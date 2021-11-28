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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
РБ Лейпциг
1:3
Конец матча

Стадион:
Байер Л
0'
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Диаби Мусса
14' Желтая карточка
Андрих Роберт
0:1
21' Гол
Вирц Флориан
0:2
34' Гол
Диаби Мусса
38' Желтая карточка
Форсберг Эмиль
1:2
62' Гол
Андре Силва
1:3
64' Гол
Фримпонг Жереми
82' Желтая карточка
Градецки Лукаш
1:3
88' Не забитый пенальти
Собослаи Доминик
90' Желтая карточка
Фримпонг Жереми
90'+5
31
Мартинес
Хосеп
22
Мукиэле
Норди
16
Клостерманн
Лукас
32
Гвардиол
Йошко
3
Анхелиньо
Хосе
10
Форсберг
Эмиль
44
Кампль
Кевин
27
Лаймер
Конрад
18
Нкунку
Кристофер
21
Броббей
Брайан
33
Андре
Силва
1
Градецки
Лукаш
30
Фримпонг
Жереми
4
Та
Джонатан
12
Тапсоба
Эдмон
33
Инкапье
Пьеро
8
Андрих
Роберт
25
Паласиос
Эксекиэль
19
Диаби
Мусса
27
Вирц
Флориан
31
Адли
Амин
14
Шик
Патрик
РБ Лейпциг
4-3-1-2
Байер Л
4-2-3-1

История личных встреч

РБ Лейпциг
Байер Л

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

10 матчей

50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

10%
70%
20%
1 победа 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 1 победа

История матчей

Б
1:0
Б
1:1
Б
1:1
Б
1:1
Б
2:4
Б
3:0
Б
1:4
Б
2:2
Б
1:0
Б
2:3

Бомбардиры внутри турнира

РБ Лейпциг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нкунку Кристофер 5 0.38
Поульсен Юссуф 4 0.31
Форсберг Эмиль 4 (3) 0.31
Собослаи Доминик 3 0.23
Андре Силва 3 (1) 0.23
Хайдара Амаду 2 0.15
Лаймер Конрад 1 0.08
Мукиэле Норди 1 0.08
Новоа Уго 1 0.08
Гвардиол Йошко 0 0
Кампль Кевин 0 0
Орбан Вилли 0 0
Клостерманн Лукас 0 0
Анхелиньо Хосе 0 0
Броббей Брайан 0 0
Байер Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шик Патрик 8 0.62
Вирц Флориан 5 0.38
Диаби Мусса 5 0.38
Андрих Роберт 2 0.15
Фримпонг Жереми 1 0.08
Демирбай Керем 1 (1) 0.08
Беллараби Карим 1 0.08
Амири Надим 1 0.08
Адли Амин 1 0.08
Баккер Митчел 0 0
Паулиньо Жозе 0 0
Та Джонатан 0 0
Паласиос Эксекиэль 0 0
Коссуну Одилон 0 0

Карточки

РБ Лейпциг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Анхелиньо Хосе 3 0
Кампль Кевин 2 0
Мукиэле Норди 2 0
Адамс Тайлер 2 0
Гвардиол Йошко 2 0
Джисс Марш 1 0
Гулачи Петер 1 0
Форсберг Эмиль 1 0
Забитцер Марсель 1 0
Поульсен Юссуф 1 0
Андре Силва 1 0
Клостерманн Лукас 1 0
Хайдара Амаду 1 0
Собослаи Доминик 1 0
Симакан Мохамед 1 0
Байер Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диаби Мусса 7 0
Демирбай Керем 4 0
Фримпонг Жереми 4 0
Андрих Роберт 2 1
Баккер Митчел 3 0
Аларио Лукас 2 0
Та Джонатан 2 0
Вирц Флориан 2 0
Арангис Чарлес 1 0
Паулиньо Жозе 1 0
Градецки Лукаш 1 0
Паласиос Эксекиэль 1 0
Коссуну Одилон 1 0
Адли Амин 1 0
Инкапье Пьеро 1 0

Голы по времени матча

Забито

21
16
5 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
6 Не забивали 6
0
0%
3
19%
1-15
3
14%
5
31%
16-30
2
10%
1
6%
31-45
6
29%
1
6%
46-60
7
33%
3
19%
61-75
3
14%
3
19%
76-90

Пропущено

9
9
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
1
11%
3
33%
1-15
1
11%
1
11%
16-30
2
22%
2
22%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
1
11%
2
22%
61-75
1
11%
1
11%
76-90

Забито

3
9
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
10 Не забивали 8
0
0%
3
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
11%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
1
33%
1
11%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Пропущено

7
12
2 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
2
29%
2
17%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
4
33%
31-45
2
29%
3
25%
46-60
2
29%
1
8%
61-75
1
14%
1
8%
76-90

Забито

24
25
7 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 7
3 Не забивали 1
0
0%
6
24%
1-15
3
13%
5
20%
16-30
4
17%
2
8%
31-45
6
25%
4
16%
46-60
8
33%
4
16%
61-75
3
13%
4
16%
76-90

Пропущено

16
21
6 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
3
19%
5
24%
1-15
1
6%
2
10%
16-30
2
13%
6
29%
31-45
5
31%
3
14%
46-60
3
19%
3
14%
61-75
2
13%
2
10%
76-90

Результаты последних матчей

РБ Лейпциг
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Брюгге - РБ Лейпциг 0:5 Хоффенхайм - РБ Лейпциг 2:0 РБ Лейпциг - Айленбург 2:1 РБ Лейпциг - Боруссия Д 2:1
РБ Лейпциг - ПСЖ 2:2 Айнтрахт Фр - РБ Лейпциг 1:1 Бабельсберг - РБ Лейпциг 0:1 РБ Лейпциг - Гройтер Фюрт 4:1 ПСЖ - РБ Лейпциг 3:2 Фрайбург - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Шлёнск 1:2 РБ Лейпциг - Бохум 3:0 РБ Лейпциг - Брюгге 1:2 РБ Лейпциг - Герта 6:0 Кёльн - РБ Лейпциг 1:1 Манчестер Сити - РБ Лейпциг 6:3 РБ Лейпциг - Бавария 1:4 Вольфсбург - РБ Лейпциг 1:0 РБ Лейпциг - Штуттгарт 4:0 Майнц - РБ Лейпциг 1:0
Байер Л
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Байер Л - Селтик 3:2 Байер Л - Бохум 1:0 Герта - Байер Л 1:1 Байер Л - Бетис 4:0
Байер Л - Вольфсбург 0:2 Байер Л - Карлсруэ 1:2 Кёльн - Байер Л 2:2 Бетис - Байер Л 1:1 Байер Л - Бавария 1:5 Арминия - Байер Л 0:4 Селтик - Байер Л 0:4 Байер Л - Майнц 1:0 Штуттгарт - Байер Л 1:3 Байер Л - Ференцварош 2:1 Байер Л - Боруссия Д 3:4 Аугсбург - Байер Л 1:4 Байер Л - Боруссия М 4:0 Унион Берлин - Байер Л 1:1 Локомотив Лейпциг - Байер Л 0:3 Байер Л - Утрехт 1:5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 13 10 1 2 42 - 13 31
2. Боруссия Д Заявка 13 10 0 3 33 - 19 30
3. Байер Л Заявка 13 7 3 3 28 - 18 24
4. Фрайбург Заявка 13 6 4 3 19 - 13 22
5. Унион Берлин Заявка 13 5 5 3 20 - 19 20
6. Хоффенхайм Заявка 13 6 2 5 27 - 20 20
7. Вольфсбург Заявка 13 6 2 5 15 - 17 20
8. РБ Лейпциг Заявка 13 5 3 5 24 - 16 18
9. Кёльн Заявка 13 4 6 3 22 - 22 18
10. Боруссия М Заявка 13 5 3 5 18 - 18 18
11. Майнц Заявка 13 5 3 5 17 - 14 18
12. Айнтрахт Фр Заявка 13 4 6 3 16 - 17 18
13. Бохум Заявка 13 5 1 7 12 - 20 16
14. Герта Заявка 13 4 2 7 13 - 27 14
15. Аугсбург Заявка 13 3 4 6 12 - 22 13
16. Штуттгарт Заявка 13 3 4 6 18 - 23 13
17. Арминия Заявка 13 1 6 6 9 - 19 9
18. Гройтер Фюрт Заявка 13 0 1 12 11 - 39 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия Д Заявка 7 7 0 0 21 - 9 21
2. Бавария Заявка 7 6 0 1 23 - 5 18
3. РБ Лейпциг Заявка 7 5 0 2 21 - 9 15
4. Кёльн Заявка 7 4 3 0 17 - 9 15
5. Унион Берлин Заявка 7 4 2 1 10 - 7 14
6. Боруссия М Заявка 6 4 2 0 12 - 4 14
7. Бохум Заявка 6 4 1 1 9 - 4 13
8. Хоффенхайм Заявка 6 4 1 1 14 - 5 13
9. Майнц Заявка 7 3 3 1 11 - 5 12
10. Фрайбург Заявка 6 3 2 1 10 - 6 11
11. Штуттгарт Заявка 7 3 1 3 14 - 11 10
12. Вольфсбург Заявка 7 3 1 3 6 - 9 10
13. Аугсбург Заявка 6 3 1 2 9 - 11 10
14. Байер Л Заявка 6 3 0 3 10 - 11 9
15. Герта Заявка 6 2 2 2 7 - 7 8
16. Айнтрахт Фр Заявка 6 1 4 1 6 - 6 7
17. Арминия Заявка 7 0 4 3 5 - 12 4
18. Гройтер Фюрт Заявка 6 0 1 5 6 - 15 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Байер Л Заявка 7 4 3 0 18 - 7 15
2. Бавария Заявка 6 4 1 1 19 - 8 13
3. Айнтрахт Фр Заявка 7 3 2 2 10 - 11 11
4. Фрайбург Заявка 7 3 2 2 9 - 7 11
5. Вольфсбург Заявка 6 3 1 2 9 - 8 10
6. Боруссия Д Заявка 6 3 0 3 12 - 10 9
7. Хоффенхайм Заявка 7 2 1 4 13 - 15 7
8. Унион Берлин Заявка 6 1 3 2 10 - 12 6
9. Майнц Заявка 6 2 0 4 6 - 9 6
10. Герта Заявка 7 2 0 5 6 - 20 6
11. Арминия Заявка 6 1 2 3 4 - 7 5
12. Боруссия М Заявка 7 1 1 5 6 - 14 4
13. РБ Лейпциг Заявка 6 0 3 3 3 - 7 3
14. Кёльн Заявка 6 0 3 3 5 - 13 3
15. Бохум Заявка 7 1 0 6 3 - 16 3
16. Аугсбург Заявка 7 0 3 4 3 - 11 3
17. Штуттгарт Заявка 6 0 3 3 4 - 12 3
18. Гройтер Фюрт Заявка 7 0 0 7 5 - 24 0
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Новости матча
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Red Bull Arena Leipzig. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 138
РБ Лейпциг 64.5% (89)
X 26.1% (36)
Байер Л 9.4% (13)
0
выиграет Байер Л, со счетом 1:2
"Фармацевтам" не должно быть слишком сложно без ведущего левого защитника, но у РБ в лазарете или... Ещё
Стивидор #
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Прогнозы на матч РБ Лейпциг 1:3 Байер Л

Исход игры
РБ Лейпциг
64.5% (89)
Ничья
26.1% (36)
Байер Л
9.4% (13)
Тотал 2.5
Больше
68.18% (90)
Меньше
31.82% (42)
Обе команды забьют
Да
87.88% (116)
Нет
12.12% (16)
Популярный счёт
2:1 РБ Лейпциг
44.9% (62)
1:1 Ничья
18.8% (26)
1:2 Байер Л
5.1% (7)
1:0 РБ Лейпциг
5.1% (7)
2:0 РБ Лейпциг
4.3% (6)
3:1 РБ Лейпциг
3.6% (5)
3:2 РБ Лейпциг
3.6% (5)
2:2 Ничья
3.6% (5)
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