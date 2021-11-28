Второй тайм

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

85' Г О О О О Л - Кнасмюлльнер Кристоф бьет в цель!

78' Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!

71' Г О О О О Л - Leo Mikic бьет в цель!

65' Thierno Ballo уходит с поля. Кнасмюлльнер Кристоф выходит вместо него

59' Сатин Мурат уходит с поля. Leo Mikic выходит вместо него