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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Челси
0:0
Перерыв

Стадион:
Манчестер Юнайтед
0'
45' Желтая карточка
Мактоминай Скотт
16
Менди
Эдуар
14
Чалоба
Трево
6
Силва
Тьяго
2
Рюдигер
Антонио
24
Джеймс
Рис
II
12
Лофтус-Чик
Рубен
5
Жоржиньо
II
3
Алонсо
Маркос
22
Зиеш
Хаким
20
Хадсон-Одои
Каллум
11
Вернер
Тимо
1
Де
Хеа
Давид
29
Уан-Биссака
Аарон
2
Линделоф
Виктор
3
Байи
Эрик
27
Теллес
Алекс
39
Мактоминай
Скотт
31
Матич
Неманья
17
Фред
Сантос
18
Фернандеш
Бруну
25
Санчо
Джедон
10
Рэшфорд
Маркус
Челси
3-4-2-1
Манчестер Юнайтед
4-3-1-2

Ход матча

45'
 
Мактоминай Скотт

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 0
  • 5 Угловые 0
  • 2 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 68 Владение мячом, % 32

Владение мячом

История личных встреч

Челси
Манчестер Юнайтед

20 матчей

75%
25%
15 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

70%
50%
14 побед 10 ничьих 0 побед

20 матчей

30%
70%
0 побед 6 ничьих 14 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 8 ничьих 17 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 8 ничьих 8 побед

40 матчей

37.5%
27.5%
35%
15 побед 11 ничьих 14 побед

Первый тайм

22.5%
35%
42.5%
9 побед 14 ничьих 17 побед

Второй тайм

35%
45%
20%
14 побед 18 ничьих 8 побед

История матчей

ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
К
1:3
ПЛ
0:2
КЛ
1:2
ПЛ
4:0
ПЛ
1:1
К
0:2
ПЛ
2:2
К
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
К
1:0
ПЛ
4:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
К
1:0
К
2:2
КЛ
5:4
ПЛ
2:3
ПЛ
3:3
ПЛ
3:1
ПЛ
2:1
ЛЧ
2:1
ЛЧ
0:1
ПЛ
2:1
С
1:3
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
С
2:2
ПЛ
3:0
ПЛ
1:1
ЛЧ
1:1
ПЛ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Челси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джеймс Рис II 4 0.31
Маунт Мэйсон 3 (1) 0.23
Чилуэлл Бен 3 0.23
Лукаку Ромелу 3 0.23
Рюдигер Антонио 2 0.15
Канте Н'Голо 2 0.15
Чалоба Трево 2 0.15
Пулишич Кристиан 2 0.15
Хаверц Кай 2 0.15
Ковачич Матео 1 0.08
Алонсо Маркос 1 0.08
Вернер Тимо 1 0.08
Жоржиньо II 1 (1) 0.08
Силва Тьяго 1 0.08
Хадсон-Одои Каллум 1 0.08
Аспиликуэта Сесар 0 0
Лофтус-Чик Рубен 0 0
Зиеш Хаким 0 0
Манчестер Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фернандеш Бруну 4 0.31
Роналду Криштиану 4 0.31
Гринвуд Мэйсон 4 0.31
Лингард Джесси 2 0.15
Рэшфорд Маркус 2 0.15
Кавани Эдинсон 1 0.08
Марсьяль Антони 1 0.08
Фред Сантос 1 0.08
Ван де Бек Донни 1 0.08
Погба Поль 0 0
Матич Неманья 0 0
Линделоф Виктор 0 0
Варан Рафаэль 0 0
Шоу Люк 0 0

Карточки

Челси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джеймс Рис II 1 1
Алонсо Маркос 2 0
Рюдигер Антонио 2 0
Менди Эдуар 2 0
Силва Тьяго 1 0
Ковачич Матео 1 0
Зиеш Хаким 1 0
Вернер Тимо 1 0
Кристенсен Андреас 1 0
Канте Н'Голо 1 0
Томас Тухель 1 0
Манчестер Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Магуайр Гарри 4 1
Погба Поль 4 1
Шоу Люк 4 0
Фред Сантос 4 0
Фернандеш Бруну 3 0
Роналду Криштиану 2 0
Мактоминай Скотт 2 0
Уан-Биссака Аарон 2 0
Линделоф Виктор 1 0
Далот Диогу 1 0
Гринвуд Мэйсон 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
11
8 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
3
19%
0
0%
1-15
2
13%
2
18%
16-30
3
19%
2
18%
31-45
3
19%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
5
31%
4
36%
76-90

Пропущено

4
9
0 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
5
56%
76-90

Забито

13
11
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 4
6 Не забивали 8
2
15%
1
9%
1-15
2
15%
1
9%
16-30
2
15%
2
18%
31-45
2
15%
3
27%
46-60
2
15%
2
18%
61-75
3
23%
2
18%
76-90

Пропущено

1
10
1 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 6
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
3
30%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
0
0%
1
10%
76-90

Забито

29
22
14 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 8
1 Не забивали 2
5
17%
1
5%
1-15
4
14%
3
14%
16-30
5
17%
4
18%
31-45
5
17%
5
23%
46-60
2
7%
3
14%
61-75
8
28%
6
27%
76-90

Пропущено

5
19
1 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 9
0
0%
2
11%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
1
20%
5
26%
31-45
1
20%
3
16%
46-60
2
40%
1
5%
61-75
1
20%
6
32%
76-90

Результаты последних матчей

Челси
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Челси - Ювентус 4:0 Лестер - Челси 0:3 Челси - Бёрнли 1:1 Мальмё - Челси 0:1
Ньюкасл - Челси 0:3 Челси - Саутгемптон 1:1 Челси - Норвич 7:0 Челси - Мальмё 4:0 Брентфорд - Челси 0:1 Челси - Саутгемптон 3:1 Ювентус - Челси 1:0 Челси - Манчестер Сити 0:1 Челси - Астон Вилла 1:1 Тоттенхэм - Челси 0:3 Челси - Зенит 1:0 Челси - Астон Вилла 3:0 Ливерпуль - Челси 1:1 Арсенал - Челси 0:2 Челси - Кристал Пэлас 3:0 Челси - Вильярреал 1:1
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Вильярреал - Манчестер Юнайтед 0:2 Уотфорд - Манчестер Юнайтед 4:1 Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 0:2 Аталанта - Манчестер Юнайтед 2:2
Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 0:3 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:5 Манчестер Юнайтед - Аталанта 3:2 Лестер - Манчестер Юнайтед 4:2 Манчестер Юнайтед - Эвертон 1:1 Манчестер Юнайтед - Вильярреал 2:1 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 0:1 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 0:1 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 1:2 Янг Бойз - Манчестер Юнайтед 2:1 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 4:1 Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 0:1 Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Юнайтед - Лидс 5:1 Манчестер Юнайтед - Эвертон 4:0 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси 0:0 Заявка 13 9 3 1 30 - 4 30
2. Манчестер Сити Заявка 13 9 2 2 27 - 7 29
3. Ливерпуль Заявка 13 8 4 1 39 - 11 28
4. Вест Хэм Заявка 13 7 2 4 24 - 16 23
5. Арсенал Заявка 13 7 2 4 15 - 17 23
6. Вулверхэмптон Заявка 13 6 2 5 12 - 12 20
7. Тоттенхэм Заявка 12 6 1 5 11 - 17 19
8. Манчестер Юнайтед 0:0 Заявка 13 5 3 5 20 - 21 18
9. Брайтон Заявка 13 4 6 3 12 - 14 18
10. Лестер Заявка 13 5 3 5 20 - 23 18
11. Брентфорд Заявка 13 4 4 5 17 - 17 16
12. Астон Вилла Заявка 13 5 1 7 18 - 21 16
13. Кристал Пэлас Заявка 13 3 7 3 19 - 19 16
14. Эвертон Заявка 13 4 3 6 16 - 20 15
15. Саутгемптон Заявка 13 3 5 5 11 - 18 14
16. Уотфорд Заявка 13 4 1 8 18 - 24 13
17. Лидс Заявка 13 2 6 5 12 - 20 12
18. Бёрнли Заявка 12 1 6 5 14 - 20 9
19. Норвич Заявка 13 2 3 8 7 - 27 9
20. Ньюкасл Заявка 13 0 6 7 15 - 29 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 7 5 1 1 17 - 3 16
2. Арсенал Заявка 7 5 1 1 12 - 6 16
3. Ливерпуль Заявка 7 4 3 0 18 - 5 15
4. Челси 0:0 Заявка 7 4 2 1 17 - 3 14
5. Тоттенхэм Заявка 6 4 0 2 6 - 8 12
6. Вест Хэм Заявка 6 3 1 2 12 - 9 10
7. Астон Вилла Заявка 6 3 1 2 11 - 8 10
8. Эвертон Заявка 6 3 1 2 10 - 8 10
9. Лестер Заявка 7 3 1 3 11 - 12 10
10. Кристал Пэлас Заявка 7 2 4 1 10 - 6 10
11. Вулверхэмптон Заявка 6 3 0 3 5 - 6 9
12. Саутгемптон Заявка 6 2 3 1 5 - 4 9
13. Брайтон Заявка 7 2 3 2 6 - 8 9
14. Уотфорд Заявка 6 2 1 3 8 - 12 7
15. Манчестер Юнайтед 0:0 Заявка 6 2 1 3 10 - 11 7
16. Брентфорд Заявка 7 2 1 4 8 - 9 7
17. Лидс Заявка 6 1 3 2 6 - 9 6
18. Бёрнли Заявка 6 1 3 2 8 - 8 6
19. Норвич Заявка 7 1 2 4 5 - 11 5
20. Ньюкасл Заявка 6 0 3 3 10 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси 0:0 Заявка 6 5 1 0 13 - 1 16
2. Манчестер Сити Заявка 6 4 1 1 10 - 4 13
3. Вест Хэм Заявка 7 4 1 2 12 - 7 13
4. Ливерпуль Заявка 6 4 1 1 21 - 6 13
5. Манчестер Юнайтед 0:0 Заявка 7 3 2 2 10 - 10 11
6. Вулверхэмптон Заявка 7 3 2 2 7 - 6 11
7. Брайтон Заявка 6 2 3 1 6 - 6 9
8. Брентфорд Заявка 6 2 3 1 9 - 8 9
9. Лестер Заявка 6 2 2 2 9 - 11 8
10. Арсенал Заявка 6 2 1 3 3 - 11 7
11. Тоттенхэм Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
12. Астон Вилла Заявка 7 2 0 5 7 - 13 6
13. Кристал Пэлас Заявка 6 1 3 2 9 - 13 6
14. Лидс Заявка 7 1 3 3 6 - 11 6
15. Уотфорд Заявка 7 2 0 5 10 - 12 6
16. Эвертон Заявка 7 1 2 4 6 - 12 5
17. Саутгемптон Заявка 7 1 2 4 6 - 14 5
18. Норвич Заявка 6 1 1 4 2 - 16 4
19. Бёрнли Заявка 6 0 3 3 6 - 12 3
20. Ньюкасл Заявка 7 0 3 4 5 - 13 3
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  • Угловой
    45'
    Угловой позволил подать напоследок Энтони Тэйлор хозяевам поля, но он снова не принёс для "Челси" никаких дивидендов.
  • Опасный момент
    45'
    Джеймс со стандарта выполнил острую подачу, до которой никто из полевых игроков не дотянулся, но кручёный мяч мог влететь в угол ворот - де Хеа в броске потащил.
  • Желтая карточка
    44'
    Алонсо по левому флангу прорывался в атаку, и его не по правилам остановил Мактоминай. Судья решил, что всё-таки ещё в первом тайме пришло время для демонстрации "горчичника".
  • Судья
    43'
    Рэшфорд в контратаке протащил мяч на левый фланг атаки, выдал пас в штрафную площадку на Фреда, который попытался пробросить мяч мимо Рюдигера, но после этого упал. Картинное падение осталось без внимания судейской бригады.
  • Судья
    42'
    Мактоминай и Рюдигер немного повздорили между собой. Энтони Тэйлор пока что устно предупредил горячих парней, призвав их к порядку. В следующий раз в ход пойдут карточки.
  • 41'
    Фред забросил мяч в зону атаки на Санчо, но тот слишком сильно пробросил мяч грудью себе на ход, благодаря чему Менди успел опередить нападающего.
  • 40'
    Под конец первого тайма "Челси" сбавляет давление на оборону "Ман Юнайтед". Во втором тайме команда Томаса Тухеля с новыми силами будет давить на "красных дьяволов".
  • Травма, повреждение
    38'
    Фред получил повреждение в одном из единоборств, но ничего критического. Перетерпел боль бразилец, поняв, что в медицинской помощи он не нуждается.
  • Опасный момент
    37'
    Контратаку провели хозяева поля, которую завершал ударом с 20-ти метров Хадсон-Одои, который метил в левый нижний угол, но слабовато получилось, и де Хеа в броске намертво поймал мяч.
  • 36'
    Ошибся Менди при перепасовке мяча со своими защитниками, отправив мяч в аут. У гостей появился шанс перейти в позиционную атаку.
  • 35'
    Четвёртый угловой также не получился опасным, так как мяч слишком высоко был послан над штрафной площадью. У манкунианцев, по-прежнему, совсем не получаются контратаки.
  • Угловой
    34'
    Свой третий угловой в матче уже подали лондонцы, но снова опасно не получилось. В атаке вторым темпом был заработан ещё один корнер на левом фланге.
  • Угловой
    33'
    Вернер с левого фланга сместился в штрафную площадку и пробивал по воротам из-под защитника, но мяч всё же задел оппонента, и ушёл на угловой.
  • Штанга
    31'
    ОПАСНО! Рюдигер с дальней дистанции здорово пальнул по воротам, но мяч попал в перекладину после минимального касания де Хеа. Не факт, что был бы гол, если бы не вратарь, но исключать такой возможности также не стоит.
  • 30'
    Очень вязкая борьба в последние минуты идёт в средней зоне. Два главных тренера у кромки поля практически синхронно жестикулируют, подсказывая своим подопечным, как эффективней двигаться.
  • Фол, нарушение
    29'
    Джеймс на правом фланге атаки жестковато нарушил правила против Теллеса. По мнению Энтони Тэйлора на жёлтую карточку этот эпизод не тянет, но пострадавший в итоге с трудом поднялся на ноги.
  • 28'
    Вернер теперь за счёт дриблинга через центральную ось тащил мяч у чужой штрафной площади, но Матичу удалось в чистом подкате выбить мяч из-под ног соперника.
  • 27'
    Джеймс снова подключился в атаку по правому флангу, и на этот раз на низкой высоте простреливал на дальнюю штангу, но на замыкание почему-то никто из "синих" не пошёл.
  • 26'
    Хадсон-Одои с левого фланга выполнил навес в район линии вратарской площади, но Вернер там едва добрался до мяча в прыжке, просто переправив мяч за пределы поля. Не факт, что это даже за попытку удара по воротам засчитают.
  • 25'
    Не всем доволен в первом тайме Томас Тухель. Серьёзно утеплился немецкий специалист, так как серьёзно похолодало в это дни по всей Европе.
  • 24'
    После подачи Джеймса с правого фланга на дальний край штрафной площади мяч попал в ноги Алонсо, но испанец сплоховал на приёме, из-за чего игровой снаряд отскочил за лицевую линию поля.
  • 23'
    Несмотря на не самую опасную атаку, Майкл Каррик встретил её аплодисментами так как это уже хоть что-то. Подбадривает он своих футболистов, чтобы те действовали смелее.
  • 22'
    Вышли, наконец, в контратаку гости, но она закончилась совсем неопасным дальним ударом от Фернандеша. Выстрел получился несильным и неточным.
  • Фол, нарушение
    21'
    Рюдигер вступил в прессинг на левом фланге атаки, где не сумел добраться до мяча, нарушив правила против Санчо.
  • 20'
    Большую часть матча манкунианцы зажаты на своей трети поля. Не удаётся им пока что наладить контригру, из-за чего Менди остаётся фактически без работы.
  • Опасный момент
    19'
    Хадсон-Одои получил мяч от Алонсо на левом фланге атаки, сыграл передачей на линию штрафной площади, откуда пробивал Зиеш, но мяч полетел на 2-3 метра выше ворот.
  • 18'
    Всячески стараются сбивать игровой темп гости. Пасуются они на своей половине поля, но всё же под прессингом их вынуждают выбивать мяч вперёд в борьбу, а подборы в большинстве своём выигрывают "синие".
  • Офсайд
    17'
    Хадсон-Одои открывался в атаке под обостряющую передачу, но удалось манкунианским защитникам поймать его в офсайдную ловушку.
  • 16'
    Рюдигер левым флангом разогнал атаку хозяев, отпасовал на Алонсо, который выполнял навес от лицевой линии на дальнюю штангу, но в эту зону никто из партнёров по команде не набегал.
  • 15'
    74 на 26 - большое преимущество по владению мячом в процентном соотношении на стороне "Челси". Командный прессинг "МЮ" пока что дивидендов не приносит.
  • 14'
    В высоком прессинге сейчас начали работать манкунианцы, мешая соперникам спокойно начинать свои позиционные атаки.
  • 13'
    Заброс из глубины поля следовал на забегание Вернеру за спины защитников гостей, но де Хеа выскочил за пределы штрафной площади, первым успев к мячу.
  • Фол, нарушение
    12'
    Потеряли мяч сейчас в атаке футболисты "Челси", после чего Зиеш нарушил правила. У "красных дьяволов" появилась возможность немного перевести дыхание.
  • Угловой
    11'
    Угловой с левого фланга подали лондонцы, но снова после подачи стандартного положения опасности у ворот де Хеа не возникло.
  • Фол, нарушение
    10'
    На правом фланге атаки штрафной удар заработали "синие". Подача следовала на дальнюю штангу, куда забегал Рюдигер, но выиграть борьбу в воздухе удалось Мактоминаю.
  • 9'
    Криштиану Роналду пока что остаётся на скамейке запасных. Видимо, он понимает, что в матче с "Челси" возможностей будет минимум, так как команде придётся играть без мяча, поэтому лучше приберечь силы, и выходить на поле уже по ходу второго тайма.
  • 8'
    Предсказуемо инициативой в матче завладел "Челси". У букмекеров лондонцы котировались сегодня большим фаворитом.
  • Угловой
    6'
    Первый угловой подали в этом матче футболисты "Челси", но защитники манкунианцев сумели отбиться, выиграв единоборство на "втором этаже".
  • Опасный момент
    5'
    ОПАСНО! А вот Хадсон-Одои имел отличную возможность забить, но де Хеа кончиками пальцев потянул мяч из-под левой от себя штанги.
  • Опасный момент
    4'
    Зиеш с левого края сместился немного в центр и пробивал по воротам со средней дистанции, но получилось практически по центру ворот, поэтому де Хеа уверенно справился.
  • 3'
    Обе команды не настроены форсировать события на поле на первых минутах. Командам надо спокойно присмотреться друг к другу, прежде чем предпринимать какие-то активные действия.
  • 2'
    Разумеется, переполнены трибуны "Стэмфорд Бридж". Отличная атмосфера на стадионе, так что играть в футбол всем должно быть приятно, да и просто смотреть за игрой для глаз и ушей - настоящее удовольствие.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался! Первыми с центра поля встречу начали "синие".
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Где смотреть матч Челси 0:0 Манчестер Юнайтед онлайн


Прогнозы на матч Челси 0:0 Манчестер Юнайтед

Исход игры
Челси
72.4% (134)
Ничья
10.3% (19)
Манчестер Юнайтед
17.3% (32)
Тотал 2.5
Больше
70.99% (93)
Меньше
29.01% (38)
Обе команды забьют
Да
75.57% (99)
Нет
24.43% (32)
Популярный счёт
2:1 Челси
31.9% (59)
1:0 Челси
7.6% (14)
3:1 Челси
7.6% (14)
2:0 Челси
7% (13)
1:1 Ничья
5.4% (10)
3:2 Челси
4.3% (8)
1:2 Манчестер Юнайтед
2.2% (4)
3:0 Челси
2.2% (4)
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