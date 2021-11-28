Второй тайм

95' Байер Л заслуженно побеждает в отличном матче

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

93' Пьеро Инкапье выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93' Жереми Фримпонг - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

92' Адамс Тайлер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

92' Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

89' Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

89' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

88' ОН ПОПАДАЕТ В ШТАНГУ - Собослаи Доминик наносит удар в каркас ворот!

87' После проверки VAR судья изменил решение - РБ Лейпциг пробьет пенальти!

86' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

85' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

84' Вирц Флориан не смог попасть в створ ударом издали

84' Жереми Фримпонг из команды Байер Л делает пас партнеру.

84' Жереми Фримпонг из команды Байер Л идет с мячом вперед на обострение...

84' Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

83' Йошко Гвардиол из команды РБ Лейпциг отправил кросс в штрафную...

83' Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

82' Судье надоело, что Градецки Лукаш тянет время и он наказал его горчичником

81' Та Джонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

80' Матч возобновлен

80' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

79' Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

78' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

78' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

77' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

76' Йошко Гвардиол ошибается в защите.

73' Жереми Фримпонг из команды Байер Л сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

72' ШТАНГА! Так было близко к голу - Диаби Мусса нанес удар в каркас ворот!

72' Пьеро Инкапье из команды Байер Л сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

72' Пьеро Инкапье из команды Байер Л идет с мячом вперед на обострение...

70' Коссуну Одилон из команды Байер Л сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

70' Жереми Фримпонг из команды Байер Л делает пас партнеру.

68' Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

67' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

67' Нкунку Кристофер из команды РБ Лейпциг сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

66' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

64' Г О О О О Л - Жереми Фримпонг наносит удар правой ногой, который получает в полете удачный рикошет.

64' Пьеро Инкапье из команды Байер Л сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

61' Мартинес Хосеп выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

57' Йошко Гвардиол наказан за толчок Шик Патрик

57' Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

56' Йошко Гвардиол из команды РБ Лейпциг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

56' Та Джонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

56' Жереми Фримпонг выносит мяч и сбавляет давление на ворота

55' Жереми Фримпонг выносит мяч и сбавляет давление на ворота

54' Пьеро Инкапье из команды Байер Л делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

53' Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

53' Кампль Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Андре Силва бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв

51' Адли Амин нанес удар, мяч был парирован, но Хосеп Мартинес не удержал его в руках.

48' Андрих Роберт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Лукаш Градецки отбил мяч на угловой после удара Лаймер Конрад из штрафной площади.

47' Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля