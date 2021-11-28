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Швейцария: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Люцерн
0:1
Первый тайм: 19'

Стадион:
Базель
0'
0:1
3' Гол
Кабрал Артур
19'
32
Мюллер
Мариус
29
Фаркаш
Патрик
46
Бурч
Марко
66
Домгени
Давид
13
Фрыдек
Мартин
4
Гентнер
Кристиан
6
Верманн
Йорди
16
Ташар
Варол
19
Угриниц
Филип
11
Шюрпф
Паскаль
9
Соргич
Деян
1
Линднер
Хайнц
22
Лопес
Серхио
20
Фрай
Фабиан
21
Пельмар
Анди
28
Петретта
Рауль
8
Кинтилья
Хорди
34
Джака
Таулант
99
Жегрова
Эдон
35
Паласиос
Матиас
19
Малес
Дариан
10
Кабрал
Артур
Люцерн
4-2-3-1
Базель
4-2-3-1

Ход матча

3'
0:1
Кабрал Артур
(Жегрова Эдон)

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 2
  • 44 Владение мячом, % 56

История личных встреч

Люцерн
Базель

15 матчей

73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
66.7%
12 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
40%
15 побед 6 ничьих 0 побед

45 матчей

15.6%
84.4%
0 побед 7 ничьих 38 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 10 ничьих 28 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 10 ничьих 29 побед

60 матчей

18.3%
18.3%
63.4%
11 побед 11 ничьих 38 побед

Первый тайм

20%
33.3%
46.7%
12 побед 20 ничьих 28 побед

Второй тайм

25%
26.7%
48.3%
15 побед 16 ничьих 29 побед

История матчей

С
1:1
С
3:4
С
4:1
С
1:2
С
3:2
С
0:0
С
2:1
С
2:1
С
3:0
С
3:2
С
0:1
С
1:1
С
2:1
С
2:2
С
1:0
ТМК
1:0
К
2:1
С
1:4
С
3:1
С
1:2
С
3:1
С
3:0
С
2:3
С
4:0
С
3:0
С
3:0
С
1:3
С
1:2
С
1:4
С
0:3
С
3:0
С
3:1
С
0:2
КШ
1:0
С
1:1
С
1:1
С
0:3
С
0:4
С
1:0
С
2:2
КШ
2:2
С
1:1
С
3:1
С
1:0
С
3:1
С
3:0
С
0:1
С
1:1
С
1:4
С
5:0
С
0:1
С
4:5
С
1:1
С
2:0
С
1:2
С
5:1
С
2:0
С
1:0
С
1:0
С
3:2

Бомбардиры внутри турнира

Люцерн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Угриниц Филип 4 0.27
Ндиайе Ибраима 3 0.2
Соргич Деян 3 (1) 0.2
Сидлер Сильван 2 0.13
Шюрпф Паскаль 2 0.13
Ташар Варол 1 0.07
Верманн Йорди 1 0.07
Шульц Марвин 1 (1) 0.07
Эмини Лорик 1 (1) 0.07
Гентнер Кристиан 0 0
Кампо Самуэле 0 0
Фрыдек Мартин 0 0
Чумич Никола 0 0
Бурч Марко 0 0
Базель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кабрал Артур 13 (2) 0.93
Эспозито Себастьяно 4 (1) 0.29
Жегрова Эдон 2 0.14
Миллар Лиам 2 0.14
Ндой Дан 2 0.14
Касами Пайтим 1 0.07
Штокер Валентин 1 0.07
Лопес Серхио 1 0.07
Фрай Фабиан 1 0.07
Джюмарт Эрай 1 0.07
Паласиос Матиас 0 0
Малес Дариан 0 0
Фернандеш Желсон II 0 0

Карточки

Люцерн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Угриниц Филип 7 0
Шульц Марвин 4 1
Ташар Варол 4 1
Ндиайе Ибраима 4 0
Соргич Деян 3 0
Фаркаш Патрик 3 0
Верманн Йорди 3 0
Эмини Лорик 3 0
Гентнер Кристиан 2 0
Мюллер Мариус 1 0
Гретер Симон 1 0
Сидлер Сильван 1 0
Алунга Иван 1 0
Бурч Марко 1 0
Базель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Касами Пайтим 3 0
Джака Таулант 3 0
Петретта Рауль 3 0
Бургер Ваутер 3 0
Джюмарт Эрай 1 1
Фрай Фабиан 2 0
Миллар Лиам 2 0
Ндой Дан 2 0
Штокер Валентин 1 0
Ланг Михаэль 1 0
Лопес Серхио 1 0
Кинтилья Хорди 1 0
Пельмар Анди 1 0
Паласиос Матиас 1 0
Тавареш Томаш 1 0
Кабрал Артур 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
11
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
2
20%
1
9%
1-15
3
30%
2
18%
16-30
1
10%
1
9%
31-45
2
20%
3
27%
46-60
2
20%
2
18%
61-75
0
0%
2
18%
76-90

Пропущено

13
6
7 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
2
15%
1
17%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
4
31%
0
0%
31-45
2
15%
3
50%
46-60
3
23%
1
17%
61-75
1
8%
1
17%
76-90

Забито

8
18
2 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 5
7 Не забивали 7
1
13%
3
17%
1-15
1
13%
2
11%
16-30
0
0%
5
28%
31-45
0
0%
4
22%
46-60
1
13%
3
17%
61-75
5
63%
1
6%
76-90

Пропущено

13
6
10 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 6
4
31%
0
0%
1-15
2
15%
1
17%
16-30
4
31%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
15%
1
17%
61-75
1
8%
4
67%
76-90

Забито

18
29
8 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 9
1 Не забивали 1
3
17%
4
14%
1-15
4
22%
4
14%
16-30
1
6%
6
21%
31-45
2
11%
7
24%
46-60
3
17%
5
17%
61-75
5
28%
3
10%
76-90

Пропущено

26
12
17 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 10
6
23%
1
8%
1-15
3
12%
1
8%
16-30
8
31%
0
0%
31-45
2
8%
3
25%
46-60
5
19%
2
17%
61-75
2
8%
5
42%
76-90

Результаты последних матчей

Люцерн
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Лугано - Люцерн 3:1 Люцерн - Сьон 0:1 Лозанна-Спорт - Люцерн 1:1 Шаффхаузен - Люцерн 0:2
Люцерн - Санкт-Галлен 2:0 Янг Бойз - Люцерн 1:1 Базель - Люцерн 1:1 Люцерн - Лугано 2:3 Сьон - Люцерн 1:1 Буохс - Люцерн 1:2 Люцерн - Грасcхоппер 1:1 Люцерн - Лозанна-Спорт 1:1 Серветт - Люцерн 4:1 Хам - Люцерн 0:1 Фейеноорд - Люцерн 3:0 Люцерн - Цюрих 1:3 Люцерн - Фейеноорд 0:3 Санкт-Галлен - Люцерн 2:2 Люцерн - Янг Бойз 3:4 Люцерн - Виль 2:0
Базель
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Кайрат - Базель 2:3 Базель - Санкт-Галлен 0:1 Омония - Базель 1:1 Цюрих - Базель 3:3
Этуаль Каруж - Базель 1:0 Базель - Лугано 2:0 Базель - Омония 3:1 Сьон - Базель 0:1 Базель - Люцерн 1:1 Базель - Кайрат 4:2 Базель - Цюрих 3:1 Санкт-Галлен - Базель 0:2 FC Rorschach-Goldach - Базель 0:3 Карабах - Базель 0:0 Лугано - Базель 1:1 Базель - Янг Бойз 1:1 Хаммарбю - Базель 3:1 Лозанна-Спорт - Базель 2:2 Базель - Хаммарбю 3:1 Schоеnenwerd-Niedergоеsgen - Базель 0:7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 15 9 4 2 33 - 24 31
2. Базель 1:0 14 8 5 1 30 - 12 29
3. Лугано 14 8 2 4 21 - 15 26
4. Янг Бойз 13 6 4 3 29 - 15 22
5. Грасcхоппер 15 4 6 5 25 - 23 18
6. Сьон 15 5 3 7 19 - 29 18
7. Серветт 0:0 15 4 4 7 23 - 30 16
8. Санкт-Галлен 15 4 3 8 20 - 31 15
9. Лозанна-Спорт 0:0 15 2 6 7 16 - 28 12
10. Люцерн 0:1 15 1 7 7 18 - 27 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 7 5 2 0 18 - 9 17
2. Базель 1:0 7 4 2 1 18 - 6 14
3. Лугано 7 4 2 1 11 - 7 14
4. Грасcхоппер 8 3 3 2 16 - 12 12
5. Янг Бойз 5 3 2 0 10 - 4 11
6. Сьон 8 3 1 4 10 - 11 10
7. Серветт 0:0 8 3 1 4 15 - 17 10
8. Санкт-Галлен 7 2 3 2 11 - 11 9
9. Лозанна-Спорт 0:0 8 1 4 3 9 - 15 7
10. Люцерн 0:1 8 1 2 5 10 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Базель 1:0 7 4 3 0 12 - 6 15
2. Цюрих 8 4 2 2 15 - 15 14
3. Лугано 7 4 0 3 10 - 8 12
4. Янг Бойз 8 3 2 3 19 - 11 11
5. Сьон 7 2 2 3 9 - 18 8
6. Серветт 0:0 7 1 3 3 8 - 13 6
7. Грасcхоппер 7 1 3 3 9 - 11 6
8. Санкт-Галлен 8 2 0 6 9 - 20 6
9. Лозанна-Спорт 0:0 7 1 2 4 7 - 13 5
10. Люцерн 0:1 7 0 5 2 8 - 13 5
  • Первый тайм
  • Описание гола
    3'
    Г О О О О Л - Кабрал Артур бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Люцерн
Ничья
Базель
4.40
4.30
2.44
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Люцерн 0:1 Базель онлайн


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