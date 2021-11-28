Германия: Бундеслига 2021-2022
1:3
Конец матча
Стадион: Ред Булл Арена (Лейпциг)
8' Undefined phrase: football_event_Диаби Мусса
14' Желтая карточкаАндрих Роберт
0:1
21' ГолВирц Флориан
0:2
34' ГолДиаби Мусса
38' Желтая карточкаФорсберг Эмиль
1:2
62' ГолАндре Силва
1:3
64' ГолФримпонг Жереми
82' Желтая карточкаГрадецки Лукаш
1:3
88' Не забитый пенальтиСобослаи Доминик
90' Желтая карточкаФримпонг Жереми
44
Кампль
Кевин
33
Андре
Силва
19
Диаби
Мусса
27
Вирц
Флориан
31
Адли
Амин
14
Шик
Патрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
44 Кампль КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
33 Андре СилваНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Адамс ТайлерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Вос ЙошаПолузащитник
-
Главный тренер: Марш Джесси
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Диаби МуссаПолузащитник
-
27 Вирц ФлорианПолузащитник
-
31 Адли АминПолузащитник
-
14 Шик ПатрикНападающий
- Запасные игроки
-
40 Лунёв АндрейВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Амири НадимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Аларио ЛукасНападающий
-
Главный тренер: Сеоане Херардо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
8'
14'
21'
34'
0:2
38'
62'
1:2
64'
1:3
82'
88'
1:3
90'
Статистика матча
-
1 Голы 3
-
6 Удары по воротам 7
-
4 Удары в створ 4
-
7 Угловые 2
-
2 Офсайды 5
-
10 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
История личных встреч
РБ Лейпциг
Байер Л
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
10 матчей
50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
10%
70%
20%
1 победа 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
РБ Лейпциг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нкунку Кристофер
|5
|0.38
|Поульсен Юссуф
|4
|0.31
|Форсберг Эмиль
|4 (3)
|0.31
|Собослаи Доминик
|3
|0.23
|Андре Силва
|3 (1)
|0.23
|Хайдара Амаду
|2
|0.15
|Лаймер Конрад
|1
|0.08
|Мукиэле Норди
|1
|0.08
|Новоа Уго
|1
|0.08
|Гвардиол Йошко
|0
|0
|Кампль Кевин
|0
|0
|Орбан Вилли
|0
|0
|Клостерманн Лукас
|0
|0
|Анхелиньо Хосе
|0
|0
|Броббей Брайан
|0
|0
Байер Л
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шик Патрик
|8
|0.62
|Вирц Флориан
|5
|0.38
|Диаби Мусса
|5
|0.38
|Андрих Роберт
|2
|0.15
|Фримпонг Жереми
|1
|0.08
|Демирбай Керем
|1 (1)
|0.08
|Беллараби Карим
|1
|0.08
|Амири Надим
|1
|0.08
|Адли Амин
|1
|0.08
|Баккер Митчел
|0
|0
|Паулиньо Жозе
|0
|0
|Та Джонатан
|0
|0
|Паласиос Эксекиэль
|0
|0
|Коссуну Одилон
|0
|0
Карточки
РБ Лейпциг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Анхелиньо Хосе
|3
|0
|Кампль Кевин
|2
|0
|Мукиэле Норди
|2
|0
|Адамс Тайлер
|2
|0
|Гвардиол Йошко
|2
|0
|Джисс Марш
|1
|0
|Гулачи Петер
|1
|0
|Форсберг Эмиль
|1
|0
|Забитцер Марсель
|1
|0
|Поульсен Юссуф
|1
|0
|Андре Силва
|1
|0
|Клостерманн Лукас
|1
|0
|Хайдара Амаду
|1
|0
|Собослаи Доминик
|1
|0
|Симакан Мохамед
|1
|0
Байер Л
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Диаби Мусса
|7
|0
|Демирбай Керем
|4
|0
|Фримпонг Жереми
|4
|0
|Андрих Роберт
|2
|1
|Баккер Митчел
|3
|0
|Аларио Лукас
|2
|0
|Та Джонатан
|2
|0
|Вирц Флориан
|2
|0
|Арангис Чарлес
|1
|0
|Паулиньо Жозе
|1
|0
|Градецки Лукаш
|1
|0
|Паласиос Эксекиэль
|1
|0
|Коссуну Одилон
|1
|0
|Адли Амин
|1
|0
|Инкапье Пьеро
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
21
16
5 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
6 Не забивали 6
0
0%
3
19%
1-15
3
14%
5
31%
16-30
2
10%
1
6%
31-45
6
29%
1
6%
46-60
7
33%
3
19%
61-75
3
14%
3
19%
76-90
Пропущено
9
9
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
1
11%
3
33%
1-15
1
11%
1
11%
16-30
2
22%
2
22%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
1
11%
2
22%
61-75
1
11%
1
11%
76-90
Забито
3
9
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
10 Не забивали 8
0
0%
3
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
11%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
1
33%
1
11%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Пропущено
7
12
2 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
2
29%
2
17%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
4
33%
31-45
2
29%
3
25%
46-60
2
29%
1
8%
61-75
1
14%
1
8%
76-90
Забито
24
25
7 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 7
3 Не забивали 1
0
0%
6
24%
1-15
3
13%
5
20%
16-30
4
17%
2
8%
31-45
6
25%
4
16%
46-60
8
33%
4
16%
61-75
3
13%
4
16%
76-90
Пропущено
16
21
6 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
3
19%
5
24%
1-15
1
6%
2
10%
16-30
2
13%
6
29%
31-45
5
31%
3
14%
46-60
3
19%
3
14%
61-75
2
13%
2
10%
76-90
Результаты последних матчей
РБ Лейпциг
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Брюгге - РБ Лейпциг 0:5 Хоффенхайм - РБ Лейпциг 2:0 РБ Лейпциг - Айленбург 2:1 РБ Лейпциг - Боруссия Д 2:1
РБ Лейпциг - ПСЖ 2:2 Айнтрахт Фр - РБ Лейпциг 1:1 Бабельсберг - РБ Лейпциг 0:1 РБ Лейпциг - Гройтер Фюрт 4:1 ПСЖ - РБ Лейпциг 3:2 Фрайбург - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Шлёнск 1:2 РБ Лейпциг - Бохум 3:0 РБ Лейпциг - Брюгге 1:2 РБ Лейпциг - Герта 6:0 Кёльн - РБ Лейпциг 1:1 Манчестер Сити - РБ Лейпциг 6:3 РБ Лейпциг - Бавария 1:4 Вольфсбург - РБ Лейпциг 1:0 РБ Лейпциг - Штуттгарт 4:0 Майнц - РБ Лейпциг 1:0
Байер Л
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Байер Л - Селтик 3:2 Байер Л - Бохум 1:0 Герта - Байер Л 1:1 Байер Л - Бетис 4:0
Байер Л - Вольфсбург 0:2 Байер Л - Карлсруэ 1:2 Кёльн - Байер Л 2:2 Бетис - Байер Л 1:1 Байер Л - Бавария 1:5 Арминия - Байер Л 0:4 Селтик - Байер Л 0:4 Байер Л - Майнц 1:0 Штуттгарт - Байер Л 1:3 Байер Л - Ференцварош 2:1 Байер Л - Боруссия Д 3:4 Аугсбург - Байер Л 1:4 Байер Л - Боруссия М 4:0 Унион Берлин - Байер Л 1:1 Локомотив Лейпциг - Байер Л 0:3 Байер Л - Утрехт 1:5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|13
|10
|1
|2
|42 - 13
|31
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|13
|10
|0
|3
|33 - 19
|30
|3.
|Байер Л
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|28 - 18
|24
|4.
|Фрайбург
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|19 - 13
|22
|5.
|Унион Берлин
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|20 - 19
|20
|6.
|Хоффенхайм
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|27 - 20
|20
|7.
|Вольфсбург
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|15 - 17
|20
|8.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|24 - 16
|18
|9.
|Кёльн
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|22 - 22
|18
|10.
|Боруссия М
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|18 - 18
|18
|11.
|Майнц
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|17 - 14
|18
|12.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|16 - 17
|18
|13.
|Бохум
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|12 - 20
|16
|14.
|Герта
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|13 - 27
|14
|15.
|Аугсбург
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|12 - 22
|13
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|18 - 23
|13
|17.
|Арминия
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|9 - 19
|9
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|13
|0
|1
|12
|11 - 39
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия Д
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|21 - 9
|21
|2.
|Бавария
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|23 - 5
|18
|3.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|21 - 9
|15
|4.
|Кёльн
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|17 - 9
|15
|5.
|Унион Берлин
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|10 - 7
|14
|6.
|Боруссия М
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|12 - 4
|14
|7.
|Бохум
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 4
|13
|8.
|Хоффенхайм
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|14 - 5
|13
|9.
|Майнц
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 5
|12
|10.
|Фрайбург
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 6
|11
|11.
|Штуттгарт
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|14 - 11
|10
|12.
|Вольфсбург
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|6 - 9
|10
|13.
|Аугсбург
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 11
|10
|14.
|Байер Л
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|10 - 11
|9
|15.
|Герта
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|16.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|6 - 6
|7
|17.
|Арминия
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|5 - 12
|4
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|6 - 15
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Байер Л
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|18 - 7
|15
|2.
|Бавария
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|19 - 8
|13
|3.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 11
|11
|4.
|Фрайбург
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|5.
|Вольфсбург
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 8
|10
|6.
|Боруссия Д
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|12 - 10
|9
|7.
|Хоффенхайм
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|13 - 15
|7
|8.
|Унион Берлин
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|10 - 12
|6
|9.
|Майнц
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|6 - 9
|6
|10.
|Герта
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|6 - 20
|6
|11.
|Арминия
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 7
|5
|12.
|Боруссия М
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 14
|4
|13.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|3 - 7
|3
|14.
|Кёльн
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 13
|3
|15.
|Бохум
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|3 - 16
|3
|16.
|Аугсбург
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|3 - 11
|3
|17.
|Штуттгарт
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|4 - 12
|3
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|7
|0
|0
|7
|5 - 24
|0
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- — Вылет в Бундеслигу 2
Прогнозы на матч РБ Лейпциг 1:3 Байер Л
Исход игры
РБ Лейпциг
64.5% (89)
Ничья
26.1% (36)
Байер Л
9.4% (13)
Тотал 2.5
Больше
68.18% (90)
Меньше
31.82% (42)
Обе команды забьют
Да
87.88% (116)
Нет
12.12% (16)
Популярный счёт
2:1 РБ Лейпциг
44.9% (62)
1:1 Ничья
18.8% (26)
1:2 Байер Л
5.1% (7)
1:0 РБ Лейпциг
5.1% (7)
2:0 РБ Лейпциг
4.3% (6)
3:1 РБ Лейпциг
3.6% (5)
3:2 РБ Лейпциг
3.6% (5)
2:2 Ничья
3.6% (5)
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