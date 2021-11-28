Австрия: Бундеслига 2021-2022
1:1
Второй тайм: 64'
Стадион: Josko Arena
0:1
11' ГолКара Эркан
1:1
26' Гол в свои воротаСтойкович Филип
38' Желтая карточкаСтойкович Филип
41' Желтая карточкаСивалд Феликс
12
Байич
Анте
20
Сатин
Мурат
22
Нутц
Штефан
23
Ауэр
Йонас
13
Шик
Торстен
10
Балло
Тьерно
27
Грюлль
Марко
29
Кара
Эркан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Байич АнтеПолузащитник
-
20 Сатин МуратПолузащитник
-
22 Нутц ШтефанНападающий
- Запасные игроки
-
32 Хаас КристофВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
21 Leo Mikic
-
Главный тренер: Christian Heinle
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Ауэр ЙонасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Шик ТорстенПолузащитник
-
10 Балло ТьерноПолузащитник
-
27 Грюлль МаркоПолузащитник
-
29 Кара ЭрканНападающий
- Запасные игроки
-
45 Хедль НикласВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Thomas Hickersberger
Ход матча
11'
0:1
13'
26'
1:1
38'
41'
59'
История личных встреч
Рид
Рапид Вена
14 матчей
85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
64.3%
57.1%
9 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
57.1%
7 побед 8 ничьих 0 побед
33 матча
9.1%
90.9%
0 побед 3 ничьи 30 побед
Первый тайм
30.3%
69.7%
0 побед 10 ничьих 20 побед
Второй тайм
30.3%
69.7%
0 побед 10 ничьих 22 победы
47 матчей
25.5%
10.6%
63.9%
12 побед 5 ничьих 30 побед
Первый тайм
19.1%
38.3%
42.6%
9 побед 18 ничьих 20 побед
Второй тайм
14.9%
38.3%
46.8%
7 побед 18 ничьих 22 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Рид
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шаби Сейфедин
|5
|0.31
|Байич Анте
|3
|0.19
|Leo Mikic
|3
|0.19
|Нутц Штефан
|2
|0.13
|Висмейер Юлиан
|2
|0.13
|Райнер Константин
|2
|0.13
|Оффенбахер Даниэль
|1
|0.06
|Philipp Pomer
|1
|0.06
|Майзль Лука
|1
|0.06
|Сатин Мурат
|0
|0
|Лакнер Маркус
|0
|0
Рапид Вена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кара Эркан
|7 (1)
|0.44
|Фунтас Таксиархис
|6
|0.38
|Грюлль Марко
|5
|0.31
|Кнасмюлльнер Кристоф
|1
|0.06
|Граховац Срджан
|1
|0.06
|Стойкович Филип
|1
|0.06
|Любичич Роберт
|1
|0.06
|Айву Эмануэль
|1
|0.06
|Шик Торстен
|0
|0
Карточки
Рид
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Оффенбахер Даниэль
|5
|0
|Радлингер Самуэль
|3
|0
|Сивалд Феликс
|3
|0
|Райнер Константин
|3
|0
|Цигль Марсель
|2
|0
|Висмейер Юлиан
|1
|0
|Нутц Штефан
|1
|0
|Лергер Михель
|1
|0
|Майзль Лука
|1
|0
|Philipp Pomer
|1
|0
|Tin Plavotic
|1
|0
|Сатин Мурат
|1
|0
|Байич Анте
|1
|0
Рапид Вена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Любичич Роберт
|2
|1
|Стойкович Филип
|3
|0
|Хофманн Максимилиан
|3
|0
|Граймль Лео
|3
|0
|Грюлль Марко
|3
|0
|Шик Торстен
|2
|0
|Граховац Срджан
|2
|0
|Фунтас Таксиархис
|2
|0
|Айву Эмануэль
|2
|0
|Кнасмюлльнер Кристоф
|1
|0
|Виммер Кевин
|1
|0
|Ульманн Максимилиан
|1
|0
|Аразе Кельвин
|1
|0
|Ауэр Йонас
|1
|0
|Балло Тьерно
|1
|0
|Кара Эркан
|1
|0
|Шустер Лион
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
6
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 4
8 Не забивали 9
3
25%
2
33%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
1
8%
2
33%
31-45
1
8%
2
33%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
2
17%
0
0%
76-90
Пропущено
8
12
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
1
8%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
1
8%
61-75
3
38%
7
58%
76-90
Забито
8
16
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
1
13%
4
25%
31-45
1
13%
5
31%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
4
50%
5
31%
76-90
Пропущено
22
11
11 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 5
1
5%
0
0%
1-15
4
18%
1
9%
16-30
6
27%
3
27%
31-45
4
18%
1
9%
46-60
2
9%
2
18%
61-75
5
23%
4
36%
76-90
Забито
20
22
9 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 8
2 Не забивали 3
5
25%
2
9%
1-15
2
10%
1
5%
16-30
2
10%
6
27%
31-45
2
10%
7
32%
46-60
3
15%
1
5%
61-75
6
30%
5
23%
76-90
Пропущено
30
23
13 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 12
1
3%
0
0%
1-15
6
20%
2
9%
16-30
6
20%
6
26%
31-45
6
20%
1
4%
46-60
3
10%
3
13%
61-75
8
27%
11
48%
76-90
Результаты последних матчей
Рид
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Рид - Хартберг 1:0 Адмира - Рид 1:2 Рид - Ред Булл Зальцбург 2:2 Штурм - Рид 1:2
Аустрия Вена - Рид 4:1 Штурм - Рид 1:0 Рид - Аустрия Клагенфурт 1:1 Сваровски Тироль - Рид 4:2 Форвертс Штайр - Рид 1:3 Рид - Вольфсбергер 3:3 Альтах - Рид 1:1 Рид - ЛАСК 1:0 Рапид Вена - Рид 3:0 Хартберг - Рид 1:1 Рид - Адмира 2:1 Ред Булл Зальцбург - Рид 7:1 Рид - Аустрия Вена 2:1 Грёдиг - Рид 0:7 Ян - Рид 2:0 Рид - Мюнхен-1860 1:0
Рапид Вена
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Рапид Вена - Вест Хэм 0:2 Рапид Вена - Альтах 1:0 Вольфсбергер - Рапид Вена 4:1 Динамо Загреб - Рапид Вена 3:1
Рапид Вена - ЛАСК 3:2 Амштеттен - Рапид Вена 0:3 Хартберг - Рапид Вена 1:1 Рапид Вена - Динамо Загреб 2:1 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 1:1 Рапид Вена - Сваровски Тироль 5:2 Вест Хэм - Рапид Вена 2:0 Рапид Вена - Штурм 0:3 Адмира - Рапид Вена 1:2 Ред Булл Зальцбург - Рапид Вена 2:0 Рапид Вена - Генк 0:1 Рапид Вена - Адмира 1:2 Аустрия Вена - Рапид Вена 1:1 Заря - Рапид Вена 2:3 Рапид Вена - Рид 3:0 Рапид Вена - Заря 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|16
|12
|3
|1
|35 - 11
|39
|2.
|Вольфсбергер
|16
|8
|3
|5
|26 - 26
|27
|3.
|Штурм
|15
|7
|3
|5
|32 - 25
|24
|4.
|Аустрия Клагенфурт
|16
|5
|7
|4
|25 - 24
|22
|5.
|Рид
|1:1
|16
|5
|6
|5
|21 - 31
|21
|6.
|Хартберг
|16
|5
|5
|6
|25 - 24
|20
|7.
|Рапид Вена
|1:1
|16
|5
|5
|6
|23 - 24
|20
|8.
|Аустрия Вена
|16
|4
|8
|4
|21 - 18
|20
|9.
|Сваровски Тироль
|16
|4
|7
|5
|25 - 29
|19
|10.
|Адмира
|16
|3
|6
|7
|19 - 22
|15
|11.
|ЛАСК
|16
|3
|5
|8
|19 - 24
|14
|12.
|Альтах
|15
|3
|4
|8
|9 - 22
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|7
|6
|1
|0
|20 - 4
|19
|2.
|Рид
|1:1
|8
|4
|4
|0
|13 - 9
|16
|3.
|Рапид Вена
|1:1
|8
|5
|0
|3
|16 - 11
|15
|4.
|Штурм
|8
|4
|2
|2
|17 - 13
|14
|5.
|Аустрия Клагенфурт
|8
|3
|5
|0
|14 - 11
|14
|6.
|Вольфсбергер
|8
|4
|1
|3
|14 - 13
|13
|7.
|Сваровски Тироль
|8
|2
|5
|1
|15 - 11
|11
|8.
|Аустрия Вена
|8
|2
|5
|1
|11 - 8
|11
|9.
|Хартберг
|8
|2
|2
|4
|11 - 14
|8
|10.
|ЛАСК
|8
|2
|2
|4
|9 - 10
|8
|11.
|Адмира
|8
|2
|2
|4
|9 - 7
|8
|12.
|Альтах
|8
|1
|2
|5
|5 - 15
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|9
|6
|2
|1
|15 - 7
|20
|2.
|Вольфсбергер
|8
|4
|2
|2
|12 - 13
|14
|3.
|Хартберг
|8
|3
|3
|2
|14 - 10
|12
|4.
|Штурм
|7
|3
|1
|3
|15 - 12
|10
|5.
|Аустрия Вена
|8
|2
|3
|3
|10 - 10
|9
|6.
|Аустрия Клагенфурт
|8
|2
|2
|4
|11 - 13
|8
|7.
|Сваровски Тироль
|8
|2
|2
|4
|10 - 18
|8
|8.
|Альтах
|7
|2
|2
|3
|4 - 7
|8
|9.
|Адмира
|8
|1
|4
|3
|10 - 15
|7
|10.
|ЛАСК
|8
|1
|3
|4
|10 - 14
|6
|11.
|Рапид Вена
|1:1
|8
|0
|5
|3
|7 - 13
|5
|12.
|Рид
|1:1
|8
|1
|2
|5
|8 - 22
|5