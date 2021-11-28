Швейцария: Суперлига 2021-2022
0:1
Первый тайм: 19'
Стадион: Свисспорарена
0:1
3' ГолКабрал Артур
46
Бурч
Марко
16
Ташар
Варол
22
Лопес
Серхио
20
Фрай
Фабиан
21
Пельмар
Анди
99
Жегрова
Эдон
19
Малес
Дариан
10
Кабрал
Артур
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
46 Бурч МаркоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Ташар ВаролПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
90 Васич ВасоВратарь
-
17 Гретер СимонЗащитник
- Полузащитник
-
20 Чумич НиколаНападающий
-
22 Алунга ИванНападающий
-
Главный тренер: Челестини Фабио
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Лопес СерхиоЗащитник
-
20 Фрай ФабианЗащитник
-
21 Пельмар АндиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Жегрова ЭдонПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Малес ДарианПолузащитник
-
10 Кабрал АртурНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Ндой ДанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Миллар ЛиамПолузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Patrick Rahmen
Ход матча
3'
0:1
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 2
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 2
-
44 Владение мячом, % 56
История личных встреч
Люцерн
Базель
15 матчей
73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
80%
66.7%
12 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
40%
15 побед 6 ничьих 0 побед
45 матчей
15.6%
84.4%
0 побед 7 ничьих 38 побед
Первый тайм
22.2%
77.8%
0 побед 10 ничьих 28 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 10 ничьих 29 побед
60 матчей
18.3%
18.3%
63.4%
11 побед 11 ничьих 38 побед
Первый тайм
20%
33.3%
46.7%
12 побед 20 ничьих 28 побед
Второй тайм
25%
26.7%
48.3%
15 побед 16 ничьих 29 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Люцерн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Угриниц Филип
|4
|0.27
|Ндиайе Ибраима
|3
|0.2
|Соргич Деян
|3 (1)
|0.2
|Сидлер Сильван
|2
|0.13
|Шюрпф Паскаль
|2
|0.13
|Ташар Варол
|1
|0.07
|Верманн Йорди
|1
|0.07
|Шульц Марвин
|1 (1)
|0.07
|Эмини Лорик
|1 (1)
|0.07
|Гентнер Кристиан
|0
|0
|Кампо Самуэле
|0
|0
|Фрыдек Мартин
|0
|0
|Чумич Никола
|0
|0
|Бурч Марко
|0
|0
Базель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кабрал Артур
|13 (2)
|0.93
|Эспозито Себастьяно
|4 (1)
|0.29
|Жегрова Эдон
|2
|0.14
|Миллар Лиам
|2
|0.14
|Ндой Дан
|2
|0.14
|Касами Пайтим
|1
|0.07
|Штокер Валентин
|1
|0.07
|Лопес Серхио
|1
|0.07
|Фрай Фабиан
|1
|0.07
|Джюмарт Эрай
|1
|0.07
|Паласиос Матиас
|0
|0
|Малес Дариан
|0
|0
|Фернандеш Желсон II
|0
|0
Карточки
Люцерн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Угриниц Филип
|7
|0
|Шульц Марвин
|4
|1
|Ташар Варол
|4
|1
|Ндиайе Ибраима
|4
|0
|Соргич Деян
|3
|0
|Фаркаш Патрик
|3
|0
|Верманн Йорди
|3
|0
|Эмини Лорик
|3
|0
|Гентнер Кристиан
|2
|0
|Мюллер Мариус
|1
|0
|Гретер Симон
|1
|0
|Сидлер Сильван
|1
|0
|Алунга Иван
|1
|0
|Бурч Марко
|1
|0
Базель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Касами Пайтим
|3
|0
|Джака Таулант
|3
|0
|Петретта Рауль
|3
|0
|Бургер Ваутер
|3
|0
|Джюмарт Эрай
|1
|1
|Фрай Фабиан
|2
|0
|Миллар Лиам
|2
|0
|Ндой Дан
|2
|0
|Штокер Валентин
|1
|0
|Ланг Михаэль
|1
|0
|Лопес Серхио
|1
|0
|Кинтилья Хорди
|1
|0
|Пельмар Анди
|1
|0
|Паласиос Матиас
|1
|0
|Тавареш Томаш
|1
|0
|Кабрал Артур
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
11
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
2
20%
1
9%
1-15
3
30%
2
18%
16-30
1
10%
1
9%
31-45
2
20%
3
27%
46-60
2
20%
2
18%
61-75
0
0%
2
18%
76-90
Пропущено
13
6
7 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
2
15%
1
17%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
4
31%
0
0%
31-45
2
15%
3
50%
46-60
3
23%
1
17%
61-75
1
8%
1
17%
76-90
Забито
8
18
2 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 5
7 Не забивали 7
1
13%
3
17%
1-15
1
13%
2
11%
16-30
0
0%
5
28%
31-45
0
0%
4
22%
46-60
1
13%
3
17%
61-75
5
63%
1
6%
76-90
Пропущено
13
6
10 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 6
4
31%
0
0%
1-15
2
15%
1
17%
16-30
4
31%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
15%
1
17%
61-75
1
8%
4
67%
76-90
Забито
18
29
8 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 9
1 Не забивали 1
3
17%
4
14%
1-15
4
22%
4
14%
16-30
1
6%
6
21%
31-45
2
11%
7
24%
46-60
3
17%
5
17%
61-75
5
28%
3
10%
76-90
Пропущено
26
12
17 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 10
6
23%
1
8%
1-15
3
12%
1
8%
16-30
8
31%
0
0%
31-45
2
8%
3
25%
46-60
5
19%
2
17%
61-75
2
8%
5
42%
76-90
Результаты последних матчей
Люцерн
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Лугано - Люцерн 3:1 Люцерн - Сьон 0:1 Лозанна-Спорт - Люцерн 1:1 Шаффхаузен - Люцерн 0:2
Люцерн - Санкт-Галлен 2:0 Янг Бойз - Люцерн 1:1 Базель - Люцерн 1:1 Люцерн - Лугано 2:3 Сьон - Люцерн 1:1 Буохс - Люцерн 1:2 Люцерн - Грасcхоппер 1:1 Люцерн - Лозанна-Спорт 1:1 Серветт - Люцерн 4:1 Хам - Люцерн 0:1 Фейеноорд - Люцерн 3:0 Люцерн - Цюрих 1:3 Люцерн - Фейеноорд 0:3 Санкт-Галлен - Люцерн 2:2 Люцерн - Янг Бойз 3:4 Люцерн - Виль 2:0
Базель
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Кайрат - Базель 2:3 Базель - Санкт-Галлен 0:1 Омония - Базель 1:1 Цюрих - Базель 3:3
Этуаль Каруж - Базель 1:0 Базель - Лугано 2:0 Базель - Омония 3:1 Сьон - Базель 0:1 Базель - Люцерн 1:1 Базель - Кайрат 4:2 Базель - Цюрих 3:1 Санкт-Галлен - Базель 0:2 FC Rorschach-Goldach - Базель 0:3 Карабах - Базель 0:0 Лугано - Базель 1:1 Базель - Янг Бойз 1:1 Хаммарбю - Базель 3:1 Лозанна-Спорт - Базель 2:2 Базель - Хаммарбю 3:1 Schоеnenwerd-Niedergоеsgen - Базель 0:7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|15
|9
|4
|2
|33 - 24
|31
|2.
|Базель
|1:0
|14
|8
|5
|1
|30 - 12
|29
|3.
|Лугано
|14
|8
|2
|4
|21 - 15
|26
|4.
|Янг Бойз
|13
|6
|4
|3
|29 - 15
|22
|5.
|Грасcхоппер
|15
|4
|6
|5
|25 - 23
|18
|6.
|Сьон
|15
|5
|3
|7
|19 - 29
|18
|7.
|Серветт
|0:0
|15
|4
|4
|7
|23 - 30
|16
|8.
|Санкт-Галлен
|15
|4
|3
|8
|20 - 31
|15
|9.
|Лозанна-Спорт
|0:0
|15
|2
|6
|7
|16 - 28
|12
|10.
|Люцерн
|0:1
|15
|1
|7
|7
|18 - 27
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|7
|5
|2
|0
|18 - 9
|17
|2.
|Базель
|1:0
|7
|4
|2
|1
|18 - 6
|14
|3.
|Лугано
|7
|4
|2
|1
|11 - 7
|14
|4.
|Грасcхоппер
|8
|3
|3
|2
|16 - 12
|12
|5.
|Янг Бойз
|5
|3
|2
|0
|10 - 4
|11
|6.
|Сьон
|8
|3
|1
|4
|10 - 11
|10
|7.
|Серветт
|0:0
|8
|3
|1
|4
|15 - 17
|10
|8.
|Санкт-Галлен
|7
|2
|3
|2
|11 - 11
|9
|9.
|Лозанна-Спорт
|0:0
|8
|1
|4
|3
|9 - 15
|7
|10.
|Люцерн
|0:1
|8
|1
|2
|5
|10 - 14
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Базель
|1:0
|7
|4
|3
|0
|12 - 6
|15
|2.
|Цюрих
|8
|4
|2
|2
|15 - 15
|14
|3.
|Лугано
|7
|4
|0
|3
|10 - 8
|12
|4.
|Янг Бойз
|8
|3
|2
|3
|19 - 11
|11
|5.
|Сьон
|7
|2
|2
|3
|9 - 18
|8
|6.
|Серветт
|0:0
|7
|1
|3
|3
|8 - 13
|6
|7.
|Грасcхоппер
|7
|1
|3
|3
|9 - 11
|6
|8.
|Санкт-Галлен
|8
|2
|0
|6
|9 - 20
|6
|9.
|Лозанна-Спорт
|0:0
|7
|1
|2
|4
|7 - 13
|5
|10.
|Люцерн
|0:1
|7
|0
|5
|2
|8 - 13
|5