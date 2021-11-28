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Швейцария: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Лозанна-Спорт
0:3
Конец матча

Стадион:
Серветт
0'
36' Желтая карточка
Пуэртас Кэмерон
45' Вторая желтая карточка
Пуэртас Кэмерон
45' Желтая карточка
Коне Ламин
0:1
49' Гол
Киэ Грежон
60' Желтая карточка
Киэ Грежон
0:2
67' Гол
Имери Кастриот
68' Желтая карточка
Клиши Гаэль
74' Желтая карточка
Томас Тразье
86' Желтая карточка
Барес Габриэль
0:3
88' Гол
Антунес Алексис
90'+5
40
Диао
Мори
26
Шафик
Фуад
25
Коне
Ламин
5
Гриппо
Симоне
51
Anel
Husic
7
Кукурузович
Степан
20
Маю
Хишам
38
Томас
Тразье
10
Пуэртас
Кэмерон
98
Койл
Трей
9
Zeki
Amdouni
32
Фрик
Джереми
7
Диалло
Мусса
33
Вуйоз
Николя
23
Сассо
Венсан
3
Клиши
Гаэль
28
Дулин
Давид
8
Конья
Тимоте
15
Валь
Тео
9
Стеванович
Мирослав
25
Киэ
Грежон
17
Имери
Кастриот
Лозанна-Спорт
4-1-4-1
Серветт
4-1-2-3

История личных встреч

Лозанна-Спорт
Серветт

13 матчей

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

76.9%
46.2%
10 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

53.8%
38.5%
7.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

18 матчей

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 12 побед

31 матч

35.5%
22.6%
41.9%
11 побед 7 ничьих 13 побед

Первый тайм

32.3%
38.7%
29%
10 побед 12 ничьих 9 побед

Второй тайм

22.6%
38.7%
38.7%
7 побед 12 ничьих 12 побед

История матчей

С
1:1
С
1:4
С
3:1
С
1:1
С
2:1
ТМК
3:2
ЧЛ
3:1
ЧЛ
0:2
ЧЛ
1:1
ЧЛ
0:1
ЧЛ
4:2
ЧЛ
0:1
ЧЛ
1:3
ЧЛ
2:1
КШ
0:1
С
3:0
С
1:0
С
0:1
С
5:1
С
0:0
С
3:1
С
0:0
С
4:2
ТМС
1:2
ЧЛ
0:2
ЧЛ
1:2
ЧЛ
1:3
ЧЛ
0:0
ЧЛ
0:1
ЧЛ
1:1
ЧЛ
4:2

Бомбардиры внутри турнира

Лозанна-Спорт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Zeki Amdouni 4 0.27
Кукурузович Степан 3 (2) 0.2
Маю Хишам 2 0.13
Уаттара Брахима 2 0.13
Пуэртас Кэмерон 2 (1) 0.13
Anel Husic 1 0.07
Монтейру Элтон 1 0.07
Зохури Армель 0 0
Шафик Фуад 0 0
Барес Габриэль 0 0
Kouadio Jean 0 0
Серветт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Киэ Грежон 6 0.4
Имери Кастриот 6 0.4
Руй Стив 3 0.2
Конья Тимоте 3 0.2
Стеванович Мирослав 2 0.13
Антунес Алексис 2 0.13
Роделен Ронни 1 0.07
Валь Тео 1 (1) 0.07
Сотье Антони 1 0.07
Клиши Гаэль 0 0
Сеспедес Борис 0 0
Оберлин Димитри 0 0
Диалло Мусса 0 0

Карточки

Лозанна-Спорт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пуэртас Кэмерон 5 1
Anel Husic 6 0
Шафик Фуад 4 1
Сузуки Тоити 5 0
Зохури Армель 5 0
Томас Тразье 4 0
Karim Sow 3 0
Монтейру Элтон 2 0
Маю Хишам 2 0
Гриппо Симоне 1 0
Коне Ламин 1 0
Кукурузович Степан 1 0
Диао Мори 1 0
Койл Трей 1 0
Mohamed Amdouni 1 0
Барес Габриэль 1 0
Нанизаямо Микаэль 1 0
Саншеш Алвин 1 0
Уаттара Брахима 1 0
Zeki Amdouni 1 0
Kouadio Jean 1 0
Серветт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сассо Венсан 5 1
Сотье Антони 4 0
Сеспедес Борис 4 0
Руй Стив 3 0
Киэ Грежон 3 0
Фрик Джереми 1 1
Клиши Гаэль 2 0
Валь Тео 2 0
Диалло Мусса 2 0
Роделен Ронни 1 0
Дулин Давид 1 0
Севрен Йоан 1 0
Имери Кастриот 1 0
Антунес Алексис 1 0
Мендеш Папу 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
11
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
9 Не забивали 8
4
44%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
11%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
11%
2
18%
61-75
3
33%
3
27%
76-90

Пропущено

18
13
4 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
6%
2
15%
16-30
3
17%
3
23%
31-45
3
17%
3
23%
46-60
6
33%
2
15%
61-75
5
28%
3
23%
76-90

Забито

6
15
4 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 3
10 Не забивали 9
1
17%
1
7%
1-15
1
17%
4
27%
16-30
2
33%
3
20%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
1
17%
3
20%
61-75
1
17%
2
13%
76-90

Пропущено

14
17
7 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
4
29%
2
12%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
3
21%
4
24%
31-45
1
7%
5
29%
29%
46-60
1
7%
3
18%
61-75
5
36%
2
12%
76-90

Забито

15
26
9 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 8
4 Не забивали 2
5
33%
2
8%
1-15
1
7%
5
19%
16-30
3
20%
5
19%
31-45
0
0%
4
15%
46-60
2
13%
5
19%
61-75
4
27%
5
19%
76-90

Пропущено

32
30
11 В 1-м тайме 12
21 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 14
4
13%
2
7%
1-15
1
3%
3
10%
16-30
6
19%
7
23%
31-45
4
13%
8
27%
46-60
7
22%
5
17%
61-75
10
31%
5
17%
76-90

Результаты последних матчей

Лозанна-Спорт
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Санкт-Галлен - Лозанна-Спорт 0:1 Лозанна-Спорт - Лугано 0:2 Лозанна-Спорт - Люцерн 1:1 Арау - Лозанна-Спорт 0:1
Янг Бойз - Лозанна-Спорт 3:2 Лозанна-Спорт - Грасcхоппер 3:1 Лугано - Лозанна-Спорт 2:0 Серветт - Лозанна-Спорт 1:1 Лозанна-Спорт - Янг Бойз 1:6 Бюль - Лозанна-Спорт 2:3 Лозанна-Спорт - Сьон 1:1 Люцерн - Лозанна-Спорт 1:1 Лозанна-Спорт - Базель 2:2 FC Echichens - Лозанна-Спорт 0:2 Грасcхоппер - Лозанна-Спорт 3:1 Цюрих - Лозанна-Спорт 3:1 Лозанна-Спорт - Санкт-Галлен 1:2 Лозанна-Спорт - Стад Лозанна-Уши 4:0 Ницца - Лозанна-Спорт 0:3 Сьон - Лозанна-Спорт 1:3
Серветт
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Серветт - Грасcхоппер 3:2 Серветт - Цюрих 1:2 Лугано - Серветт 2:1 Тун - Серветт 4:1
Серветт - Сьон 1:2 Санкт-Галлен - Серветт 2:1 Серветт - Янг Бойз 0:6 Серветт - Лозанна-Спорт 1:1 Цюрих - Серветт 2:2 Concordia1 - Серветт 1:4 Серветт - Санкт-Галлен 5:1 Грасcхоппер - Серветт 1:1 Серветт - Люцерн 4:1 FC Amical Saint-Prex - Серветт 0:6 Базель - Серветт 5:1 Серветт - Лугано 0:2 Серветт - Мольде 2:0 Сьон - Серветт 1:2 Мольде - Серветт 3:0 Марсель - Серветт 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 15 9 4 2 33 - 24 31
2. Базель 14 8 5 1 32 - 13 29
3. Лугано 14 8 2 4 21 - 15 26
4. Янг Бойз 13 6 4 3 29 - 15 22
5. Серветт 15 5 3 7 26 - 30 18
6. Грасcхоппер 15 4 6 5 25 - 23 18
7. Сьон 15 5 3 7 19 - 29 18
8. Санкт-Галлен 15 4 3 8 20 - 31 15
9. Лозанна-Спорт 15 2 5 8 16 - 31 11
10. Люцерн 15 1 7 7 19 - 29 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 7 5 2 0 18 - 9 17
2. Базель 7 4 2 1 18 - 6 14
3. Лугано 7 4 2 1 11 - 7 14
4. Грасcхоппер 8 3 3 2 16 - 12 12
5. Янг Бойз 5 3 2 0 10 - 4 11
6. Сьон 8 3 1 4 10 - 11 10
7. Серветт 8 3 1 4 15 - 17 10
8. Санкт-Галлен 7 2 3 2 11 - 11 9
9. Лозанна-Спорт 8 1 3 4 9 - 18 6
10. Люцерн 8 1 2 5 11 - 16 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Базель 7 4 3 0 14 - 7 15
2. Цюрих 8 4 2 2 15 - 15 14
3. Лугано 7 4 0 3 10 - 8 12
4. Янг Бойз 8 3 2 3 19 - 11 11
5. Серветт 7 2 2 3 11 - 13 8
6. Сьон 7 2 2 3 9 - 18 8
7. Грасcхоппер 7 1 3 3 9 - 11 6
8. Санкт-Галлен 8 2 0 6 9 - 20 6
9. Лозанна-Спорт 7 1 2 4 7 - 13 5
10. Люцерн 7 0 5 2 8 - 13 5
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    48'
    Коне Ламин получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    45'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Пуэртас Кэмерон получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • Желтая карточка
    36'
    Пуэртас Кэмерон получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Лозанна-Спорт 0:3 Серветт онлайн


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