Англия: Премьер-лига 2021-2022
Позже
Стадион: Стэмфорд Бридж
История личных встреч
Челси
Манчестер Юнайтед
20 матчей
75%
25%
15 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
70%
50%
14 побед 10 ничьих 0 побед
20 матчей
30%
70%
0 побед 6 ничьих 14 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 8 ничьих 17 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 8 ничьих 8 побед
40 матчей
37.5%
27.5%
35%
15 побед 11 ничьих 14 побед
Первый тайм
22.5%
35%
42.5%
9 побед 14 ничьих 17 побед
Второй тайм
35%
45%
20%
14 побед 18 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Челси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джеймс Рис II
|4
|0.33
|Маунт Мэйсон
|3 (1)
|0.25
|Чилуэлл Бен
|3
|0.25
|Лукаку Ромелу
|3
|0.25
|Рюдигер Антонио
|2
|0.17
|Канте Н'Голо
|2
|0.17
|Чалоба Трево
|2
|0.17
|Пулишич Кристиан
|2
|0.17
|Хаверц Кай
|2
|0.17
|Ковачич Матео
|1
|0.08
|Алонсо Маркос
|1
|0.08
|Вернер Тимо
|1
|0.08
|Жоржиньо II
|1 (1)
|0.08
|Силва Тьяго
|1
|0.08
|Хадсон-Одои Каллум
|1
|0.08
|Аспиликуэта Сесар
|0
|0
|Лофтус-Чик Рубен
|0
|0
|Зиеш Хаким
|0
|0
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фернандеш Бруну
|4
|0.33
|Роналду Криштиану
|4
|0.33
|Гринвуд Мэйсон
|4
|0.33
|Лингард Джесси
|2
|0.17
|Рэшфорд Маркус
|2
|0.17
|Кавани Эдинсон
|1
|0.08
|Марсьяль Антони
|1
|0.08
|Фред Сантос
|1
|0.08
|Ван де Бек Донни
|1
|0.08
|Погба Поль
|0
|0
|Матич Неманья
|0
|0
|Линделоф Виктор
|0
|0
|Варан Рафаэль
|0
|0
|Шоу Люк
|0
|0
Карточки
Челси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джеймс Рис II
|1
|1
|Алонсо Маркос
|2
|0
|Рюдигер Антонио
|2
|0
|Менди Эдуар
|2
|0
|Силва Тьяго
|1
|0
|Ковачич Матео
|1
|0
|Зиеш Хаким
|1
|0
|Вернер Тимо
|1
|0
|Кристенсен Андреас
|1
|0
|Канте Н'Голо
|1
|0
|Томас Тухель
|1
|0
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Магуайр Гарри
|4
|1
|Погба Поль
|4
|1
|Шоу Люк
|4
|0
|Фред Сантос
|4
|0
|Фернандеш Бруну
|3
|0
|Роналду Криштиану
|2
|0
|Уан-Биссака Аарон
|2
|0
|Линделоф Виктор
|1
|0
|Мактоминай Скотт
|1
|0
|Далот Диогу
|1
|0
|Гринвуд Мэйсон
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
11
8 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
3
19%
0
0%
1-15
2
13%
2
18%
16-30
3
19%
2
18%
31-45
3
19%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
5
31%
4
36%
76-90
Пропущено
4
9
0 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
5
56%
76-90
Забито
13
11
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 4
6 Не забивали 8
2
15%
1
9%
1-15
2
15%
1
9%
16-30
2
15%
2
18%
31-45
2
15%
3
27%
46-60
2
15%
2
18%
61-75
3
23%
2
18%
76-90
Пропущено
1
10
1 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 6
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
3
30%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
0
0%
1
10%
76-90
Забито
29
22
14 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 8
1 Не забивали 2
5
17%
1
5%
1-15
4
14%
3
14%
16-30
5
17%
4
18%
31-45
5
17%
5
23%
46-60
2
7%
3
14%
61-75
8
28%
6
27%
76-90
Пропущено
5
19
1 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 9
0
0%
2
11%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
1
20%
5
26%
31-45
1
20%
3
16%
46-60
2
40%
1
5%
61-75
1
20%
6
32%
76-90
Результаты последних матчей
Челси
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Челси - Ювентус 4:0 Лестер - Челси 0:3 Челси - Бёрнли 1:1 Мальмё - Челси 0:1
Ньюкасл - Челси 0:3 Челси - Саутгемптон 1:1 Челси - Норвич 7:0 Челси - Мальмё 4:0 Брентфорд - Челси 0:1 Челси - Саутгемптон 3:1 Ювентус - Челси 1:0 Челси - Манчестер Сити 0:1 Челси - Астон Вилла 1:1 Тоттенхэм - Челси 0:3 Челси - Зенит 1:0 Челси - Астон Вилла 3:0 Ливерпуль - Челси 1:1 Арсенал - Челси 0:2 Челси - Кристал Пэлас 3:0 Челси - Вильярреал 1:1
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Вильярреал - Манчестер Юнайтед 0:2 Уотфорд - Манчестер Юнайтед 4:1 Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 0:2 Аталанта - Манчестер Юнайтед 2:2
Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 0:3 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:5 Манчестер Юнайтед - Аталанта 3:2 Лестер - Манчестер Юнайтед 4:2 Манчестер Юнайтед - Эвертон 1:1 Манчестер Юнайтед - Вильярреал 2:1 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 0:1 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 0:1 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 1:2 Янг Бойз - Манчестер Юнайтед 2:1 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 4:1 Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 0:1 Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Юнайтед - Лидс 5:1 Манчестер Юнайтед - Эвертон 4:0 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|30 - 4
|29
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|25 - 6
|26
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|35 - 11
|25
|4.
|Вест Хэм
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|23 - 14
|23
|5.
|Арсенал
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|13 - 17
|20
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|11 - 17
|19
|7.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|12 - 12
|19
|8.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|20 - 21
|17
|9.
|Брайтон
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|12 - 14
|17
|10.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|12
|3
|7
|2
|18 - 17
|16
|11.
|Эвертон
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|16 - 19
|15
|12.
|Лестер
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|16 - 21
|15
|13.
|Саутгемптон
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|11 - 14
|14
|14.
|Уотфорд
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|16 - 20
|13
|15.
|Брентфорд
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|16 - 17
|13
|16.
|Астон Вилла
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|16 - 20
|13
|17.
|Лидс
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|12 - 20
|11
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|14 - 20
|9
|19.
|Норвич
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|7 - 27
|8
|20.
|Ньюкасл
|Заявка
|12
|0
|6
|6
|15 - 27
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|15 - 2
|13
|2.
|Челси
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|17 - 3
|13
|3.
|Арсенал
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|10 - 6
|13
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|6 - 8
|12
|5.
|Ливерпуль
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|14 - 5
|12
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 9
|10
|7.
|Астон Вилла
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 8
|10
|8.
|Эвертон
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|9.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|6
|2
|4
|0
|9 - 4
|10
|10.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|5 - 6
|9
|11.
|Саутгемптон
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|5 - 4
|9
|12.
|Брайтон
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 8
|8
|13.
|Лестер
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 10
|7
|14.
|Уотфорд
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 12
|7
|15.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 11
|7
|16.
|Лидс
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 9
|6
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 8
|6
|18.
|Норвич
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 11
|4
|19.
|Брентфорд
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 9
|4
|20.
|Ньюкасл
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|10 - 16
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|13 - 1
|16
|2.
|Вест Хэм
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 5
|13
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|10 - 4
|13
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|21 - 6
|13
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 10
|10
|6.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|10
|7.
|Брайтон
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 6
|9
|8.
|Брентфорд
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 8
|9
|9.
|Лестер
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 11
|8
|10.
|Арсенал
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|3 - 11
|7
|11.
|Тоттенхэм
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|12.
|Уотфорд
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|8 - 8
|6
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|9 - 13
|6
|14.
|Эвертон
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 11
|5
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
|16.
|Лидс
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 11
|5
|17.
|Норвич
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|2 - 16
|4
|18.
|Астон Вилла
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|5 - 12
|3
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|6 - 12
|3
|20.
|Ньюкасл
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 11
|3
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Челси - Манчестер Юнайтед
Исход игры
Челси
68.9% (31)
Ничья
13.3% (6)
Манчестер Юнайтед
17.8% (8)
Тотал 2.5
Больше
76.32% (29)
Меньше
23.68% (9)
Обе команды забьют
Да
84.21% (32)
Нет
15.79% (6)
Популярный счёт
2:1 Челси
33.3% (15)
1:1 Ничья
8.9% (4)
3:1 Челси
8.9% (4)
2:0 Челси
6.7% (3)
1:2 Манчестер Юнайтед
6.7% (3)
3:2 Челси
6.7% (3)
2:2 Ничья
4.4% (2)
1:0 Челси
4.4% (2)
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