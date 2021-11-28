Австрия: Бундеслига 2021-2022
2:2
Конец матча
Стадион: Josko Arena
0:1
11' ГолКара Эркан
13' Желтая карточкаГрюлль Марко
1:1
26' Гол в свои воротаСтойкович Филип
38' Желтая карточкаСтойкович Филип
41' Желтая карточкаСивалд Феликс
2:1
71' ГолLeo Mikic
2:2
85' ГолКнасмюлльнер Кристоф
12
Байич
Анте
20
Сатин
Мурат
22
Нутц
Штефан
23
Ауэр
Йонас
13
Шик
Торстен
10
Балло
Тьерно
27
Грюлль
Марко
29
Кара
Эркан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Байич АнтеПолузащитник
-
20 Сатин МуратПолузащитник
-
22 Нутц ШтефанНападающий
- Запасные игроки
-
32 Хаас КристофВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
21 Leo Mikic
-
Главный тренер: Christian Heinle
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Ауэр ЙонасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Шик ТорстенПолузащитник
-
10 Балло ТьерноПолузащитник
-
27 Грюлль МаркоПолузащитник
-
29 Кара ЭрканНападающий
- Запасные игроки
-
45 Хедль НикласВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Thomas Hickersberger
Ход матча
11'
0:1
13'
26'
1:1
38'
41'
59'
71'
2:1
85'
История личных встреч
Рид
Рапид Вена
14 матчей
85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
64.3%
57.1%
9 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
57.1%
7 побед 8 ничьих 0 побед
33 матча
9.1%
90.9%
0 побед 3 ничьи 30 побед
Первый тайм
30.3%
69.7%
0 побед 10 ничьих 20 побед
Второй тайм
30.3%
69.7%
0 побед 10 ничьих 22 победы
47 матчей
25.5%
10.6%
63.9%
12 побед 5 ничьих 30 побед
Первый тайм
19.1%
38.3%
42.6%
9 побед 18 ничьих 20 побед
Второй тайм
14.9%
38.3%
46.8%
7 побед 18 ничьих 22 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Рид
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шаби Сейфедин
|5
|0.31
|Leo Mikic
|4
|0.25
|Байич Анте
|3
|0.19
|Нутц Штефан
|2
|0.13
|Висмейер Юлиан
|2
|0.13
|Райнер Константин
|2
|0.13
|Оффенбахер Даниэль
|1
|0.06
|Philipp Pomer
|1
|0.06
|Майзль Лука
|1
|0.06
|Сатин Мурат
|0
|0
|Лакнер Маркус
|0
|0
Рапид Вена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кара Эркан
|7 (1)
|0.44
|Фунтас Таксиархис
|6
|0.38
|Грюлль Марко
|5
|0.31
|Кнасмюлльнер Кристоф
|2
|0.13
|Граховац Срджан
|1
|0.06
|Стойкович Филип
|1
|0.06
|Любичич Роберт
|1
|0.06
|Айву Эмануэль
|1
|0.06
|Шик Торстен
|0
|0
|Ауэр Йонас
|0
|0
Карточки
Рид
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Оффенбахер Даниэль
|5
|0
|Радлингер Самуэль
|3
|0
|Сивалд Феликс
|3
|0
|Райнер Константин
|3
|0
|Цигль Марсель
|2
|0
|Висмейер Юлиан
|1
|0
|Нутц Штефан
|1
|0
|Лергер Михель
|1
|0
|Майзль Лука
|1
|0
|Philipp Pomer
|1
|0
|Tin Plavotic
|1
|0
|Сатин Мурат
|1
|0
|Байич Анте
|1
|0
Рапид Вена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Грюлль Марко
|4
|0
|Любичич Роберт
|2
|1
|Стойкович Филип
|3
|0
|Хофманн Максимилиан
|3
|0
|Граймль Лео
|3
|0
|Шик Торстен
|2
|0
|Граховац Срджан
|2
|0
|Фунтас Таксиархис
|2
|0
|Айву Эмануэль
|2
|0
|Кнасмюлльнер Кристоф
|1
|0
|Виммер Кевин
|1
|0
|Ульманн Максимилиан
|1
|0
|Аразе Кельвин
|1
|0
|Ауэр Йонас
|1
|0
|Балло Тьерно
|1
|0
|Кара Эркан
|1
|0
|Шустер Лион
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
9
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 5
8 Не забивали 9
3
23%
3
33%
1-15
2
15%
1
11%
16-30
1
8%
2
22%
31-45
1
8%
2
22%
46-60
4
31%
0
0%
61-75
2
15%
1
11%
76-90
Пропущено
11
13
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 8
1
9%
0
0%
1-15
3
27%
1
8%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
1
9%
2
15%
61-75
4
36%
7
54%
76-90
Забито
8
16
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 4
10 Не забивали 10
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
1
13%
4
25%
31-45
1
13%
5
31%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
4
50%
5
31%
76-90
Пропущено
22
11
11 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 5
1
5%
0
0%
1-15
4
18%
1
9%
16-30
6
27%
3
27%
31-45
4
18%
1
9%
46-60
2
9%
2
18%
61-75
5
23%
4
36%
76-90
Забито
21
25
9 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 9
2 Не забивали 3
5
24%
3
12%
1-15
2
10%
2
8%
16-30
2
10%
6
24%
31-45
2
10%
7
28%
46-60
4
19%
1
4%
61-75
6
29%
6
24%
76-90
Пропущено
33
24
15 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 13
2
6%
0
0%
1-15
7
21%
2
8%
16-30
6
18%
6
25%
31-45
6
18%
1
4%
46-60
3
9%
4
17%
61-75
9
27%
11
46%
76-90
Результаты последних матчей
Рид
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Рид - Хартберг 1:0 Адмира - Рид 1:2 Рид - Ред Булл Зальцбург 2:2 Штурм - Рид 1:2
Аустрия Вена - Рид 4:1 Штурм - Рид 1:0 Рид - Аустрия Клагенфурт 1:1 Сваровски Тироль - Рид 4:2 Форвертс Штайр - Рид 1:3 Рид - Вольфсбергер 3:3 Альтах - Рид 1:1 Рид - ЛАСК 1:0 Рапид Вена - Рид 3:0 Хартберг - Рид 1:1 Рид - Адмира 2:1 Ред Булл Зальцбург - Рид 7:1 Рид - Аустрия Вена 2:1 Грёдиг - Рид 0:7 Ян - Рид 2:0 Рид - Мюнхен-1860 1:0
Рапид Вена
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Рапид Вена - Вест Хэм 0:2 Рапид Вена - Альтах 1:0 Вольфсбергер - Рапид Вена 4:1 Динамо Загреб - Рапид Вена 3:1
Рапид Вена - ЛАСК 3:2 Амштеттен - Рапид Вена 0:3 Хартберг - Рапид Вена 1:1 Рапид Вена - Динамо Загреб 2:1 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 1:1 Рапид Вена - Сваровски Тироль 5:2 Вест Хэм - Рапид Вена 2:0 Рапид Вена - Штурм 0:3 Адмира - Рапид Вена 1:2 Ред Булл Зальцбург - Рапид Вена 2:0 Рапид Вена - Генк 0:1 Рапид Вена - Адмира 1:2 Аустрия Вена - Рапид Вена 1:1 Заря - Рапид Вена 2:3 Рапид Вена - Рид 3:0 Рапид Вена - Заря 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|16
|12
|3
|1
|35 - 11
|39
|2.
|Вольфсбергер
|16
|8
|3
|5
|26 - 26
|27
|3.
|Штурм
|15
|7
|3
|5
|32 - 25
|24
|4.
|Аустрия Клагенфурт
|16
|5
|7
|4
|25 - 24
|22
|5.
|Рид
|16
|5
|6
|5
|22 - 32
|21
|6.
|Хартберг
|16
|5
|5
|6
|25 - 24
|20
|7.
|Рапид Вена
|16
|5
|5
|6
|24 - 25
|20
|8.
|Аустрия Вена
|16
|4
|8
|4
|21 - 18
|20
|9.
|Сваровски Тироль
|16
|4
|7
|5
|25 - 29
|19
|10.
|Адмира
|16
|3
|6
|7
|19 - 22
|15
|11.
|ЛАСК
|16
|3
|5
|8
|19 - 24
|14
|12.
|Альтах
|15
|3
|4
|8
|9 - 22
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|7
|6
|1
|0
|20 - 4
|19
|2.
|Рид
|8
|4
|4
|0
|14 - 10
|16
|3.
|Рапид Вена
|8
|5
|0
|3
|16 - 11
|15
|4.
|Штурм
|8
|4
|2
|2
|17 - 13
|14
|5.
|Аустрия Клагенфурт
|8
|3
|5
|0
|14 - 11
|14
|6.
|Вольфсбергер
|8
|4
|1
|3
|14 - 13
|13
|7.
|Сваровски Тироль
|8
|2
|5
|1
|15 - 11
|11
|8.
|Аустрия Вена
|8
|2
|5
|1
|11 - 8
|11
|9.
|Хартберг
|8
|2
|2
|4
|11 - 14
|8
|10.
|ЛАСК
|8
|2
|2
|4
|9 - 10
|8
|11.
|Адмира
|8
|2
|2
|4
|9 - 7
|8
|12.
|Альтах
|8
|1
|2
|5
|5 - 15
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|9
|6
|2
|1
|15 - 7
|20
|2.
|Вольфсбергер
|8
|4
|2
|2
|12 - 13
|14
|3.
|Хартберг
|8
|3
|3
|2
|14 - 10
|12
|4.
|Штурм
|7
|3
|1
|3
|15 - 12
|10
|5.
|Аустрия Вена
|8
|2
|3
|3
|10 - 10
|9
|6.
|Аустрия Клагенфурт
|8
|2
|2
|4
|11 - 13
|8
|7.
|Сваровски Тироль
|8
|2
|2
|4
|10 - 18
|8
|8.
|Альтах
|7
|2
|2
|3
|4 - 7
|8
|9.
|Адмира
|8
|1
|4
|3
|10 - 15
|7
|10.
|ЛАСК
|8
|1
|3
|4
|10 - 14
|6
|11.
|Рапид Вена
|8
|0
|5
|3
|8 - 14
|5
|12.
|Рид
|8
|1
|2
|5
|8 - 22
|5