варегем
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сиссако Абдулайе
|4
|1
|Де Бок Лоренс
|5
|0
|Юбер Давид
|4
|0
|Хамфриз Кэмерон
|4
|0
|Срарфи Бассем
|4
|0
|Воссен Йелле
|2
|1
|Фадера Алию
|3
|0
|Ван Акен Йост
|1
|1
|Гано Зиньо
|2
|0
|Думбия Идрисса
|2
|0
|Бойя Франк
|0
|1
|Сек Ибраима
|1
|0
|Кристенсен Лассе
|1
|0
|Жан-Люк Домпе
|1
|0
|Сормо Бент
|1
|0
|Сиранни Алессандро
|1
|0
|Плетинкс Эвауд
|1
|0
Беерсхот-Вильрейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Смет Тибо
|6
|2
|Берг Ян
|3
|1
|Хольцхаузер Рафаэль
|4
|0
|Питермат Том
|4
|0
|Халемия Мохамед Реда
|4
|0
|Франс Фредерик
|2
|1
|Stipe Radic
|2
|1
|Исмаила Кулибали
|3
|0
|Сумаре Исса
|3
|0
|Бурден Пьер
|2
|0
|Дом Джорен
|1
|0
|Ванхамел Майк
|1
|0
|Шенклэнд Лоуренс
|1
|0
|Вака Рамиро
|1
|0
|Нубисси Мариус
|1
|0
|Кайседо Мойсес
|1
|0
|Константопулос Апостолос
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
10
4 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 1
8 Не забивали 10
2
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
14%
1
10%
31-45
2
14%
4
40%
46-60
3
21%
1
10%
61-75
5
36%
4
40%
76-90
Пропущено
23
20
5 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
1
4%
5
25%
1-15
2
9%
2
10%
16-30
2
9%
2
10%
31-45
7
30%
4
20%
46-60
7
30%
2
10%
61-75
4
17%
5
25%
76-90
Забито
12
5
5 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
9 Не забивали 14
2
17%
1
20%
1-15
2
17%
1
20%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
4
33%
3
60%
76-90
Пропущено
11
10
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 6
3
27%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
3
27%
2
20%
31-45
2
18%
2
20%
46-60
1
9%
2
20%
61-75
2
18%
1
10%
76-90
Забито
26
15
9 В 1-м тайме 3
17 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 3
1 Не забивали 8
4
15%
1
7%
1-15
2
8%
1
7%
16-30
3
12%
1
7%
31-45
3
12%
4
27%
46-60
5
19%
1
7%
61-75
9
35%
7
47%
76-90
Пропущено
34
30
11 В 1-м тайме 14
23 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 12
13 Не пропускали 13
4
12%
7
23%
1-15
2
6%
3
10%
16-30
5
15%
4
13%
31-45
9
26%
6
20%
46-60
8
24%
4
13%
61-75
6
18%
6
20%
76-90
Результаты последних матчей
Зульте-Варегем
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Зульте-Варегем - Гент 1:2 Эйпен - Зульте-Варегем 1:1 Зульте-Варегем - Генк 2:6 Моленбек - Зульте-Варегем 1:2
Мехелен - Зульте-Варегем 2:2 Зульте-Варегем - Антверпен 2:1 Остенде - Зульте-Варегем 5:2 Серен Юнайтед - Зульте-Варегем 5:1 Зульте-Варегем - Кортрейк 2:2 Унион Сент-Жиллуаз - Зульте-Варегем 2:1 Зульте-Варегем - Серкль Брюгге 2:4 Остенде - Зульте-Варегем 0:2 Зульте-Варегем - Шарлеруа 2:2 Зульте-Варегем - Брюгге 0:4 Синт-Трейден - Зульте-Варегем 1:3 Зульте-Варегем - Стандард 1:2 АХ Лёвен - Зульте-Варегем 1:1 Зульте-Варегем - Утрехт 0:0 Зульте-Варегем - Шарлеруа 3:2 Брюгге - Зульте-Варегем 2:1
Беерсхот-Вильрейк
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Беерсхот-Вильрейк - Генк 2:0 Кортрейк - Беерсхот-Вильрейк 1:1 Беерсхот-Вильрейк - Серен Юнайтед 3:0 Франкс-Борен - Беерсхот-Вильрейк 0:4
Андерлехт - Беерсхот-Вильрейк 4:2 Беерсхот-Вильрейк - Мехелен 0:1 АХ Лёвен - Беерсхот-Вильрейк 0:0 Беерсхот-Вильрейк - Эйпен 0:3 Остенде - Беерсхот-Вильрейк 3:1 Беерсхот-Вильрейк - Синт-Трейден 0:1 Шарлеруа - Беерсхот-Вильрейк 5:2 Брюгге - Беерсхот-Вильрейк 3:2 Беерсхот-Вильрейк - Стандард 0:1 Беерсхот-Вильрейк - Унион Сент-Жиллуаз 0:3 Гент - Беерсхот-Вильрейк 2:2 Беерсхот-Вильрейк - Серкль Брюгге 0:1 Беерсхот-Вильрейк - Фортуна Ситтард 1:1 Беерсхот-Вильрейк - Утрехт 1:2 Беерсхот-Вильрейк - Ломмель 2:1 Беерсхот-Вильрейк - Васланд-Беверен 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|16
|11
|1
|4
|41 - 17
|34
|2.
|Брюгге
|16
|8
|6
|2
|29 - 21
|30
|3.
|Антверпен
|15
|8
|3
|4
|26 - 18
|27
|4.
|Мехелен
|16
|8
|2
|6
|28 - 28
|26
|5.
|Шарлеруа
|16
|7
|5
|4
|28 - 22
|26
|6.
|Андерлехт
|16
|6
|7
|3
|31 - 22
|25
|7.
|Кортрейк
|16
|5
|7
|4
|20 - 19
|22
|8.
|Эйпен
|16
|6
|4
|6
|26 - 24
|22
|9.
|Гент
|15
|6
|3
|6
|23 - 16
|21
|10.
|Генк
|16
|6
|3
|7
|30 - 28
|21
|11.
|Синт-Трейден
|16
|6
|3
|7
|17 - 23
|21
|12.
|АХ Лёвен
|16
|4
|8
|4
|22 - 26
|20
|13.
|Стандард
|15
|5
|5
|5
|17 - 23
|20
|14.
|Серен Юнайтед
|16
|6
|1
|9
|21 - 28
|19
|15.
|Зульте-Варегем
|16
|4
|5
|7
|25 - 35
|17
|16.
|Остенде
|15
|5
|2
|8
|19 - 32
|17
|17.
|Серкль Брюгге
|16
|3
|4
|9
|19 - 24
|13
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|16
|2
|3
|11
|15 - 31
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мехелен
|8
|5
|1
|2
|16 - 11
|16
|2.
|Унион Сент-Жиллуаз
|8
|5
|0
|3
|18 - 9
|15
|3.
|Антверпен
|7
|4
|2
|1
|12 - 7
|14
|4.
|Гент
|7
|4
|1
|2
|16 - 9
|13
|5.
|Брюгге
|7
|3
|4
|0
|14 - 8
|13
|6.
|Андерлехт
|8
|3
|4
|1
|20 - 12
|13
|7.
|Серен Юнайтед
|8
|4
|1
|3
|13 - 9
|13
|8.
|АХ Лёвен
|8
|3
|3
|2
|11 - 11
|12
|9.
|Кортрейк
|7
|3
|3
|1
|10 - 7
|12
|10.
|Шарлеруа
|8
|3
|2
|3
|12 - 9
|11
|11.
|Генк
|8
|3
|2
|3
|15 - 12
|11
|12.
|Остенде
|8
|3
|1
|4
|11 - 20
|10
|13.
|Стандард
|8
|2
|3
|3
|9 - 12
|9
|14.
|Эйпен
|8
|2
|3
|3
|12 - 13
|9
|15.
|Зульте-Варегем
|9
|2
|2
|5
|14 - 23
|8
|16.
|Синт-Трейден
|8
|2
|2
|4
|10 - 14
|8
|17.
|Беерсхот-Вильрейк
|8
|2
|0
|6
|5 - 11
|6
|18.
|Серкль Брюгге
|9
|1
|2
|6
|8 - 14
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|8
|6
|1
|1
|23 - 8
|19
|2.
|Брюгге
|9
|5
|2
|2
|15 - 13
|17
|3.
|Шарлеруа
|8
|4
|3
|1
|16 - 13
|15
|4.
|Антверпен
|8
|4
|1
|3
|14 - 11
|13
|5.
|Эйпен
|8
|4
|1
|3
|14 - 11
|13
|6.
|Синт-Трейден
|8
|4
|1
|3
|7 - 9
|13
|7.
|Андерлехт
|8
|3
|3
|2
|11 - 10
|12
|8.
|Стандард
|7
|3
|2
|2
|8 - 11
|11
|9.
|Генк
|8
|3
|1
|4
|15 - 16
|10
|10.
|Мехелен
|8
|3
|1
|4
|12 - 17
|10
|11.
|Кортрейк
|9
|2
|4
|3
|10 - 12
|10
|12.
|Зульте-Варегем
|7
|2
|3
|2
|11 - 12
|9
|13.
|Гент
|8
|2
|2
|4
|7 - 7
|8
|14.
|АХ Лёвен
|8
|1
|5
|2
|11 - 15
|8
|15.
|Серкль Брюгге
|7
|2
|2
|3
|11 - 10
|8
|16.
|Остенде
|7
|2
|1
|4
|8 - 12
|7
|17.
|Серен Юнайтед
|8
|2
|0
|6
|8 - 19
|6
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|8
|0
|3
|5
|10 - 20
|3