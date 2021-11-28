  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Австрия
  4. Бундеслига 2021-2022

Австрия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Рид
1:1
Второй тайм: 64'

Стадион:
Рапид Вена
0'
0:1
11' Гол
Кара Эркан
13' Желтая карточка
1:1
26' Гол в свои ворота
Стойкович Филип
38' Желтая карточка
Стойкович Филип
41' Желтая карточка
Сивалд Феликс
64'
1
Радлингер
Самуэль
30
Milos
Jovicic
16
Лакнер
Маркус
6
Райнер
Константин
10
Висмейер
Юлиан
37
Nikola
Stosic
4
Цигль
Марсель
25
Сивалд
Феликс
12
Байич
Анте
20
Сатин
Мурат
22
Нутц
Штефан
25
Гартлер
Пауль
22
Стойкович
Филип
4
Айву
Эмануэль
26
Martin
Moormann
23
Ауэр
Йонас
14
Граховац
Срджан
5
Любичич
Роберт
13
Шик
Торстен
10
Балло
Тьерно
27
Грюлль
Марко
29
Кара
Эркан
Рид
3-4-2-1
Рапид Вена
4-2-3-1

История личных встреч

Рид
Рапид Вена

14 матчей

85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

64.3%
57.1%
9 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
57.1%
7 побед 8 ничьих 0 побед

33 матча

9.1%
90.9%
0 побед 3 ничьи 30 побед

Первый тайм

30.3%
69.7%
0 побед 10 ничьих 20 побед

Второй тайм

30.3%
69.7%
0 побед 10 ничьих 22 победы

47 матчей

25.5%
10.6%
63.9%
12 побед 5 ничьих 30 побед

Первый тайм

19.1%
38.3%
42.6%
9 побед 18 ничьих 20 побед

Второй тайм

14.9%
38.3%
46.8%
7 побед 18 ничьих 22 победы

История матчей

Б
3:0
Б
1:0
Б
4:3
К
2:1
Б
3:0
Б
3:1
Б
4:2
Б
5:0
Б
1:0
Б
2:1
Б
0:1
Б
3:0
Б
0:1
Б
3:0
Б
3:0
Б
1:2
Б
1:0
Б
2:5
Б
1:0
Б
2:0
Б
2:0
Б
3:0
Б
3:2
Б
4:3
Б
0:2
Б
2:3
Б(M
1:0
Б(M
1:1
К
1:1
Б(M
0:0
Б(M
2:1
К
2:1
Б(M
2:0
Б(M
3:0
Б(M
3:1
Б(M
1:3
Б(M
2:1
Б(M
1:0
Б(M
1:1
Б(M
3:0
Б(M
1:0
К
3:2
Б(M
1:0
Б(M
1:1
Б(M
0:1
Б(M
4:0
Б(M
4:0

Бомбардиры внутри турнира

Рид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шаби Сейфедин 5 0.31
Байич Анте 3 0.19
Leo Mikic 3 0.19
Нутц Штефан 2 0.13
Висмейер Юлиан 2 0.13
Райнер Константин 2 0.13
Оффенбахер Даниэль 1 0.06
Philipp Pomer 1 0.06
Майзль Лука 1 0.06
Сатин Мурат 0 0
Лакнер Маркус 0 0
Рапид Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кара Эркан 7 (1) 0.44
Фунтас Таксиархис 6 0.38
Грюлль Марко 5 0.31
Кнасмюлльнер Кристоф 1 0.06
Граховац Срджан 1 0.06
Стойкович Филип 1 0.06
Любичич Роберт 1 0.06
Айву Эмануэль 1 0.06
Шик Торстен 0 0

Карточки

Рид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Оффенбахер Даниэль 5 0
Радлингер Самуэль 3 0
Сивалд Феликс 3 0
Райнер Константин 3 0
Цигль Марсель 2 0
Висмейер Юлиан 1 0
Нутц Штефан 1 0
Лергер Михель 1 0
Майзль Лука 1 0
Philipp Pomer 1 0
Tin Plavotic 1 0
Сатин Мурат 1 0
Байич Анте 1 0
Рапид Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Любичич Роберт 2 1
Стойкович Филип 3 0
Хофманн Максимилиан 3 0
Граймль Лео 3 0
Грюлль Марко 3 0
Шик Торстен 2 0
Граховац Срджан 2 0
Фунтас Таксиархис 2 0
Айву Эмануэль 2 0
Кнасмюлльнер Кристоф 1 0
Виммер Кевин 1 0
Ульманн Максимилиан 1 0
Аразе Кельвин 1 0
Ауэр Йонас 1 0
Балло Тьерно 1 0
Кара Эркан 1 0
Шустер Лион 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
6
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 4
8 Не забивали 9
3
25%
2
33%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
1
8%
2
33%
31-45
1
8%
2
33%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
2
17%
0
0%
76-90

Пропущено

8
12
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
1
8%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
1
8%
61-75
3
38%
7
58%
76-90

Забито

8
16
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
1
13%
4
25%
31-45
1
13%
5
31%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
4
50%
5
31%
76-90

Пропущено

22
11
11 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 5
1
5%
0
0%
1-15
4
18%
1
9%
16-30
6
27%
3
27%
31-45
4
18%
1
9%
46-60
2
9%
2
18%
61-75
5
23%
4
36%
76-90

Забито

20
22
9 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 8
2 Не забивали 3
5
25%
2
9%
1-15
2
10%
1
5%
16-30
2
10%
6
27%
31-45
2
10%
7
32%
46-60
3
15%
1
5%
61-75
6
30%
5
23%
76-90

Пропущено

30
23
13 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 12
1
3%
0
0%
1-15
6
20%
2
9%
16-30
6
20%
6
26%
31-45
6
20%
1
4%
46-60
3
10%
3
13%
61-75
8
27%
11
48%
76-90

Результаты последних матчей

Рид
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Рид - Хартберг 1:0 Адмира - Рид 1:2 Рид - Ред Булл Зальцбург 2:2 Штурм - Рид 1:2
Аустрия Вена - Рид 4:1 Штурм - Рид 1:0 Рид - Аустрия Клагенфурт 1:1 Сваровски Тироль - Рид 4:2 Форвертс Штайр - Рид 1:3 Рид - Вольфсбергер 3:3 Альтах - Рид 1:1 Рид - ЛАСК 1:0 Рапид Вена - Рид 3:0 Хартберг - Рид 1:1 Рид - Адмира 2:1 Ред Булл Зальцбург - Рид 7:1 Рид - Аустрия Вена 2:1 Грёдиг - Рид 0:7 Ян - Рид 2:0 Рид - Мюнхен-1860 1:0
Рапид Вена
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Рапид Вена - Вест Хэм 0:2 Рапид Вена - Альтах 1:0 Вольфсбергер - Рапид Вена 4:1 Динамо Загреб - Рапид Вена 3:1
Рапид Вена - ЛАСК 3:2 Амштеттен - Рапид Вена 0:3 Хартберг - Рапид Вена 1:1 Рапид Вена - Динамо Загреб 2:1 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 1:1 Рапид Вена - Сваровски Тироль 5:2 Вест Хэм - Рапид Вена 2:0 Рапид Вена - Штурм 0:3 Адмира - Рапид Вена 1:2 Ред Булл Зальцбург - Рапид Вена 2:0 Рапид Вена - Генк 0:1 Рапид Вена - Адмира 1:2 Аустрия Вена - Рапид Вена 1:1 Заря - Рапид Вена 2:3 Рапид Вена - Рид 3:0 Рапид Вена - Заря 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 16 12 3 1 35 - 11 39
2. Вольфсбергер 16 8 3 5 26 - 26 27
3. Штурм 15 7 3 5 32 - 25 24
4. Аустрия Клагенфурт 16 5 7 4 25 - 24 22
5. Рид 1:1 16 5 6 5 21 - 31 21
6. Хартберг 16 5 5 6 25 - 24 20
7. Рапид Вена 1:1 16 5 5 6 23 - 24 20
8. Аустрия Вена 16 4 8 4 21 - 18 20
9. Сваровски Тироль 16 4 7 5 25 - 29 19
10. Адмира 16 3 6 7 19 - 22 15
11. ЛАСК 16 3 5 8 19 - 24 14
12. Альтах 15 3 4 8 9 - 22 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 7 6 1 0 20 - 4 19
2. Рид 1:1 8 4 4 0 13 - 9 16
3. Рапид Вена 1:1 8 5 0 3 16 - 11 15
4. Штурм 8 4 2 2 17 - 13 14
5. Аустрия Клагенфурт 8 3 5 0 14 - 11 14
6. Вольфсбергер 8 4 1 3 14 - 13 13
7. Сваровски Тироль 8 2 5 1 15 - 11 11
8. Аустрия Вена 8 2 5 1 11 - 8 11
9. Хартберг 8 2 2 4 11 - 14 8
10. ЛАСК 8 2 2 4 9 - 10 8
11. Адмира 8 2 2 4 9 - 7 8
12. Альтах 8 1 2 5 5 - 15 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 9 6 2 1 15 - 7 20
2. Вольфсбергер 8 4 2 2 12 - 13 14
3. Хартберг 8 3 3 2 14 - 10 12
4. Штурм 7 3 1 3 15 - 12 10
5. Аустрия Вена 8 2 3 3 10 - 10 9
6. Аустрия Клагенфурт 8 2 2 4 11 - 13 8
7. Сваровски Тироль 8 2 2 4 10 - 18 8
8. Альтах 7 2 2 3 4 - 7 8
9. Адмира 8 1 4 3 10 - 15 7
10. ЛАСК 8 1 3 4 10 - 14 6
11. Рапид Вена 1:1 8 0 5 3 7 - 13 5
12. Рид 1:1 8 1 2 5 8 - 22 5
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    41'
    Сивалд Феликс получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    38'
    Стойкович Филип получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    26'
    Г О О О О Л - Стойкович Филип уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Желтая карточка
    13'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    11'
    Г О О О О Л - Кара Эркан бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Рид
Ничья
Рапид Вена
6.20
3.72
2.08
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Рид 1:1 Рапид Вена онлайн


Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 