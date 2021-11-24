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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Челси
 
Позже

Стадион:
Манчестер Юнайтед

История личных встреч

Челси
Манчестер Юнайтед

20 матчей

75%
25%
15 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

70%
50%
14 побед 10 ничьих 0 побед

20 матчей

30%
70%
0 побед 6 ничьих 14 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 8 ничьих 17 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 8 ничьих 8 побед

40 матчей

37.5%
27.5%
35%
15 побед 11 ничьих 14 побед

Первый тайм

22.5%
35%
42.5%
9 побед 14 ничьих 17 побед

Второй тайм

35%
45%
20%
14 побед 18 ничьих 8 побед

История матчей

ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
К
1:3
ПЛ
0:2
КЛ
1:2
ПЛ
4:0
ПЛ
1:1
К
0:2
ПЛ
2:2
К
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
К
1:0
ПЛ
4:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
К
1:0
К
2:2
КЛ
5:4
ПЛ
2:3
ПЛ
3:3
ПЛ
3:1
ПЛ
2:1
ЛЧ
2:1
ЛЧ
0:1
ПЛ
2:1
С
1:3
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
С
2:2
ПЛ
3:0
ПЛ
1:1
ЛЧ
1:1
ПЛ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Челси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джеймс Рис II 4 0.33
Маунт Мэйсон 3 (1) 0.25
Чилуэлл Бен 3 0.25
Лукаку Ромелу 3 0.25
Рюдигер Антонио 2 0.17
Канте Н'Голо 2 0.17
Чалоба Трево 2 0.17
Пулишич Кристиан 2 0.17
Хаверц Кай 2 0.17
Ковачич Матео 1 0.08
Алонсо Маркос 1 0.08
Вернер Тимо 1 0.08
Жоржиньо II 1 (1) 0.08
Силва Тьяго 1 0.08
Хадсон-Одои Каллум 1 0.08
Аспиликуэта Сесар 0 0
Лофтус-Чик Рубен 0 0
Зиеш Хаким 0 0
Манчестер Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фернандеш Бруну 4 0.33
Роналду Криштиану 4 0.33
Гринвуд Мэйсон 4 0.33
Лингард Джесси 2 0.17
Рэшфорд Маркус 2 0.17
Кавани Эдинсон 1 0.08
Марсьяль Антони 1 0.08
Фред Сантос 1 0.08
Ван де Бек Донни 1 0.08
Погба Поль 0 0
Матич Неманья 0 0
Линделоф Виктор 0 0
Варан Рафаэль 0 0
Шоу Люк 0 0

Карточки

Челси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джеймс Рис II 1 1
Алонсо Маркос 2 0
Рюдигер Антонио 2 0
Менди Эдуар 2 0
Силва Тьяго 1 0
Ковачич Матео 1 0
Зиеш Хаким 1 0
Вернер Тимо 1 0
Кристенсен Андреас 1 0
Канте Н'Голо 1 0
Томас Тухель 1 0
Манчестер Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Магуайр Гарри 4 1
Погба Поль 4 1
Шоу Люк 4 0
Фред Сантос 4 0
Фернандеш Бруну 3 0
Роналду Криштиану 2 0
Уан-Биссака Аарон 2 0
Линделоф Виктор 1 0
Мактоминай Скотт 1 0
Далот Диогу 1 0
Гринвуд Мэйсон 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
11
8 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
3
19%
0
0%
1-15
2
13%
2
18%
16-30
3
19%
2
18%
31-45
3
19%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
5
31%
4
36%
76-90

Пропущено

4
9
0 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
5
56%
76-90

Забито

13
11
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 4
6 Не забивали 8
2
15%
1
9%
1-15
2
15%
1
9%
16-30
2
15%
2
18%
31-45
2
15%
3
27%
46-60
2
15%
2
18%
61-75
3
23%
2
18%
76-90

Пропущено

1
10
1 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 6
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
3
30%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
0
0%
1
10%
76-90

Забито

29
22
14 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 8
1 Не забивали 2
5
17%
1
5%
1-15
4
14%
3
14%
16-30
5
17%
4
18%
31-45
5
17%
5
23%
46-60
2
7%
3
14%
61-75
8
28%
6
27%
76-90

Пропущено

5
19
1 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 9
0
0%
2
11%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
1
20%
5
26%
31-45
1
20%
3
16%
46-60
2
40%
1
5%
61-75
1
20%
6
32%
76-90

Результаты последних матчей

Челси
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Челси - Ювентус 4:0 Лестер - Челси 0:3 Челси - Бёрнли 1:1 Мальмё - Челси 0:1
Ньюкасл - Челси 0:3 Челси - Саутгемптон 1:1 Челси - Норвич 7:0 Челси - Мальмё 4:0 Брентфорд - Челси 0:1 Челси - Саутгемптон 3:1 Ювентус - Челси 1:0 Челси - Манчестер Сити 0:1 Челси - Астон Вилла 1:1 Тоттенхэм - Челси 0:3 Челси - Зенит 1:0 Челси - Астон Вилла 3:0 Ливерпуль - Челси 1:1 Арсенал - Челси 0:2 Челси - Кристал Пэлас 3:0 Челси - Вильярреал 1:1
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Вильярреал - Манчестер Юнайтед 0:2 Уотфорд - Манчестер Юнайтед 4:1 Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 0:2 Аталанта - Манчестер Юнайтед 2:2
Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 0:3 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:5 Манчестер Юнайтед - Аталанта 3:2 Лестер - Манчестер Юнайтед 4:2 Манчестер Юнайтед - Эвертон 1:1 Манчестер Юнайтед - Вильярреал 2:1 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 0:1 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 0:1 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 1:2 Янг Бойз - Манчестер Юнайтед 2:1 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 4:1 Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 0:1 Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Юнайтед - Лидс 5:1 Манчестер Юнайтед - Эвертон 4:0 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 12 9 2 1 30 - 4 29
2. Манчестер Сити Заявка 12 8 2 2 25 - 6 26
3. Ливерпуль Заявка 12 7 4 1 35 - 11 25
4. Вест Хэм Заявка 12 7 2 3 23 - 14 23
5. Арсенал Заявка 12 6 2 4 13 - 17 20
6. Тоттенхэм Заявка 12 6 1 5 11 - 17 19
7. Вулверхэмптон Заявка 12 6 1 5 12 - 12 19
8. Манчестер Юнайтед Заявка 12 5 2 5 20 - 21 17
9. Брайтон Заявка 12 4 5 3 12 - 14 17
10. Кристал Пэлас Заявка 12 3 7 2 18 - 17 16
11. Эвертон Заявка 12 4 3 5 16 - 19 15
12. Лестер Заявка 12 4 3 5 16 - 21 15
13. Саутгемптон Заявка 12 3 5 4 11 - 14 14
14. Уотфорд Заявка 12 4 1 7 16 - 20 13
15. Брентфорд Заявка 12 3 4 5 16 - 17 13
16. Астон Вилла Заявка 12 4 1 7 16 - 20 13
17. Лидс Заявка 12 2 5 5 12 - 20 11
18. Бёрнли Заявка 12 1 6 5 14 - 20 9
19. Норвич Заявка 12 2 2 8 7 - 27 8
20. Ньюкасл Заявка 12 0 6 6 15 - 27 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 6 4 1 1 15 - 2 13
2. Челси Заявка 6 4 1 1 17 - 3 13
3. Арсенал Заявка 6 4 1 1 10 - 6 13
4. Тоттенхэм Заявка 6 4 0 2 6 - 8 12
5. Ливерпуль Заявка 6 3 3 0 14 - 5 12
6. Вест Хэм Заявка 6 3 1 2 12 - 9 10
7. Астон Вилла Заявка 6 3 1 2 11 - 8 10
8. Эвертон Заявка 6 3 1 2 10 - 8 10
9. Кристал Пэлас Заявка 6 2 4 0 9 - 4 10
10. Вулверхэмптон Заявка 6 3 0 3 5 - 6 9
11. Саутгемптон Заявка 6 2 3 1 5 - 4 9
12. Брайтон Заявка 6 2 2 2 6 - 8 8
13. Лестер Заявка 6 2 1 3 7 - 10 7
14. Уотфорд Заявка 6 2 1 3 8 - 12 7
15. Манчестер Юнайтед Заявка 6 2 1 3 10 - 11 7
16. Лидс Заявка 6 1 3 2 6 - 9 6
17. Бёрнли Заявка 6 1 3 2 8 - 8 6
18. Норвич Заявка 6 1 1 4 5 - 11 4
19. Брентфорд Заявка 6 1 1 4 7 - 9 4
20. Ньюкасл Заявка 6 0 3 3 10 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 6 5 1 0 13 - 1 16
2. Вест Хэм Заявка 6 4 1 1 11 - 5 13
3. Манчестер Сити Заявка 6 4 1 1 10 - 4 13
4. Ливерпуль Заявка 6 4 1 1 21 - 6 13
5. Манчестер Юнайтед Заявка 6 3 1 2 10 - 10 10
6. Вулверхэмптон Заявка 6 3 1 2 7 - 6 10
7. Брайтон Заявка 6 2 3 1 6 - 6 9
8. Брентфорд Заявка 6 2 3 1 9 - 8 9
9. Лестер Заявка 6 2 2 2 9 - 11 8
10. Арсенал Заявка 6 2 1 3 3 - 11 7
11. Тоттенхэм Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
12. Уотфорд Заявка 6 2 0 4 8 - 8 6
13. Кристал Пэлас Заявка 6 1 3 2 9 - 13 6
14. Эвертон Заявка 6 1 2 3 6 - 11 5
15. Саутгемптон Заявка 6 1 2 3 6 - 10 5
16. Лидс Заявка 6 1 2 3 6 - 11 5
17. Норвич Заявка 6 1 1 4 2 - 16 4
18. Астон Вилла Заявка 6 1 0 5 5 - 12 3
19. Бёрнли Заявка 6 0 3 3 6 - 12 3
20. Ньюкасл Заявка 6 0 3 3 5 - 11 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Челси - Манчестер Юнайтед от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 ноября 2021, осталось 2 дня 11 часов 20 минут.

    Главный судья: Тэйлор Энтони

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 45
    Челси 68.9% (31)
    X 13.3% (6)
    Манчестер Юнайтед 17.8% (8)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Челси
    Ничья
    Манчестер Юнайтед
    1.64
    4.31
    6.25
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Челси - Манчестер Юнайтед онлайн


    Прогнозы на матч Челси - Манчестер Юнайтед

    Исход игры
    Челси
    68.9% (31)
    Ничья
    13.3% (6)
    Манчестер Юнайтед
    17.8% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    76.32% (29)
    Меньше
    23.68% (9)
    Обе команды забьют
    Да
    84.21% (32)
    Нет
    15.79% (6)
    Популярный счёт
    2:1 Челси
    33.3% (15)
    1:1 Ничья
    8.9% (4)
    3:1 Челси
    8.9% (4)
    2:0 Челси
    6.7% (3)
    1:2 Манчестер Юнайтед
    6.7% (3)
    3:2 Челси
    6.7% (3)
    2:2 Ничья
    4.4% (2)
    1:0 Челси
    4.4% (2)
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