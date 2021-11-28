Рэшфорд в контратаке протащил мяч на левый фланг атаки, выдал пас в штрафную площадку на Фреда, который попытался пробросить мяч мимо Рюдигера, но после этого упал. Картинное падение осталось без внимания судейской бригады.

Алонсо по левому флангу прорывался в атаку, и его не по правилам остановил Мактоминай. Судья решил, что всё-таки ещё в первом тайме пришло время для демонстрации "горчичника".

Джеймс со стандарта выполнил острую подачу, до которой никто из полевых игроков не дотянулся, но кручёный мяч мог влететь в угол ворот - де Хеа в броске потащил.

Угловой позволил подать напоследок Энтони Тэйлор хозяевам поля, но он снова не принёс для "Челси" никаких дивидендов.

Первый тайм окончен! Пока что без голов в Лондоне. Отдыхаем...

42' Мактоминай и Рюдигер немного повздорили между собой. Энтони Тэйлор пока что устно предупредил горячих парней, призвав их к порядку. В следующий раз в ход пойдут карточки.

41' Фред забросил мяч в зону атаки на Санчо, но тот слишком сильно пробросил мяч грудью себе на ход, благодаря чему Менди успел опередить нападающего.

40' Под конец первого тайма "Челси" сбавляет давление на оборону "Ман Юнайтед". Во втором тайме команда Томаса Тухеля с новыми силами будет давить на "красных дьяволов".

38' Фред получил повреждение в одном из единоборств, но ничего критического. Перетерпел боль бразилец, поняв, что в медицинской помощи он не нуждается.

37' Контратаку провели хозяева поля, которую завершал ударом с 20-ти метров Хадсон-Одои, который метил в левый нижний угол, но слабовато получилось, и де Хеа в броске намертво поймал мяч.

36' Ошибся Менди при перепасовке мяча со своими защитниками, отправив мяч в аут. У гостей появился шанс перейти в позиционную атаку.

35' Четвёртый угловой также не получился опасным, так как мяч слишком высоко был послан над штрафной площадью. У манкунианцев, по-прежнему, совсем не получаются контратаки.

34' Свой третий угловой в матче уже подали лондонцы, но снова опасно не получилось. В атаке вторым темпом был заработан ещё один корнер на левом фланге.

33' Вернер с левого фланга сместился в штрафную площадку и пробивал по воротам из-под защитника, но мяч всё же задел оппонента, и ушёл на угловой.

31' ОПАСНО! Рюдигер с дальней дистанции здорово пальнул по воротам, но мяч попал в перекладину после минимального касания де Хеа. Не факт, что был бы гол, если бы не вратарь, но исключать такой возможности также не стоит.

30' Очень вязкая борьба в последние минуты идёт в средней зоне. Два главных тренера у кромки поля практически синхронно жестикулируют, подсказывая своим подопечным, как эффективней двигаться.

29' Джеймс на правом фланге атаки жестковато нарушил правила против Теллеса. По мнению Энтони Тэйлора на жёлтую карточку этот эпизод не тянет, но пострадавший в итоге с трудом поднялся на ноги.

28' Вернер теперь за счёт дриблинга через центральную ось тащил мяч у чужой штрафной площади, но Матичу удалось в чистом подкате выбить мяч из-под ног соперника.

27' Джеймс снова подключился в атаку по правому флангу, и на этот раз на низкой высоте простреливал на дальнюю штангу, но на замыкание почему-то никто из "синих" не пошёл.

26' Хадсон-Одои с левого фланга выполнил навес в район линии вратарской площади, но Вернер там едва добрался до мяча в прыжке, просто переправив мяч за пределы поля. Не факт, что это даже за попытку удара по воротам засчитают.

25' Не всем доволен в первом тайме Томас Тухель. Серьёзно утеплился немецкий специалист, так как серьёзно похолодало в это дни по всей Европе.

24' После подачи Джеймса с правого фланга на дальний край штрафной площади мяч попал в ноги Алонсо, но испанец сплоховал на приёме, из-за чего игровой снаряд отскочил за лицевую линию поля.

23' Несмотря на не самую опасную атаку, Майкл Каррик встретил её аплодисментами так как это уже хоть что-то. Подбадривает он своих футболистов, чтобы те действовали смелее.

22' Вышли, наконец, в контратаку гости, но она закончилась совсем неопасным дальним ударом от Фернандеша. Выстрел получился несильным и неточным.

21' Рюдигер вступил в прессинг на левом фланге атаки, где не сумел добраться до мяча, нарушив правила против Санчо.

20' Большую часть матча манкунианцы зажаты на своей трети поля. Не удаётся им пока что наладить контригру, из-за чего Менди остаётся фактически без работы.

19' Хадсон-Одои получил мяч от Алонсо на левом фланге атаки, сыграл передачей на линию штрафной площади, откуда пробивал Зиеш, но мяч полетел на 2-3 метра выше ворот.

18' Всячески стараются сбивать игровой темп гости. Пасуются они на своей половине поля, но всё же под прессингом их вынуждают выбивать мяч вперёд в борьбу, а подборы в большинстве своём выигрывают "синие".

17' Хадсон-Одои открывался в атаке под обостряющую передачу, но удалось манкунианским защитникам поймать его в офсайдную ловушку.

16' Рюдигер левым флангом разогнал атаку хозяев, отпасовал на Алонсо, который выполнял навес от лицевой линии на дальнюю штангу, но в эту зону никто из партнёров по команде не набегал.

15' 74 на 26 - большое преимущество по владению мячом в процентном соотношении на стороне "Челси". Командный прессинг "МЮ" пока что дивидендов не приносит.

14' В высоком прессинге сейчас начали работать манкунианцы, мешая соперникам спокойно начинать свои позиционные атаки.

13' Заброс из глубины поля следовал на забегание Вернеру за спины защитников гостей, но де Хеа выскочил за пределы штрафной площади, первым успев к мячу.

12' Потеряли мяч сейчас в атаке футболисты "Челси", после чего Зиеш нарушил правила. У "красных дьяволов" появилась возможность немного перевести дыхание.

11' Угловой с левого фланга подали лондонцы, но снова после подачи стандартного положения опасности у ворот де Хеа не возникло.

10' На правом фланге атаки штрафной удар заработали "синие". Подача следовала на дальнюю штангу, куда забегал Рюдигер, но выиграть борьбу в воздухе удалось Мактоминаю.

9' Криштиану Роналду пока что остаётся на скамейке запасных. Видимо, он понимает, что в матче с "Челси" возможностей будет минимум, так как команде придётся играть без мяча, поэтому лучше приберечь силы, и выходить на поле уже по ходу второго тайма.

8' Предсказуемо инициативой в матче завладел "Челси". У букмекеров лондонцы котировались сегодня большим фаворитом.

6' Первый угловой подали в этом матче футболисты "Челси", но защитники манкунианцев сумели отбиться, выиграв единоборство на "втором этаже".

5' ОПАСНО! А вот Хадсон-Одои имел отличную возможность забить, но де Хеа кончиками пальцев потянул мяч из-под левой от себя штанги.

4' Зиеш с левого края сместился немного в центр и пробивал по воротам со средней дистанции, но получилось практически по центру ворот, поэтому де Хеа уверенно справился.

3' Обе команды не настроены форсировать события на поле на первых минутах. Командам надо спокойно присмотреться друг к другу, прежде чем предпринимать какие-то активные действия.

2' Разумеется, переполнены трибуны "Стэмфорд Бридж". Отличная атмосфера на стадионе, так что играть в футбол всем должно быть приятно, да и просто смотреть за игрой для глаз и ушей - настоящее удовольствие.