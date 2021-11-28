Швейцария: Суперлига 2021-2022
0:3
Конец матча
Стадион: Stade de la Tuiliere
36' Желтая карточкаПуэртас Кэмерон
45' Вторая желтая карточкаПуэртас Кэмерон
45' Желтая карточкаКоне Ламин
0:1
49' ГолКиэ Грежон
60' Желтая карточкаКиэ Грежон
0:2
67' ГолИмери Кастриот
68' Желтая карточкаКлиши Гаэль
74' Желтая карточкаТомас Тразье
86' Желтая карточкаБарес Габриэль
0:3
88' ГолАнтунес Алексис
40
Диао
Мори
26
Шафик
Фуад
25
Коне
Ламин
51
Anel
Husic
20
Маю
Хишам
38
Томас
Тразье
98
Койл
Трей
32
Фрик
Джереми
33
Вуйоз
Николя
23
Сассо
Венсан
28
Дулин
Давид
15
Валь
Тео
25
Киэ
Грежон
- Основной состав
-
40 Диао МориВратарь
-
26 Шафик ФуадЗащитник
-
25 Коне ЛаминЗащитник
- Защитник
-
51 Anel HusicЗащитник
- Полузащитник
-
20 Маю ХишамПолузащитник
-
38 Томас ТразьеПолузащитник
- Полузащитник
-
98 Койл ТрейПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
80 Саншеш АлвинПолузащитник
-
28 Сузуки ТоитиПолузащитник
- Нападающий
-
-
21 Kouadio Jean
-
Главный тренер: Ilija Borenovic
- Основной состав
-
32 Фрик ДжеремиВратарь
- Защитник
-
33 Вуйоз НиколяЗащитник
-
23 Сассо ВенсанЗащитник
- Защитник
-
28 Дулин ДавидПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Валь ТеоПолузащитник
- Нападающий
-
25 Киэ ГрежонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Севрен ЙоанЗащитник
-
4 Руй СтивЗащитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гейгер Ален
Ход матча
36'
45'
45'
49'
60'
67'
68'
74'
86'
88'
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 6
-
6 Угловые 1
-
1 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 9
-
56 Владение мячом, % 44
История личных встреч
Лозанна-Спорт
Серветт
13 матчей
84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
76.9%
46.2%
10 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
53.8%
38.5%
7.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед
18 матчей
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 9 побед
Второй тайм
38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 12 побед
31 матч
35.5%
22.6%
41.9%
11 побед 7 ничьих 13 побед
Первый тайм
32.3%
38.7%
29%
10 побед 12 ничьих 9 побед
Второй тайм
22.6%
38.7%
38.7%
7 побед 12 ничьих 12 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лозанна-Спорт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Zeki Amdouni
|4
|0.27
|Кукурузович Степан
|3 (2)
|0.2
|Маю Хишам
|2
|0.13
|Уаттара Брахима
|2
|0.13
|Пуэртас Кэмерон
|2 (1)
|0.13
|Anel Husic
|1
|0.07
|Монтейру Элтон
|1
|0.07
|Зохури Армель
|0
|0
|Шафик Фуад
|0
|0
|Барес Габриэль
|0
|0
|Kouadio Jean
|0
|0
Серветт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Киэ Грежон
|6
|0.4
|Имери Кастриот
|6
|0.4
|Руй Стив
|3
|0.2
|Конья Тимоте
|3
|0.2
|Стеванович Мирослав
|2
|0.13
|Антунес Алексис
|2
|0.13
|Роделен Ронни
|1
|0.07
|Валь Тео
|1 (1)
|0.07
|Сотье Антони
|1
|0.07
|Клиши Гаэль
|0
|0
|Сеспедес Борис
|0
|0
|Оберлин Димитри
|0
|0
|Диалло Мусса
|0
|0
Карточки
Лозанна-Спорт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пуэртас Кэмерон
|5
|1
|Anel Husic
|6
|0
|Шафик Фуад
|4
|1
|Сузуки Тоити
|5
|0
|Зохури Армель
|5
|0
|Томас Тразье
|4
|0
|Karim Sow
|3
|0
|Монтейру Элтон
|2
|0
|Маю Хишам
|2
|0
|Гриппо Симоне
|1
|0
|Коне Ламин
|1
|0
|Кукурузович Степан
|1
|0
|Диао Мори
|1
|0
|Койл Трей
|1
|0
|Mohamed Amdouni
|1
|0
|Барес Габриэль
|1
|0
|Нанизаямо Микаэль
|1
|0
|Саншеш Алвин
|1
|0
|Уаттара Брахима
|1
|0
|Zeki Amdouni
|1
|0
|Kouadio Jean
|1
|0
Серветт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сассо Венсан
|5
|1
|Сотье Антони
|4
|0
|Сеспедес Борис
|4
|0
|Руй Стив
|3
|0
|Киэ Грежон
|3
|0
|Фрик Джереми
|1
|1
|Клиши Гаэль
|2
|0
|Валь Тео
|2
|0
|Диалло Мусса
|2
|0
|Роделен Ронни
|1
|0
|Дулин Давид
|1
|0
|Севрен Йоан
|1
|0
|Имери Кастриот
|1
|0
|Антунес Алексис
|1
|0
|Мендеш Папу
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
11
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
9 Не забивали 8
4
44%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
11%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
11%
2
18%
61-75
3
33%
3
27%
76-90
Пропущено
18
13
4 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
6%
2
15%
16-30
3
17%
3
23%
31-45
3
17%
3
23%
46-60
6
33%
2
15%
61-75
5
28%
3
23%
76-90
Забито
6
15
4 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 3
10 Не забивали 9
1
17%
1
7%
1-15
1
17%
4
27%
16-30
2
33%
3
20%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
1
17%
3
20%
61-75
1
17%
2
13%
76-90
Пропущено
14
17
7 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
4
29%
2
12%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
3
21%
4
24%
31-45
1
7%
5
29%
29%
46-60
1
7%
3
18%
61-75
5
36%
2
12%
76-90
Забито
15
26
9 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 8
4 Не забивали 2
5
33%
2
8%
1-15
1
7%
5
19%
16-30
3
20%
5
19%
31-45
0
0%
4
15%
46-60
2
13%
5
19%
61-75
4
27%
5
19%
76-90
Пропущено
32
30
11 В 1-м тайме 12
21 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 14
4
13%
2
7%
1-15
1
3%
3
10%
16-30
6
19%
7
23%
31-45
4
13%
8
27%
46-60
7
22%
5
17%
61-75
10
31%
5
17%
76-90
Результаты последних матчей
Лозанна-Спорт
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Санкт-Галлен - Лозанна-Спорт 0:1 Лозанна-Спорт - Лугано 0:2 Лозанна-Спорт - Люцерн 1:1 Арау - Лозанна-Спорт 0:1
Янг Бойз - Лозанна-Спорт 3:2 Лозанна-Спорт - Грасcхоппер 3:1 Лугано - Лозанна-Спорт 2:0 Серветт - Лозанна-Спорт 1:1 Лозанна-Спорт - Янг Бойз 1:6 Бюль - Лозанна-Спорт 2:3 Лозанна-Спорт - Сьон 1:1 Люцерн - Лозанна-Спорт 1:1 Лозанна-Спорт - Базель 2:2 FC Echichens - Лозанна-Спорт 0:2 Грасcхоппер - Лозанна-Спорт 3:1 Цюрих - Лозанна-Спорт 3:1 Лозанна-Спорт - Санкт-Галлен 1:2 Лозанна-Спорт - Стад Лозанна-Уши 4:0 Ницца - Лозанна-Спорт 0:3 Сьон - Лозанна-Спорт 1:3
Серветт
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Серветт - Грасcхоппер 3:2 Серветт - Цюрих 1:2 Лугано - Серветт 2:1 Тун - Серветт 4:1
Серветт - Сьон 1:2 Санкт-Галлен - Серветт 2:1 Серветт - Янг Бойз 0:6 Серветт - Лозанна-Спорт 1:1 Цюрих - Серветт 2:2 Concordia1 - Серветт 1:4 Серветт - Санкт-Галлен 5:1 Грасcхоппер - Серветт 1:1 Серветт - Люцерн 4:1 FC Amical Saint-Prex - Серветт 0:6 Базель - Серветт 5:1 Серветт - Лугано 0:2 Серветт - Мольде 2:0 Сьон - Серветт 1:2 Мольде - Серветт 3:0 Марсель - Серветт 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|15
|9
|4
|2
|33 - 24
|31
|2.
|Базель
|14
|8
|5
|1
|32 - 13
|29
|3.
|Лугано
|14
|8
|2
|4
|21 - 15
|26
|4.
|Янг Бойз
|13
|6
|4
|3
|29 - 15
|22
|5.
|Серветт
|15
|5
|3
|7
|26 - 30
|18
|6.
|Грасcхоппер
|15
|4
|6
|5
|25 - 23
|18
|7.
|Сьон
|15
|5
|3
|7
|19 - 29
|18
|8.
|Санкт-Галлен
|15
|4
|3
|8
|20 - 31
|15
|9.
|Лозанна-Спорт
|15
|2
|5
|8
|16 - 31
|11
|10.
|Люцерн
|15
|1
|7
|7
|19 - 29
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|7
|5
|2
|0
|18 - 9
|17
|2.
|Базель
|7
|4
|2
|1
|18 - 6
|14
|3.
|Лугано
|7
|4
|2
|1
|11 - 7
|14
|4.
|Грасcхоппер
|8
|3
|3
|2
|16 - 12
|12
|5.
|Янг Бойз
|5
|3
|2
|0
|10 - 4
|11
|6.
|Сьон
|8
|3
|1
|4
|10 - 11
|10
|7.
|Серветт
|8
|3
|1
|4
|15 - 17
|10
|8.
|Санкт-Галлен
|7
|2
|3
|2
|11 - 11
|9
|9.
|Лозанна-Спорт
|8
|1
|3
|4
|9 - 18
|6
|10.
|Люцерн
|8
|1
|2
|5
|11 - 16
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Базель
|7
|4
|3
|0
|14 - 7
|15
|2.
|Цюрих
|8
|4
|2
|2
|15 - 15
|14
|3.
|Лугано
|7
|4
|0
|3
|10 - 8
|12
|4.
|Янг Бойз
|8
|3
|2
|3
|19 - 11
|11
|5.
|Серветт
|7
|2
|2
|3
|11 - 13
|8
|6.
|Сьон
|7
|2
|2
|3
|9 - 18
|8
|7.
|Грасcхоппер
|7
|1
|3
|3
|9 - 11
|6
|8.
|Санкт-Галлен
|8
|2
|0
|6
|9 - 20
|6
|9.
|Лозанна-Спорт
|7
|1
|2
|4
|7 - 13
|5
|10.
|Люцерн
|7
|0
|5
|2
|8 - 13
|5