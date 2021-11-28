Швейцария: Суперлига 2021-2022
1:3
Конец матча
Стадион: Свисспорарена
0:1
3' ГолКабрал Артур
34' Желтая карточкаКинтилья Хорди
36' Желтая карточкаПельмар Анди
47' Желтая карточкаДомгени Давид
0:2
49' ГолПетретта Рауль
54' Желтая карточкаЛопес Серхио
0:3
58' ГолПаласиос Матиас
78' Желтая карточкаШюрпф Паскаль
1:3
90' ГолЧумич Никола
46
Бурч
Марко
16
Ташар
Варол
22
Лопес
Серхио
20
Фрай
Фабиан
21
Пельмар
Анди
99
Жегрова
Эдон
19
Малес
Дариан
10
Кабрал
Артур
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
46 Бурч МаркоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Ташар ВаролПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
90 Васич ВасоВратарь
-
17 Гретер СимонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
31 Эмини ЛорикПолузащитник
-
20 Чумич НиколаНападающий
-
22 Алунга ИванНападающий
-
41 Noah Rupp
-
Главный тренер: Челестини Фабио
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Лопес СерхиоЗащитник
-
20 Фрай ФабианЗащитник
-
21 Пельмар АндиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Жегрова ЭдонПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Малес ДарианПолузащитник
-
10 Кабрал АртурНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Ндой ДанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Миллар ЛиамПолузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Patrick Rahmen
Ход матча
3'
0:1
34'
36'
47'
49'
0:2
54'
58'
0:3
59'
78'
90'
1:3
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 5
-
5 Удары в створ 7
-
6 Угловые 4
-
1 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 12
-
50 Владение мячом, % 50
История личных встреч
Люцерн
Базель
15 матчей
73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
80%
66.7%
12 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
40%
15 побед 6 ничьих 0 побед
45 матчей
15.6%
84.4%
0 побед 7 ничьих 38 побед
Первый тайм
22.2%
77.8%
0 побед 10 ничьих 28 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 10 ничьих 29 побед
60 матчей
18.3%
18.3%
63.4%
11 побед 11 ничьих 38 побед
Первый тайм
20%
33.3%
46.7%
12 побед 20 ничьих 28 побед
Второй тайм
25%
26.7%
48.3%
15 побед 16 ничьих 29 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Люцерн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Угриниц Филип
|4
|0.27
|Ндиайе Ибраима
|3
|0.2
|Соргич Деян
|3 (1)
|0.2
|Сидлер Сильван
|2
|0.13
|Шюрпф Паскаль
|2
|0.13
|Чумич Никола
|1
|0.07
|Ташар Варол
|1
|0.07
|Верманн Йорди
|1
|0.07
|Шульц Марвин
|1 (1)
|0.07
|Эмини Лорик
|1 (1)
|0.07
|Гентнер Кристиан
|0
|0
|Кампо Самуэле
|0
|0
|Фрыдек Мартин
|0
|0
|Домгени Давид
|0
|0
|Бурч Марко
|0
|0
Базель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кабрал Артур
|14 (2)
|1
|Эспозито Себастьяно
|4 (1)
|0.29
|Жегрова Эдон
|2
|0.14
|Миллар Лиам
|2
|0.14
|Ндой Дан
|2
|0.14
|Касами Пайтим
|1
|0.07
|Штокер Валентин
|1
|0.07
|Лопес Серхио
|1
|0.07
|Паласиос Матиас
|1
|0.07
|Фрай Фабиан
|1
|0.07
|Джюмарт Эрай
|1
|0.07
|Петретта Рауль
|1
|0.07
|Малес Дариан
|0
|0
|Фернандеш Желсон II
|0
|0
Карточки
Люцерн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Угриниц Филип
|7
|0
|Шульц Марвин
|4
|1
|Ташар Варол
|4
|1
|Ндиайе Ибраима
|4
|0
|Соргич Деян
|3
|0
|Фаркаш Патрик
|3
|0
|Верманн Йорди
|3
|0
|Эмини Лорик
|3
|0
|Гентнер Кристиан
|2
|0
|Шюрпф Паскаль
|1
|0
|Мюллер Мариус
|1
|0
|Гретер Симон
|1
|0
|Сидлер Сильван
|1
|0
|Домгени Давид
|1
|0
|Алунга Иван
|1
|0
|Бурч Марко
|1
|0
Базель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Касами Пайтим
|3
|0
|Джака Таулант
|3
|0
|Петретта Рауль
|3
|0
|Бургер Ваутер
|3
|0
|Джюмарт Эрай
|1
|1
|Фрай Фабиан
|2
|0
|Лопес Серхио
|2
|0
|Кинтилья Хорди
|2
|0
|Миллар Лиам
|2
|0
|Пельмар Анди
|2
|0
|Ндой Дан
|2
|0
|Штокер Валентин
|1
|0
|Ланг Михаэль
|1
|0
|Паласиос Матиас
|1
|0
|Тавареш Томаш
|1
|0
|Кабрал Артур
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
14
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 5
8 Не забивали 7
2
18%
2
14%
1-15
3
27%
2
14%
16-30
1
9%
1
7%
31-45
2
18%
5
36%
46-60
2
18%
2
14%
61-75
1
9%
2
14%
76-90
Пропущено
16
7
8 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
3
19%
1
14%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
4
25%
0
0%
31-45
4
25%
3
43%
46-60
3
19%
1
14%
61-75
1
6%
2
29%
76-90
Забито
8
18
2 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 5
8 Не забивали 8
1
13%
3
17%
1-15
1
13%
2
11%
16-30
0
0%
5
28%
31-45
0
0%
4
22%
46-60
1
13%
3
17%
61-75
5
63%
1
6%
76-90
Пропущено
13
6
10 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 6
4
31%
0
0%
1-15
2
15%
1
17%
16-30
4
31%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
15%
1
17%
61-75
1
8%
4
67%
76-90
Забито
19
32
8 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 17
4 Забивали первыми 10
1 Не забивали 1
3
16%
5
16%
1-15
4
21%
4
13%
16-30
1
5%
6
19%
31-45
2
11%
9
28%
46-60
3
16%
5
16%
61-75
6
32%
3
9%
76-90
Пропущено
29
13
18 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 11
11 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 11
7
24%
1
8%
1-15
3
10%
1
8%
16-30
8
28%
0
0%
31-45
4
14%
3
23%
46-60
5
17%
2
15%
61-75
2
7%
6
46%
76-90
Результаты последних матчей
Люцерн
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Лугано - Люцерн 3:1 Люцерн - Сьон 0:1 Лозанна-Спорт - Люцерн 1:1 Шаффхаузен - Люцерн 0:2
Люцерн - Санкт-Галлен 2:0 Янг Бойз - Люцерн 1:1 Базель - Люцерн 1:1 Люцерн - Лугано 2:3 Сьон - Люцерн 1:1 Буохс - Люцерн 1:2 Люцерн - Грасcхоппер 1:1 Люцерн - Лозанна-Спорт 1:1 Серветт - Люцерн 4:1 Хам - Люцерн 0:1 Фейеноорд - Люцерн 3:0 Люцерн - Цюрих 1:3 Люцерн - Фейеноорд 0:3 Санкт-Галлен - Люцерн 2:2 Люцерн - Янг Бойз 3:4 Люцерн - Виль 2:0
Базель
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Кайрат - Базель 2:3 Базель - Санкт-Галлен 0:1 Омония - Базель 1:1 Цюрих - Базель 3:3
Этуаль Каруж - Базель 1:0 Базель - Лугано 2:0 Базель - Омония 3:1 Сьон - Базель 0:1 Базель - Люцерн 1:1 Базель - Кайрат 4:2 Базель - Цюрих 3:1 Санкт-Галлен - Базель 0:2 FC Rorschach-Goldach - Базель 0:3 Карабах - Базель 0:0 Лугано - Базель 1:1 Базель - Янг Бойз 1:1 Хаммарбю - Базель 3:1 Лозанна-Спорт - Базель 2:2 Базель - Хаммарбю 3:1 Schоеnenwerd-Niedergоеsgen - Базель 0:7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|15
|9
|4
|2
|33 - 24
|31
|2.
|Базель
|14
|8
|5
|1
|32 - 13
|29
|3.
|Лугано
|14
|8
|2
|4
|21 - 15
|26
|4.
|Янг Бойз
|13
|6
|4
|3
|29 - 15
|22
|5.
|Серветт
|15
|5
|3
|7
|26 - 30
|18
|6.
|Грасcхоппер
|15
|4
|6
|5
|25 - 23
|18
|7.
|Сьон
|15
|5
|3
|7
|19 - 29
|18
|8.
|Санкт-Галлен
|15
|4
|3
|8
|20 - 31
|15
|9.
|Лозанна-Спорт
|15
|2
|5
|8
|16 - 31
|11
|10.
|Люцерн
|15
|1
|7
|7
|19 - 29
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|7
|5
|2
|0
|18 - 9
|17
|2.
|Базель
|7
|4
|2
|1
|18 - 6
|14
|3.
|Лугано
|7
|4
|2
|1
|11 - 7
|14
|4.
|Грасcхоппер
|8
|3
|3
|2
|16 - 12
|12
|5.
|Янг Бойз
|5
|3
|2
|0
|10 - 4
|11
|6.
|Сьон
|8
|3
|1
|4
|10 - 11
|10
|7.
|Серветт
|8
|3
|1
|4
|15 - 17
|10
|8.
|Санкт-Галлен
|7
|2
|3
|2
|11 - 11
|9
|9.
|Лозанна-Спорт
|8
|1
|3
|4
|9 - 18
|6
|10.
|Люцерн
|8
|1
|2
|5
|11 - 16
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Базель
|7
|4
|3
|0
|14 - 7
|15
|2.
|Цюрих
|8
|4
|2
|2
|15 - 15
|14
|3.
|Лугано
|7
|4
|0
|3
|10 - 8
|12
|4.
|Янг Бойз
|8
|3
|2
|3
|19 - 11
|11
|5.
|Серветт
|7
|2
|2
|3
|11 - 13
|8
|6.
|Сьон
|7
|2
|2
|3
|9 - 18
|8
|7.
|Грасcхоппер
|7
|1
|3
|3
|9 - 11
|6
|8.
|Санкт-Галлен
|8
|2
|0
|6
|9 - 20
|6
|9.
|Лозанна-Спорт
|7
|1
|2
|4
|7 - 13
|5
|10.
|Люцерн
|7
|0
|5
|2
|8 - 13
|5